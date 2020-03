Vidéo : des Indiens brûlent l'effigie du coronavirus pour stopper l'épidémie

Pour tenter d'endiguer le coronavirus qui touche désormais la moitié de la planète, des Indiens ont brûlé lundi soir à Mumbai une gigantesque statue symbolisant le virus venu de Chine, lors de festivités organisées dans le cadre du début de la fête des couleurs de Holi.

Erigé sur plusieurs mètres de haut, l'immense monstre bleu au regard terrifiant et avec une paire de cornes dressées sur le sommet de sa tête, s'est embrasé en quelques secondes sous les acclamations du public venu en masse assister au spectacle. Selon les croyances locales, la combustion du colosse doit permettre d'amorcer le déclin de l'épidémie.

#WATCH Mumbai: An effigy based on the theme of #CoronaVirus that was put up in Worli was burned as a part of Holika Dahan, a ritual that takes on the eve of #Holi festival. (09.03.2020) pic.twitter.com/1qUKvl1erd

— ANI (@ANI) March 9, 2020