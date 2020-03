Coronavirus, en direct : deux premiers cas confirmés au Venezuela, les écoles fermées

Le coronavirus, nommé «Covid-19» par l'OMS, parti de la ville chinoise de Wuhan, continue de se répandre inégalement d'un continent à l'autre. Il touche désormais près de 90 pays et territoires. Le gouvernement a interdit les rassemblements de plus de 100 personnes. Le bilan s'alourdit quotidiennement et le scénario tant redouté devient une réalité.

> Le dernier bilan en France fait état de plus de 3.661 cas confirmés et 79 morts.

> En France, les crèches, les établissements scolaires et les universités seront fermés à partir du lundi 16 mars, jusqu'à nouvel ordre.

> Donald Trump a annoncé mercredi la suspension pour 30 jours à partir de vendredi de tous les voyages depuis l'Europe vers les Etats-Unis pour endiguer la pandémie. L'état d'urgence est décrété aux Etats-Unis.

07h39

Deux premiers cas d'infection au nouveau coronavirus ont été diagnostiqués au Venezuela, chez un homme et une femme rentrés de voyage en Europe, a indiqué vendredi la vice-présidente Delcy Rodriguez, qui a annoncé la fermeture de tous les établissements d'enseignement.

Après l'annonce de ces deux premiers cas, le président Nicolas Maduro a déclaré «l'état d'alerte» au Venezuela. «Nous entamons une quarantaine collective, une quarantaine sociale», a-t-il ajouté lors d'une intervention radio-télévisée. «Tôt ce matin, deux cas de coronavirus ont été diagnostiqués au Venezuela», a déclaré la vice-présidente lors d'un conseil des ministres retransmis par la télévision d'Etat.

Il s'agit d'une Vénézuélienne de 41 ans qui s'est récemment rendue aux Etats-Unis, en Italie et en Espagne, et d'un Vénézuélien de 52 ans qui a séjourné en Espagne.

Ils sont tous deux originaires de Miranda, un Etat du nord du Venezuela, dont fait partie l'est de Caracas.

Les deux malades «sont en quarantaine et nous sommes en train de déterminer les contacts directs qu'ils ont eus ainsi que la chaîne de leurs contacts indirects», a souligné Mme Rodriguez.

Les passagers des vols Iberia en provenance d'Espagne des 5 et 8 mars derniers, qu'ont empruntés les deux malades, «doivent immédiatement entrer en quarantaine préventive obligatoire», a-t-elle ajouté. Autre mesure préventive: tous les établissements d'enseignement -- de la maternelle à l'université -- vont fermer leurs portes à partir de lundi.

Après l'annonce de ces deux premiers cas, le président Nicolas Maduro a déclaré «l'état d'alerte» au Venezuela. «Nous entamons une quarantaine collective, une quarantaine sociale», a-t-il ajouté lors d'une intervention à la radio et à la télévision.

Jeudi, M. Maduro avait décrété la suspension de toutes les liaisons aériennes avec l'Europe et la Colombie pendant un mois, tout en déclarant le système sanitaire vénézuélien en «état d'urgence».

Le Venezuela est l'un des derniers pays d'Amérique du Sud à confirmer des cas de coronavirus sur son territoire.

23h26

Donald Trump annonce la suspension des croisières vers l'étranger pour 30 jours.

23h20

La présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a annoncé vendredi être parvenue à un accord avec l'administration de Donald Trump sur des mesures visant à endiguer l'impact du coronavirus sur l'économie américaine et les dizaines de millions d'employés au statut précaire. «Nous sommes fiers d'être parvenus à un accord avec l'administration visant à résoudre des défis majeurs, et de voter bientôt» sur ce projet de loi à la Chambre, a écrit Nancy Pelosi à son groupe parlementaire. Le texte devra ensuite être approuvé au Sénat, qui n'a pas prévu d'être en séance avant lundi après-midi, puis être signé par Donald Trump pour entrer en vigueur.

22h43

La compagnie aérienne néerlandaise KLM (groupe air France-KLM) a annoncé vendredi qu'elle allait supprimer jusqu'à 2.000 emplois pour faire face à l'impact de la pandémie de nouveau coronavirus, parmi d'autres mesures de réduction des coûts.

«Dans les mois à venir, nous allons réduire de 1.500 à 2 000 emplois, ce qui signifie que non seulement dans les semaines à venir, mais aussi dans les mois à venir, nous aurons moins de collègues», a déclaré le directeur général de KLM, Pieter Elbers, dans un message vidéo publié sur le site web de la compagnie.

22h34

L'Equateur a fait part vendredi du premier décès dû au nouveau coronavirus, une Equatorienne de 71 ans revenue d'Espagne, premier cas de la maladie dans ce pays et cinquième mort en Amérique latine. «Nous avons le regret d'informer qu'aujourd'hui (vendredi) notre première patiente, diagnostiquée avec le coronavirus en Equateur, est décédée», a déclaré la ministre de la Santé, Catalina Andramuño, lors d'une conférence de presse.

21h58

Les messes dominicales en présence de fidèles sont suspendues à compter de ce week-end en Ile-de-France, annonce l'archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, dans un communiqué. «Le fait de réduire les réunions à moins de 100 personnes ne nous permet pas de maintenir les messes dominicales à Paris. Même en augmentant le nombre de célébrations cela nous conduirait dans certains lieux à sélectionner les personnes à l’entrée en fonction de leur âge ou de leur état de santé ce qui n’est ni réalisable ni juste», souligne-t-il.

Les messes de semaine restent en revancge ouvertes au public, «dans la mesure où le nombre de fidèles n’excède pas 100 personnes».

21h49

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé la suspension de toutes les liaisons aériennes à partir de mardi pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. «Dans trois jours, nous allons suspendre les vols réguliers» pendant au moins deux semaines, a-t-il déclaré dans un discours à la Nation publié sur Facebook, en appelant les Ukrainiens se trouvant à l'étranger à revenir dans le pays avant cette date.

21h28

Lors de sa conférence de presse, le président américain a affirmé qu'il ne présentait «aucun symptôme» du coronavirus. Néanmoins, Donald Trump a ajouté qu'il se ferait tester «prochainement».

21h22

La Russie a annoncé vendredi réduire à partir de lundi le nombre de ses liaisons aériennes avec l'Union européenne pour juguler la propagation de la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus. Les restrictions seront imposées «pour assurer la sécurité du pays, protéger la santé publique et empêcher la propagation de la contamination par le nouveau coronavirus en Russie», selon un communiqué mis en ligne par les autorités sanitaires russes. Il a été «décidé de provisoirement limiter le transport aérien des passagers» à partir du 16 mars juste après minuit heure de Moscou (21H00 GMT), a-t-on, ajouté de mêmes sources.

21h14

Le président chypriote Nicos Anastasiades a annoncé vendredi fermer pour deux semaines en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus les frontières de son pays aux étrangers, sauf s'ils sont non-résidents, étudiants ou employés sur l'île méditerranéenne dont l'économie est fortement tributaire du tourisme. «L'entrée (sur le territoire) est interdite pour deux semaines à tout citoyen n'étant ni chypriote, ni résident», à partir du 15 mars, a-t-il dit lors d'un discours télévisé.

20h35

«J'appelle chaque Etat (du pays) à mettre immédiatement en place des centres d'urgence» et les hôpitaux à activer leurs plans de préparation d'urgence «pour répondre aux besoins des Américains», a ajouté le président, qui a également annoncé «une forte hausse» des capacités à tester le virus aux Etats-Unis.

20h30

Donald Trump déclare l'état d'urgence nationale. Une décision qui permet d'accéder à jusqu'à 50 milliards de dollars de fonds pour lutter contre l'épidémie.

19h55

La Pologne a décidé de fermer ses frontières aux voyageurs étrangers pour endiguer la propagation du coronavirus, a annoncé le Premier ministre Mateusz Morawiecki. Le gouvernement a également décidé d'imposer une quarantaine de deux semaines aux citoyens polonais regagnant leur pays, a ajouté M. Morawiecki. Le ministre de l'Intérieur Mariusz Kaminski a précisé que ces mesures entreraient en vigueur samedi à minuit.

19h33

La région de Madrid a ordonné la fermeture de tous les commerces à l'exception des magasins alimentaires, des pharmacies et des stations-services à partir de samedi pour freiner la propagation du nouveau coronavirus. «Nous ordonnons la fermeture des établissements et commerces, sauf alimentaires et de première nécessité», a annoncé l'exécutif de la région de la capitale de l'Espagne ,qui entre samedi en état d'alerte et compte plus de 4.200 cas et 121 morts de l'épidémie Covid-19.

19h29

Le Danemark annonce la fermeture de ses frontières aux étrangers.

19h23

Les structures d'accueil de moins de 10 enfants, notamment les micro-crèches, et les assistantes maternelles resteront ouvertes, a annoncé Olivier Véran lors de son point.

19h15

Selon le dernier bilan annoncé par le ministre de la Santé Olivier Véran, la France a enregistré au total 79 décès et 3.661 cas confirmés de coronavirus, soit 800 de plus, depuis le début de l'épidémie.

19h12

Le Luxembourg a recensé vendredi son premier décès lié à la pandémie de coronavirus, a annoncé la ministre luxembourgeoise de la Santé Paulette Lenert. Il s'agit d'un homme âgé de 94 ans qui était signalé jeudi comme étant dans un état critique.

18h57

La RATP et la SNCF ont prévenu vendredi d'une «offre réduite» de transport la semaine prochaine en raison du coronavirus car certains de leurs personnels ne pourront pas travailler, notamment pour rester chez eux garder leurs enfants, selon les deux groupes. A la RATP, «il y aura une offre réduite par rapport à la normale, avec des adaptations, soit de fréquence» des métros, RER, bus ou tramways, «soit une priorisation sur certaines lignes», a précisé à l'AFP un porte-parole. La SNCF a elle aussi lancé «un recensement des collègues vulnérables et de ceux qui n'ont pas d'autres choix que de rester à la maison pour garder les enfants», selon la direction.

18h17

La Tour Eiffel sera fermée à partir de ce vendredi soir, a annoncé la société d'exploitation. «En raison de l'épidémie de Covid-19, la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel annonce la fermeture de la Tour dès ce soir à 21h», a indiqué la société, en disant espérer «pouvoir rouvrir très prochainement lorsque la situation sanitaire le permettra».

18h06

L'Italie a enregistré 250 nouveaux décès liés au coronavirus en 24 heures, un nouveau record, ce qui fait grimper le nombre des morts à 1.266, selon un bilan publié vendredi par la Protection civile.

L'Italie, le pays le plus touché du monde après la Chine, voit aussi le nombre des personnes contaminées faire un bond sur son territoire : il passe de 15.113 à 17.660, dont 1.328 en soins intensifs.

17h50

Le festival Le Printemps de Bourges, prévu initialement du 21 avril au 26 avril, est annulé, annoncent les organisateurs.

17h48

Une infirmière travaillant à la prison de Fresnes (Val-de-Marne), l'une des plus surpeuplées et dégradées de France, a été testée positive au coronavirus, a indiqué vendredi la ministre de la Justice Nicole Belloubet, confirmant une information du Parisien.

«Une infirmière (...) a été testée positive à Fresnes. Il y a des masques qui sont distribués pour les personnels médicaux qui travaillent dans l'unité sanitaire et pour les personnels pénitentiaires», a-t-elle dit lors d'un point presse.

17h40

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau appelle les Canadiens à éviter les voyages à l'étranger non-essentiels.

17h35

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a affirmé vendredi qu'il lui était «impossible» de déterminer quand aurait lieu le pic de la pandémie provoquée par le coronavirus, qui a causé la mort de plus de 5.000 personnes depuis son apparition fin décembre en Chine. «Il nous est impossible de dire quand le pic sera atteint au niveau mondial. Nous espérons que ce sera plus tôt que plus tard. (...) Cela dépendra de la réaction des pays face à leur premier cas, s'ils ont une approche agressive», a affirmé Mme Maria Van Kerkhove, un des responsables de la réponse de l'OMS au Covid-19, en conférence de presse à Genève.

17h34

Les autorités de Louisiane ont annoncé vendredi qu'elles reportaient leur primaire démocrate, initialement prévue le 4 avril, au 20 juin à cause de la pandémie de coronavirus, premier Etat américain à prendre une telle initiative dans la présidentielle de novembre. «J'ai déterminé aujourd'hui qu'un Etat d'urgence existe», a annoncé le secrétaire d'Etat Kyle Ardoin, responsable de l'organisation des élections en Louisiane, lors d'une conférence de presse, en décrétant que les primaires seraient dès lors reportées.

Les autorités sanitaires ont rapporté 33 cas dans cet Etat. La primaire républicaine sera également reportée, mais aucun suspense ne pèse sur le fait que Donald Trump sera le candidat de son parti en novembre. Dès mardi, des millions d'Américains sont appelés aux urnes pour d'autres primaires démocrates dans quatre Etats également touchés par la pandémie: Arizona, Floride, Illinois, Ohio.

16h59

L'Europe est le «nouvel épicentre» de la pandémie, indique l'OMS.

16h41

Le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé vendredi sur son compte Facebook ne pas être porteur du coronavirus, en assortissant cette information d'une photo de lui faisant un bras d'honneur.

M. Bolsonaro avait été testé au retour d'une visite aux Etats-Unis où il a rencontré la semaine dernière son homologue américain Donald Trump avec sa délégation dont l'un des membres a été testé positif au virus jeudi.

16h31

La Ligue allemande de football (DFL) a annoncé vendredi la suspension immédiate de la Bundesliga, une première depuis la seconde guerre mondiale. La 26e journée, qui aurait due être jouée à huis clos de vendredi à lundi, est donc reportée. Le présidium de la DFL avait déjà proposé l'arrêt du championnat d'Allemagne à partir de la semaine prochaine et jusqu'au 2 avril. Mais la décision de jouer ce week-end a suscité de vives critiques et conduit les dirigeants à modifier leur position.

16h28

La direction d'Air France envisage la mise en place de mesures de chômage partiel et le gel des salaires des cadres supérieurs pour faire face à la crise «d'ampleur inédite» provoquée par le coronavirus, a-t-elle annoncé dans un message adressé aux salariés.

«La baisse violente de notre activité nous conduit à devoir envisager la mise en place de dispositifs d'activité partielle», a écrit la directrice générale Anne Rigail dans ce message dont l'AFP s'est procuré une copie vendredi, en précisant que ces mesures concerneraient «tous les personnels d'Air France, opérationnels et supports, qui subissent une baisse d'activité».

16h23

La reine Elizabeth II reporte plusieurs engagements

16h22

Emmanuel Macron a proposé à l'UE de mettre en place dans les prochains jours des mesures de contrôles renforcés des frontières autour de l'espace Schengen ou même de les fermer pour des zones à risques, a indiqué l'ELysée. Au cours d'un entretien téléphonique avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le chef de l'Etat a proposé des contrôles renforcés des frontières de et vers Schengen ou même d'interdiction d'accès pour certains pays à risque, très infectés ou en passe de l'être, a précisé la présidence.

16h21

Un sommet extraordinaire du G7 se tiendra lundi par visioconférence.

16h15

le Louvre, musée le plus visité au monde, ferme «jusqu'à nouvel ordre».

16h14

Le gouvernement portugais a décrété vendredi l'état d'alerte afin de pouvoir mobiliser la protection civile et les forces de l'ordre pour faire appliquer une série de mesures d'exception prises dans le but de contrôler l'épidémie de Covid-19. "Cette situation d'alerte prend effet dans l'immédiat et sera en vigueur jusqu'au 9 avril, mais elle pourra être prolongée", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Eduardo Cabrita.

16h07

Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il s'exprimerait sur l'épidémie de coronavirus lors d'une conférence de presse vendredi après-midi. «Je participerai à une conférence de presse aujourd'hui à 15H00 (19H00 GMT), à la Maison Blanche. Le sujet: CoronaVirus!», a-t-il tweeté.

15h47

Le ministère de la Culture a appelé vendredi toutes les structures qui sont sous sa tutelle, dont les musées et les biliothèques, à limiter leurs activités ou à fermer au public. «Les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits sur l'ensemble du territoire national dès ce vendredi 13 mars, et toutes les structures du ministère sont invitées à recentrer leur activité autour de leurs fonctions essentielles, pouvant aller jusqu'à une fermeture de la structure au public», selon le message adressé par le ministère aux établissements publics, dont l'AFP a eu copie.

15h42

Le match du Tournoi des six nations de rugby entre le pays de Galles et l'Écosse, prévu samedi et confirmé vendredi dans la matinée, a finalement été reporté en raison des risque de propagation du coronavirus, a annoncé la fédération galloise (WRU). «Bien que les recommandations médicales n'aient pas varié, nous avons décidé qu'il était dans l'intérêt des supporters, des joueurs et des staffs de s'aligner sur les mesures récentes prises dans tout le Royaume-Uni et dans l'industrie mondiale du sport», a expliqué la WRU dans un communiqué vendredi.

15h32

La Suisse a adopté vendredi des mesures exceptionnelles face au nouveau coronavirus, fermant ses écoles, interdisant les rassemblements de plus de 100 personnes et promettant une aide d'urgence économique allant jusqu'à 10 milliards de francs suisses (9,5 milliards d'euros). «La situation est difficile mais nous avons les moyens d'y faire face sur le plan médical et financier», déclaré la présidente suisse Simonetta Sommaruga en conférence de presse. Plus de 1.125 personnes ont été contaminées en Suisse par le cronavirus et sept en sont mortes.

15h29

Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a annoncé vendredi l'état d'alerte dans tout le pays pour mieux lutter contre la progression du nouveau coronavirus. Un conseil des ministres extraordinaire adoptera samedi un décret plaçant l'Espagne en «état d'alerte pour une période de quinze jours», a annoncé M. Sanchez dans une courte allocution télévisée alors que la pandémie a fait 120 morts et contaminé plus de 4.200 personnes en Espagne.

15h12

Le monde du rugby est à l'arrêt. Les championnats de France du Top 14 et de Pro D2 sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.

14h53



L'Ukraine a annoncé vendredi son premier mort du coronavirus, parmi seulement trois cas officiellement recensés.

14h26

Le Tour d'Italie cycliste est reporté à une date inconnue.

14h19



L'Ukraine a fermé ses frontières aux ressortissants étrangers. L'Autriche a pour sa part décidé de suspendre ses liaisons aériennes avec la France, l'Espagne et la Suisse.

14h18

L'épidémie a fait 120 morts en Espagne. Le pays compte plus de 4.200 contaminés.

13h31

Les Grands Prix de F1 de Bahreïn et du Vietnam sont reportés.

13h08



Les rassemblements de plus de 100 personnes sont désormais interdits partout en France.

13h05

La commissaire européenne aux Affaires intérieures Ylva Johansson a plaidé vendredi pour que les mesures décidées par les pays de l'UE à leurs frontières pour lutter contre l'épidémie de coronavirus soient «coordonnées» et «proportionnées», à l'occasion d'une réunion à Bruxelles. Les gouvernements tchèque et slovaque ont annoncé jeudi la fermeture quasi totale des frontières aux étrangers, tandis que la Pologne, l'Autriche, la Slovénie et la Hongrie ont instauré des restrictions d'entrée ou des contrôles sanitaires.

12h48

Le gouvernement hongrois a annoncé vendredi l'annulation du départ, le 9 mai à Budapest, du Tour d'Italie et de deux étapes de la course cycliste prévues en Hongrie, en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus.

«(...) La Hongrie ne pourra pas organiser les trois premières étapes du Giro d'Italia», du 9 au 11 mai, a indiqué sur sa page Facebook Mariusz Revesz, délégué à l'organisation des épreuves au sein du gouvernement hongrois qui précise en avoir informé ses homologues italiens. «L'objectif des deux parties est de faire démarrer le Giro en Hongrie ultérieurement», a-t-il encore écrit, sans préciser si l'ensemble de la course était reporté.

12h20

La pandémie de nouveau coronavirus dans le monde a causé la mort de 5.043 personnes dans le monde, la majorité en Chine continentale, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi vers 11H00 GMT. 3.176 personnes sont mortes du nouveau coronavirus en Chine continentale, 1.016 en Italie, et 514 en Iran, les trois pays les plus touchés en nombre de décès. Depuis l'apparition du virus en décembre, plus de 134.300 personnes ont été contaminées, dans 121 pays et territoires.

12h19

Le Premier ministre libéral roumain Ludovic Orban a annoncé vendredi qu'il se mettrait en confinement, après avoir côtoyé un sénateur de son camp testé positif au nouveau coronavirus. «Je vais me mettre à l isolement (...), tout en continuant à exercer mes prérogatives», a déclaré à des journalistes M. Orban, qui dirige un gouvernement intérimaire.

