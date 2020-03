Effondrement d'un hôtel en Chine : un homme sauvé après 69 heures coincé sous les décombres

Un véritable miracle. En Chine, un homme a été retrouvé vivant mardi 10 mars après être resté coincé 69 heures sous les décombres d'un hôtel. L'effondrement du bâtiment, qui servait de lieu de quarantaine contre le coronavirus, a fait au moins 27 morts.

Selon l'agence de presse chinoise Xinhua, l'homme a été immédiatement transféré à l'hôpital après avoir été extrait par les sauveteurs. Mais ce n'est pas le seul miraculé. Un garçon de 10 ans et sa mère ont été sauvés lundi soir après 52 heures sous les gravats de l'hôtel, situé dans la ville côtière de Quanzhou dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine. L'état de santé des trois survivants reste inconnu.

Sur les 71 personnes prises au piège samedi soir au moment du sinistre, des dizaines ont été sorties vivantes des décombres, grâce à la mobilisation de 800 sauveteurs et 750 membres de personnel médical selon le gouvernement chinois. Mais trois seraient encore coincées, a indiqué l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

L'hôtel avait récemment été reconverti en installation de quarantaine pour des personnes ayant été en contact avec des patients contaminés par le coronavirus, qui a infecté plus de 80.000 personnes en Chine et fait plus de 3.000 morts. Tous ses occupants avaient été testés négatifs au Covid-19, d'après le quotidien local Quanzhou Evening News. La cause de l'écroulement reste inconnue. Il pourrait être lié à des travaux de rénovation du premier étage, en cours avant l'accident et réalisés de façon illégale.