Linkedin crée un outil pour favoriser l'emploi des personnes ayant un casier judiciaire

Trouver un emploi constitue souvent un défi mais la tâche est encore plus ardue pour certains, notamment ceux qui ont un casier judiciaire. Pour les aider dans leur recherche, Linkedin vient de lancer un nouvel outil appelé «Fair Chance» (chance équitable).

Pour l'instant cette option n'est proposée qu'aux utilisateurs américains de la plateforme. Sur Linkedin, ils peuvent activer un filtre de recherche qui leur permet de faire apparaître la liste des employeurs prêts à engager quelqu'un dont le casier n'est pas vierge.

Pour offrir ce service, Linkedin répertorie les entreprises ayant signé, notamment auprès d'associations de réinsertion, un «engagement pour une seconde chance». La liste des employeurs concernés est actualisée chaque mois.

Selon le réseau social professionnel, cette initiative pourrait faciliter l'accès à l'emploi de «plus de 70 millions d'américains». Pour leur garantir la confidentialité, Linkedin assure que rien ne permettra de distinguer les comptes paramétrés pour utiliser ce filtre de recherche des autres.

It’s simple: Economic opportunity should be available to everyone. We’re excited to introduce a new filter to help create equal access to #jobs: https://t.co/aDEvyTPsK9 — LinkedIn (@LinkedIn) February 26, 2020

L'outil Fair Chance est soutenu par The Last mile, une association qui oeuvre pour la réinsertion des anciens détenus aux Etats-Unis.

«Nous croyons que le fait d'avoir un emploi et le soutien du monde du travail est la clé d'une réinsertion réussie afin de briser le cercle de la récidive en Amérique, assure Beverly Parenti, présidente de The Last mile. C'est une initiative énorme pour libérer le potentiel de ceux qui sont motivés à construire un avenir meilleur. Il a été prouvé maintes et maintes fois que certains des employés les plus fidèles et les plus motivés appartiennent à cette population, ils doivent être jugés sur la qualité de leur travail, et non sur le stigmate de leur passé.»

A l'heure actuelle, l'option Fair Chance ne peut être activée que sur ordinateur mais les usagers de Linkedin pourront bientôt la retrouver sur leur application iOS ou Android.