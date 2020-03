Il pleut du fer sur une exoplanète similaire à Jupiter

Une étude de chercheurs, publiée le mercredi 11 mars, affirme que l'exoplanète WASP-76b, qui orbite autour d'une étoile située à 640 années-lumière de nous, aurait une météo bien particulière, puisqu'il y pleut du fer.

Elle serait une «Jupiter chaude». En effet, WASP-76b est une planète gazeuse, comme Jupiter, et de masse similaire. En revanche, en plus d'être deux fois plus grande, ses températures sont supérieures à 2 400 °C sur sa face diurne, cette dernière recevant de son étoile, un rayonnement bien plus supérieur à celui que reçoit la Terre du soleil. Or, on sait que WAS-76b est en rotation synchrone autour de son étoile et lui montre ainsi toujours la même face, à l'image de la Lune par rapport à la Terre.

Sur sa face nocturne, la température est d'environ 1 500°C. C'est d'ailleurs sur cette face sombre, qu'apparaissent les pluies de fer, selon l'étude de scientifiques de l'Université de Genève (Suisse), publiée dans la revue Nature. La cause ? La vapeur de fer est abondante dans l'atmosphère de la face diurne, mais les fortes températures engendrent des vents violents qui injectent la vapeur de fer sur la face nocturne. A la rencontre de l'atmosphère froid, le fer se condense et retombe alors sous forme de pluie, explique l'étude.

un spectrographe de troisième generation

Afin de déterminer une partie de la chimie de WASP-76b, les chercheurs ont utilisé les données fournies par le spectrographe l'ESPRESSO. Cet instrument de troisième génération est installé sur le Very Large Telescope (VLT) de l'Observatoire européen austral, situé dans le désert de l'Atacama au Chili. S'il a été conçu, au départ, pour détecter des planètes semblables à la Terre autour d'étoiles similaires au soleil, sa précision permet aussi de caractériser des planètes déjà connues.