M. Orban, âgé de 56 ans, et ses ministres seront testés pour le Covid-19 et une décision sera prise dans la journée quant à l'éventuel placement en confinement de l'ensemble du gouvernement, a indiqué à l'AFP son porte-parole, Ionel Danca. Selon lui, le Premier ministre, la plupart des membres de l'exécutif et l'ensemble des sénateurs avaient participé lundi à une réunion à laquelle était également présent l'élu qui vient d'être testé positif.

12h05

Un premier cas de nouveau coronavirus a été diagnostiqué au Kenya, qui concerne une étudiante kényane rentrée des États-Unis via Londres, a annoncé vendredi le ministre de la Santé, Mutahi Kagwe.

«Je veux vous informer que le ministère de la Santé a confirmé le premier cas de coronavirus au Kenya», a indiqué M. Kagwe lors d'une conférence de presse. Il s'agit aussi du premier cas confirmé de nouveau coronavirus en Afrique de l'Est.

«Le cas concerne une citoyenne kényane, qui est revenu à Nairobi depuis les Etats-Unis via Londres, au Royaume-Uni, le 5 mars 2020», a indiqué le ministre. L'étudiante de 27 ans a été testée jeudi, une semaine après son retour. Son état de santé «est stable», a souligné M. Kagwe, ajoutant qu'elle mangeait bien et se portait bien.

12h04

L'Iran a annoncé vendredi 85 nouveaux décès dus au nouveau coronavirus, le plus lourd bilan en une journée depuis le début de l'épidémie dans ce pays, l'un des plus touchés au monde.

«Malheureusement, 85 personnes infectées par le Covid-19 ont perdu la vie au cours des 24 dernières heures», ce qui porte à 514 le nombre de personnes ayant succombé à la maladie en Iran, a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour, lors d'une conférence de presse télévisée.

11h40

Edouard Philippe s'est rendu vendredi matin au ministère de l'Intérieur pour faire un point sur les municipales, avant d'être l'invité du journal télévisé de 13h de TF1, au lendemain de l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron en pleine crise du coronavirus.

«A la suite de l'allocution du Président de la République Emmanuel Macron et aux mesures annoncées pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, le Premier ministre Edouard Philippe répondra, en direct, aux questions de Jean-Pierre Pernaut», a précisé la chaîne dans un communiqué.

Avant cela, le Premier ministre s'est rendu en fin de matinée place Beauvau pour faire un point avec le ministre Christophe Castaner, le secrétaire d'Etat Laurent Nuñez et le ministre de la Santé Olivier Véran notamment sur l'organisation des élections municipales, dont le premier tour a lieu dimanche.

10h41

La Ligue de football professionnel (LFP) a acté vendredi la suspension immédiate et «jusqu'à nouvel ordre» de la Ligue 1 et de la Ligue 2, plaçant l'intégralité du football français en sommeil en raison de la propagation du coronavirus, a-t-on appris de sources proches des instances. Réunie en conseil d'administration téléphonique vendredi matin, la LFP s'est prononcée «à l'unanimité», selon des sources proches des instances, alors que la Ligue avait initialement maintenu ses matches à huis clos jusqu'au 15 avril. Ainsi, les matches de la 29e journée, à commencer par Lyon-Reims vendredi, sont reportés.

10h38

L'Inde a annoncé vendredi le report au moins jusqu'au 15 avril de son championnat de cricket, une très lucrative compétition suivie par des centaines de millions de personnes dans le pays et à l'international, en raison de l'épidémie de coronavirus. L'organe de direction du cricket indien, le BCCI, a indiqué dans un communiqué avoir pris cette décision par «mesure de précaution» pour la santé publique. L'Indian Premier League (IPL), où huit clubs s'affrontent dans soixante matchs, devait commencer le 29 mars.

10h20

La marche pour le climat prévue samedi à Paris et d'autres actions climat qui devaient avoir lieu vendredi ont été annulées par les organisateurs en raison de la crise du nouveau coronavirus.

«Au vu de l'évolution rapide de la situation sanitaire et suite à l'allocution d'Emmanuel Macron concernant le risque d'épidémie de COVID-19, les organisateurs de la Marche pour le climat le 14 mars ont pris la décision de l'annuler à Paris», ont indiqué dans un communiqué les organisateurs, dont Alternatiba et les Amis de la Terre.

«Un dispositif alternatif de mobilisation», dont les détails devraient être dévoilés vendredi dans la journée, va être mis en place, a précisé à l'AFP Elodie Nace, d'Alternatiba.

10h08

Face à l'épidémie de coronavirus, le Conseil français du culte musulman (CFCM) demande à toutes les mosquées de «suspendre l'organisation des prières du vendredi» à partir de la semaine prochaine et jusqu'à nouvel ordre, dans un communiqué vendredi. Ce vendredi, les mosquées accueillant plus de 1.000 personnes avaient déjà été appelées lundi par le CFCM à annuler la prière.

09h48

L'Etat prendra en charge «intégralement» le chômage partiel demandé par les entreprises pénalisées par la propagation du nouveau coronavirus, a déclaré vendredi la ministre du Travail Muriel Pénicaud.

«Des entreprises hésitaient en se disant qu'elles n'avaient pas les moyens de prendre en charge (...), là on remboursera intégralement 100% du chômage partiel», y compris au-delà du salaire minimum, a indiqué la ministre sur Franceinfo TV.

Un «mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en oeuvre», avait annoncé jeudi soir Emmanuel Macron lors de sa déclaration face à l'épidémie.

09h28

La légende du football Diego Maradona a envoyé jeudi un message de soutien aux Italiens qui traversent une période difficile en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, qui a causé 1.016 décès et plus de 15.000 infections dans le pays.

«J'ai vécu pendant sept ans à Naples», a rappelé l'ancien N.10 du Napoli dans un message publié sur Instagram avec une photo de lui portant ce maillot au stade San Paolo dans les années 1980. «J'y ai de la famille, beaucoup de gens que j'aime et qui m'aiment. L'Italie fait partie de ma vie et je veux leur envoyer un message de soutien en ces temps difficiles», a écrit la fantasque star argentine, aujourd'hui âgée de 59 ans.

09h23

L'allocution du président Emmanuel Macron en pleine crise du coronavirus a été suivie jeudi soir par près de 22 millions de téléspectateurs sur les chaînes historiques, un score très élevé pour une déclaration officielle, selon les données de Médiamétrie diffusées vendredi.

Cette longue intervention de 25 minutes, dans laquelle le président a annoncé les mesures pour lutter contre le virus, a été suivie par 8,7 millions de personnes sur TF1, donnant à la chaîne une part d'audience (pda) de 30,7%; 7,5 millions de personnes sur France 2 (26,5% de pda), 3 millions sur M6 (11% de pda) et 2,7 millions de personnes sur France 3 (9,5%).

Ces données n'intègrent pas les chaînes d'info, dont les scores seront connus en fin de matinée. Ces niveaux d'audience sont proches du record de fin 2018, en pleine crise des gilets jaunes, où l'allocution d'Emmanuel Macron avait été suivie par 23 millions de téléspectateurs toutes chaînes confondues, des scores dignes d'une finale de Coupe du Monde de football et un record absolu pour une allocution télévisée d'un chef de l'Etat.

08h45

Les mesures économiques françaises coûteront «des dizaines de milliards d'euros», annonce Bruno Le Maire.

08h44

Le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux s'est dit prêt vendredi à suspendre la conférence de financement de la réforme des retraites pendant la crise sanitaire du coronavirus.

«On peut se poser la question de suspendre les débats pendant quelques semaines, parce qu'effectivement, il faut que tout le monde soit derrière cette espèce d'union sacrée» de la lutte contre le Covid-19, a déclaré M. Roux de Bézieux au micro d'Europe 1.

08h22

La fermeture des établissements scolaires annoncée dans tout le pays à partir de lundi durera «au moins 15 jours», a indiqué vendredi le ministre de la Santé sur Europe 1. «Ce n'est pas de gaité de coeur qu'on ferme les écoles» et la durée «sera la plus courte possible», mais «nous voulons un coup de frein national massif» de l'épidémie, a précisé Olivier Véran, insistant sur le fait que la décision avait été prise après une réunion avec des experts à l'Elysée jeudi.

08h13

Le ministre australien de l'Intérieur Peter Dutton, qui s'occupe notammment de la politique très restrictive de Canberra en matière d'immigration, a annoncé vendredi avoir été hospitalisé après avoir été testé positif au nouveau coronavirus.

«Ce matin, je me suis réveillé avec de la température et un mal de gorge», a déclaré M. Dutton, qui est un des plus puissants ministres australiens. «La politique des autorités sanitaires du Queensland est que quiconque est testé positif doit être hospitalisé et j'ai respecté cette consigne.»

08h08

La décision du gouvernement de reporter de deux mois la fin de la trêve hivernale dans le contexte de la pandémie de coronavirus pourrait protéger «4 à 5.000 familles», a affirmé vendredi le ministre chargé du Logement Julien Denormandie sur RTL.

«Concrètement, il n'y aura pas d'expulsion locative jusqu'à la fin du mois de mai, il n'y aura aucune utilisation de la force publique» en cas de décision de justice autorisant une expulsion, a détaillé M. Denormandie. Soit potentiellement «4 à 5.000 familles qui se trouvent protégées et ne vont pas finir à la rue». Habituellement, entre le 1er novembre et le 31 mars, les expulsions locatives sont interdites et des places supplémentaires dans les centres d'hébergement d'urgence sont ouvertes pour accueillir les sans-abri pendant les périodes de froid.

08h03

Disney a annoncé ce jeudi la fermeture de ses parcs d'attraction Disney World, en Floride, et Disneyland Paris à partir de dimanche et jusqu'à la fin du mois de mars, «par principe de précaution» contre l'épidémie de coronavirus. Les hôtels des deux sites resteront en activité «jusqu'à nouvel ordre» mais le numéro un mondial du divertissement a également décidé de suspendre toutes ses croisières pour le mois de mars, a-t-il annoncé dans un communiqué à l'AFP. Le groupe avait déjà décidé un peu plus tôt jeudi de fermer le parc Disneyland à Anaheim, en Californie, pour les mêmes motifs.

06h09

Le Népal a emboîté vendredi le pas de la Chine et suspendu la délivrance des permis d'ascension de l'Everest en raison de l'épidémie de Covid-19, fermant ainsi l'accès du «Toit du monde» à quelques semaines du début prévu de la haute saison. Katmandou a suspendu les ascensions sur l'ensemble de ses montagnes et cesse de délivrer des visas de tourisme, a déclaré à l'AFP le ministre népalais de la Culture, du Tourisme et de l'Aviation civile, Yogesh Bhattarai.

«Le gouvernement a décidé de suspendre toutes les expéditions de printemps et annuler les permis d'ascension pour le moment. La décision peut être reconsidérée après analyse de la situation mondiale au cours du mois à venir», a-t-il indiqué.

Jeudi 12 mars

23h24

Le Grand Prix de F1 d'Australie sera disputé à huis clos, annonce le Premier ministre de l'Etat de Victoria.

23h01

La Fédération française de football (FFF) a suspendu toutes ses compétitions et activités «jusqu'à nouvel ordre», à commencer par la D1 féminine, en raison de la propagation du coronavirus, a-t-elle annoncé jeudi.

La FFF a précisé à l'AFP que cette décision ne remettait pour le moment pas en cause les matchs de préparation à l'Euro-2020 de l'équipe de France, prévus fin mars contre l'Ukraine et la Finlande (le 27 et le 31) à huis clos à Saint-Denis. Mais des réunions majeures au sein de l'UEFA, prévues mardi, pourraient entériner leur annulation, alors que le virus touche plusieurs clubs en Europe et pousse des joueurs au confinement.

Quant à la tenue de la finale de la Coupe de France entre le PSG et Saint-Etienne, initialement prévue au Stade de France le 25 avril, elle est en suspens et dépendra de l'évolution de la situation sanitaire, a-t-on ajouté.

22h50

Toutes les écoles au Portugal seront fermées à partir de lundi, et le resteront au moins jusqu'à Pâques, afin de limiter la propagation du nouveau coronavirus, a décidé le gouvernement jeudi soir.

«Le principe de prudence nous impose de suspendre à partir de lundi toutes les activités d'enseignement présentiel dans les écoles», a annoncé le Premier ministre Antonio Costa, lors d'une allocution télévisée. La mesure, qui concerne un peu plus de 1,6 million d'enfants et adolescents fréquentant les écoles publiques et privées du pays, restera en vigueur au moins jusqu'au 9 avril, la veille du vendredi de Pâques.

22h46

Les écoles, cafés et restaurant vont être fermés en Belgique, annonce le Premier ministre.

22h43

La maire socialiste de Nantes Johanna Rolland a annoncé jeudi soir qu'elle suspendait sa campagne électorale pour se consacrer à la lutte contre le nouveau coronavirus dans sa ville.

Johanna Rolland a expliqué à l'AFP avoir pris sa décision «suite aux déclarations du président de la République». «Je prends la décision de suspendre ma campagne pour me consacrer totalement et uniquement à ma responsabilité de maire dans ce moment particulier qui exige de rassurer, de protéger et de permettre que la vie quotidienne des Nantaises et des Nantais se déroule dans les meilleures conditions», a-t-elle déclaré.

22h25

Dans un message vidéo relayé notamment sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a indiqué qu'il allait réunir vendredi par visioconférence «l'ensemble des recteurs afin de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires, notamment les mesures de continuité pédagogique». Cette déclaration fait suite à l'annonce par Emmanuel Macron de la fermeture à compter de lundi de l'ensemble des établissement scolaires.

Le ministre a assuré que «nous sommes préparés» à la fermeture des établissements scolaires et à l'enseignement à distance. «Aucun de nos élèves ne doit rester au bord du chemin pendant cette période. C'est une période de travail, ce sont les modalités qui changent», a-t-il souligné.

#Coronavirus #COVID19 | La situation sanitaire du pays implique la fermeture des écoles, collèges et lycées à partir du 16 mars. Toutes les mesures de continuité du service public de l'éducation sont mises en œuvre : nous y sommes préparés.



22h12

Le maire LR de Bordeaux Nicolas Florian a annoncé qu'il suspendait sa campagne électorale pour se consacrer à la mise en oeuvre des mesures de lutte contre le nouveau coronavirus. «Ce soir, je suspends ma campagne électorale pour me consacrer à 100% à mes fonctions de maire, avec l'ensemble de l'équipe municipale», indique Nicolas Florian dans un communiqué.

Le maire de la capitale girondine a ajouté qu'il réunira vendredi les services municipaux pour appliquer les mesures de protection avant la mise en oeuvre lundi de la fermeture des écoles et des crèches. Il aura aussi des rencontres avec le monde économique.

22h04

Le parc d'attractions Disneyland d'Anaheim, près de Los Angeles (Californie), a annoncé jeudi qu'il allait fermer ses portes à partir du 14 mars et jusqu'à la fin du mois par principe de précaution contre le coronavirus. «Même si aucun cas de Covid-19 n'a été signalé à Disneyland Resort», le parc d'attractions, l'un des plus connus et fréquentés au monde, a pris cette décision conformément aux préconisations du gouverneur de Californie demandant la suspension de tous les rassemblements «non-essentiels» de plus de 250 personnes et «dans l'intérêt de nos visiteurs et employés», a expliqué un porte-parole.

21h54

Quatre localités de Catalogne ont été placées sous confinement jeudi, ont annoncé les autorités de cette région du nord de l'Espagne, où c'est la première mesure de type dans la lutte contre le nouveau coronavirus.

Les quelque 66.000 habitants de quatre municipalités (Igualada, Odena, Santa Margarida de Montbui et Vilanova del Cami) peuvent sortir de chez eux mais «ne peuvent pas quitter leur agglomération» depuis 21h, a annoncé le service de protection civile de la région.

21h52

Le Commissaire européen à l'Industrie, Thierry Breton, a exhorté jeudi soir les Etats membres de l'UE à répondre à la demande de l'Italie de masques et d'appareils respiratoires, après une vidéoconférence avec les 27 ministres de la Santé de l'Union. Avec ses deux autres collègues de la Commission, celle chargée de la Santé Stella Kyriakides et celui chargé de la gestion des crises Janez Lenarcic, M. Breton a critiqué les décisions d'«interdictions d'exportations et autres restrictions» annoncées par certains Etats membres. «Je comprends les raisons initiales derrière ces décisions mais la propagation du virus nous met dans une situation très différente maintenant», a-t-il dit.

21h08

La chancelière allemande Angela Merkel appelle à renoncer «aux événements non nécessaires» de moins de 1.000 personnes.

20h32

Le président brésilien Jair Bolsonaro a subi un test pour déterminer s'il était porteur du coronavirus, a annoncé jeudi l'un de ses fils, le député Eduardo Bolsonaro. "Le président Jair Bolsonaro a fait le test du coronavirus et nous attendons le résultat", a écrit sur son compte Twitter le fils du chef de l'Etat. "Toutefois il n'a aucun symptôme de la maladie", a-t-il ajouté.

20h28

Le Capitole, siège du Congrès américain à Washington, va fermer temporairement ses portes aux touristes à partir de jeudi soir jusqu'au 1er avril "par mesure de précaution", ont annoncé les responsables de la sécurité, tandis qu'un premier employé a contracté le coronavirus. "Un membre de l'équipe du bureau de la sénatrice Maria Cantwell a été testé positif au Covid-19", ont annoncé ses porte-parole dans un communiqué.

20h22

«Il fauté viter le repli nationaliste, ce virus n'a pas de passeport», souligne Emmanuel Macron, précisant que les fermetures de frontières devront être décidées «à l'échelle européenne».

20h21

Le chef de l'Etat appelle les Français à adopter et à appliquer les gestes barrières afin de limiter la propagation de l'épidémie.

20h16

Emmanuel Macron : «j'ai demandé au gouvernement un plan de relance national et européen». «L'Europe doit réagir vite et fort», souligne-t-il.

20h15

«Un mécanisme exceptionnel de chômage partiel sera mis en oeuvre», indique le chef de l'Etat, sur le plan économique.

20h13

Alors des rumeurs évoquaient un possible report des élections municipales, le président affirme que le premier tour est maintenu.

20h08

»Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches , les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés», annonce le président Emmanuel Macron.

20h06

Emmanuel Macron : «Je demande à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, qui souffrent de maladies chroniques [...] de limiter leurs déplacements au maximum».

20h03

«Nous ne sommes qu'au début de l'épidémie», souligne Emmanuel Macron.

20h00

Début de l'allocution du chef de l'Etat.

19h59

Le nouveau coronavirus a causé 13 nouveaux décès, portant le total à 61, et près de 600 nouveaux cas de contamination jeudi, dont 129 sont en réanimation, a annoncé le ministère de la Santé. Selon les données disponibles, 2.876 personnes sont affectées par le virus a précisé le ministère.

19h52

Le nombre de cas de nouveau coronavirus dans le monde a dépassé les 130.000, dont plus de 4.900 décès dans 116 pays et territoires, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi vers 18H00 GMT. Au total 131.479 personnes ont été contaminées et 4.925 sont décédées.

La hausse est notamment due aux nouvelles contaminations en Italie, deuxième pays le plus touché après la Chine. Jeudi, 2.651 nouveaux cas y ont été enregistrés, portant à 15.113 le nombre de personnes contaminées, parmi lesquelles 1.016 décès.

19h30

New York interdit les rassemblements de plus de 500 personnes, y compris à Broadway.

19h30

Dans un communiqué, l'Assemblée nationale annonce avoir enregistré 16 cas confirmés de contamination au coronavirus : 10 députés, 4 membres du personnel et 2 collaborateurs. 8 personnes sont en outre «actuellement prises en charge par les services de santé en vue d'un dépistage».

La présidence de l'Assemblée indique avoir pris plusieurs mesures, notamment le recours au télétravail pour le personnel «dont la présence sur site n'est pas impérative», la fermeture des restaurants, le report des visites et de tous les événements ainsi que la suspension des réunions au-delà de 5 personnes.

19h29

La Norvège annonce un premier décès.

19h16

L'Inde a enregistré son premier mort dû au coronavirus, un homme de 76 ans testé positif après son récent décès, a annoncé jeudi un responsable régional de la Santé. Sa contamination au coronavirus «a été confirmée», a indiqué B Sriramulu, ministre de la Santé pour l'Etat du Karnataka (sud-ouest) sur twitter. Les mesures recommandées ont été prises, «dont le repérage des contacts (de la personne infectée) et leur confinement», a-t-il ajouté.

19h09

La Maison Blanche a affirmé jeudi que rien ne justifiait «à ce stade» un test au coronavirus pour Donald Trump, qui a côtoyé un conseiller du président brésilien Jair Bolsonaro porteur du virus. «Le président et le vice-président (Mike Pence) n'ont pratiquement eu aucune interaction avec le conseiller qui a été testé positif et n'ont pas besoin d'être testés à ce stade», a indiqué Stephanie Grisham, porte-parole de l'exécutif américain. Fabio Wajngarten, chef du service de presse de Jair Bolsonaro, était présent lors d'une rencontre entre les deux dirigeants samedi dernier à Mar-a-Lago en Floride. Il a posté sur son compte Instagram une photo de lui se tenant juste à la gauche du président américain.

