La semaine de Philippe Labro : le rebond de Biden, les sauts de Halsman

Philippe Labro est écrivain, cinéaste et journaliste. Chaque vendredi, pour CNEWS, il commente ce qu'il a vu, vécu et observé pendant la semaine. Un bloc-notes subjectif et libre.

MERCREDI 4 MARS

Le «super mardi» (oui, je sais, on dit «Tuesday», mais permettez à un américanologue d’utiliser notre langue maternelle) est donc devenu le théâtre d’une remontée (oui, je sais, les footeux ont adopté le mot «remontada», mais cela ne me dérange pas d’avoir, encore une fois, recours à notre langue maternelle). J’écris tout cela avec le sourire, car on peut accueillir le retour spectaculaire de Joe Biden dans la course à la candidature du Parti démocrate américain pour les présidentielles du 3 novembre prochain avec un certain sourire.

Rejoint par O’Rourke, Buttigieg et Klobuchar, et même Bloomberg, l’ancien vice-président de Barack Obama possède une chance de renverser le cours des choses. En vérité, rien n’est joué. On assiste à ce que j’ai pu vivre lorsque je couvrais les campagnes présidentielles aux Etats-Unis : tout peut arriver. L’électorat américain est susceptible de changer d’avis et de faire son choix à la dernière minute.

Le choix, également le mot-clé des élections municipales en France. Le mot-clé, aussi, face à l’épidémie du coronavirus. Quand et comment choisir ? Faut-il, ou pas, interdire spectacles, événements sportifs et réunions de toutes sortes ? Pour chacun d’entre nous, comment choisir entre la vigilance, certes, la prudence, bien sûr, et la psychose ? Il semble que, malgré quelques infos complotistes et imbéciles, les Français, dans leur ensemble, ne cèdent à aucune panique. On va perdre certaines habitudes, on va en adopter d’autres – c’est une obligation. Il y aura un avant et un après. C’est un de ces tournants qui marquent une époque.

JEUDI 5 MARS

Qu’on m’accorde un petit instant de nostalgie avec un hommage à Arnaud Marquesuzaa, décédé samedi dernier. Si ce nom n’évoque rien pour vous en 2020, il a sonné fort il y a longtemps. C’était un rugbyman extraordinaire, à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Ce trois-quarts centre, qui termina sa carrière comme troisième ligne aile, avait gagné le surnom de «bison», tant ce Mauléonais possédait une force, une dynamique, une capacité de percer le mur de la défense.

Il était un habile passeur, un fonceur, et, en outre, un plaqueur spectaculaire. Il fut trois fois champion de France, dont une fois, en 1967, avec l’US Montauban, ma ville natale, où j’ai appris l’amour du rugby, son éthique, ses surprises – le ballon ovale rebondit là où il veut… J’aimais tout chez cet attaquant au visage typé, au corps indestructible, jusqu’à ce nom qui évoque tout le Sud-Ouest, qui chante comme les rivières de mon enfance.

VENDREDI 6 MARS

Je me permets de recommander le nouvel album de Reporters sans Frontières – qui paraît trois fois par an pour défendre la liberté de la presse. A chaque fois, Christophe Deloire et ses équipes vont chercher un invité de talent qui illustrera une grande partie de la publication. Ce fut, récemment, Jean-Jacques Sempé, notre génial artiste et dessinateur. Cette fois-ci, c’est le photographe Philippe Halsman, l’un des plus talentueux de son temps.

Il a photographié les plus grandes personnalités du XXe siècle, de Mohamed Ali à Marilyn Monroe, en passant par Winston Churchill, Albert Einstein, Fernandel, Alfred Hitchcock… Halsman, au début des années 1950, avait mis au point un procédé qui lui ouvrit les portes de la postérité : à chaque fin de séance de ses prises de vue, il demandait à son (ou ses) modèle(s) de sauter en l’air. Cela donne un résultat singulier : on peut voir le duc et la duchesse de Windsor, François Mauriac, Romain Gary, ou encore Brigitte Bardot s’envoler dans un moment de joie et d’insouciance. Halsman a appelé cela la «jumpology», et là, je ne trouve pas de traduction ! Halsman a justifié son idée : «Si vous demandez à une personne de sauter, son attention est essentiellement portée sur l’action et le masque tombe, révélant sa vraie personnalité.» Cet album est un trésor. On peut se le procurer dans n’importe quel bon kiosque.