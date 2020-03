Malgré son retrait, Elizabeth Warren ne perd pas le sens de l'humour dans un sketch du Saturday Night Live

De la danse, des phrases assassines et une bonne dose d'humour. Le passage d'Elizabeth Warren dans la légendaire émission américaine Saturday Night Live n'est pas passée inaperçue.

Les réseaux sociaux se sont très vite enflammés outre-Atlantique après la publication d'une vidéo de l'ancienne candidate à l'investiture démocrate (désormais hors-course), dansant avec l'actrice Kate McKinnon, habillée exactement comme elle. Cette dernière a d'ailleurs du mal à se retenir de rire en filmant la séquence. Alexandria Ocasio-Cortez, qui a partagé la vidéo sur Twitter s'est même fendu d'un : «ok, c'est légendaire».

Mais cela ne s'est pas arrêté là puisqu'Elizabeth Warren, particulièrement offensive lors des récents débats, n'a pas perdu son mordant lors de l'écriture du sketch dans lequel elle a joué. Feignant de répondre à une interview de Fox News, elle a assuré que «non seulement je n'ai pas accepté d'argent de milliardaires, mais en plus j'ai pu en remettre un à sa place en direct à la télévision». Elle faisait référence à ses multiples attaques contre Mike Bloomberg lors des débats, qui ont mis l'ancien maire de New York dans une position très difficile.

Please welcome Sen. Elizabeth Warren to The Ingraham Angle. #SNL pic.twitter.com/bqjR7bGZH4 — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) March 8, 2020

Ses supporters ont été nombreux à féliciter l'ancienne candidate pour sa prestation, même si d'autres estiment qu'elle aurait dû s'abstenir de participer à l'émission, donnant une image négative de la politique. Il est pourtant habituel de voir des personnalités publiques se rendre dans les studios du SNL, comme Hillary Clinton en 2016, Donald Trump en 2016 ou encore Barack Obama en 2007.

Si la question de son futur soutien à Joe Biden ou Bernie Sanders a également été posée à Elizabeth Warren, celle-ci n'a pas voulu choisir pour le moment, expliquant : «peut-être que je ferai une New York Times et soutiendrai les deux». Pour rappel, le quotidien avait appelé à voter pour elle et Amy Klobuchar en même temps plusieurs semaines auparavant.