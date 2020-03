Joe Biden se tourne déjà vers Donald Trump, avec un immense défi à relever

Joe Biden confirme la dynamique. Après sa nouvelle victoire ce 10 mars lors d'une soirée électorale décisive dans la course à l'investiture démocrate, l'ancien vice-président a enfoncé le clou contre Bernie Sanders. Les chances de ce dernier de l'emporter sont désormais si faibles que Joe Biden commence déjà à se préparer pour affronter Donald Trump en novembre 2020.

Sa victoire dans le Michigan, Etat qui avait voté pour Sanders en 2016, montre une nouvelle fois que l'électorat démocrate semble avoir opté pour lui comme la meilleure option pour battre le président sortant. Ce critère étant le principal, au-delà même des programmes, il ne lui reste plus qu'à confirmer dans les prochains Etats. Sauf véritable accident, il semble impossible pour Bernie Sanders de revenir sur son adversaire.

Joe Biden l'a bien compris, et a déjà lancé son opération séduction pour unifier le parti après un an de campagne parfois violente : «nous avons le même but et ensemble, nous battrons Donald Trump, nous rassemblerons ce pays». Mais pour achever ce but final, l'ancien vice-président de Barack Obama fait face à une grande difficulté. Il doit motiver la jeunesse démocrate à voter.

Car si les récents résultats ont montré une chose, c'est la fracture générationnelle au sein du parti. Dans une grande majorité des cas, les moins de 45 ans ont choisi de voter pour Bernie Sanders, contrairement aux plus âgés. Que ce soit dans le Michigan, en Californie, au Texas ou à Washington, il est en effet toujours largement leader dans cette catégorie. Seulement, les électeurs les plus âgés se sont déplacés plus massivement que les jeunes, ce qui explique en partie les résultats favorables de Joe Biden.

Un héritage Obama à doser

Mais cela pourrait rapidement devenir un problème pour le candidat. Ce manque de popularité chez les jeunes démocrates peu vite lui coûter cher s'il n'arrive pas à les convaincre. À l'heure actuelle, selon un sondage CNN publié le 9 mars, 51% des moins de 50 ans ont une mauvaise image de Joe Biden au niveau national.

«Il est toujours très difficile de faire voter les jeunes aux Etats-Unis. Il est possible de mettre en place des campagnes d'inscriptions sur les listes en passant par des associations, mais vu que les deux candidats seront des septuagénaires, cela reste compliqué», assure Olivier Richomme spécialiste des Etats-Unis et maître de conférences à l'université Lyon 2.

Écourter la campagne

Pour ce chercheur, l'une des solutions pour les démocrates serait un retrait rapide de Bernie Sanders. «Au plus tôt la campagne se termine, au plus tôt ils peuvent se tourner vers la présidentielle, et utiliser l'argent restant pour faire des campagnes plus ciblées», explique-t-il. Difficile cependant de savoir si le candidat socialiste acceptera d'annoncer sa défaite aussi tôt. En 2016, il avait attendu avant que sa victoire ne soit plus possible mathématiquement. L'enjeu est donc de savoir s'il a retenu la leçon, d'autant que cela aurait pesé dans la défaite finale d'Hillary Clinton selon certains observateurs.

Le besoin de cibler le plus tôt possible cette jeunesse est également important car Joe Biden veut faire passer le message d'une continuité de l'ère Obama, et non pas une révolution. Les récentes révélations d'Axios vont d'ailleurs dans ce sens, puisque selon ce média américain, un bon nombre d'anciens conseillers de l'ex-président seraient en pole position pour composer son cabinet en cas de victoire : John Kerry (ancien secrétaire d'Etat), Susan Rice (ancienne conseillère à la sécurité nationale), ou encore Sally Yates (ancienne procureure générale).

I'm proud to endorse @JoeBiden for President.





Here he is comforting me on 1/4/17 just after my mother passed away. There is no one kinder, more empathetic and caring than @joebiden. He will lead America with the same deep compassion and decency. pic.twitter.com/4IBscj75VN — Susan Rice (@AmbassadorRice) March 2, 2020

Pour compenser ce manque de changement, le choix de son vice-président s'avère être important. «Se tourner vers une femme, plutôt jeune et issue des minorités comme Stacey Abrams pourrait marginalement jouer un rôle», confirme Olivier Richomme. Dans ce contexte, le nom de Kamala Harris circule également. Mais il faudra encore attendre pour en savoir plus. Peut-être Joe Biden annoncera-t-il son choix à l'occasion du prochain débat démocrate, qui aura lieu le 15 mars à Phoenix, en Arizona.