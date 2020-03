Elle découvre que sa meilleure amie depuis 16 ans était sa sœur

Par un incroyable concours de circonstances, deux femmes ayant noué une solide amitié depuis leur rencontre lors d'une fête d'anniversaire en 2004, viennent de s'apercevoir qu'elles étaient soeurs biologiques et avaient le même père.

Ashley Thomas (31 ans) et Latoya Wimberly (29 ans), deux meilleures amies qui ne passent pas une journée sans s'appeler au téléphone, ont pu établir le lien de filiation qui les unit après un scénario propre à un film sorti tout droit d'Hollywood.

Ce puzzle géant commence en janvier dernier, lorsque Latoya Wimberly organise une fête pour célébrer ses fiançailles. Conviée aux festivitées, Ashley s'empresse de publier sur son compte Facebook des photos de l'évènement. Sur certaines d'entre elles, apparaissent Kenneth Wimberly, père de Latoya. Jusque-là, tout est simple.

La suite de l'histoire est plus absconse et nécessite une petite gymnastique cérébrale. En découvrant les clichés, la meilleure amie de la maman d'Ashley reconnaît Kenneth, ignorant qu'il s'agit alors du père de Latoya. «Elle a raconté que plus jeune, il la draguait gentiment avec la maman d'Ashley», explique Latoya Wimberly à CNN. «J'ai alors demandé à Ashley de m'envoyer une photo de cette femme pour la montrer à mon père», poursuit-elle.

Kenneth Wimberly n'a pas mis longtemps à reconnaître la femme en question, puis, sur un second cliché, la mère d'Ashley, avec qui il a reconnu avoir eu une brève relation amoureuse et qu'il aurait donc pu mettre potentiellement enceinte. Apprenant qu'Ashley Thomas était toujours en quête de l'identité de son propre père, Kenneth a accepté de se soumettre à un test ADN qui a confirmé la filiation : Ashley et Latoya sont demi-soeurs par leur père.

«Quand Kenneth m'a dit qu'il était mon père, des frissons ont traversé mon corps. J'étais incapable de penser, je ne pouvais même pas parler», s'est émue Ashley dont la maman, morte il y a onze ans, lui avait toujours caché son père biologique. Un incroyable dénouement que Kenneth Wimberly avait presque pressenti en multipliant les gestes de bienveillance à l'égard d'Ashley avant de découvrir qu'elle était sa deuxième fille.