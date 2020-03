«Wuhan shake», «Elbow bump», «Thai Wai»... Quelles alternatives à la poignée de main pour se saluer ?

Alors que le nombre de cas de contamination au Covid-19 explosent dans le monde, certains ont rivalisé d'imagination pour esquiver la traditionnelle poignée de main. Les mains et le toucher représentant un des principaux vecteurs de transmission du nouveau coronavirus.

Cette vidéo tournée en Chine est devenue virale sur les réseaux sociaux. Sur les images, des individus qui arborent tous un masque de protection se saluent chacun leur tour d'une manière pour le moins originale... Et avec un naturel désarmant.

Dans la séquence, l'habituelle poignée de mains a en effet été troquée par des coups de pieds. La partie intérieure du pied du premier entre en contact avec le pied opposé du second, avant que ceux-ci ne renouvellent l'opération avec leur pied opposé.

Ce mode de salutation consistant à se taper le pied a été baptisé «foot shake» ou encore «Wuhan shake» du nom de la ville de la province de Hubei, où les premiers cas de Covid-19 sont apparus fin 2019.

D'autres séquences similaires ont été tournées dans le monde montrant que le «Wuhan shake» jouit à présent d'une notorité internationale.

Le «elbow bump», soit le tapage de coudes en anglais est une autre façon originale de saluer ses collègues ou ses proches. Comme son nom l'indique, il consiste à faire entrer en contact son coude avec celui de son interlocuteur.

Le gouverneur du Nebraska Pete Rickett aux Etats-Unis a encouragé les citoyens à adopter ce mode de salutation. Sur une vidéo partagée sur Twitter, l'élu fait une démonstration de «elbow bump» avec des personnes quittant la quarantaine à laquelle elles avaient été soumis en raison des risques de contamination au coronavirus.

Rather than shaking hands, Nebraska Gov. Pete Ricketts is encouraging people to bump elbows to help stop the spread of the coronavirus. The governor demonstrated it in a video of himself greeting people leaving quarantine at a facility in Omaha. https://t.co/eBxMPZ4odv pic.twitter.com/Fx0A2tJ4aj

— CNN (@CNN) 4 mars 2020