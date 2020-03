Plus d’un Britannique sur quatre aimerait que le Royaume-Uni ait encore un empire colonial

Retour vers le passé. Plus d'un Britannique sur quatre aimerait que le Royaume-Uni dispose encore d'un empire colonial, comme ce fut le cas entre le XVIIe et le début du XXe siècle, selon un sondage publié ce mercredi 11 mars.

Cette étude, réalisée par YouGov et comparant huit pays qui ont eu à un moment donné de leur histoire un empire (Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Japon et Pays-Bas), montre que les Britanniques sont, avec les Néerlandais, ceux qui sont les plus nostalgiques de leur ex-empire colonial, qui en 1920 réunissait sous sa coupe un quart de la population mondiale. En effet, 27 % des sondés outre-Manche déclarent vouloir de nouveau un empire, contre 26 % des Néerlandais, 21 % des Belges et 17 % des Français.

«Néanmoins, les gens de tous les pays sont beaucoup plus susceptibles de dire qu'ils ne voudraient pas que leur pays ait encore un empire», souligne l'étude. En effet, un Britannique sur deux (50 %) ne le souhaite pas, 59 % des Français et jusqu'à sept personnes sur dix (71 %) en Italie.

Par ailleurs, ils sont un sur trois (33 %) au Royaume-Uni à penser que leurs anciennes colonies se portent mieux maintenant grâce à leur présence passée, contre 17 % qui imaginent l'inverse. Là aussi, c'est le chiffre le plus haut des huit pays étudiés. Au Japon, 32 % des personnes interrogées ont cette opinion, 30 % en France et 27 % aux Pays-Bas.

Un Néerlandais sur deux fier de leur ex-empire colonial

En revanche, ce sont les Néerlandais qui sont, de loin, les plus fiers de leur ex-empire colonial, qui s'est développé au cours du XVIIe siècle avant sa disparition au milieu du XXe siècle. Un sur deux déclare ressentir de la fierté à son égard, contre 32 % des Britanniques et 26 % des Français. «Cela ne veut pas dire que les Européens ont tendance à avoir honte de leurs empires. L’émotion dominante a tendance à être l’indifférence», note YouGov. En effet, en France, 48 % des sondés n'ont ni fierté ni honte envers leur ancien empire, 51 % en Espagne et 37 % au Royaume-Uni.

En pleines négociations post-Brexit, ce sondage est interprété par certains outre-Manche comme un indicateur du sentiment élevé de nationalisme qui traverserait la société britannique. Ces résultats sont «alarmants», affirme Oku Ekpenyon, citée par le Guardian, qui milite pour que le Royaume-Uni érige un nouveau mémorial de la traite des esclaves. Selon elle, cela pose question quant à l' «éducation» des jeunes, et souligne la «nostalgie» des Britanniques au sujet de l'empire. Ce qui n'est pas du tout l'avis de Nigel Biggar, professeur de théologie au Christ Church College d'Oxford. Pour lui, le fait que 37 % des Britanniques ne soient ni fiers ni honteux de leur ex-empire «pourrait signifier qu’ils sont parfaitement conscients de l’ambiguïté morale de l’empire», explique-t-il au Guardian.