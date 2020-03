Jared Leto raconte avoir frôlé la mort en faisant de l'escalade

Jared Leto n'est pas passé loin de la fin. L'acteur américain connu notamment pour son interprétation du Joker a fait face à un incident inattendu alors qu'il faisait de l'escalade.

Visiblement secoué par son expérience, le quarantenaire a voulu la partager sur son compte Twitter, le 6 mars dernier.

Not to sound dramatic, but this is the day I nearly died. Took a pretty good fall climbing with @AlexHonnold at Red Rock. Looked up and within seconds the rope was being cut by the rock while I dangled some 600 ft in the air. I remember looking down at the ground below. pic.twitter.com/CGd6kIM5o5

«Ce n'est pas pour être dramatique, mais aujourd'hui est le jour où j'ai failli mourir», a-t-il écrit sur le réseau social. Alors qu'il grimpait avec un adepte de la discipline Alex Honnold dans le Nevada sur le site de Red Rock, Jared Leto a senti que sa corde était en train de lâcher.

«La corde se faisait couper par un rocher alors que j'étais suspendue à 600 pieds dans les airs», a-t-il raconté. La hauteur évoquée par l'acteur de «Requiem for a dream» équivaut à 182 mètres de hauteur.

It was a strange moment - less fear, more matter of fact, and slightly melancholy. The adrenaline came after, when I got back on the wall. But we made it through and lived to see another day Overall it was actually quite fun. we continued climbing into the night... pic.twitter.com/Ua6DMLV7fE

— JARED LETO (@JaredLeto) 6 mars 2020