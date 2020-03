Quand Joe Biden perd son sang-froid face à un ouvrier : «Vous racontez des conneries !»

Grand favori à l'investiture démocrate, le candidat à la présidentielle américaine Joe Biden a été filmée mardi 10 mars en train de s'emporter contre un ouvrier de l'usine Fiat Chrysler à Détroit, dans l'Etat du Michigan.

Le vif échange entre les deux hommes a été capturé par des journalistes qui ont assisté à la scène. «Vous cherchez activement à réduire les droits du deuxième amendement», a accusé le travailleur en faisant référence à l'amendement de la Constitution américaine qui garantit à tout citoyen le droit de détenir une arme.

Une affirmation que l'élu a fermement balayée. «Vous racontez des conneries», a-t-il rétorqué avant d'ajouter : «Je soutiens le deuxième amendement».

.@joebiden touring auto plant in Detroit quickly gets into an argument with a worker over guns. pic.twitter.com/37oCrX62HS

