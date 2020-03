Twitter étiquette «Fake news» une vidéo partagée par Donald Trump

Twitter a qualifié, le dimanche 8 mars, une vidéo partagée par Donald Trump sur le réseau social, de « Manipulated media » (média manipulé en français), a rapporté le Washington Post.

C'est la première fois que le label, qui permet de différencier une fausse vidéo d'une authentique, est appliqué. Et c'est donc une vidéo repartagé par Donald Trump sur son compte Twitter qui est la première à en bénéficier. La vidéo en question montre Joe Biden, le grand gagnant du «Super Tuesday», journée où les 14 Etats américains sont amenés à voter pour choisir le rival démocrate de Donald Trump.

Cette vidéo qui montre le candidat démocrate, lors d'un discours prononcé samedi à Kansas City, a été coupée en sorte de faire croire qu'il avait soutenu le président américain à sa réélection. On peut entendre Joe Biden dire : «Excusez-moi, nous ne pouvons que réélire Donald Trump». Or, dans sa version longue, Joe Biden complète : «que si nous nous engageons dans ce peloton d'exécution circulaire ici. Il faut que ce soit une campagne positive», explique le Washington Post.

La journaliste du Washington Post, Cat Zakrzewski, a partagé le post du directeur des médias sociaux de la Maison Blanche, Dan Scavino, post lui-même retweeté par Donald Trump. Dans le post de Dan Scavino, on peut, en effet, lire la mention «manipulated media» :

Just in: Twitter applied its new manipulated media label for the first time to a deceptively edited video of Joe Biden. It was shared by White House social media director Dan Scavino, and retweeted by the president. pic.twitter.com/PggcCwMNkx

— Cat Zakrzewski (@Cat_Zakrzewski) March 8, 2020