19h03

Le gouvernement a demandé jeudi la «déprogrammation immédiate des interventions chirurgicales non urgentes» afin de libérer des lits de réanimation, a-t-on appris auprès du ministère de la Santé et de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France. Le ministère a précisé avoir adressé un courrier à toutes les ARS jeudi, l'agence francilienne précisant qu'il s'agit de «l'activation du niveau 2 du plan blanc», qui avait été «préparée avec tous les hôpitaux et cliniques».

18h50

La police allemande effectue depuis jeudi après-midi des contrôles renforcés à la frontière avec la France, demandant aux automobilistes entrant sur le territoire allemand s'ils ont de la fièvre et s'ils sont malades, ont constaté des journalistes de l'AFP à Strasbourg. «Avez-vous de la fièvre ? Etes-vous souffrants», interrogent des policiers porteurs de masques et de gants de protection, postés sous une tente blanche alors que de longues files de voitures se sont formées sur le pont de l'Europe, entre Strasbourg et la ville allemande de Kehl, sur l'autre rive du Rhin.

18h09

L'Italie, de loin le pays d'Europe le plus touché par la pandémie de Covid-19, a dépassé jeudi le cap des 1.000 morts avec un total de 1.016 décès pour plus de 15.000 cas enregistrés, a annoncé la protection civile.

Le nombre de décès supplémentaires (189) est sensiblement le même que celui annoncé la veille (196). La région la plus touchée reste la Lombardie (nord), avec 744 morts et 8.725 cas détectés, suivie par l'Emilie-Romagne (centre-nord), 146 morts et 1.947 cas. Seules cinq régions italiennes n'ont pas enregistré de décès.

18h08

Entre 5.000 et 10.000 personnes sont «probablement» infectées par le nouveau coronavirus au Royaume-Uni, annonce le gouvernement.

17h52

L'association internationale du transport aérien (Iata) a demandé jeudi des mesures de soutien d'urgence, au lendemain de l'interdiction temporaire d'entrée aux Etats-Unis des voyageurs en provenance d'Europe, à l'exception des citoyens américains. La décision prise par le président américain Donald Trump va «créer d'énormes pressions sur les flux de trésorerie des compagnies aériennes», a souligné le directeur général de l'Iata dans un communiqué, indiquant que ces dernières «auront besoin de mesures d'urgence pour surmonter cette crise».

17h38

A la clôture, la Bourse de Paris enregistrait la plus forte chute de son histoire (-12,28%). L'indice CAC 40 a plongé de 565 points pour finir à 4.044,26 points. A titre de comparaison, il avait perdu 7,3%, en clôture, le jour des attentats du 11 septembre 2001, et 7,7% le 10 octobre 2008, en pleine crise des subprime.

La situation était identique dans le reste de l'Europe : Milan a également connu sa pire chute (-16,92%), Francfort a fini à -12,24% et Londres plongeait de 9,81%.

17h18

Les 8es de finale retour de Ligue des champions Juventus Turin-Lyon et Manchester City-Real Madrid, initialement prévus le 17 mars, sont repoussés en raison de la mise en «quarantaine imposée aux joueurs» du club italien et espagnol face à la pandémie de coronavirus, a annoncé jeudi l'UEFA.

«A la suite de la quarantaine imposée aux joueurs de la Juventus et du Real Madrid, les matces de Ligue des champions n'auront pas lieu comme prévu», a écrit l'UEFA (Union des associations européennes de football) dans son communiqué.

L'instance tiendra mardi prochain une réunion avec les fédérations européennes pour évoquer les conséquences de la propagation du coronavirus sur le football et décider de la poursuite des compétitions continentales.

17h12

Un nouveau «cluster» de coronavirus a été identifié mercredi près de Rennes, à Bruz où 10 personnes au total ont été contaminées, portant le nombre de cas confirmés à 104 en Bretagne, ont annoncé jeudi l'Agence régionale de santé (ARS) et la préfecture de région.

Âgés de 21 à 56 ans, les dix nouveaux cas, tous des enseignants, sont pris en charge à leur domicile sous surveillance du CHU de Rennes et «leur état n'inspire pas d'inquiétude», a indiqué le directeur général de l'ARS Stéphane Mulliez lors d'une conférence de presse jeudi matin à la préfecture.

17h11

Le chef du service de presse de Jair Bolsonaro, qui a cotoyé le président américain Donald Trump le week-end dernier en accompagnant le président brésilien aux Etats-Unis, est porteur du coronavirus, a annoncé jeudi la présidence brésilienne. La présidence, qui a ainsi confirmé des informations de presse sur la contamination de Fabio Wajngarten, a ajouté avoir «communiqué cette information» aux autorités américaines et a également précisé que «toutes les mesures préventives (avaient) été prises pour préserver la santé du président» brésilien.

16h55

«Mon opinion est qu'il faut tout suspendre au plus vite», a dit jeudi l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas, favorable à l'arrêt de la Ligue 1 et de toutes les compétitions face à la pandémie de coronavirus. Son «équipe est prête pour continuer le spectacle» s'il faut jouer, mais le technicien portugais est pour l'arrêt des compétitions, a-t-il dit. S'exprimant en conférence de presse avant le match - à huis clos - à Montpellier, samedi pour la 29e journée du championnat de France, il a notamment évoqué «la possibilité de suspendre la Ligue des champions et la Ligue Europa», comme l'a fait l'Italie en arrêtant la Serie A, le championnat de première division, jusqu'au 3 avril. «Je suis prêt à ce qu'on suspende mon salaire, ma priorité, c'est la santé», a ajouté Villas-Boas, estimant qu'on «doit faire confiance à l'État» et respecter les mesures prises, les huis clos pour tous les matches de championnat de première et deuxième division jusqu'au 15 avril.

16h42

Le président américain Donald Trump a suggéré jeudi de reporter d'un an les Jeux olympiques de Tokyo, prévus cet été, en raison de la pandémie de coronavirus. «Peut-être les retarder d'un an», a proposé Donald Trump. «C'est dommage»,«mais je préfère ça à des stades vides partout», a-t-il assuré depuis le Bureau ovale.

16h37

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a averti jeudi sur le risque «élevé» de voir la capacité des systèmes de santé de l'UE et du Royaume-Uni «dépassée« face à l'épidémie du Covid-19. «Le risque que la capacité des systèmes de santé soit dépassée dans l'UE/EEE et au Royaume-Uni dans les prochaines semaines est considéré comme élevé», a écrit dans un communiqué l'ECDC, une agence de l'Union européenne installée en Suède.

16h32

La Slovaquie a annoncé jeudi la fermeture de ses frontières à tous les étrangers à l'exception des Polonais, afin de combattre le coronavirus, ainsi que des restrictions dans le fonctionnement des établissements ouverts au public. «Aucun citoyen étranger ne sera autorisé à entrer en Slovaquie» à partir de vendredi matin 7h00 locales (6h00 GMT), a déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Peter Lazarov, ajoutant que «seuls les citoyens polonais» y seraient admis.

15h51

La Colombie a décrété jeudi «l'urgence sanitaire» en raison du nouveau coronavirus, interdisant le débarquement de bateaux de croisière ainsi que la tenue d'évènements publics rassemblant plus de 500 personnes, entre autres mesures pour freiner la pandémie. «En vertu de la loi colombienne, nous allons appliquer l'urgence sanitaire, et nous le faisons en accord avec les directives de l'Organisation mondiale de la santé», a déclaré le président Ivan Duque, lors d'une conférence de presse à Bogota.

15h44

L'ATP qui gère le circuit professionnel masculin de tennis a annoncé jeudi suspendre ses tournois durant 6 semaines, jusqu'au 26 avril, à cause de la pandémie de coronavirus. «Après la récente annulation d'Indian Wells, les tournois concernés (par l'annulation décidée jeudi) sont Miami, Houston, Marrakech, Monte-Carlo, Barcelone et Budapest», a précisé l'ATP dans un communiqué.

15h36

La République tchèque a décrété jeudi un état d'urgence de 30 jours face à l'épidémie de coronavirus, fermant ses frontières aux voyageurs des «zones à risque», soit quinze pays dont l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. «Nous avons aussi interdit aux citoyens tchèques d'entrer dans ces zones à risque», a déclaré aux journalistes le Premier ministre Andrej Babis, qui a annoncé également l'interdiction des événements culturels ou autres rassemblant plus de 30 personnes, et la fermeture des restaurants entre 20H00 et 06H00, pour freiner la progression du coronavirus.

15h23

La faculté de Tolbiac à Paris, fréquentée par 10.000 étudiants et personnels, a été fermée jeudi matin après qu'un enseignant a été testé positif au coronavirus, a-t-on appris auprès de l'établissement supérieur.

Cette mesure, prise à titre conservatoire par le président de l'université Paris I dont dépend Tolbiac, entraîne la «fermeture du site jusqu'à nouvel ordre», a-t-il précisé.

Selon la faculté de Tolbiac, le professeur, dont on ignore la matière enseignée, était présent dans l'établissement jusqu'à mercredi.

15h10

La République tchèque a décrété jeudi un état d'urgence de 30 jours face à l'épidémie de coronavirus, fermant ses frontières aux voyageurs des «zones à risque», soit quinze pays dont l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni.

14h55

Les tournois de tennis ATP et WTA de Miami ont été annulés par les autorités locales.

14h41

L'économie mondiale vacille en raison de l'épidémie de coronavirus.

La Bourse de Paris avait perdu près de 10% à la mi-journée.

La Bourse de New York s'écroulait à l'ouverture en pleine panique autour de la pandémie de coronavirus et après la décision de Donald Trump d'interdire temporairement aux voyageurs européens d'entrer aux Etats-Unis: le Dow Jones perdait 7,29% et le Nasdaq 6,66%.

La Bourse new-yorkaise avait dégringolé mercredi dans un marché en proie à l'affolement face au coronavirus: le Dow Jones s'était effondré de 5,86%, chutant au passage de plus de 20% par rapport à son dernier record, et le Nasdaq avait chuté de 4,70%.

Les bourses européennes ont également connu de lourdes pertes, la BCE avertissant que le coronavirus, «choc majeur», aura un impact «significatif» sur l'économie.

13h55

La réunion publique que devait tenir jeudi soir le Premier ministre Edouard Philippe au Havre, où il est candidat aux municipales, a été annulée «compte tenu de l'évolution de la situation sur le coronavirus», a expliqué son entourage.

Edouard Philippe devait tenir jeudi à 19h00 sa dernière réunion publique avant le premier tour des municipales mais son entourage précise qu'il «va être mobilisé toute la journée à Matignon».

13h52

Le nombre de cas de nouveau coronavirus a bondi en Espagne à 2.968 selon le dernier bilan officiel jeudi contre 2.140 mercredi soir tandis que le nombre de morts a presque doublé à 84 contre 48.

La région de Madrid, la plus touchée du pays, représente près de la moitié des cas avec 1.388 personnes contaminées.

12h47

L'ambitieuse mission russo-européenne ExoMars, qui prévoyait l'envoi d'un robot vers la planète rouge, a été reportée à 2022 à cause de difficultés techniques et de l'épidémie mondiale de coronavirus, a annoncé jeudi l'agence spatiale russe. «Roskosmos et l'Agence spatiale européenne ont décidé de reporter à 2022 le lancement de la deuxième mission ExoMars destinée à explorer la planète rouge», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

12h40

Le Sri Lanka a ordonné jeudi la fermeture de ses écoles, anticipant de trois semaines les vacances scolaires, en réponse à un mouvement de panique provoqué par des rumeurs autour de la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus. Inquiets, des centaines de parents d'élèves se sont attroupés jeudi devant des établissements scolaires de cette île d'Asie du Sud à la suite de rumeurs sur internet, poussant les autorités à ordonner la fermeture immédiate des écoles.

12h38

Une femme de 57 ans contaminée par le coronavirus est morte jeudi dans un hôpital de Poznan, dans l'ouest de la Pologne, a annoncé le maire adjoint de la ville, Jedrzej Solarski. La patiente avait été hospitalisée dans un état critique dû à une pneumonie, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse. Jeudi, le nombre de cas de contamination en Pologne est monté à 47, selon le ministère de la Santé.

12h37

L'écurie de Formule 1 McLaren a annoncé jeudi qu'elle se retirait du Grand Prix d'Australie, première épreuve du championnat du monde prévue dimanche, après qu'un membre de l'équipe a été testé positif au nouveau coronavirus.

«Cette décision a été prise pour le bien-être non seulement des employés de McLaren F1 et ses partenaires mais aussi pour celui de ses rivaux, des fans de la F1 et de l'ensemble de ses participants», a indiqué McLaren dans un communiqué. Ses deux pilotes sont l'Espagnol Carlos Sainz Jr et le Britannique Lando Norris.

12h35

Toutes les écoles seront fermées à partir de vendredi en Irlande, annonce le Premier ministre.

12h29

Le Championnat d'Espagne de football a été suspendu pour «au moins les deux prochaines journées», tandis que le Real Madrid a été placé en quarantaine jeudi. «Devant les circonstances connues (jeudi) matin, en référence à la quarantaine établie au Real Madrid et les possibles cas positifs chez des joueurs d'autres clubs, (...) LaLiga a décidé de suspendre au moins les deux prochaines journées», a indiqué la ligue professionnelle de football espagnole dans un communiqué.

12h21

Le Conseil des droits de l'Homme a décidé jeudi de suspendre sa session dès le 13 mars en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. «Avec l'accord du Conseil, nous suspendons le Conseil jusqu'à nouvel ordre», a déclaré sa présidente, l'Autrichienne Elisabeth Tichy-Fisslberger, devant les diplomates. La décision a été prise sans aucune objection des pays.

12h09

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire s'est dit jeudi ouvert au déplafonnement du dispositif de chômage technique, actuellement limité au niveau du Smic, en indiquant que le coût pour les finances publiques dans le cadre de la crise du coronavirus serait «très élevé».

«Je pense qu'il faudrait déplafonner» le dispositif, a affirmé le ministre, en déplacement chez un traiteur des Hauts-de-Seine, ajoutant que "ça va se chiffrer en centaines de millions d'euros, mais je pense que c'est de l'argent bien dépensé». L'indemnité horaire compensatrice versée par l'Etat aux employeurs ayant recours au dispositif d'activité partielle atteint jusqu'à présent le niveau du Smic (8,03 euros net de l'heure).

12h02

La pandémie du nouveau coronavirus est «maîtrisable», a affirmé jeudi le patron de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), lors d'une réunion avec les Etats membres au siège de l'agence spécialisée de l'ONU à Genève.

«Il s'agit d'une pandémie maîtrisable», mais «on ne peut pas combattre un virus si on ne sait pas où il se trouve. Cela signifie qu'il faut une surveillance robuste pour trouver, isoler, tester et traiter chaque cas, afin de briser les chaînes de transmission», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, devant les diplomates.

12h01

A l'instar du député européen EELV Yannick Jadot, une partie de la classe politique a dénoncé jeudi la «décision politique» de Donald Trump d'interdire aux Européens d'entrer aux Etats-Unis, une mesure censée endiguer la pandémie liée au coronavirus, dont il fait un «virus étranger».

«La décision du président américain est totalement politique, il en fait un virus étranger», a accusé sur franceinfo M. Jadot, qui estime que Trump en fait un «argument de son logiciel politique qui est de dire: c'est étranger, c'est mal, donc on s'isole».

12h00

Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand (ex-LR), a annoncé jeudi à Lille une série de mesures dont le déblocage d'un fonds de 50 millions d'euros pour accompagner les entreprises touchées par les conséquences économiques du Covid-19.

Ce budget alimentera les aides directes régionales dédiées aux commerçants, artisans et entreprises en difficulté, telles que le fonds de premiers secours, et des capacités de prêts supplémentaires chez la banque publique d'investissements (BPI).

11h32

L'Autriche a annoncé jeudi son premier mort du nouveau coronavirus, un homme de 69 ans rentré d'Italie et décédé à Vienne. La cellule de crise de la ville de Vienne, qui a fait part de ce décès intervenu à l'hôpital, n'a pas donné d'autres précisions. La municipalité a décrété la suspension des visites aux patients dans les hôpitaux et le report des opérations non urgentes pour se concentrer sur la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Le nombre de contaminations s'élevaient à 302 jeudi dans toute l'Autriche.

11h26

Emmanuel Macron multiplie jeudi les consultations avec les responsables de la lutte contre le coronavirus pour préparer son allocution télévisée de 20H00, a indiqué l'Elysée. Au cours de cette journée «entièrement consacrée» à la préparation de cette déclaration, la première solennelle pour le président depuis le début de la crise, le chef de l'Etat devait s'entretenir dans la matinée avec le ministre de la Santé Olivier Véran.

Il rencontrera ensuite les acteurs du conseil scientifique mis en place mercredi pour guider la décision publique afin de répondre efficacement à la crise, en présence notamment du directeur général de la Santé Jérôme Salomon. Il s'agit de «faire le point sur l'état des lieux sur la base des études de modélisation de l'épidémie», indique-t-on à l'Elysée. M. Macron réunira ensuite à déjeuner à l'Elysée les responsables habituellement présents au conseil de défense sur le coronavirus. Ces consultations «visent à préparer les prises de décisions de politique publique» avec la «volonté du président que ces décisions soient adossées à des expertises scientifiques», selon la même source.

11h11

La ministre espagnole de l'Egalité, Irene Montero, a été testée positive au nouveau coronavirus, a annoncé jeudi le gouvernement dont tous les membres vont être soumis à un test.

Le compagnon de cette ministre, le chef du parti de gauche radicale Podemos et vice-président du gouvernement Pablo Iglesias, est «en quarantaine», a ajouté le gouvernement dans un communiqué.

11h05

L'aéroport de Rome Ciampino, qui accueille essentiellement des compagnies low cost, fermera à partir de vendredi en raison de l'épidémie de coronavirus, tandis que celui de Fiumicino, dédié principalement aux vols internationaux, verra son activité réduite à partir de mardi, a annoncé vendredi la société gestionnaire. L'Italie est le pays le plus touché d'Europe par l'épidémie de coronavirus, avec 827 morts et plus de 12.000 cas, selon un bilan mercredi soir.

10h44

La ministre du Travail Muriel Pénicaud a assuré jeudi qu'elle annoncerait «d'ici quelques jours» des mesures pour les «travailleurs précaires», premiers concernés par la réforme de l'indemnisation du chômage, en raison de l'épidémie de coronavirus.

«D'ici quelques jours, on annoncera ce qu'on fait pour les travailleurs précaires, on est en train de regarder différentes options», a indiqué la ministre sur LCI. De nouvelles règles plus dures de l'assurance chômage doivent entrer en vigueur le 1er avril.

«Il y a un contexte nouveau, je suis pragmatique, il faut qu'on fasse ce qui est plus efficace pour les travailleurs précaires», a ajouté Mme Pénicaud, sans dire si cela passerait par un report de l'entrée en vigueur des nouvelles règles.

10h35

Le réseau social américain Twitter a donné l'ordre à tous ses employés dans le monde de travailler depuis leur domicile afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Le virus, apparu en Chine en décembre, a fait depuis quelque 4.600 morts dans le monde avec plus de 124.000 cas d'infection.

Twitter avait déjà encouragé début mars tous ses employés à travailler de chez eux s'ils le pouvaient et obligé ceux travaillant dans ses bureaux en Corée du Sud, à Hong Kong et au Japon à faire du télétravail en raison des mesures locales. En février, la société avait suspendu ses événements et voyages «non essentiels».

«Nous allons au-delà de nos consignes antérieures (...) et avons à présent informé tous nos employés dans le monde qu'ils devaient travailler de chez eux», a annoncé la responsable des ressources humaines de Twitter Jennifer Christie dans un communiqué posté sur le blog de l'entreprise. «Nous savons qu'il s'agit d'une initiative sans précédent mais ce sont des temps sans précédent».

09h40

Les députés Les Républicains ont déposé jeudi une proposition de loi d'urgence pour aider les entreprises face aux conséquences économiques du coronavirus, ont-ils annoncé dans un communiqué.

«Il est désormais certain que la France, comme l'Europe, sera touchée de plein fouet par un choc économique majeur, qui viendra s'ajouter à la crise sanitaire que nous connaissons», ont affirmé dans un communiqué le président du groupe LR à l'Assemblée Damien Abad et le président de la commission des finances, Eric Woerth, pour qui «à la pandémie sanitaire vient s'ajouter le risque d'une pandémie économique».

«On lance un signal d'alarme avec les Républicains, parce qu'il y a urgence à agir, il y a urgence à anticiper et il y a urgence à mettre un plan très concret, très fort sur la table», a expliqué Damien Abad jeudi matin sur RFI.

