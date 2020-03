Un collaborateur de Bolsonaro qui a côtoyé Trump testé positif au coronavirus

Le chef du service de presse de Jair Bolsonaro, qui a côtoyé le président américain Donald Trump le week-end dernier et le président brésilien qu'il accompagnait aux Etats-Unis, est porteur du coronavirus, a annoncé jeudi la présidence brésilienne.

«Fabio Wajngarten est porteur du nouveau coronavirus» et est confiné à domicile, a annoncé le palais du Planalto dans un communiqué adressé à l'AFP.

«Le gouvernement brésilien a déjà communiqué cette information aux autorités nord-américaines pour qu'elles prennent les mesures préventives nécessaires», ajoute la présidence. Celle-ci a indiqué que «toutes les mesures préventives (avaient) été prises pour préserver la santé du président» Bolsonaro, tout en s'abstenant de préciser si le chef de l'Etat avait subi un test de dépistage du coronavirus.

Mais peu après l'un de ses fils, le député Eduardo Bolsonaro, a annoncé sur Twitter que le président avait subi un test pour déterminer s'il était porteur du coronavirus. Les résultats devraient être connus vendredi, selon la presse. «Le président Jair Bolsonaro a fait le test du coronavirus et nous attendons le résultat», a écrit sur son compte Twitter le fils du chef de l'Etat. «Toutefois il n'a aucun symptôme de la maladie», a-t-il ajouté.

Pres. Bolsonaro fez teste para coronavírus e aguarda o resultado. Porém, o Presidente não tem sintomas da doença.





President @jairbolsonaro Bolsonaro has been tested for coronavirus and we are waiting for the results. However, he is not exhibiting any symptoms of the disease.

