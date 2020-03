Coronavirus : où et sous quelles conditions peut-on encore se rendre en Italie ?

Plus gros foyer de contamination européen, l'Italie a décidé de prendre des mesures sans précédent pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus. Alors qu'une vaste zone au nord du pays a été mise en quarantaine, est-il encore possible de voyager dans la Botte et, si oui, où ?

Le dispositif de confinement mis en place en Italie est certes une première en Europe mais, pour l'instant, les frontières avec les pays voisins n'ont pas été fermées. A l'heure actuelle, il n'est donc pas interdit de se rendre dans la Botte, à condition d'éviter la zone allant de Milan à Venise.

En effet, ceux qui souhaiteraient visiter le pays malgré la quarantaine devront renoncer à de nombreux hauts lieux du tourisme italien. Le confinement concerne toute la Lombardie et les provinces septentrionales de Modène, Parme, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini (dans la région d'Emilie-Romagne), Pesaro et Urbino (région des Marches, centre-est), Alessandria, Asti (Piémont, nord-ouest), mais aussi Padoue, Trévise, et Venise (en Vénétie, nord-est).

Dans cette «zone rouge», les déplacements, y compris les entrées et les sorties, sont strictement limités. Ne seront possibles que ceux répondant à des «impératifs professionnels dûment vérifiés et à des situations d'urgence, pour des raisons de santé».

Actuellement, il est toujours possible de se rendre dans le reste de l'Italie, qui n'est pas soumis à la quarantaine. Cela suppose néanmoins d'accepter d'être soumis à des contraintes puisque certaines mesures sont étendues à l'ensemble du pays.

Par exemple, les compétitions et événements sportifs sont suspendus, exceptés ceux de niveau national et international, à guichets fermés. Il en va de même pour toutes les manifestations culturelles, religieuses ou festives. Tous les cinémas, pubs, théâtre, casinos, discothèques et autre lieux similaires en Italie doivent restés fermés.

Dans tout le pays, une distance de sécurité à respecter

De plus, sur l'ensemble du territoire national, une distance de sécurité d'au moins un mètre entre chaque personne doit être respectée dans les bars, restaurants et centres commerciaux.

En cas de non-respect des règles édictées par le décret gouvernemental, les forces de l'ordre peuvent arrêter le contrevenant qui encourt jusqu'à trois mois d'emprisonnement ou une amende allant jusqu'à 206 euros.