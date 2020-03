Etats-Unis : un homme brandit une croix gammée lors d'un meeting de Bernie Sanders

Un homme a été expulsé d'un meeting du candidat aux primaires démocrates de confession juive Bernie Sanders après avoir brandi un drapeau nazi jeudi soir.

Peu après que le sénateur indépendant est monté sur scène pour commencer son discours, les cris de soutien de ses partisans se sont transformés en huée lorsqu'un homme a déployé dans la foule un drapeau montrant une croix gammée.

Des vidéos de l'incident se sont vite répandues sur les réseaux sociaux.

Last night someone unfurled a Nazi flag behind Bernie Sanders – a Jewish man whose family was murdered in the Holocaust. This is the hate Trump has emboldened in the US – and a stark reminder of the time we live in. Shout down antisemitism & racism always #safetythroughsolidarity pic.twitter.com/NJSZhF5lbn — Jewish Voice for Peace (@jvplive) March 6, 2020

«Que quelqu'un, aux Etats-Unis, exhibe le pire symbole de l'histoire moderne, après que 400.000 braves américains sont morts pour le vaincre, est innommable», a ensuite déclaré le candidat en conférence de presse, en expliquant qu'il avait été informé de la présence du symbole nazi seulement après être descendu de scène.

As someone whose family was wiped out by Hitler and as an American, to have in this country somebody bringing forth the most detestable symbol in modern history is unspeakable. pic.twitter.com/0TySmmxhgh — Bernie Sanders (@BernieSanders) March 6, 2020

Des membres de l'équipe de sécurité du meeting ont expulsé l'homme quelques secondes après qu'il a brandi son drapeau, et des supporteurs de M. Sanders ont tweeté qu'ils lui avaient arraché, photo de l'étendard piétiné à l'appui.

«Peu importe qui vous soutenez, des attaques comme celle-ci, contre un homme qui pourrait être le premier président juif, sont répugnantes et aberrantes», a publié sur Twitter le candidat Joe Biden en soutien à son rival politique.

I don't care who you're supporting, attacks like this against a man who could be the first Jewish President are disgusting and beyond the pale. Hatred and bigotry have no place in America — and it's up to all of us to root out these evils wherever they're found. https://t.co/Q1Pz3hRUDS — Joe Biden (Text Join to 30330) (@JoeBiden) March 6, 2020

L'Anti-Defamation League, un organisme de lutte contre la discrimination et l'antisémitisme, a annoncé sur son blog avoir identifié l'homme, qui aurait déjà «harcelé un éventail d'organisations et d'événements juifs et musulmans, et utilisé ces incidents pour créer du contenu qu'il a publié en ligne».