09h38

«Je vais bien»: touché par le nouveau coronavirus, le défenseur italien de la Juventus Turin, Daniele Rugani, s'est voulu rassurant jeudi sur Twitter et a invité tout le monde «à respecter les règles».

«Vous avez sans doute lu l'information et c'est pour ça que je tiens à rassurer tous ceux qui s'inquiètent pour moi : je vais bien», a écrit Rugani sur son compte personnel. «J'invite tout le monde à respecter les règles parce que ce virus ne fait pas de distinction. Faisons-le pour nous, pour ceux qui nous sont chers et pour ceux qui nous entourent», a-t-il ajouté. Rugani a été testé positif mercredi au coronavirus, la Juventus précisant que le joueur était «actuellement asymptomatique».

09h36

La Chine a annulé ses permis d'ascension de l'Everest en raison de l'épidémie de coronavirus, ont annoncé jeudi des organisateurs d'expédition, à quelques semaines du début prévu de la haute saison. La plus haut sommet de la Terre est accessible par la Chine par son versant nord, et par le Népal au sud.

Cette dernière voie est traditionnellement la plus empruntée, elle ne fait pas en l'état l'objet d'une interdiction. Plusieurs agences d'alpinisme ont indiqué à l'AFP avoir été informées par les autorités chinoises de la fermeture de leur voie vers le sommet de 8.848m d'altitude. La saison de printemps, la plus propice à la rude ascension de la montagne, se déroule en avril-mai.

09h07

La Bourse de Paris s'effondre de 5,11% à 4.374,67 points à l'ouverture, la Bourse de Londres plonge de plus de 4% dans les premiers échanges, celle de Francfort plonge sous les 10.000 points, celle de Madrid chute de 5,5% à l'ouverture, et celle de Hong Kong clôture en baisse de 3,66%. La Bourse suisse dégringole de 4,77% dans les premiers échanges.

09h02

Quelque 3.600 entreprises pénalisées par la propagation du nouveau coronavirus ont demandé à bénéficier de mesures de chômage partiel pour environ 60.000 salariés, a indiqué jeudi la ministre du Travail Muriel Pénicaud, soit quatre fois plus qu'en fin de semaine dernière.

Ce dispositif d'activité partielle, qui vise à maintenir l'emploi en cas de baisse d'activité, représente à ce stade un coût de 180 millions d'euros pour l'Etat, a ajouté la ministre qui a assuré «ne pas avoir de limite budgétaire» pour soutenir l'emploi.

08h55

«Paris Photo New York», la première foire-exposition de Paris Photo qui devait se tenir à New York du 2 au 5 avril, a été reportée en raison de l'épidémie du coronavirus, ont annoncé jeudi les organisateurs. 178 galeries et éditeurs, plus d'une centaine de partenaires médias, institutions et artistes avaient répondu présents pour cette première édition américaine.

«Mais notre priorité reste de préserver la sécurité et la santé de nos exposants et visiteurs, et nous sommes convaincus que ce report est dans l'intérêt de tous, galeries, collectionneurs, partenaires et amateurs de photographies», ont expliqué sa directrice Florence Bourgeois et son directeur artistique Christoph Wiesner. Ils annoncent qu'ils les tiendront «informés dans les meilleurs délais des nouvelles dates prévues».

08h47

Plusieurs monuments et lieux touristiques ont partiellement rouvert jeudi à Shanghai au moment où la capitale économique chinoise n'enregistre plus aucune nouvelle contamination au coronavirus et que l'activité reprend progressivement ailleurs dans le pays.

La Tour de Shanghai, second édifice au monde à 632 mètres, et la futuriste Perle de l'Orient, emblématique tour de télévision donnant sur la rivière Huangpu, ont annoncé la réouverture des plateformes d'observation et de divers espaces, qui resteront toutefois soumis à certaines restrictions.

Le Musée de Shanghai rouvrira quant à lui vendredi mais il ne pourra accueillir plus de 2.000 visiteurs par jour.

Un certain nombre d'autres sites touristiques devait à nouveau progressivement rouvrir leurs portes, selon les médias locaux. Lundi, le complexe Disneyland Shanghai a partiellement rouvert lui aussi.

08h17

Le président philippin Rodrigo Duterte va subir à titre «préventif» un test de dépistage du nouveau coronavirus, a indiqué jeudi son entourage. Les Philippines ont connu cette semaine une hausse du nombre de cas d'infection notamment chez des personnes qui avaient pris part à des événements auxquels assistaient des sénateurs et des responsables gouvernementaux. Les bâtiments du Sénat et de la Banque centrale sont en cours de désinfection et plusieurs responsables ont annoncé ils allaient se placer à l'isolement à titre préventif. M. Duterte, qui a été régulièrement en contact avec certains de ces responsables, fera l'objet d'un dépistage.

07h15

Plus de 20.000 personnes (22.307) ont été contaminées en Europe, et 930 en sont mortes. Dans le monde, 124.101 cas d'infection ont été recensés dans 113 pays et territoires, causant la mort de 4.566 personnes, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 17H00 GMT.

Désormais qualifié de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé, le Covid-19 perturbe chaque jour davantage la vie quotidienne des populations affectées, de la limitation des déplacements aux fermetures en cascade de lieux publics ou aux restrictions du nombre de personnes pouvant se rassembler.

06h39

La Grèce a annoncé jeudi son premier mort du nouveau coronavirus, un Grec sexagénaire ayant voyagé fin février en Israël. Un Grec de 66 ans, qui avait été admis à l'hôpital de Patras (sud-ouest) le 2 mars et intubé le 6 mars, est décédé jeudi matin, a annoncé le ministère grec de la Santé, dans un communiqué.

Il «souffrait de maladies sous-jacentes» et a «connu une détérioration importante qui a évolué en insuffisance polyorganique», a ajouté le ministère. Cet homme avait participé au voyage d'un groupe de pèlerins en Egypte et Israël.

06h18

La ville de New York a reporté sa traditionnelle parade de la St Patrick's Day du 17 mars, en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé mercredi le maire, Bill de Blasio.

«Cette décision n'a pas été facile à prendre, alors je fais cette promesse : c'est un report, pas une annulation», a déclaré M. de Blasio. Cette grande fête de la communauté irlandaise américaine attire généralement plusieurs centaines de milliers de personnes le long d'un défilé haut en couleurs.

05h18

Annuler les Jeux olympiques de Tokyo est «impensable» même s'il n'est pas exclu que la qualification de pandémie désormais appliquée au coronavirus ait une incidence, a déclaré jeudi la gouverneure de la capitale japonaise.

«On ne peut pas affirmer que l'annonce d'une pandémie n'aura pas d'incidence (...). Mais je pense qu'une annulation est impensable», a déclaré Yuriko Koike devant des journalistes. Des doutes sont émis régulièrement depuis plusieurs semaines sur l'opportunité de maintenir les JO prévus au Japon du 24 juillet au 9 août, suivis fin août-début septembre des Jeux paralympiques.

04h48

La confédération sud-américaine de football (Conmebol) a annoncé avoir demandé mercredi à la Fifa de reporter ses éliminatoires à la Coupe du monde 2022 au Qatar, en raison de l'épidémie de coronavirus.

«Les équipes sud-américaines risquent de ne pas pouvoir compter sur des joueurs qu'elles ont convoqués et qui évoluent en Europe, pour la raison que ceux-ci, arrivant de pays avec un taux élevé de contagion, pourraient être placés en quarantaine», a écrit la Confédération dans une lettre publiée sur son site interne.

04h42

Les Etats-Unis ont publié mercredi soir un avertissement aux voyageurs sans précédent, exhortant les Américains à éviter tout voyage à l'étranger en raison du nouveau coronavirus.

«Le département d'Etat recommande aux ressortissants américains d'éviter de voyager à l'étranger en raison de l'impact mondial du Covid-19», écrit-il dans un communiqué, étendant le niveau de mise en garde déjà adopté pour l'Italie ou la Corée du Sud à l'ensemble de la planète. Selon la diplomatie américaine, les Américains qui se rendent hors des Etats-Unis risquent de se retrouver coincés car de nombreux pays, y compris ceux où aucun cas de coronavirus n'est encore signalé, «peuvent restreindre les déplacements sans préavis».

02h51

L'acteur américain Tom Hanks a annoncé mercredi sur les réseaux sociaux qu'il avait été testé positif au nouveau coronavirus, de même que son épouse Rita Wilson, avec laquelle il se trouve actuellement en Australie.

«Nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions un rhume et des courbatures (...) Pour en avoir le coeur net, comme il est recommandé actuellement, nous avons fait le test pour le coronavirus et il s'est révélé positif», écrit Tom Hanks, 63 ans, précisant que le couple allait devoir rester à l'isolement. Il s'agit de la première star hollywoodienne à annoncer avoir contracté la maladie Covid-19.

«Que faire à présent? Les autorités médicales ont des protocoles qu'il faut respecter. Nous, les Hanks, allons être testés, examinés et isolés aussi longtemps que nécessaire pour la santé publique. On ne peut pas faire grand-chose d'autre que de voir au jour le jour, pas vrai ?», conclut-il dans son message, accompagné de la photo d'une poubelle d'hôpital avec un gant jetable.

02h49

La NBA a annoncé mercredi qu'elle suspendait tous les matches de la saison, après un cas constaté de coronavirus chez un joueur de Utah, qui a dans un premier temps entraîné le report du match du Jazz prévu en soirée à Oklahoma City.

«La NBA suspend le reste des matches prévus au calendrier jusqu'à nouvel ordre», indique la ligue de basket-ball nord-américaine, dont la saison régulière devait se poursuivre jusqu'au 15 avril, avant les play-offs.

«Un joueur des Utah Jazz a préalablement été testé positif pour le Covid-19. Le match de ce (mercredi) soir à Oklahoma City a été annulé. Le joueur touché n'était pas dans la salle».

02h15

Donald Trump a annoncé mercredi la suspension pour 30 jours à partir de vendredi de tous les voyages depuis l'Europe vers les Etats-Unis pour endiguer l'épidémie de nouveau coronavirus.

«Pour empêcher de nouveaux cas de pénétrer dans notre pays, je vais suspendre tous les voyages en provenance d'Europe vers les Etats-Unis pour les 30 prochains jours», a dit le président lors d'une allocution solennelle dans le Bureau ovale.

Cette nouvelle mesure entrera en vigueur vendredi à 00h00 locales (04h00 GMT). Elle ne concerne pas le Royaume-Uni, a précisé Donald Trump.

Mercredi 11 mars

23h12

Le défenseur international de la Juventus Daniele Rugani a été testé positif au nouveau coronavirus, a annoncé mercredi soir le club champion d'Italie, qui a précisé qu'il était «actuellement asymptomatique». «La Juventus active en ce moment toutes les procédures d'isolement prévues, y compris le recensement de ceux qui ont eu des contacts avec lui», a écrit le club dans un communiqué.

22h30

Dans son dernier point de situation, l'Agence régionale de santé Ile-de-France fait état de 92 nouveaux cas confirmés, portant à 532 le nombre de personnes prises en charge dans la région. Sur ces 532 cas confirmés, l'ARS dénombre 80 cas à Paris, 30 cas en Seine-et-Marne, 56 cas dans les Yvelines, 20 cas dans l'Essonne, 47 cas dans les Hauts-de-Seine, 29 cas en Seine-Saint-Denis, 30 cas dans le Val-de-Marne et 59 cas dans le Val-d'Oise.

L'ARS Ile-de-France rapporte également qu'un «nouvel agent de l'Assemblée nationale a été testé positif au coronavirus».

L'agence annonce, en outre, que la mère d'un enfant fréquentant la crèche municipale Pereire (17e arrondissement) a été testée positive, entraînant la fermeture de la seection de l'enfant pendant 14 jours par mesure de précaution.

21h58

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé la fermeture des commerces dans la péninsule, à l'exception de ceux relevant des secteurs de l'alimentation et de la santé. «Nous fermons les commerces, les bars, les pubs, les restaurants», a-t-il dit lors d'une allocution solennelle. «La livraison à domicile restera autorisée.» «L'effet de l'effort sera visible dans les 14 jours», a-t-il affirmé.

21h47

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi d'un tweet qu'il s'exprimerait à 21H00 (01H00 GMT jeudi) depuis le Bureau ovale sur la réponse de son gouvernement face à l'épidémie de coronavirus. «Nous allons prendre une série de décisions», avait-il déclaré quelques minutes plus tôt, refusant de rentrer dans les détails mais soulignant qu'il s'exprimerait à fois sur les aspects économique et sanitaire de l'épidémie.

20h48

Le gouvernement du Québec a annoncé mercredi l'annulation des championnats du monde de patinage artistique, prévus du 16 au 22 mars à Montréal, en raison de la pandémie de coronavirus.

20h14

L'Espagne a dépassé la barre des 2.000 cas de nouveau coronavirus et a enregistré 48 morts, la grande majorité dans la région de Madrid, selon le dernier bilan communiqué mercredi en fin de journée par le ministère de la Santé.

20h10

Les Etats-Unis envisagent d'interdire l'entrée sur leur territoire aux voyageurs venant d'Europe en raison du coronavirus, comme ils l'ont déjà fait pour les personnes en provenance de Chine, a déclaré mercredi un haut responsable américain. «Nous nous posons la question de comment traiter l'Europe dans son ensemble», a dit le responsable du département de la Sécurité intérieure, Ken Cuccinelli, lors d'une audition parlementaire. Il a souligné que les consignes déjà renforcées ne permettaient «pas encore» de «bloquer les voyageurs» en provenance du Vieux continent. «Mais nous l'envisageons», a-t-il ajouté.

19h30

L'épidémie de coronavirus a fait 15 nouveaux décès. Le bilan du ministère de la santé fait état de 2.281 personnes contaminées depuis fin janvier.

19h27

L'Inde a suspendu jusqu'au 15 avril l'attribution de tous les visas de tourisme et décidé d'imposer une quarantaine aux voyageurs provenant de sept pays touchés par le coronavirus, a indiqué mercredi le gouvernement. Dans un communiqué, les autorités indiennes précisent que «tous les voyageurs provenant ou ayant visité la Chine, l'Italie, l'Iran, la Corée du Sud, la France, l'Espagne et l'Allemagne après le 15 février seront placé à leur arrivée en quarantaine pour au moins 14 jours».

19h17

Les Golden State Warriors recevront Brooklyn à huis clos jeudi, à cause des risques liés à la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé mercredi la franchise, la première de la NBA à prendre une telle décision. «En raison des inquiétudes croissantes concernant la propagation du coronavirus et en consultation avec la ville et le comté de San Francisco, le match de (jeudi) soir contre les Nets au Chase Center se jouera sans la présence des fans», ont indiqué les dirigeants des Warriors dans un communiqué.

19h03

L'Europe compte plus de 20.000 personnes contaminées.

19h00

Les autorités autrichiennes ont annoncé mercredi la prochaine suspension des cours dans toutes les écoles du pays ainsi que la fermeture des musées nationaux, conséquence de la mesure visant à limiter les rassemblements pour combattre le nouveau coronavirus. Tous les établissements scolaires, du primaire au lycée, fermeront à partir de la semaine prochaine et jusqu'au week-end de Pâques (11-13 avril), selon la décision du gouvernement.

18h56

Une opération de dépistage du coronavirus a été lancée dans le nord d'Agen, «une zone géographique limitée» où 23 cas ont été recensés «en lien avec le rassemblement de Mulhouse», a annoncé mercredi l'Agence régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine. «L'ARS mobilise le Centre hospitalier d'Agen pour organiser le dépistage de personnes contacts identifiées dans la zone nord d'Agen», a annoncé l'agence dans un communiqué, précisant que cela concernait «une cinquantaine de personnes correspondant à une quarantaine de foyers».

Des prélèvements à domicile ont été organisés pour les foyers identifiés dans cinq communes de cette zone, dans le Lot-et-Garonne, ajoute l'ARS. «Par mesure de précaution, et face à l'enjeu de freiner la propagation du virus, tous les membres de ces foyers seront testés Covid-19, même s'ils ne présentent pas de symptômes», souligne l'agence.

18h48

Tous les établissements scolaires de Corse seront fermés à partir de jeudi et jusqu'au 29 mars pour limiter la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé la préfecture mercredi. «Des mesures complémentaires, portant notamment sur les rassemblements, seront prises dans la journée» de jeudi, a ajouté la préfecture, qui déplore 51 cas confirmés sur l'île, dont 7 à Bastia et 44 en Corse-du-Sud, où les écoles d'Ajaccio étaient déjà fermées depuis lundi.

18h39

Le gouvernement a annoncé la mise en place d'un essai clinique pour mesurer l'efficacité contre le nouveau coronavirus de quatre traitements différents ainsi que le lancement d'une vingtaine de projets de recherche. «Il s'agit d'un essai clinique avec quatre bras d'intervention», a expliqué le Pr Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat à Paris, lors d'une conférence de presse au ministère de la Recherche. Il a rappelé que «l'on ne connaissait aucun traitement efficace» contre le nouveau coronavirus.

Faute de vaccin et de médicament, la prise en charge consiste à traiter les symptômes.

17h52

L'Irlande a enregistré son premier mort infecté par le nouveau coronavirus, a annoncé mercredi le ministère de la Santé. Il s'agit du premier mort sur l'île d'Irlande, aucun décès n'ayant été constaté dans la province britannique d'Irlande du Nord. Aucune autre précision n'a été apportée sur l'âge ou la condition physique de la personne décédée, une conférence de presse étant prévue dans la soirée. «Nous poursuivons nos efforts pour arrêter la transmission de ce virus», a déclaré le médecin en chef du ministère de la Santé irlandais, le Dr Tony Holoman, dans un communiqué.

17h48

Une douzaine de détenus du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne ont été «placés en confinement» après avoir été en contact avec un médecin du CHU qui a été déclaré mercredi porteur du coronavirus, a-t-on appris de source syndicale. «Le médecin a eu en consultation des détenus en début de semaine. Ils ont été placés en confinement dans un quartier à part de la détention ordinaire, dans d'autres bâtiments», a indiqué à l'AFP Emmanuel Giraud, responsable régional du SNP-FO.

17h30

L'Organisation mondiale de la santé estime que l'épidémie de COVID-19 est désormais une «pandémie». L'institution a constaté des «niveaux alarmants de propagation et d'inaction».

16h59

Malte, qui compte six cas de coronavirus, va suspendre mercredi ses liaisons aériennes avec la Suisse, l'Allemagne, la France et l'Espagne, a annoncé le Premier ministre Robert Abela, cité par les médias maltais. Cette mesure entrera en vigueur à partir de mercredi minuit heure locale. Les liaisons avec l'Italie, pays le plus touché d'Europe, étaient déjà suspendues.

16h55

Le gouvernement ivoirien a annoncé un premier cas de nouveau coronavirus en Côte d'Ivoire, un homme ayant séjourné en Italie.

Il s'agit d'un homme de 45 ans de nationalité ivoirienne, dont les symptômes avaient été détectés mardi et dont le diagnostic de covid-19 a été confirmé mercredi, a précisé le ministre ivoirien de la Santé Aka Aouélé dans un communiqué. «Le malade a rapidement été pris en charge au CHU de Treichville», un des grands hôpitaux d'Abidjan. «Son état clinique est stable et rassurant», a précisé le ministre. «Les contacts (du malade) ont été identifiés et font l'objet d'un suivi», ajoute M. Aouélé.

16h49

Le Qatar a recensé 238 nouveaux cas confirmés de nouveau coronavirus concernant des «expatriés», portant le bilan dans le pays à 262, a indiqué mercredi le ministère de la Santé publique. Les personnes infectées «avaient été mises en quarantaine par mesure de précaution» et n'ont donc pas été «en contact avec le reste de la population», a précisé le ministère cité par l'agence de presse officielle Quna.

16h42

Le coronavirus a fait un mort en Suède, le premier dans les pays nordiques.

16h30

Le Grand Prix moto d'Argentine, qui devait se tenir du 17 au 19 avril, a été reporté du 20 au 22 novembre en raison de l'épidémie de coronavirus, ont annoncé mercredi les organisateurs dans un communiqué. C'est la quatrième manche de la saison à être affectée, décalant le début de la saison MotoGP au Grand Prix d'Espagne, en principe le 3 mai, après le report ou l'annulation des trois premières épreuves (Qatar, Thaïlande, Amériques).

16h25

Le gouvernement a décidé de suspendre l'intégralité des visites de personnes extérieures dans les établissements d'hébergement des personnes âgées, particulièrement vulnérables au coronavirus, a-t-il annoncé mercredi. «Au regard des dernières données épidémiologiques à jour, afin de ralentir la propagation de l'épidémie et de protéger les personnes les plus vulnérables, le gouvernement a décidé de renforcer les restrictions de visite dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées», indique-t-il dans un communiqué.

