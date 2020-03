Pourquoi la prison de Rikers Island, où est détenu Harvey Weinstein, est surnommée «l'île de la torture» ?

«C'est quasiment ce qu'il y a de pire», avait dénoncé l'ex-escroc français Christophe Rocancourt, après avoir passé trois semaines en transit à la prison de Rikers Island, en 1998. Considéré comme l'un des centres de détention les plus dangereux du monde, Rikers Island, surnommé «l'île de la torture», fait frissonner d'effroi les détenus qui y ont séjourné.

«L'enfer, c'est les autres», affirmait Sartre. Surtout lorsque ces «autres» sont enfermés derrière les barreaux de la prison de Rikers Island, située sur l'East River, à New York. Jugé coupable d'agression sexuelle et de viol par un jury populaire, l'ancien producteur intouchable d'Hollywood Harvey Weinstein y a été transféré le 5 mars, en attendant de connaître sa peine, le 11 mars prochain.

«L'île de la torture» ou «le four»

Insalubrité, violences, corruption, décès inexpliqués... la réputation de Rikers Island, la deuxième plus grande prison des Etats-Unis derrière la Los Angeles County Jail, n'est plus à faire. «Pendant des années, la réponse de New York à chaque problème sociétal était de jeter les gens en prison. Rikers Island est le symbole même de ce système aberrant», avait déclaré Corey Johnson, le président du Conseil municipal de New York pour expliquer la fermeture de la célèbre prison, programmée pour 2027. Surnommée «l'île de la torture» ou «le four», à cause de la chaleur étouffante dans les cellules de 3 mètres sur 3, Rikers Island a assied sa réputation notamment à cause de négligences ayant entraîné la mort de plusieurs détenus. En juin dernier, Layleen Polanco, une femme transgenre, a été retrouvée morte après avoir été placée en isolement. Si elle aurait succombé à une crise d'épilepsie, les circonstances de son décès demeurent encore très floues.

Maltraité pendant trois ans au célèbre centre pénitentiaire où il était détenu à tort, Kalief Browder, un jeune Afro-Américain de 22 ans, s'est donné la mort deux ans après sa sortie de prison, devenant le visage des abus au sein de Rikers Island. «Ce qui rend cet endroit unique, c'est l'incertitude des prisonniers sur leur avenir», avait expliqué Mary Buser, l'ancienne cheffe adjointe du département de santé mentale et auteure du livre «Lockdown on Rikers», repéré par Libération.

7.000 des prisonniers les plus dangereux des Etats-Unis sont enfermés à la prison de Rikers Island, où règne la culture de la peur. Séparée en dix bâtiments communicants, Rikers Island a la capacité de contenir une population maximale de 17.000 détenus, pour 9.500 gardiens. Dans les années 90, l'établissement pénitentiaire aurait compté jusqu'à 22.000 détenus. Les violences répétées entre les détenus et les gardiens, le système de corruption et le rejet de la politique d'incarcération de masse ont encouragé Bill de Blasio, le maire de la ville, à acter définitivement sa fermeture pour disperser les détenus dans des prisons plus petites autour de New York, un projet à environ 10 milliards de dollars. Corey Johnson, quant à lui, avait qualifié Rikers Island de «symbole de la brutalité et de l'inhumanité».

D'anciens détenus très célèbres

Harvey Weinstein n'est pas la première personnalité à être incarcérée à Rikers Island. Avant lui, Dominique Strauss-Kahn ou encore les rappeurs Lil Wayne et Tupac y ont séjourné. Mark David Chapman, le tueur de John Lellon, a également été envoyé à Rikers Island juste après son crime.

Les souvenirs de Rikers Island sont gravés à jamais dans la mémoire de Christophe Rocancourt, qui confiait au Parisien il y a quelques années : «C'est une prison misérable, insalubre, où la drogue circule. Tout est dégueulasse. On est dans la survie !». Puis de poursuivre : «Heureusement que Dominique Strauss-Kahn a été placé à l'isolement car, si on l'avait mis en population générale comme moi, il n'aurait pas survécu. Il aurait été frappé et violenté. Surtout que les personnes accusées de viol sont les moins bien considérées dans le milieu carcéral [...] Ce sont les prisonniers qui contrôlent les prisons».

Harvey Weinstein sous surveillance

Pour l'heure, Harvey Weinstein s'endort toutes les nuits à Rikers Island, où il attend son jugement, après les accusations de pas moins de 80 femmes de harcèlement ou de violences sexuelles. Sous surveillance 24h sur 24, l'ancien producteur américain serait isolé des autres détenus et résiderait au sixième étage du bâtiment principal, selon les médias américains. Si l'étage comprend 30 lits, Harvey Weinstein serait seul à son étage, pour des raisons de sécurité. Toutes les nuits, il est néanmoins déplacé dans une autre cellule qu'il partage avec deux autres détenus.

Selon TMZ, il aurait accès à une assistance médicale 7 jours sur 7, une heure de promenade par jour et serait également autorisé à se rendre à la bibliothèque et à l'église de la prison.