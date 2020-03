Coronavirus : pourquoi les ventes de préservatifs explosent

En pleine épidémie mondiale de coronavirus, certains produits de consommation sont pris d’assaut par les populations. Outre les conserves, le papier toilette et autres produits de première nécessité, les préservatifs également connaissent une explosion des ventes.

C’est particulièrement le cas à Singapour et en Australie, où des internautes ont partagé les images de rayons vides.

Why condoms also sold out in Singapore? #singapore pic.twitter.com/iu4ArC5oSX — Handoko Lie (@leehandoko) February 8, 2020

Une blague devenue virale

Selon le site australien 9News, tout est parti d’une publication Facebook d’une célèbre marque de préservatifs, devenue virale. Sur sa version à Singapour, la marque suggérait en plaisantant d’utiliser les préservatifs sur les doigts pour appuyer sur les boutons des ascenseurs et ainsi éviter tout risque de contamination.

Several sources have claimed that shops are running out of condoms as people use them to protect their fingers when pressing public buttons or touching common property like handrails. #9Newshttps://t.co/2JyUOhmlSH — Nine News Gold Coast (@9NewsGoldCoast) March 5, 2020

Sauf que la blague a été prise très au sérieux par de nombreuses personnes, soucieuses de se prémunir au maximum contre l’épidémie. C’est ainsi que certains rayons de préservatifs ont été vidés.

Face à l’ampleur du phénomène, la publication Facebook a depuis été supprimée. Mais les images insolites continuent d’affluer sur les réseaux sociaux.

Condoms in Singapore sold out amidst coronavirus fear. Since Singaporeans have been using the condom as a protective measure when touching the elevator buttons in their apartments and other buildings to prevent being contaminated. pic.twitter.com/uGfghE4ZNy — Siddharth Misra (@sidart_misra) February 13, 2020

Buat ini pic.twitter.com/QkU9pT09eg — Podcast : Sari Musdar (@sarimusdar09) February 8, 2020