Coronavirus : pourquoi est-il déconseillé de se laver les mains trop souvent avec du gel hydroalcoolique

En cette période d'épidémie, le gel hydroalcoolique est devenu le meilleur allié de nombreux Français. Si l'efficacité de ces produits antibactériens est avérée, ils peuvent néanmoins, à forte dose, être contre-productifs voire dangereux.

En effet, l'alcool présent dans ces solutions peut, à l'excès, réduire les défenses de la peau. Cette dernière ne doit pas être débarrassée de toutes ses bactéries puisqu'il existe une flore cutanée bénéfique, qui protège nos mains des agents pathogènes.

Cela dit, le gel hydroalcoolique permet de se débarrasser de nombreux germes indésirables comme les staphylocoques, les salmonelles, les candidoses et, bien sûr, les virus comme le Covid-19. Son utilisation n'est donc pas proscrite mais elle doit être ponctuelle.

Le choix du produit a alors son importance. L'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), conseille de se tourner vers les mélanges hydro-alcooliques «présentés sous forme de solutions ou de gels testés selon la norme NF EN 14476 ou testés sur un virus de la grippe selon la méthodologie de cette norme».

