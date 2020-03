Un nouveau modèle de basket puma critiqué car elles rappellent… Adolf Hitler

La dernière paire de Puma a suscité la polémique. Selon certains internautes, son design rappellerait Adolf Hitler.

Pointées du doigt, la partie couvrant les orteils et la touche de noir sur la languette, a rapporté le DailyMail. Elles représenteraient les cheveux et la moustache du dictateur Nazi.

People are saying that these Puma shoes look like Hitler. Uhh, are they right?





What should Puma do? #MorningHotTub pic.twitter.com/fiGlEhp9hm — The New HOT 89-9 (@newhot899) March 6, 2020

Un internaute a noté la création de Puma «8 sur 10 sur l’échelle de Hitler» et les détracteurs ont également ciblé le nom donné au modèle. Baptisée Storm Adrenaline, certains y ont vu une référence à l’organisation paramilitaire du NSDAP, la Sturmabteilung.

D’autres ressemblances ont été relevées, notamment avec l’écrivain Edgar Allen Poe ou encore le dramaturge russe Nikolai Gogol.

Some people say the new @PUMA shoes look like Hitler from the top but we think they look more like Edgar Allan Poe. What do you think? pic.twitter.com/oo4v5NE8am — Hot 106.1 (@Hot1061LTX) March 7, 2020

Malgré les appels à communiquer sur le sujet, Puma n’a pour le moment pas encore répondu à la polémique.