A compter de mercredi, «l'intégralité des visites de personnes extérieures à l'établissement est suspendue dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et les unités de soins de longue durée (USLD)», situées dans les hôpitaux.

16h13

Trois personnes âgées de 73, 86 et 90 ans sont décédées en Belgique des suites du nouveau coronavirus, selon un bilan actualisé mercredi après-midi par le ministère belge de la Santé.

Dans ce pays, où ont été détectés 314 cas d'infection au Covid-19, la ministre Maggie De Block avait annoncé dans la matinée un premier décès en lien avec l'épidémie. Il s'agit d'une femme de 90 ans, prise en charge dans un hôpital bruxellois pour «une pathologie pulmonaire lourde» mais qui souffrait d'autres maladies, a-t-il été précisé lors d'une conférence de presse. Elle avait été placée à l'isolement à l'hôpital, avait subi des examens, et le test au Covid-19 s'est révélé positif après son décès, intervenu mardi.

La mort de deux autres patients, des hommes âgés de 73 et 86 ans, a été annoncée mercredi après-midi par le ministère, qui a appelé à protéger particulièrement les seniors.

16h13

La compagnie aérienne allemande Lufthansa a annoncé que la réduction drastique de ses capacités décidée en raison de l'épidémie du coronavirus va entraîner l'annulation de 23.000 vols entre le 29 mars et le 24 avril. «En raison des circonstances exceptionnelles», Lufthansa «publie aujourd'hui des plans de vols réduits», indique le groupe dans un communiqué, ajoutant que «des annulations supplémentaires sont attendues pour les prochaines semaines». Ces vols s'ajoutent aux 7.100 déjà supprimés d'ici la fin du plan de vol hivernal le 28 mars.

15h46

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé la création d'un fonds d'un milliard de dollars canadiens (640 millions d'euros) pour soutenir l'économie canadienne et renforcer le système de santé des provinces face à l'épidémie de coronavirus. Ce fonds «apportera un financement aux provinces et aux territoires pour les aider à se préparer à toute éventualité et pour atténuer les risques pour les Canadiens», a déclaré Justin Trudeau lors d'une conférence de presse.

14h54

La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a indiqué mercredi que la question de la privatisation d'Aéroports de Paris (ADP) "ne saurait se poser dans l'immédiat compte-tenu des conditions" actuelle du marché dues à la crise du coronavirus.

14h24



Aucun membre du personnel de l'Elysée n'a été testé positif au coronavirus, y compris le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron Patrick Strzoda qui avait été confiné chez lui par précaution, a indiqué la présidence jeudi. Patrick Strzoda avait été testé car il avait été en contact avec un cas testé positif, mais son test s'est donc révélé négatif.

14h22

L'Iran a annoncé la mort de 63 personnes supplémentaires infectées par le nouveau coronavirus, portant le total à 354 morts dans ce pays, l'un des plus touchés au monde.

13h27

Emmanuel Macron fera une déclaration télévisée jeudi à 20h vient d'inquer l'Elysée.

13h13

L'Espagne a dépassé la barre des 2.000 cas de nouveau coronavirus et a enregistré 47 morts, la grande majorité dans la région de Madrid, selon le dernier bilan communiqué mercredi par le ministère de la Santé. «2.002 cas avaient été notifiés en début de matinée» contre 1.639 mardi à 17H00 GMT, a indiqué à la presse Fernando Simon, responsable du centre d'alerte sanitaire national. La moitié des cas se concentrent dans la région de Madrid, a-t-il ajouté.

47 personnes sont mortes dont 31 dans la région de Madrid, a-t-il encore dit. L'Espagne, l'un des pays les plus touchés en Europe, a vu son nombre de cas presque quadrupler depuis dimanche où moins de 600 cas avaient été recensés.

13h11

L'Ukraine fermera à partir de jeudi toutes ses écoles et ses universités et "limitera" les rassemblements publics pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus, ont annoncé mercredi les autorités.

«Nous prévoyons l'introduction d'une quarantaine de trois semaines dans les établissement d'enseignement», a déclaré le gouvernement dans un communiqué. L'Ukraine n'a fait état jusqu'à présent que d'un seul cas confirmé de coronavirus sur son territoire.

13h09

L'exercice de l'Otan Cold Response 2020, qui devait rassembler plus de 15.000 soldats dans le nord de la Norvège, est annulé en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, ont annoncé mercredi les autorités militaires norvégiennes.

«Le coronavirus est hors de contrôle dans la société», a déclaré le chef du Centre des opérations de l'armée, Rune Jakobsen, lors d'un point de presse. «Nous souhaitons conserver les capacités de combat de l'armée de sorte qu'on puisse soutenir la société dans la période turbulente à venir».

13h08

La finale de la Coupe de la Ligue, Paris SG-Lyon, initialement prévue le 4 avril au Stade de France, a été reportée à une date ultérieure qui n'a pas été précisée, a annoncé mercredi la Ligue de football professionnel (LFP), confrontée aux restrictions liées au coronavirus.

«En concertation avec le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais, les diffuseurs et la FFF, le Bureau de la LFP fixera une nouvelle date en fonction de l'évolution sanitaire et du parcours européen des deux clubs», précise la Ligue dans un communiqué.

12h55

L'attaquant star du Paris SG Kylian Mbappé, testé négatif au coronavirus mais souffrant d'une angine, a repris l'entraînement collectif, a-t-on appris mercredi matin à quelques heures du 8e de finale retour de Ligue des champions contre Dortmund, après avoir manqué les deux précédents.

Absent lundi et mardi, le champion du monde français (21 ans) souffre d'une angine, semant le doute sur son état de forme pour le grand rendez-vous européen qui sera joué à huis clos au Parc des Princes (21h00/20h00 GMT). S'il a été victime de fièvre, Mbappé n'a pas été contaminé par le coronavirus, a-t-on appris d'une source interne, confirmant une information du quotidien L'Equipe. Si sa présence dans le onze titulaire est très compromise, Mbappé a toutefois des chances de faire partie du groupe de joueurs retenus pour la rencontre.

12h54

Le Saut Hermès, compétition internationale de saut d'obstacles, prévue du 20 au 22 mars à Paris, a été annulée mercredi en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus.

«Face à la situation sanitaire exceptionnelle, la maison Hermès se voit dans l'obligation d'annuler le Saut Hermès au Grand Palais 2020», ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. La 11e édition du Saut Hermès devait avoir lieu dans l'enceinte du Grand Palais. La compétition fait partie des rendez-vous les plus prisés des meilleurs cavaliers au monde.

12h37

La Colombie va isoler les personnes arrivant de Chine, d'Espagne, de France et d'Italie pour tenter de freiner la propagation du Covid-19 sur son territoire, où trois porteurs du nouveau coronavirus ont pour le moment été recensés, a annoncé mercredi le président Ivan Duque.

«Compte tenu de ce qu'impliquent les mesures de quarantaine mises en place par la Chine, l'Italie, l'Espagne et la France, le gouvernement a opté pour l'isolement préventif des personnes en provenance desdits pays afin de protéger la santé publique», a expliqué le chef de l'Etat colombien sur Twitter.

12h27

La place Saint-Pierre à Rome ne sera pas, comme le veut la tradition, ornée de fleurs néerlandaises lors de la messe de Pâques, si celle-ci devait être maintenue à l'heure où tout type de rassemblement est prohibé en Italie à cause du coronavirus.

«Les développements concernant le coronavirus en Italie sont très graves. En consultation avec toutes les parties concernées, il a été décidé d'annuler les décorations florales sur la place Saint-Pierre à Pâques cette année», a déclaré dans un tweet Paul Deckers, maître fleuriste en charge du projet.

La place Saint-Pierre est traditionnellement ornée le dimanche de Pâques de dizaines de milliers de fleurs, telles que des tulipes, jonquilles, roses ou orchidées, offertes par les Pays-Bas, une tradition qui devait prévaloir cette année pour la 35ème année consécutive.

12h25

La chancelière Angela Merkel s'est dite prête mercredi à revenir sur la sacro-sainte règle du zéro déficit public en Allemagne pour faire face à l'épidémie de coronavirus.

«Il s'agit d'une situation extraordinaire, nous ferons ce qui est nécessaire (...) nous le ferons pour que nous puissions nous sortir de cette situation et, après coup, nous verrons ce que cela a signifié pour notre budget», a assuré lors d'une conférence de presse la chancelière, précisant que mettre fin à l'épidémie passait «en premier».

12h23

Le Liban a enregistré mercredi un deuxième décès dû au nouveau coronavirus, sur les 61 cas de contamination désormais recensés, a annoncé le ministère de la Santé. Le patient décédé souffrait d'une «maladie chronique», selon un communiqué publié par l'agence officielle ANI. Ce Libanais de 55 ans ne rentrait pas de voyage, mais avait été en contact avec des voyageurs eux-mêmes contaminés, a indiqué à l'AFP un responsable du ministère.

12h16

L'Iran s'est inquiété mercredi de la santé des prisonniers iraniens aux Etats-Unis en raison de ce qu'il a appelé la mauvaise gestion par le président Donald Trump du nouveau coronavirus. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Abbas Moussavi a fait ces commentaires après que les Etats-Unis ont exigé la libération des prisonniers américains en Iran, 3e pays le plus touché par l'épidémie après la Chine et l'Italie.

«Nous sommes préoccupés par les conditions sanitaires dans les prisons américaines avec la situation chaotique que nous voyons» aux Etats-Unis, a dit le porte-parole iranien, accusant Washington, lors d'une conférence de presse tenue en ligne en raison de l'épidémie, de «prendre en otage certains prisonniers iraniens».

Les Etats-Unis ont appelé mardi l'Iran à «libérer immédiatement» tous les ressortissants américains «injustement détenus» par Téhéran, face à la menace du coronavirus. «Les informations selon lesquelles le Covid-19 s'est propagé dans les prisons iraniennes sont très troublantes et exigent rien de moins qu'une libération immédiate et totale de tous les ressortissants américains», a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo dans un communiqué.

12h11

Pour la première fois en trois décennies, la flamme olympique sera allumée en l'absence de spectateurs, jeudi à Olympie, pour les JO d'été de Tokyo, en raison du risque de propagation du coronavirus.

La cérémonie très attendue a été singulièrement repensée par le Comité international olympique (CIO) et le Comité olympique hellénique, pour cause de coronavirus, qui touche 89 personnes en Grèce, dont un sexagénaire grièvement. La majorité des cas provient de la péninsule du Péloponnèse où se trouve Olympie, berceau de l'Olympisme dans l'antiquité.

12h08

L'Iran a annoncé mercredi la mort de 63 personnes supplémentaires infectées par le nouveau coronavirus, portant le total à 354 morts dans ce pays, l'un des plus touchés au monde.

Les autorités ont également recensé 958 nouveaux cas de contamination au Covid-19, portant le total à quelque 9.000 dans la République islamique, selon le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour.

12h07

Le Premier ministre polonais a annoncé mercredi la fermeture pour 15 jours des établissements d'enseignement de tous les niveaux, ainsi que de ceux de la culture, pour endiguer la propagation du coronavirus qui a contaminé jusqu'à présent 25 personnes.

«La lutte contre la propagation du virus est une priorité pour nous», a déclaré à la presse Mateusz Morawiecki. Le gouvernement a ainsi décidé de fermer toutes les écoles, crèches, universités, théâtres, cinémas et opéras du 12 au 25 mars. Toutefois, les écoles et les crèches assureront la garde des enfants jeudi et vendredi, pour laisser aux parents le temps de s'organiser.

11h12

Le gouvernement italien a annoncé mercredi une enveloppe d'un montant total de 25 milliards d'euros pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 qui a fait plus de 600 morts dans le pays, selon les agences.

Sur cette somme, la moitié environ sera mobilisée en urgence, tendis que l'autre servira pour d'éventuels besoins ultérieurs du pays.

«Nous avons alloué des ressources extraordinaires pour un montant de 25 milliards d'euros», a déclaré le chef du gouvernement Giuseppe Conte, cité par les agences italiennes.

11h03

L'édition 2020 du festival Séries Mania, plus gros festival de séries en France, qui devait se tenir à Lille et dans les Hauts-de-France du 20 au 28 mars, a été annulée en raison des mesures liées à la lutte contre le coronavirus, ont annoncé mercredi ses organisateurs.

«Chaque année depuis son installation à Lille, Séries Mania rassemble 80.000 festivaliers et plus de 3.000 professionnels. Compte tenu de l'interdiction de tout rassemblement de plus de 1.000 personnes et des nombreuses restrictions qui s'appliquent aux déplacements de nos participants français et internationaux, nous avons décidé d'annuler l'événement», a expliqué le président du festival Rodolphe Belmer, dans un communiqué.

10h43

Les autorités autrichiennes ont annoncé mercredi la fermeture des musées nationaux, conséquence de la mesure visant à limiter les rassemblements pour endiguer la propagation du coronavirus, ainsi que la suspension des dernières liaisons ferroviaires avec l'Italie.

Les musées du pays, et particulièrement ceux de Vienne, sont un pôle d'attraction touristique majeur mais la conférence des directeurs de musées a décidé d'appliquer strictement l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes en milieu fermé décrétée hier par la gouvernement autrichien. A ce stade, les musées ont prévu de fermer leurs portes jusqu'à la fin du mois de mars.

Cette décision s'ajoute à la fermeture au public des grandes salles de spectacle de Vienne, comme l'Opera national, la Musikverein ou le Konzerthaus, qui programment les grands noms de la musique classique et drainent une audience internationale. La Bibliothèque nationale a également fermé ses salles de lecture.

10h27

Le constructeur italo-américain Fiat Chrysler (FCA) a annoncé mercredi qu'il fermait ses principaux sites en Italie afin de les désinfecter, au deuxième jour de confinement du pays décidé par le gouvernement pour contrer l'épidémie de coronavirus.

Certaines usines seront fermées de manière temporaire afin de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour minimiser le risque de contagion entre les salariés, l'épidémie ayant déjà tué 631 personnes en Italie.

«La production sera notamment diminuée avec la présence d'équipes réduites sur les postes de travail», précise le groupe dans un communiqué. Le constructeur automobile précise qu'il est question notamment de désinfecter les «espaces communs», tels les vestiaires, les toilettes et les zones de repos.

10h02

Toutes les personnes arrivant à Pékin de l'étranger seront désormais placées en quarantaine de 14 jours, a annoncé mercredi la mairie, au moment où le nombre de cas importés de coronavirus augmente dans la capitale chinoise.

Outre les personnes arrivant de pays gravement touchés par le virus, déjà soumises à quarantaine, tout passager en provenance de l'étranger devra désormais être placé «en observation à domicile ou dans un lieu prévu à cet effet», a indiqué lors d'une conférence de presse un responsable de la ville, Zhang Qiang.

09h40

Le match de Championnat d'Allemagne entre l'Union Berlin et le Bayern Munich se jouera samedi finalement à huis clos, a indiqué mercredi la ville de Berlin, contredisant le club qui, la veille, avait annoncé que les spectateurs pourraient assister à la rencontre.

«Le match se jouera sans spectateurs», a affirmé l'adjoint à la santé publique de la capitale allemande, Dilek Kalayci, lors d'une interview à Spreeradio. Mardi, le club avait indiqué sur Twitter que les autorités locales avaient informé l'Union Berlin «qu'après un examen approfondi de l'évaluation actuelle des risques concernant la propagation du coronavirus, elles (avaient) décidé de ne pas émettre d'ordre d'exclusion des spectateurs pour le match à domicile du 14 mars 2020».

09h38

Un patient de 90 ans est décédé en Belgique des suites du nouveau coronavirus, le premier décès lié à l'épidémie dans le pays, ont annoncé mercredi les autorités belges.

«Malgré la qualité des soins prodigués par les équipes médicales, un patient de 90 ans est décédé», a déclaré Maggie de Block, ministre fédérale de la Santé, dans un communiqué conjoint avec son homologue de la ville de Bruxelles.

09h32

La ministre japonaise des Jeux olympiques a jugé mercredi «inconcevable» de reporter ou d'annuler les JO de Tokyo, alors que l'épidémie de nouveau coronavirus continue de soulever des questions sur le maintien de l'événement cet été.

«Du point de vue des athlètes qui sont les acteurs principaux des Jeux de Tokyo, alors qu'ils se préparent pour cet événement qui n'arrive qu'une fois tous les quatre ans (...), c'est inconcevable» d'annuler ou de reporter l'événement, a déclaré Seiko Hashimoto devant des parlementaires nippons. La ministre a toutefois reconnu que «c'est au Comité international olympique (CIO) qu'il revient de prendre la décision finale sur les Jeux».

08h32

Deux membres de l'écurie américaine Haas, présents à Melbourne pour participer au Grand Prix d'Australie de Formule 1, se sont placés en isolement volontaire après avoir présenté des symptômes grippaux, a-t-on appris mercredi auprès de cette équipe.

«Deux membres de l'équipe présentaient des symptômes et se sont faits examiner avant de se placer en isolement volontaire, comme ils doivent le faire, en attendant les résultats», a indiqué à l'AFP un responsable de Haas. Selon d'autres informations non confirmées, un membre de l'équipe McLaren et un autre de l'équipe Williams auraient également présenté des symptômes similaires.

08h29

L'ePrix de Formule E de Jakarta, programmé le 6 juin, a été reporté en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, ont annoncé les organisateurs du championnat de monoplaces 100% électriques dans un communiqué mercredi.

«Cette décision a été prise de façon à être le plus reponsable possible en matière de protection de la santé et de la sécurité des participants au championnat, des différents personnels et des spectateurs», ont-ils expliqué.

Les autorités indonésiennes ont annoncé mardi que 27 cas de contamination, soit une progression de huit cas en 24 heures, au nouveau coronavirus avaient été recensés dans le pays, essentiellement dans la région de Jakarta. L'épreuve, qui devait marquer les débuts de l'Indonésie en Formule E, pourrait être reprogrammée dans le cours de la saison.

08h18

La Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé mercredi une baisse surprise de ses taux à 0,25% afin d'aider l'économie britannique à faire face à l'épidémie de coronavirus, une décision qui intervient quelques heures avant la présentation du budget par le gouvernement.

L'institution indique, dans un communiqué, avoir décidé, à l'issue d'une réunion d'urgence, une baisse drastique de ses taux qui passent de 0,75% à 0,25%.

Elle va en outre encourager les banques à prêter aux entreprises et aux ménages, estimant que «l'activité va probablement s'affaiblir significativement au Royaume-Uni dans les prochains mois».

08h08

Les autorités sanitaires d'Indonésie ont annoncé mercredi un premier décès dû au nouveau coronavirus dans l'archipel d'Asie du Sud-Est, une femme étrangère de 53 ans.

La patiente décédée mercredi «avait plusieurs maladies graves, comme le diabète, l'hypertension, l'hyperthyroïdie, et une maladie des poumons», a expliqué à des journalistes Achmad Yurianto, porte-parole de la cellule du gouvernement dédiée au virus. Les autorités n'ont pas dévoilé la nationalité de la victime ni son lieu de résidence. Elle était au nombre des 27 cas de contamination par le virus annoncés par les autorités mardi, dont deux étrangers.

07h36

La fermeture de Disneyland et DisneySea à Tokyo a été prolongée de deux semaines, soit jusqu'à début avril, en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé mercredi Oriental Land, l'opérateur de ces parcs d'attractions.

Ces deux parcs, situés dans la grande banlieue de la capitale japonaise, sont fermés depuis fin février. L'ouverture de nouvelles zones et attractions dans ce complexe touristique géant, initialement prévue le 15 avril, a par ailleurs été repoussée à mi-mai, a ajouté l'opérateur.

06h57

Les entreprises peuvent progressivement reprendre leurs activités à Wuhan, la ville chinoise à l'épicentre de l'épidémie de coronavirus, ont indiqué mercredi les autorités. Celles qui produisent ou fournissent des biens et services nécessaires à la vie quotidienne et aux soins médicaux peuvent reprendre sans délai, tandis que les autres devront obtenir une autorisation ou commencer plus tard, a annoncé le gouvernement provincial du Hubei (centre), dont dépend la ville.

Mardi 10 mars

23h18

La Turquie a annoncé avoir enregistré son premier cas de personne testée positive au nouveau coronavirus, un homme ayant récemment voyagé en Europe dont l'état de santé est «bon», selon le ministre de la Santé.

Le ministre a indiqué que le patient avait vraisemblablement contracté le Covid-19 lors d'un déplacement dans un pays européen, refusant toutefois de préciser dans quelle ville turque il était hospitalisé.

22h22

Le match des 8e de finale retour de la Ligue des Champions Juventus Turin-Lyon se disputera bien le 17 mars à huis clos et à Turin, a confirmé mardi soir le président de l'OL, Jean-Michel Aulas. «Nous avons une lettre de l'UEFA qui nous indique que le match sera à huis clos et à Turin», a dit à l'AFP M. Aulas, confirmant des informations parues dans le journal L'Equipe.

