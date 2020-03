En pleine crise du coronavirus, Melania Trump fait construire un court de tennis à la Maison Blanche

Alors que le coronavirus continue de se propager à travers le monde, la Première Dame des États-Unis, Melania Trump, a d’autres préoccupations. Elle est en train de faire construire un court de tennis au sein de la Maison Blanche.

C’est sur son compte Twitter qu’elle a partagé plusieurs clichés, casque de chantier sur la tête, en train d’étudier les plans du futur court. «Je suis ravie de vous partager l’avancée du court de tennis à la Maison blanche. Merci à l’équipe talentueuse pour son travail et son dévouement», a-t-elle écrit.

I am excited to share the progress of the Tennis Pavillion at @WhiteHouse. Thank you to the talented team for their hard work and dedication. pic.twitter.com/Wzown2ho26 — Melania Trump (@FLOTUS) March 5, 2020

Ce post n’a pas manqué de faire réagir certains internautes, alors que les États-Unis sont également en proie à l’épidémie de coronavirus, avec plus de 450 cas de contamination et 19 décès selon le bilan de ce dimanche. L’actrice américaine Mia Farrow a par ailleurs commenté : «29 personnes ont été tuées par une tornade au Tennessee, le monde tremble car une épidémie se propage, et qu’est-ce qu’un court de tennis ?»

29 people were killed by a tornado in Tennessee, the world is shuddering as a pandemic expands and what is a tennis pavilion? — Mia Farrow (@MiaFarrow) March 5, 2020

Certains sont même allés jusqu'à la comparer à Marie-Antoinette et sa célèbre phrase «qu'ils mangent de la brioche !» dans le film de Sofia Coppola. Face aux commentaires des internautes qui la jugent déconnectée, Melania Trump a tenu à répondre à ses détracteurs :

I encourage everyone who chooses to be negative & question my work at the @WhiteHouse to take time and contribute something good & productive in their own communities. #BeBest https://t.co/03sx0rq2Nx — Melania Trump (@FLOTUS) March 7, 2020

«J’encourage toutes les personnes qui ont décidé d’être négatives et de remettre en cause mon travail à la Maison Blanche de prendre leur temps et de contribuer à quelque chose de bien et de productif dans leur propre communauté», a-t-elle répondu, suivi du hashtag #BeBest (#ÊtreMeilleur en français).