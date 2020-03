La Grande-Bretagne aurait mis en place une unité spéciale contre les «fake news» sur le coronavirus

Alors que des responsables américains affirment que la Russie propage de la désinformation anti-américaine sur le coronavirus, la Grande-Bretagne aurait mis en place une unité spéciale pour combattre la propagation de «fake news» sur le coronavirus, rapporte Business Insider ce lundi 9 mars.

«Défendre le pays contre la désinformation et les interférences numériques est une priorité absolue», a déclaré le secrétaire d'Etat britannique en charge du numérique, de la culture, des médias et des sports, Oliver Dowden. Pour combattre les informations fallacieuses sur le virus, l'unité travaillera aux côtés des entreprises des réseaux sociaux : « Ce travail comprend un engagement régulier avec les sociétés des médias sociaux, qui sont bien placées pour surveiller les interférences et limiter la diffusion de la désinformation», a-t-il ajouté, toujours selon les propos rapportés par le site web d'information américain Business Insider.

Certaines d'entre elles, comme la société de Mark Zuckerberg, se sont déjà engagées dans cette lutte. Les équipes de «fact-checkers» du cofondateur de Facebook, limitant la diffusion des publications jugées fausses, ou partiellement fausses, ont augmentées et l'information correcte est indiquée en dessous de ces contenus.

La Russie en ligne de mire

Des milliers de comptes liés à la Russie sur Twitter, Facebook et Instagram propagent de la désinformation anti-américaine sur le nouveau coronavirus, affirmaient à l'AFP des responsables américains au mois de février. «Le but de la Russie est de semer la discorde et d'affaiblir de l'intérieur les institutions des Etats-Unis et leurs alliances, y compris au travers de campagnes souterraines et pernicieuses», ajoutait Philip Reeker, sous-secrétaire d'Etat chargé de l'Europe et de l'Eurasie. Certaines théories propagées sur le net assuraient que le coronavirus avait été créé par les Etats-Unis pour faire une guerre économique à la Chine et que cette «arme biologique» avait été créée par la CIA.