21h50

Un homme a été interpellé et placé en garde à vue dans l'Oise pour avoir mis en vente en ligne des matériels de protection périmés (masques, gels) contre le coronavirus, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.

L'opération menée par les gendarmes de l'Oise, où est recensé le nombre le plus important de cas de contamination au coronavirus en France, a permis la découverte de 9.400 masques, 3.300 gants, 4.500 lingettes, 80 flacons de gel hydroalcoolique 150 ml et 14 flacons de gel hydroalcoolique 500 ml, tous périmés, mis en vente sur le site Le Bon Coin. Ces produits industriels périmés et voués à la destruction ont été détournés au préjudice d'une entreprise de l'Oise par un des salariés, a ajouté la gendarmerie nationale.

21h22

Bernie Sanders et Joe Biden, candidats à la primaire démocrate en vue de l'élection présidentielle, ont tous deux annulé leurs meetings, prévus à Cleveland, en raison de l'épidémie de coronavirus, une première.

21h22

Les autorités chiliennes vont placer en quarantaine les personnes en provenance d'Espagne et d'Italie pour tenter de freiner la propagation de l'épidémie de coronavirus, a annoncé mardi le ministère de la Santé. «Les personnes qui entrent sur le territoire chilien après avoir séjourné en Espagne et Italie, devront être placées à l'isolement pour 14 jours à partir de la date de sortie d'un de ces pays», indique le ministère dans un communiqué. L'Italie et l'Espagne sont parmi les pays européens les plus touchés par le nouveau coronavirus.

21h17

La ministre de la Justice, Nicole Belloubet a indiqué sur Twitter qu'elle avait été testée négative au coronavirus. «J’ai passé un test de détection du coronavirus après avoir été en contact avec une personne dépistée positive. Ce test s’est révélé négatif. Je vais donc continuer à participer à la mobilisation du Gouvernement tout en restant vigilante au respect des consignes barrières», a-t-elle écrit sur Twitter.

Après s'être sentie «légèrement fiévreuse», la ministre de la Justice avait annulé tous ses rendez-vous ce mardi.

21h04

Les 24 Heures du Mans motos, prévues les 18 et 19 avril, sont reportées aux 5 et 6 septembre en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, a annoncé mardi l'Automobile Club de l'Ouest, organisateur de la course.

20h38

Des mesures de confinement aussi drastiques qu'en Italie ou en Chine contre l'épidémie de coronavirus n'ont «pas lieu» d'être prises actuellement en France mais ne peuvent être exclues, a souligné Emmanuel Macron.

Et d'insister : «Nous prenons des mesures adaptées». «Aujourd'hui, il n'y a pas lieu de prendre des décisions de cette nature» mais «si demain ou après-demain, il y avait lieu de le faire, nous l'expliquerions et peut être les prendrions-nous».

20h34

Air Canada annonce la suspension de ses vols vers l'Italie.

20h30

Les pays de l'Union européenne sont «prêts à prendre», tous ensemble, «les mesures indispensables» pour «éviter toute forme d'instabilité financière et économique» provoquée par la crise du coronavirus, a poursuivi Emmanuel Macron mardi. Le président français a notamment souhaité que les 27 prennent des décisions pour que «la contrainte budgétaire» ne soit «pas un rempart» à d'éventuelles mesures pour soutenir l'économie.

20h14

Emmanuel Macron a déclaré que les restrictions imposées par l'Autriche et la décision de la Slovénie de fermer sa frontière avec l'Italie, le pays européen le plus touché par l'épidémie de coronavirus, était «une mauvaise décision». «Je crois que ce sont très sincèrement de mauvaises décisions», a dit le président français, interrogé après une visioconférence avec ses homologues de l'UE sur les annonces faites mardi par la Slovénie de fermer sa frontière terrestre avec l'Italie, et par l'Autriche de limiter drastiquement l'entrée sur son territoire des voyageurs venant d'Italie.

19h15

Le dernier bilan de l'épidémie en France fait état de 33 décès et 1.784 cas confirmés, soit 372 de plus en 24 heures.

Parmi les malades, 86 sont dans un état grave, a indiqué Jérôme Salomon, directeur général de la Santé.

18h19

La Slovénie a annoncé qu'elle allait fermer sa frontière terrestre avec l'Italie, en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus. «J'ai donné l'ordre au ministère des Affaires étrangères et au ministère de l'Intérieur de fermer la frontière avec l'Italie à la suite de la décision de l'Autriche», a indiqué le Premier ministre sortant Marjan Sarec sur son compte twitter. Les deux pays partagent 232 kilomètres de frontière. L'Autriche a annoncé mardi qu'elle limitait drastiquement l'entrée sur son territoire des voyageurs venant d'Italie.

18h16

L'Italie a enregistré 168 nouveaux décès en 24 heures, un record depuis le début de l'épidémie.

18h03

Air France suspend tout ses vols vers l'Italie du 14 mars au 3 avril, annonce la compagnie aérienne dans un communiqué.

17h48

La compagnie Costa Croisières, filiale du groupe Carnival, a annoncé mardi à l'AFP suspendre toutes ses croisières prévues en Méditerranée jusqu'au 3 avril en raison de l'épidémie de Covid-19, une mesure qui concerne des milliers de passagers.

«Ces derniers jours, Costa Croisières avait déjà annulé et reporté tous les voyages des passagers italiens sortant du territoire italien et partant sur des croisières en dehors de la Méditerranée dans le but de limiter les risques, de préserver l'environnement et d'appliquer les mesures spécifiques émises par le gouvernement italien», a précisé la compagnie italienne dans un communiqué.

17h44

L'Algérie a décidé d'annuler les rassemblement sportifs, culturels et politiques en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé mardi son ministre de la Santé Abderahmane Benbouzid. «Tous les rassemblements sportifs, culturels, politiques sont annulés. Tous les salons et les foires sont annulés, on ne prend pas de risque», a déclaré M. Benbouzid lors d'un forum du quotidien gouvernemental arabophone Echaab (Le Peuple). L'Algérie compte à ce jour 20 cas de Covid-19, selon le ministère de la Santé.

17h42

La ville de Berlin a annoncé l'annulation de toutes les manifestations culturelles dans les grandes salles de la capitale allemande jusqu'au 19 avril, pour endiguer l'épidémie de nouveau coronavirus. «Dans les théâtres d'État, les opéras et les salles de concert, les manifestations prévues dans les grandes salles n'auront plus lieu à partir de demain, 11 mars», a indiqué dans un communiqué l'adjoint berlinois à la Culture, Klaus Lederer, enjoignant aux grands théâtres privés de «faire de même».

17h37

La Grèce a annoncé la fermeture de toutes les écoles, crèches et universités pour deux semaines afin de «ralentir la propagation» du nouveau coronavirus, qui a contaminé à ce jour 89 personnes dans plusieurs régions grecques. «Le gouvernement a décidé de suspendre les activités de tous les établissements scolaires dans tout le pays pendant 14 jours», a annoncé à la presse le ministre de la Santé Vassilis Kikilias. «Nous devons tous nous comporter de manière responsable. Les parents doivent confiner leurs enfants. Cette mesure est destinée à ralentir la propagation de la maladie», a ajouté le ministre.

17h37

Les deux prochains matchs de préparation à l'Euro 2020 des Bleus, contre l'Ukraine et la Finlande fin mars, auront lieu à huis clos au Stade de France, a annoncé mardi le président de la Fédération française Noël Le Graët, conformément aux restrictions liées au coronavirus.

17h16

Vingt-cinq personnes initialement testées positives au nouveau coronavirus sur un bateau de croisière à Louxor, avant d'en être évacuées, ont finalement été testées négatives, a annoncé mardi la ministre égyptienne de la Santé Hala Zayed. «Aujourd'hui, il y 25 personnes, parmi les 45 contaminées sur le bateau, dont les tests sont négatifs», a déclaré la ministre mardi soir lors d'une conférence de presse au Caire.

16h56

Le match de préparation à l'Euro-2020 de football entre l'Allemagne et l'Italie sera joué à huis clos, à la date prévue du 31 mars à Nuremberg, a annoncé mardi la Fédération allemande de football (DFB). Cette mesure a été dictée par l'interdiction des rassemblements de plus de 1.000 personnes dans l'Etat régional de Bavière, où est situé Nuremberg, décrétée mardi pour lutter contre la propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus.

Tous les matchs du championnat de France prévus d'ici au 15 avril auront lieu «à huis clos», annonce la LFP.

Un dernier bilan fait état de 30 morts et 1.606 cas confirmés en France.

Donald Trump a qualifié mardi de "minable" la Banque centrale américaine, l'accusant de lenteur dans ses prises de décision pour lutter contre l'impact économique du nouveau coronavirus. "Notre Réserve fédérale minable et lente, dirigée par Jay Powell, qui a relevé les taux trop rapidement et baissé trop tard, devrait ramener notre taux directeur aux niveaux de ceux de nos pays concurrents", a tempêté le président américain dans un tweet. "Ils ont maintenant un avantage allant jusqu'à deux points, avec une aide encore plus importante sur les devises", a-t-il déploré.

Our pathetic, slow moving Federal Reserve, headed by Jay Powell, who raised rates too fast and lowered too late, should get our Fed Rate down to the levels of our competitor nations. They now have as much as a two point advantage, with even bigger currency help. Also, stimulate! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2020

Le Maroc a annoncé un premier décès lié au nouveau coronavirus, une femme de 89 ans qui souffrait de maladies chroniques, selon le ministère de la Santé.

Le Vatican indique que la basilique et la place Saint-Pierre seront fermées aux touristes jusqu'au 3 avril.

Comme vous le savez, j’ai été diagnostiqué positif au #coronavirus. Je travaille depuis mon domicile, en lien avec mon cabinet et les équipes du @MinistereCC. Je remercie très sincèrement toutes celles et ceux qui m’ont témoigné leur soutien et leur amitié. — Franck Riester (@franckriester) March 10, 2020

L'Iran a annoncé la mort de 54 personnes supplémentaires infectées par le nouveau coronavirus, le plus lourd bilan en une journée depuis le début de l'épidémie dans ce pays, l'un des plus touchés au monde.

Deux premiers cas de coronavirus ont été détectés au Burkina Faso, chez un couple burkinabè rentré fin février de France, a annoncé la ministre de la Santé Claudine Lougué.

Les 28e et 29e journées du championnat d'Espagne de football seront disputées à huis clos, sans public ni journalistes, en raison des craintes liées à l'épidémie de nouveau coronavirus, a annoncé LaLiga mardi, suivant les recommandations du Conseil supérieur des sports espagnol. "Comme nous en a informé le Conseil supérieur des sports (CSD), les matches de LaLiga Santander (1re division) et LaLiga Smartbank (2e division) seront disputés à huis clos, à partir d'aujourd'hui et durant au moins les deux prochaines semaines", a déclaré l'organisateur du championnat dans un communiqué diffusé ce mardi.

La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, "légèrement fiévreuse", a annulé tous ses rendez-vous mardi, en attendant le résultat d'un test de dépistage du nouveau coronavirus, a-t-on appris auprès de la Chancellerie. La garde des Sceaux, 64 ans, "a ressenti un peu de fièvre ce (mardi) matin et préféré annuler, par précaution, un déplacement prévu ainsi qu'un rendez-vous avec le Premier ministre", a-t-on indiqué au ministère.

Norwegian Air Shuttle va annuler 3.000 vols de mars à juin.

«Nous sommes au tout début de cette épidémie» du coronavirus en France, a souligné mardi Emmanuel Macron après avoir visité dans la matinée le centre d'appel (15) du Samu de l'hôpital Necker-Enfants malades à Paris.

«Nous sommes au tout début de cette épidémie, il faut être très clair, lucide (...) nous sommes organisés, et en particulier nos Samus affrontent le début de cette crise», a déclaré le chef de l'Etat, adressant un message de soutien et de reconnaissance au personnel médical.

Dortmund-Schalke, le toujours très chaud «derby de la Ruhr», se disputera à huis clos samedi (15h30 locales, 14H30 GMT) en raison des risques liés au nouveau coronavirus, a annoncé mardi la ville de Dortmund. Pour cette affiche de la 26e journée, l'immense Signal Iduna Park aux 82.000 places et son célèbre «Mur Jaune» seront vides pour la première de l'histoire de ce derby, surnommé en Allemagne «la mère de tous les derbies».

Les stades de Schalke et de Dortmund sont distants d'une trentaine de kilomètres, et ces deux matches (aller-retour) constituent chaque année des temps forts de la saison. Ils sont d'ordinaire mis en valeur dans les jours précédents par le diffuseur, avec force clips de promotion et reportages ciblés.

L'Autriche a annoncé mardi qu'elle allait désormais filtrer l'entrée sur son territoire des voyageurs venant d'Italie voisine et exiger la présentation d'un certificat médical attestant qu'ils ne sont pas infectés par le nouveau coronavirus. Le pays a décidé de mettre en oeuvre «une interdiction d'entrée en Autriche pour les personnes venant d'Italie, à l'exception de celles présentant une attestation médicale», a déclaré le chancelier Sebastian Kurz lors d'une conférence de presse. Le rapatriement des Autrichiens séjournant en Italie sera organisé et une période de quarantaine leur sera imposée, a-t-il ajouté.

Six Indonésiens ont été arrêtés pour avoir publié en ligne de fausses informations présumées sur le nouveau coronavirus, a annoncé mardi la police, alors que plusieurs pays d'Asie s'attaquent à la vague de désinformation sur l'épidémie. Une habitante de Surabaya, deuxième plus grande ville de l'archipel d'Asie du Sud-Est, a été arrêtée lundi pour avoir diffusé sur Facebook des informations sur un patient dans cette ville traité pour le virus, a indiqué la police, l'accusant de désinformation. «Cela devrait servir de leçon, pour que d'autres ne diffusent pas de la désinformation à propos du coronavirus en Indonésie», a souligné Semuel Abrijani Pangerapan, un responsable du ministère de la Communication.

Quelque 450 manifestations sportives sont impactées et près de 2 millions de spectateurs au plan national sont concernés par les mesures de restrictions imposées jusqu'au 15 avril par le développement de l'épidémie de coronavirus, a indiqué mardi la ministre des Sports Roxana Maracineanu. «Nous avons pris conscience de l'impact économique, sur les clubs et les entreprises du sport» de ces mesures, a ajouté la ministre, à l'issue d'une réunion avec les représentants des fédérations, ligues et clubs, et entreprises liées au monde du sport, mardi matin au ministère.

«Je pense principalement aux supporters, c'est un vrai message d'empathie et de remerciement par rapport à la compréhension et à la prise de conscience qu'ils pourront avoir de cette thématique et je leur demande de repousser leur ferveur pour leur équipe à plus tard, notamment pour le PSG-Dortmund», a-t-elle souligné.

La compagnie aérienne British Airways a annoncé mardi avoir annulé tous ses vols de la journée vers l'Italie après le confinement de l'ensemble du pays en raison de l'épidémie de coronavirus. Interrogée par l'AFP, une porte-parole de British Airways a confirmé l'annulation des vols vers et depuis l'Italie mardi. Elle a précisé que «tous les clients qui devaient voyager aujourd'hui (mardi) ont été contactés», sans donner de précisions sur d'éventuelles annulations pour les prochains jours.

Emmanuel Macron est arrivé mardi matin au centre d'appel (15) du Samu de l'hôpital parisien Necker-Enfants malades, pour le quatrième d'une série de déplacements consacrés à la crise du coronavirus. Ce centre d'aide d'urgence reçoit actuellement 6.000 appels par jour, deux fois plus qu'en temps normal et a mis en place une organisation renforcée en mobilisant des étudiants en médecine et des médecins retraités.

«Le président souhaite adresser un message de soutien et de reconnaissance à des personnels fortement mobilisés, en pointe du dispositif de prévention et de lutte contre le coronavirus, qui font face à une demande d'information exponentielle du public qui doit apprendre à ne pas saturer le 15, numéro qui doit être réservé aux urgences vitales», a indiqué l'Elysée. Malgré le renforcement de mesures de protection autour de lui, décidées lundi soir, le président «ne veut pas rester confiné, il veut continuer ses déplacements», a souligné son entourage.

Le Liban a enregistré mardi son premier décès du nouveau coronavirus sur les 41 cas de contamination recensés, a confirmé à l'AFP un responsable du ministère de la Santé.

Il s'agit d'un Libanais de 56 ans qui était rentré d'Egypte et se trouvait dans un état «très critique» dans un hôpital gouvernemental à Beyrouth, a indiqué le responsable sous le couvert de l'anonymat.

Le 8e de finale retour de Ligue des Champions de football entre le FC Barcelone et Naples, mercredi 18 mars, sera joué à huis clos en raison de la propagation du nouveau coronavirus, ont annoncé les deux clubs mardi. «Le match de Ligue des champions prévu le mercredi 18 mars entre le FC Barcelone et Naples sera disputé au Camp Nou à huis clos», a indiqué le Barça sur Twitter après s'être réuni avec les autorités sanitaires de Catalogne. Les deux équipes avaient fait match nul (1-1) à l'aller à Naples fin février.

Le match entre le Barça et Naples se jouera à huis clos https://t.co/9pxB4kFvBF — FCBarcelone 🇫🇷 (@FrenchFCB) March 10, 2020

«Venez voter avec des gants, avec des bonnets, avec des masques, mais venez voter !». A l'instar du député LR Eric Woerth, les politiques appellent mardi à ne pas sacrifier dimanche les élections municipales malgré la crise du coronavirus. «Je voudrais inciter les électeurs à venir voter» car «le coronavirus durera ce qu'il doit durer mais les élections, on confie la gestion pendant six ans à une équipe municipale», a expliqué sur Public Sénat le député de l'Oise.

«Si les élections n'ont pas lieu, alors il faut tout fermer», a-t-il ajouté. «Il faut tout faire pour que la participation soit maximale, que le scrutin ne soit pas impacté», a abondé sur RFI Pierre Person, député de Paris et numéro 2 de LREM. «Il faut tout faire pour rassurer nos concitoyens et on a mis en place notamment des procurations facilitées pour les personnes qui souhaitent aujourd'hui rester chez elles et faire porter leur voix quand même dans les urnes», a-t-il précisé. «Il faut que l'élection, qui est un moment démocratique essentiel après une campagne de plusieurs mois, puisse se tenir, et puisse se tenir dans de bonnes conditions autant que faire se peut dans la situation que nous connaissons aujourd'hui», a plaidé le candidat EELV à Paris David Belliard, sur Europe 1.

La crise du coronavirus pourrait entraîner des adaptations dans la desserte de la SNCF et de la RATP, a prévenu mardi le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, écartant en revanche une suspension pure et simple du trafic.

«On peut s'attendre avec le pic épidémique à avoir plus de personnes absentes dans ces deux grandes entreprises publiques, d'avoir peut-être 15% ou 20% de gens absents», a souligné M. Djebbari sur RTL. «Et donc comme on l'avait fait pendant la grève nous gérerons l'absentéisme, peut-être en réduisant la fréquence sur certaines lignes, peut-être en priorisant certaines autres lignes», a-t-il ajouté. Ces mesures d'adaptation, sur lesquelles le gouvernement, la RATP et la SNCF travaillent d'ores et déjà, se feront «au jour le jour, en fonction des gens disponibles», a toutefois prévenu le secrétaire d'Etat. Interrogé sur les conséquences d'un passage au «stade 3» de l'épidémie de Covid-19, Jean-Baptiste Djebbari a cependant exclu l'hypothèse d'un arrêt pur et simple des transports publics.

Le pape François a demandé mardi aux prêtres «d'avoir le courage de sortir et d'aller voir» les malades atteints du coronavirus, lors de sa messe du matin prononcée dans sa résidence hôtelière, la maison Sainte Marthe.

«Prions le Seigneur également pour nos prêtres, pour qu'ils aient le courage de sortir et d'aller visiter les malades, portant la force de la parole de Dieu et l'Eucharistie, et d'accompagner le personnel médical et les bénévoles dans le travail qu'ils accomplissent» auprès des malades, a-t-il dit.

Le député LR du Haut-Rhin Jean-Luc Reitzer, atteint du coronavirus et hospitalisé en réanimation, est dans un état «stationnaire», a indiqué mardi le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand. A l'Assemblée, outre les cinq députés et les deux membres du personnel contaminés déjà recensés, «neuf personnes qui avaient les symptômes ont été testées négativement», souffrant en fait de «bronchites ou grippes classiques». Et «nous sommes dans l'attente de trois résultats», a précisé M. Ferrand sur Europe 1.

