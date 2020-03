Peut-on attraper le coronavirus plusieurs fois ?

Une personne peut-elle être infectée plusieurs fois par le coronavirus ? C’est la question à laquelle les spécialistes du monde entier tentent de répondre alors que des patients en Chine et au Japon, considérés comme guéris, ont été de nouveau testés positifs au Covid-19.

Le site chinois Caixin a en effet indiqué, le 26 février, que 14% des personnes guéries du Covid-19 dans la ville de Guangdong, dans le sud du pays, avaient été testées positives à l’issue de tests ultérieurs.

En janvier dernier, une japonaise d'une quarantaine d'années diagnostiquée positive au virus avait été prise en charge à l’hôpital. Mais quelques semaines plus tard, les symptômes sont réapparus. Un nouvel examen a confirmé qu’elle était positive au coronavirus pour la deuxième fois, a annoncé le gouvernement de la préfecture d'Osaka.

Si ces cas sont concrets, pour l'heure, on ne peut pas affirmer avec certitude qu’il est possible d’attraper plusieurs fois le coronavirus. «Je ne dis pas que la réinfection ne peut pas se produire, et n'arrivera jamais, mais sur ce court laps de temps, c'est peu probable», a déclaré au New York Times Florian Krammer, virologue à Mount Sinai School of Medicine, à New York. Un rapport publié dans la revue JAMA suggère que des patients rétablis peuvent encore être porteurs du virus. L’infection peut en effet rester en sommeil. «L'individu est alors toujours porteur, mais la maladie n'apparaît que lors d'une grande fatigue», a souligné à LCI le Dr Gérald Kierzek.

On peut également soulever la question de la fiabilité des tests. Un résultat négatif ne signifie pas toujours que le patient n'est plus du tout porteur du virus, a déclaré au New York Times l'épidémiologiste Marc Lipsitch, en prenant l'exemple d'un pot de confiture. Si on enlève avec une cuillère la moisissure présente dans le pot, on pense qu'il n'y en a plus, mais en réalité, il peut toujours contenir de la moisissure, qui va progressivement se développer.

Face à ces cas de rechutes, d'autres chercheurs pointent quant à eux le rôle joué par les anticorps. Après avoir été contaminées par un virus, les personnes développent des anticorps qui les protègent durant un certain temps contre une nouvelle infection. Mais dans le cas du coronavirus, la période d'immunité fait encore partie des inconnues. «Pour certaines personnes, les anticorps ne sont pas efficaces longtemps. Pour beaucoup de patients désormais guéris, il existe une chance de rechute», a précisé au quotidien américain USA Today Li QinGyuan, directeur du centre de prévention et de traitement de la pneumonie dans un hôpital de Pékin.