Quant à Jean-Luc Reitzer, son état, «autant que je puisse le mesurer, est stationnaire et l'ensemble des autres personnes touchées vivent l'événement comme une sorte de grippe plus ou moins sévère», a-t-il ajouté. Richard Ferrand a précisé avoir parlé ce mardi matin au ministre de la Culture Franck Riester, lui-même contaminé, et qui «continue à travailler alors même qu'il a une petite fièvre, des maux de tête, ce que l'on connaît quand on a une grippe». Le président de l'Assemblée nationale a indiqué ne pas avoir été testé lui-même car il n'a «pas de symptômes» : «les règles sont les mêmes pour tous, il ne faut pas aller embouteiller les lieux de dépistage, les hôpitaux», si l'on n'a pas de symptômes.

Chypre-Nord a annoncé mardi avoir enregistré son premier cas de personne atteinte par le nouveau coronavirus, une touriste allemande âgée de 65 ans présente sur l'île depuis deux jours. Le ministre de la Santé de l'autoproclamée République turque de Chypre-Nord (RTCN), non reconnue par la communauté internationale, a indiqué que cette personne faisait partie d'un groupe de 30 touristes arrivés sur l'île dimanche en provenance de Balingen (sud de l'Allemagne). Cité par les médias locaux, le ministre, Ali Pilli, a ajouté que l'hôtel où logeait le groupe de touristes allemands, à Famagouste, avait été placé en quarantaine.

Les basketteuses de Lattes Montpellier, qui devaient se rendre à Ekaterinbourg pour les quarts de finale de l'Euroligue, ont renoncé mardi au déplacement en Russie, à la suite des mesures imposées par le pays pour lutter contre l'épidémie de nouveau coronavirus.

La Ville de Moscou a promulgué un décret le 5 mars, complété par des recommandations de l'agence sanitaire russe Rospotrebnadzor, qui prévoit que «toutes les personnes en provenance des zones dites à risque (dont la France fait partie, NDLR) sont soumises à 14 jours d'auto-isolement strict». L'ambassade de France à Moscou recommande vivement de reporter un voyage en Russie.

«A cette heure nous ne pouvons que prendre acte de la décision de Moscou et suivre à la lettre les recommandations de l'ambassade de France à Moscou. Cela signifie un renoncement contraint, malgré nos ambitions sportives et la passion qui nous anime», a expliqué le président de Lattes Montpellier, Franck Manna, dans un communiqué publié dans la nuit de lundi à mardi.

Le gouvernement japonais a approuvé mardi un projet de mesures d'«état d'urgence» qui permettraient aux autorités d'exiger le confinement et de réquisitionner des bâtiments pour les utiliser comme hôpitaux pour renforcer la lutte contre l'épidémie de coronavirus à cinq mois des Jeux olympiques.

«Nous ne sommes pas actuellement dans une situation nécessitant de déclarer un état d'urgence», a néanmoins déclaré mardi à la presse le porte-parole du gouvernement, Yoshihide Suga. Le virus a infecté plus de 500 personnes à travers le Japon et a provoqué neuf décès. L'épidémie mondiale a soulevé des doutes sur la possibilité d'organiser les Jeux olympiques, dont l'ouverture est prévue le 24 juillet, même si les autorités affirment régulièrement que les préparatifs se poursuivent comme prévu.

Les ventes automobiles en Chine se sont effondrées sur un an en février (-78,4%), a annoncé une fédération professionnelle, le premier marché automobile mondial étant paralysé par l'épidémie du nouveau coronavirus. Quelque 124.649 voitures particulières ont été vendues le mois dernier contre 575.791 il y a an sur cette période, a indiqué lundi la Fédération chinoise des constructeurs de voitures individuelles (CPCA).

Cet effondrement reflète la paralysie de la seconde économie mondiale en raison des mesures drastiques prises pour endiguer l'épidémie de Covid-19, en particulier le confinement imposé à quelque 56 millions de personnes dans la province centrale du Hubei et de sa capitale Wuhan.

Le président chinois Xi Jinping est arrivé mardi matin à Wuhan (centre), ville à l'épicentre du Covid-19, une première depuis le début de l'épidémie, a annoncé un média d'Etat. Des rencontres avec des habitants, des médecins, des malades et des responsables politiques sont inscrites au programme de sa «visite d'inspection» dans cette ville, totalement bouclée depuis fin janvier, selon l'agence de presse Chine nouvelle.

Lundi 9 mars

Deuxième pays le plus touché derrière la Chine, l'Italie prend des mesures radicales. Le Premier ministre Giuseppe Conte a appelé tous les Italiens à «éviter les déplacements» sur le territoire national et a ordonné une «interdiction de rassemblement».

Le gouvernement italien a également annoncé la suspension du championnat de football.

Les écoles et les universités du pays resteront par ailleurs fermées jusqu'au 3 avril.

Un élu républicain du Congrès américain a annoncé qu'il se mettait volontairement en quarantaine bien qu'il n'ait «aucun symptôme» parce qu'il a été exposé au coronavirus fin février, avant une rencontre avec Donald Trump.

Doug Collins explique dans un communiqué avoir été informé par les organisateurs d'une grande conférence conservatrice (CPAC), organisée fin février, qu'il y avait été photographié avec une personne qui a depuis subi un test positif au coronavirus. «Bien que je me sente absolument en bonne santé et que je ne ressente aucun symptôme, j'ai décidé de me mettre volontairement en quarantaine (...) par excès de prudence», a-t-il écrit. Cet élu républicain avait accompagné le président américain vendredi lors d'une visite officielle, où il était apparu juste derrière Donald Trump.

L'Espagne a dépassé lundi le cap des 1000 cas du nouveau coronavirus et le nombre de morts a bondi de 16 à 28, selon le ministère de la Santé qui a annoncé la fermeture des écoles et universités à Madrid.

Le bilan a ainsi quasiment doublé au cours des dernières 24 heures : l'Espagne comptait 589 cas et 16 morts dimanche. Les autorités ont désigné comme principaux foyers de contagion Madrid et deux villes du Pays basque (nord du pays), dont Vitoria, la capitale régionale.

Le ministre de la Culture Franck Riester a été testé positif au coronavirus, annonce son cabinet ce lundi soir, précisant qu'il est «en forme».

La semaine dernière, Franck Riester avait passé plusieurs jours à l'Assemblée nationale, où plusieurs cas ont été confirmés.

Quatre nouveaux décès ont été enregistrés en France, portant à 25 le nombre total de morts depuis le début de l'épidémie. Le bilan fait par ailleurs état de 1.412 cas confirmés.

Toute personne arrivant en Israël devra observer une quarantaine de deux semaines afin d'éviter la propagation du nouveau coronavirus dans le pays, a annoncé lundi le Premier ministre Benjamin Netanyahu. «Après une journée de discussions difficiles, nous avons pris une décision: tous ceux qui viennent en Israël depuis l'étranger seront placés en isolement pendant 14 jours», a déclaré M. Netanyahu dans une vidéo diffusée sur son compte Twitter.

אחרי יממה של דיונים מורכבים קיבלנו החלטה: כל מי שיגיע לישראל מחו"ל ייכנס לבידוד של 14 יום.





זו החלטה קשה, אבל היא חיונית כדי לשמור על בריאות הציבור - ובריאות הציבור קודמת לפני הכל.





ההחלטה הזאת תהיה בתוקף לשבועיים, במקביל אנחנו מקבלים החלטות כדי לשמור על כלכלת ישראל. pic.twitter.com/5qYFRW3AaC — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 9, 2020

Le Canada a enregistré un premier décès dû au coronavirus, dans une maison de retraite.

L'Europe a passé le cap des 500 décès liés au coronavirus, avec 97 nouveaux morts en Italie, selon un décompte de l'AFP. Pays d'Europe le plus touché par le nouveau coronavirus, l'Italie a enregistré en 24 heures 97 décès, ce qui porte à 463 le nombre total de morts depuis le début de l'épidémie dans ce pays, selon un bilan officiel publié lundi par les autorités italiennes.

Le gouvernement italien a annoncé la fermeture de toutes les stations de ski du pays dans le cadre de sa lutte contre l'épidémie de coronavirus, qui touche particulièrement le nord. «Nous avons décidé de fermer toutes les stations de ski du pays dès demain matin (mardi) par ordonnance de la Protection civile», a annoncé le ministre aux Affaires régionales Francesco Boccia.

Les autorités sanitaires américaines ont exhorté lundi les personnes les plus susceptibles de tomber gravement malade à cause du coronavirus, soit les personnes âgées et les personnes avec des maladies chroniques, à faire des stocks de provisions et de médicaments afin de se préparer à rester chez elles.

«Faites en sorte d'avoir des stocks à disposition notamment des médicaments pour la tension artérielle et le diabète, et d'autres médicaments courants pour traiter la fièvre et d'autres symptômes», a déclaré Nancy Messonnier, une responsable des Centres américains de contrôle de santé et de prévention des maladies(CDC). «Ayez assez de produits ménagers et de provisions afin de vous préparer si jamais vous deviez restez chez vous pendant un certain temps», a-t-elle ajouté.

En pleine crise du coronavirus, les bourses européennes s'écroulent. La Bourse de Paris a accusé sa pire chute depuis 2008 (-8,39%), celle de Londres termine sur un plongeon de 7,69% et à Francfort, le Dax perd 7,94%.

Plus de 70% des personnes ayant été contaminées par le nouveau coronavirus en Chine ont guéri, a annoncé lundi l'Organisation mondiale de la santé, indiquant que le géant asiatique «est en train de maîtriser l'épidémie». «Sur les 80.000 cas rapportés en Chine, plus de 70% ont guéri», a affirmé le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse à Genève.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti lundi que «la menace d'une pandémie» du nouveau coronavirus, qui a contaminé plus de 110.000 personnes dans le monde, est «devenue très réelle». «Maintenant que le coronavirus a pris pied dans de nombreux pays, la menace d'une pandémie est devenue très réelle. Mais ce serait la première pandémie de l'histoire qui pourrait être contrôlée», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse à Genève.

Avec deux cas confirmés à Chypre, tous les pays de l'Union européenne sont désormais touchés par l'épidémie.

L'Allemagne a enregistré ses deux premiers décès du coronavirus.

Le Comité olympique grec a annoncé que la cérémonie d'allumage de la flamme olympique, prévue ce jeudi dans le stade antique d'Olympie, serait fermée au public à cause de l'épidémie de nouveau coronavirus. Seulement 100 invités, accrédités par le Comité international olympique et le Comité d'organisation des Jeux olympiques de Tokyo-2020, pourront assister à la cérémonie.

Deux nouveaux événements sportifs sont reportés en France : la Verticale de la Tour Eiffel, prévue initialement le 11 mars, et l'EcoTrail Paris, prévu initialement les 14 et 15 mars.

Le gouvernement irlandais a décidé d'annuler les parades organisées à Dublin et la deuxième ville du pays, Cork, pour la Saint-Patrick le 17 mars en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, a annoncé lundi le groupe audiovisuel public irlandais RTE. L'événement rassemble chaque année des dizaines de milliers de personnes en Irlande, où 21 cas ont été confirmés.

Pour la première fois, une classe d'une école primaire à Paris ferme en raison de la contamination d'un élève de 8 ans par le coronavirus. Il s'agit d'une classe de CE2 de l'école Blomet, dans le 15e arrondissement. «L'état de l'enfant n'inspire aucune inquiétude», souligne l'Agence régionale de Santé. Les autres élèves de sa classe sont appelés à rester chez eux jusqu'au mardi 17 mars.

Deux nouveaux décès dus au coronavirus ont été enregistrés lundi en France, en Corse et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, portant à 21 le nombre de personnes décédées, a annoncé le ministère de la Santé. Selon le décompte officiel, 1.191 cas confirmés ont été identifiés sur le territoire, a précisé le ministère dans un communiqué, rappelant la priorité de «ralentir» la propagation du virus dans le pays.

Les dirigeants européens tiendront mardi une visioconférence pour coordonner leurs actions face au coronavirus, a annoncé l'Elysée, en indiquant qu'Emmanuel Macron était en contact avec le président du Conseil européen Charles Michel pour organiser cette réunion à distance. «Pour faire face au Covid-19, l'union fait la force. J'appelle nos partenaires européens à une action urgente pour coordonner les mesures sanitaires, les efforts de recherche et notre réponse économique. Agissons ensemble dès maintenant», a tweeté le chef de l'Etat.

La Corse a enregistré son premier décès du nouveau coronavirus avec la mort d'un homme de 89 ans à l'hôpital d'Ajaccio dans la nuit de dimanche à lundi, a confirmé à l'AFP l'Agence régionale de santé (ARS) de Corse. «Le test Covid-19 était revenu positif. Une enquête est en cours pour établir le mode de contamination et les personnes contact pour ce patient, hélas, décédé», a indiqué à l'AFP une porte-parole de l'ARS confirmant une information de France 3 Via Stella. «Le patient présentait des comorbidités» (présence de plusieurs pathologies), a précisé la directrice de l'ARS, Marie-Hélène Lecenne.

«Dans cette période, le huis clos peut devenir notre doctrine d'organisation des compétitions et du sport professionnel», a déclaré lundi la ministre des Sports Roxana Maracineanu, alors que PSG-Dortmund, mercredi en 8e de finale retour de Ligue des champions de football, se déroulera sans spectateur. «Ce que je préconise est la continuité sportive, notamment pour les compétitions qualificatives aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo», a ajouté la ministre, alors que la 29e journée de Ligue 1, au programme le week-end prochain, sera soumise à la jauge des 1000 personnes annoncée dimanche soir par le ministre de la Santé Olivier Véran.

Roxana Maracineanu a par ailleurs annoncé que les rencontres du Tournoi de France, le tournoi amical de football féminin qui a lieu actuellement dans le Nord, se dérouleront à huis clos (France-Pays-Bas à Valenciennes mardi et Brésil-Canada mardi à Calais), de même que le match de L2 Lens-Orléans, ce lundi soir. Ce sont les préfets qui auront le dernier mot pour tous les autres évènements sportifs, qui sont d'ores et déjà interdits dans l'Oise et le Haut-Rhin, deux zones 'clusters' de l'épidémie. Mais désormais, la possibilité d'imposer des tribunes vides pour les matches de football en L1, en L2 et même en National prend encore un peu plus de poids. Une réunion interministérielle est prévue lundi en début d'après-midi.

Le nombre de cas de nouveau coronavirus dans le monde a atteint les 110.000, dont plus de 3.800 décès dans 100 pays et territoires, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi vers 10h45 GMT. Au total 110.564 personnes ont été contaminées et 3.862 sont décédées. La hausse - 1.532 nouvelles contaminations rapportées depuis dimanche à 17h00 -- est notamment liée à l'augmentation des cas en Iran, avec 595 nouveaux cas annoncés lundi.

Nada Surf, groupe de rock mythique, jouera deux concerts «identiques» mercredi soir à 19H00 et à 21H15 à La Cigale à Paris, afin «d'éviter une annulation ou un report» lié au nouveau coronavirus, a indiqué lundi la société de production Alias. Depuis dimanche soir, «les rassemblements de plus de 1.000 personnes» sont interdits en France en raison de la propagation grandissante du nouveau coronavirus. Or, la Cigale a une capacité de 1.400 places en configuation salle debout (et 950 en version assise).

Pour Nada Surf, l'ouverture des portes pour le concert de 19h «se fera à 18h00 et à 20h45 pour celui de 21h15», poursuit Alias sur Twitter, en demandant «aux personnes pouvant arriver tôt de se présenter pour le premier concert afin d'assurer l'accès à tout le monde aux deux shows». Nada Surf avait crevé l'écran grâce au titre «Popular», premier succès du groupe en 1996. Le trio a sorti en février un neuvième album très réussi, «Never not together».

En raison de l’épidémie de Coronavirus, l’ensemble de la dernière journée du Tournoi des 6 nations, dont France-Irlande, a été reportée au 31 octobre prochain, ont annoncé lundi les organisateurs.

La maire sortante de Paris Anne Hidalgo annule son meeting prévu jeudi au gymnase Japy, remplacé par un «meeting virtuel» sur Internet. Idem pour le candidat écologiste David Belliard, qui annule son événement jeudi au Bataclan. Il organisera une «soirée militante alternative en plein air et de moindre ampleur».

A noter que Rachida Dati, elle, maintient son meeting prévu ce lundi soir salle Gaveau, en présence notamment de Nicolas Sarkozy. La candidate LR a toutefois décidé d'abaisser le nombre de spectateurs autorisé à 900, alors que le lieu peut en contenir 1.020 habituellement.

La Philharmonie de Paris a indiqué qu'elle annulait à partir de lundi soir tous ses concerts après les nouvelles restrictions mises en place pour faire face au nouveau coronavirus, une première annonce qui devrait être suivie par beaucoup d'autres des grandes salles françaises. «A partir dès ce soir, nous annulons tous les concerts qui ont lieu dans la salle Pierre Boulez», a affirmé à l'AFP Laurent Bayle directeur général de la Philharmonie, à la suite de la décision gouvernementale d'interdire tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes.

Un concert très attendu des mélomanes devait être dirigé lundi soir par le grand chef d'orchestre Teodor Currentzis dans la grande salle (2.400 places). Tous les spectateurs seront remboursés. Tous les autres évènements à la Philharmonie comme les ateliers et les expositions sont maintenus. D'après M. Bayle, une soirée de concert équivaut à une perte allant de 80.000 à 200.000 euros. De nombreuses salles parisiennes et dans les régions dont la jauge est supérieure à 1.000 places, comme l'Opéra de Paris, le Théâtre des Champs-Elysées et d'autres se réunissaient lundi matin et devraient prendre la même décision.

Le PDG du gestionnaire des aéroports parisiens Groupe ADP, Augustin de Romanet, a été testé positif au Covid-19 samedi, a annoncé la direction lundi précisant que «son état de santé n'inspire aucune inquiétude et ne l'empêche pas de continuer à exercer ses fonctions».

«Le recensement des personnes ayant été en contact étroit et prolongé avec lui, à moins d'un mètre plus de 15 minutes, est en cours sous la supervision de l'ARS. Les représentants de celle-ci prendront contact avec les personnes qu'ils estiment devoir l'être», a indiqué une porte-parole de la direction à l'AFP précisant qu'«il restera à son domicile pendant 14 jours».

Le Musée de Louvre a décidé lundi de réguler ses entrées, en les réservant uniquement aux visiteurs munis d'un e-billet et à ceux bénéficiant d'une entrée gratuite, a annoncé sa direction après les nouvelles restrictions mises en place en France face au coronavirus. Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé dimanche soir, à l'issue d'un Conseil de Défense à l'Elysée, qu'«à l'échelle nationale, tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes sont désormais interdits».

Auparavant le seuil était de 5.000 personnes, et ce seuil ne concernait pas alors le Louvre. «Face au Covid-19, le musée a décidé de réguler sa fréquentation. Les visiteurs munis d'un e-billet et ceux bénéficiant de la gratuité sont prioritaires et pourront seuls entrer au musée», a indiqué la direction de la communication.

La capitale rwandaise Kigali a décidé dimanche soir de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les rassemblement publics - concerts, pèlerinages, rassemblements de masse - comme mesure de prévention contre le coronavirus, même si aucun cas n'est enregistré dans le pays, a-t-on appris de source officielle lundi.

«La ville de Kigali informe la population que tous les spectacles de divertissement, les rassemblements et tous les événements qui rassemblent beaucoup de monde (...) sont officiellement interdits à compter du 8 mars et jusqu'à nouvel ordre», a écrit le conseil municipal de Kigali dans un communiqué diffusé dimanche soir.

Téhéran a annoncé lundi la mort de 43 personnes supplémentaires infectées par le nouveau coronavirus, portant à 237 morts le bilan officiel de l'épidémie dans le pays. Par rapport à dimanche, 595 nouveaux cas de personnes contaminées par le Covid-19 ont été recensés, a indiqué sur Twitter Aliréza Vahabzadeh, conseiller du ministre de la Santé. Cela porte à 7.161 le nombre de personnes infectées en Iran, a-t-il ajouté.

Le huitième de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Dortmund se jouera mercredi à Paris à huis clos en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé lundi la préfecture de police de Paris (PP). «Coronavirus : en application des mesures annoncées en conseil de défense hier soir, le préfet de Police a décidé que le match #PSGBVB se déroulera à huis clos», a tweeté la PP.

#Coronavirus | En application des mesures annoncées en conseil de défense hier soir, le préfet de Police a décidé que le match #PSGBVB se déroulera à huis clos. pic.twitter.com/arwKhKE81f — Préfecture de Police (@prefpolice) March 9, 2020

Les supermarchés britanniques ont commencé à imposer des limites sur les achats de certains produits, comme les pâtes chez Tesco, pour éviter de voir les rayons se vider davantage en raison de la panique de consommateurs face au coronavirus. Papier hygiénique, boîtes de conserve, gel antibactérien, de nombreux Britanniques se précipitent depuis quelques jours dans les magasins ou sur les sites internet des grandes enseignes pour faire des stocks de produits du quotidien.

Cette vague d'achats a été alimentée par l'avertissement lancé par l'agence de santé publique au Royaume-Uni qui a recommandé à la population de «faire des préparatifs» au cas où des confinements de plusieurs semaines seraient nécessaires. Dans la foulée, le conseiller scientifique du gouvernement britannique, Patrick Vallance, s'est voulu rassurant en estimant qu'il n'y avait «absolument pas de raison» pour le public de paniquer.

Les deux fédérations de parents d'élèves FCPE et Peep des Hauts-de-France demandent la «mise à disposition effective et sans délai» de savon et essuie-main jetables dans les établissements scolaires publics, dans le contexte d'épidémie de coronavirus.

«Dans le contexte actuel de l'épidémie du coronavirus Covid-19, les directives ministérielles imposent des règles strictes de prévention en matière d'hygiène», soulignent les deux fédérations dans un communiqué commun publié lundi. Elles rappellent aux «municipalités, intercommunalités, conseils départementaux et conseil régional, leur responsabilité dans la mise en oeuvre de ces recommandations.»

La FCPE et la Peep demandent ainsi «la mise à disposition effective et sans délai, de distributeurs de savon liquide et d'essuie-mains à usage unique jetables, dans tous les sanitaires établissements scolaires publics». Elles préviennent par ailleurs qu'elles seront «vigilantes» quant à l'approvisionnement permanent de ces distributeurs dans les sanitaires destinés aux élèves, «indispensable», «dans un contexte d'épidémie virale ou non».

Le député LREM du Val-d'Oise Guillaume Vuilletet est l'un des deux nouveaux cas de parlementaires contaminés par le coronavirus, probablement à l'Assemblée nationale, et reste confiné à domicile, a-t-il indiqué à l'AFP lundi.

«J'ai eu une poussée de fièvre vendredi soir, on m'a envoyé un véhicule du Samu et j'ai été dépisté à la Pitié-Salpêtrière», a-t-il détaillé, en précisant qu'il se porte bien. «Pendant cette période (de confinement), je continuerai mon activité de façon digitale, comme des milliers d'autres Français», a souligné M. Vuilletet sur sa page Facebook.

Les voyageurs décidant de reporter ou d'annuler leur déplacement en TGV ou en train Intercités pourront le faire «sans frais d'échange et de remboursement» jusqu'au 30 avril en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé lundi la SNCF. «Pour les voyages jusqu'au 30 avril 2020, SNCF a pris la décision de rendre gratuits les frais d'échanges et de remboursements des billets TGV INOUI, OUIGO et Intercités» jusqu'au départ du train, affirme-t-elle dans un communiqué. La mesure s'applique également aux TER en correspondance.

La SNCF entend ainsi s'adapter «à cette période difficile liée à la propagation du Covid-19, qui génère un sentiment d'incertitude dans les projets de déplacement des Français et des touristes étrangers» et «permettre à chacun de préparer sereinement ses déplacements, avec l'assurance de pouvoir reporter ou d'annuler leurs voyages sans frais». Tous les trains TGV et Incercités font l'objet d'un «nettoyage quotidien renforcé et minutieux depuis plusieurs jours déjà, afin d'éliminer au maximum les risques de contamination», rappelle-t-elle par ailleurs.

La demande mondiale de pétrole devrait se contracter cette année, pour la première fois depuis 2009, en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus, a indiqué lundi l'Agence internationale de l'énergie (AIE), qui s'attendait jusqu'à présent à une progression. La demande devrait se contracter d'environ 90.000 barils par jour (bpj) par rapport à 2019, selon le scénario central de l'AIE, qui compte tenu de "l'extrême incertitude" publie aussi un scénario plus pessimiste (-730.000 bpj) et un optimiste (+480.000 bpj).

L'Albanie a annoncé lundi ses premiers cas du nouveau coronavirus, chez deux hommes dont l'un venait de rentrer d'Italie, portant à une vingtaine le nombre de personnes contaminées dans les Balkans où cinq pays sur sept sont désormais touchés. Les deux personnes chez lesquelles a été dépisté le virus sont un homme âgé de 28 ans, revenu fin février en Albanie en voiture en provenance de Florence, et son père de 54 ans qu'il a probablement contaminé, a expliqué le ministère de la Santé. Les deux patients sont hospitalisés à Tirana et leur état de santé est stable, selon la même source. L'épidémie mondiale de coronavirus touche désormais cinq pays des Balkans (la Croatie, la Bosnie, la Serbie, la Macédoine du Nord et l'Albanie), avec au total 19 cas recensés, dont 12 en Croatie.

La Bourse de Paris dévissait à nouveau lundi à l'ouverture (-5,71%), dans le sillage des autres places financières mondiales inquiètes du décrochage des cours du pétrole et des effets économiques de l'épidémie de coronavirus. A 09H18 (08H18 GMT), après un retard à l'ouverture, l'indice CAC 40 chutait de 293,84 points à 4.845,27 points. Vendredi, il a avait plongé de 4,14%.

Les Bourses asiatiques ont chuté lundi à l'ouverture : à Tokyo, l'indice vedette Nikkei a sombré de 4,6% et le Topix de 4,24% en début de séance avant de creuser davantage leurs pertes à -6,15% et -6,07% respectivement à la pause de midi (03H00 GMT). A Hong Kong, l'indice Hang Seng a plongé de 3,87% dans les premiers échanges. En Chine continentale, l'indice composite de la Bourse de Shanghai a reculé de 1,56% et celui de la Bourse de Shenzhen a perdu 1,66%.

Les Bourses du Golfe ont plongé dès leur ouverture lundi après l'effondrement des cours du pétrole sur fond de guerre des prix sur les marchés mondiaux. La Bourse d'Arabie saoudite, la plus importante du Golfe, a dévissé de 9,4%. Le titre du géant pétrolier Saudi Aramco a chuté de 10%, pour la deuxième journée consécutive, bien en dessous de son prix de lancement (32 riyals) en décembre. Dans le Golfe, les échanges sont automatiquement suspendus quand un titre ou l'ensemble de la Bourse chutent de 10% ou augmentent de 15%.

L'Allemagne a dépassé le seuil du millier de cas de contamination au coronavirus avec 1.112 personnes répertoriées, soit un bond de plus de 150 en moins de 24 heures, a annoncé lundi l'institut Robert Koch. Le principal foyer reste la région de Rhénanie du Nord-Westphalie, à la frontière avec les Pays-Bas et la Belgique, avec près de 500 cas à lui seul, a précisé cet institut de référence qui supervise en Allemagne la recherche sur les épidémies et maladies.

L'impact du coronavirus sur la croissance de l'économie française sera «de plusieurs dixièmes de points de PIB» (produit intérieur brut), a indiqué lundi sur France Inter le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. «On peut parfaitement envisager être en dessous de 1% de croissance du PIB en 2020», a encore déclaré le ministre, ajoutant qu'il ne donnerait pas de chiffre précis avant le 15 avril.

Des faux policiers français ont escroqué des étudiants chinois qui portaient un masque contre le coronavirus, en leur infligeant des amendes au nom de la loi interdisant... le voile intégral, selon l'ambassade de Chine à Paris.

Sur conseil des autorités sanitaires, tout le monde ou presque porte un masque dans les villes chinoises, afin d'éviter d'être contaminé par le virus provoquant le Covid-19, apparu dans le pays en décembre. Mais en France, où le gouvernement ne recommande pas d'en porter, les personnes avec un masque sur le visage restent rares, à l'exception de celles venues de Chine.

«Ces étudiants (...) ont été condamnés à 150 euros d'amende par des 'policiers' pour avoir enfreint la Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public», a indiqué l'ambassade sur son site internet. «Après vérification auprès de la police et de la justice française, il s'agit de malfaiteurs se faisant passer pour des policiers. Le port d'un masque pour raisons de santé n'est absolument pas illégal", a-t-elle précisé dans un communiqué en chinois publié samedi.

Dimanche 8 mars

«Je vous le rappelle nous sommes toujours ce soir au stade 2», a commencé par affirmer le ministre de la Santé, Olivier Véran à l'issue du conseil de Défense organisé à l'Elysée ce dimanche.

«A l'échelle nationale, tous les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits», a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran. «Les préfets, les ministères feront remonter une liste d'évènements considérés comme utiles à la vie de la nation» qui ne seront pas soumis à cette interdiction, a toutefois précisé le ministre.

Jusqu'ici, le gouvernement avait interdit les rassemblements en milieu clos de plus de 5.000 personnes. Un arrêté rendu public samedi avait réduit la durée d'interdiction au 15 avril, contre le 31 mai initialement. Cette annonce devrait avoir des conséquences importantes dans le monde du sport et des spectacles. Les autorités multiplient déjà les annulations d'événements comme le Salon du Livre, prévu du 20 au 23 mars ou le Mondial du tatouage prévu à l'origine du 13 au 15 mars à Paris. Plusieurs événements sportifs ont également été reportés ce week-end, notamment le match de foot de Ligue 1 Strasbourg-PSG prévu samedi, ou celui de rugby féminin entre l'Ecosse et la France dans le tournoi des Six nations.

«L'épidémie n'a pas, à ce stade, touché tout le pays, mais elle progresse dans certains territoires dans lesquels l'activité virale est très dynamique. Dans d'autres territoires, l'activité virale reste à ce jour, pas ou peu détectée», a précisé M. Véran, alors que la barre symbolique des 1.000 cas confirmés a été franchie dimanche, avec un bilan officiel de 1.126 personnes contaminées et de 19 décès. Autre mesure annoncée : un assouplissement des conditions pour l'exercice de la télémédicine. «J'ai décidé de lever l'obligation de passer (en amont) par son médecin traitant (...) avant la réalisation d'une consultation à distance», a indiqué le ministre qui signera lundi un décret en ce sens.

Des révoltes ont éclaté dimanche dans quatre prisons italiennes, provoquées par de nouveaux règles destinées à enrayer l'épidémie du coronavirus en interdisant les visites familiales.

Les établissement pénitentiaires concernés sont ceux de : Naples Poggioreale (sud), Modène (nord), Frosinone (centre) et Alexandrie (nord-ouest)». La police est intervenue pour rétablir l'ordre. Les prisonniers ont dressé une liste de revendications et tentent de négocier avec la direction.

La révolte la plus violente a éclaté dans la prison de Modène (près de Bologne). Deux agents de sécurité ont été blessés et une vingtaine de membres du personnel ont dû quitter la prison, désormais gardée par la police.

La propagation du coronavirus s'accélère en Italie. Dans le pays, 133 personnes sont décédées ces dernières 24 heures. Le bilan monte à 366 morts au total.

La préfecture de Corse a annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires de la ville d'Ajaccio pendant deux semaines.

Le bilan officiel a encore été revu à la hausse ce dimanche. En France, 19 personnes sont mortes après avoir été contaminées par le coronavirus. Au total, 1.126 cas de contamination ont été confirmés.

«En France on a une autre stratégie qui consiste à limiter la diffusion du virus partout mais à ne pas bloquer le pays. Car si vous bloquez le pays, c'est toute la chaîne que vous bloquez : l'approvisionnement, la chaîne économique mais aussi la chaîne de santé», a indiqué le ministre du Logement et de la Ville Julien Denormandie sur l'antenne de CNEWS.

Julien Denormandie : «Bloquer le pays n'est pas le bon moyen pour lutter contre le #coronavirus» pic.twitter.com/ljbiRjkQvV — CNEWS (@CNEWS) 8 mars 2020

«La solidarité ne doit pas être une victime du coronavirus», a ajouté le membre du gouvernement en visite dans un centre d'hébergement d'urgence.

Le ministre allemand de la Santé appelle à l'annulation de toutes les manifestations de plus d'un millier de personnes, face à la multiplication de cas dans le pays. 847 personnes sont contaminées en Allemagne, soit dix fois plus qu'une semaine auparavant.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a salué dimanche les mesures «courageuses» prises par les Italiens pour tenter d'endiguer la propagation du virus dans le pays, les qualifiant de «véritables sacrifices». «Le gouvernement et les gens d'Italie prennent des mesures audacieuses et courageuses visant à ralentir la propagation du coronavirus et à protéger leur pays et le monde. Ils font de véritables sacrifices», a indiqué le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un tweet.

«L'OMS est solidaire de l'Italie et est là pour continuer à vous soutenir», a-t-il ajouté. L'Italie, avec plus de 5.880 cas et 233 décès, est avec l'Iran et la Corée du Sud l'un des pays les plus touchés par le coronavirus, en dehors de la Chine. Face à l'évolution rapide de l'épidémie, le gouvernement italien a pris par décret dimanche des mesures exceptionnelles de confinement de millions d'Italiens vivant dans le nord du pays, valables jusqu'au 3 avril.

Les déplacements d'au moins 15 millions d'Italiens seront strictement limités à l'entrée et à la sortie de ces territoires, et à l'intérieur de cette zone. Ne seront possibles que les déplacements répondant à des «impératifs professionnels dûment vérifiés et à des situations d'urgence, pour des raisons de santé».

Le pape François, qui a pour la première fois récité sa traditionnelle prière dominicale de l'Angélus par vidéo depuis sa bibliothèque privée, s'est déclaré «proche» des malades du coronavirus et de leur personnel soignant. Le souverain pontife a également convenu que la prière de l'Angelus prononcée par un pape «en cage dans sa bibliothèque» était «un peu étrange», ce qui l'a incité à tout de même venir saluer à la toute fin depuis la fenêtre du Palais apostolique surplombant la place Saint-Pierre les fidèles en rangs clairsemés qui l'avaient suivi sur des écrans vidéo

Le ministère de la Santé iranien a annoncé dimanche le décès de 49 personnes infectées par le nouveau coronavirus, la plus forte augmentation en 24 heures du nombre de morts en Iran, depuis l'annonce officielle des premiers cas le 19 février. Ces nouveaux décès portent le bilan officiel des personnes décédées du nouveau coronavirus à 194 morts, sur un total de 6.566 cas en Iran, l'un des pays les plus touchés au monde, en dehors de la Chine, foyer de l'épidémie.

Le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn se tiendra, du 20 au 22 mars, en «la seule présence des participants» et sans public, «compte tenu de la propagation continue du nouveau coronavirus dans le monde», ont annoncé dimanche les organisateurs locaux de la compétition. «Organiser un événement sportif majeur, ouvert au public et permettant à des milliers de voyageurs internationaux et de supporters locaux d'interagir en toute proximité ne serait pas la bonne chose à faire pour le moment», s'est justifié le Bahrain International Circuit dans un communiqué.

Le navire de croisière américain Grand Princess, confiné au large de San Francisco et à bord duquel 21 cas de coronavirus ont été détectés, a été autorisé à accoster à Oakland dans la nord de la Californie, selon les médias américains. «Nous serons à Oakland demain» dimanche, a assuré à l'AFP une passagère, Carolyn Wright tandis que le quotidien Mercury News de San Jose indiquait que le gouverneur de Californie Gavin Newsom avait finalement donné l'autorisation de débarquer les 3.533 passagers et membres d'équipage du Grand Princess.

L'Italie va fermer ses musées, théâtres, cinémas et autres salles de spectacle sur tout son territoire pour lutter contre la propagation du coronavirus, selon un décret signé dimanche par le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte. Outre la mise en quarantaine de millions d'Italiens dans le nord du pays, le gouvernement a ordonné à compter de dimanche et jusqu'au 3 avril, la fermeture des cinémas, théâtres, musées, pubs, salles de jeux, écoles de danse, discothèques et autres lieux similaires, sur l'ensemble du territoire national, selon ce texte publié sur le site du gouvernement.

Samedi 7 mars

L'Italie va placer en quarantaine «dans les prochaines heures» toute la Lombardie, dont la capitale économique du pays Milan, ainsi que la région de Venise, le nord de l'Emilie-Romagne et l'est du Piémont, ont annoncé samedi soir plusieurs médias italiens.

Les déplacements pour entrer et sortir de ces zones seront strictement limités durant la quarantaine, qui restera en vigueur jusqu'au 3 avril, selon le projet de décret du gouvernement cité par les médias, au nombre desquels l'agence Ansa ainsi que les quotidiens Il Corriere della Sera et La Repubblica.

Le directeur général de la santé Jérôme Salomon a fait état du nouveau bilan français concernant le coronavirus. Au total, 949 cas de contamination ont été confirmés sur le territoire. Parmi ces malades, 45 se trouvent en réanimation, soit 6 personnes de plus par rapport à vendredi.

Le nombre de morts a été revu à la hausse : 16 personnes sont décédées après avoir été contaminées par le Covid-19.

L'Italie a enregistré 36 nouveaux décès liés au coronavirus en 24 heures, ce qui porte le nombre de morts à 233, tandis que le nombre de cas est monté à 5.883 (+ 1.247), selon le bilan officiel publié samedi.

Pays le plus durement touché d'Europe et troisième au niveau mondial, l'Italie a procédé depuis le début de l'épidémie à 42.062 tests. L'essentiel des cas positifs sont concentrés dans le nord : en Lombardie (région de Milan, 3.420 cas), en Emilie-Romagne (région de Bologne, 1.010) et en Vénétie (région de Venise, 543).

Emmanuel Macron réunit un nouveau Conseil de défense sur la crise du coronavirus dimanche à 18h, a annoncé samedi l'Elysée, mais le passage au stade 3 de l'état d'alerte n'est «a priori» pas prévu, selon l'entourage du président. «Il s'agit de faire un point de situation. Le président reste très concentré sur la gestion de la crise. Il faut rassurer et protéger, dans la transparence et toujours nourri de l'expertise de la Direction générale de la Santé», a expliqué à l'AFP l'entourage du chef de l'Etat.

Un nouveau cas de contamination au coronavirus a été constaté à l'Assemblée nationale. La députée concernée a été hospitalisée, a indiqué la présidence de l'Assemblée.

Deux cas avérés avaient déjà été annoncés jeudi - un député du Bas-Rhin et un salarié de l'Assemblée- , en plus du nouveau cas recensé ce samedi, a précisé la présidence de la chambre dans un communiqué.

Le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus en France s'établit à 11 décès et 716 cas confirmés, selon le dernier communiqué du ministère de la Santé.

Deux personnes supplémentaires sont mortes, dans les Hauts-de-France et en Normandie, après avoir été infectées par le coronavirus.

Le pape François prononcera dimanche depuis sa bibliothèque sa traditionnelle prière de l'Angélus, qui sera retransmise en direct par vidéo, et non depuis sa fenêtre surplombant la place Saint-Pierre, a annoncé samedi le Vatican, qui souhaite ainsi «éviter les risques de diffusion» du coronavirus.

Le Mondial du tatouage, prévu initialement du 13 au 15 mars à la Grande halle de la Villette, est annulé par les autorités. «Bien que cet événement rassemble moins de 5.000 personnes simultanément, la nature des activités qui s'y déroulent et la présence de visiteurs nombreux en provenance de zones de circulation active du virus présentent un risque particulier», indique la préfecture de police de Paris dans un communiqué.

#Coronavirus | Le préfet de Police a annulé le Mondial du Tatouage prévu du 13 au 15 mars à la Grande Halle de la Villette.



Davantage d'informations dans notre communiqué de presse. pic.twitter.com/RKZ1VDd0BD — Préfecture de Police (@prefpolice) March 7, 2020

Les rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu clos sont finalement interdits jusqu'à la mi-avril pour freiner la propagation du coronavirus, selon le Journal Officiel paru samedi, après une première mesure allant jusqu'à la fin mai.

Cette restriction qui a entraîné une succession d'annulations dans le monde du sport, du spectacle et des salons, s'applique désormais jusqu'au 15 avril et non plus jusqu'au 31 mai, comme annoncé dans un arrêté en date du 4 mars.

Un troisième employé de la RATP a été infecté par le coronavirus : un conducteur du centre bus de Thiais (Val-de-Marne) où un premier cas avait été enregistré jeudi soir, a indiqué samedi à l'AFP l'entreprise publique de transport.

«La RATP a été informée hier soir qu'un second machiniste venait d'être mis en quarantaine chez lui suite à un diagnostic médical positif au Covid-19», a précisé un porte-parole de la RATP. C'est le second cas d'infection répertorié dans ce centre de Thiais, ville limitrophe du nord de l'aéroport d'Orly. Le premier machiniste contaminé «va bien», a précisé le communicant de la RATP.

La petite île de Malte est touchée à son tour par le nouveau coronavirus, un premier cas positif ayant été détecté chez une Italienne de 12 ans, a annoncé samedi le ministre maltais de la Santé Chris Fearne.

L'adolescente est arrivée mardi de Rome après un voyage dans le nord de l'Italie, où sont concentrés l'essentiel des cas de la péninsule. Elle se trouvait en autoconfinement quand de premiers symptômes sont apparus jeudi.

La jeune italienne, sa soeur et ses parents ont été hospitalisés dans une unité d'isolement.

Les autorités sanitaires cherchent désormais à retracer le parcours de l'adolescente et de sa famille et à retrouver les personnes avec qui ils ont été en contact depuis leur retour dans la petite île méditerranéenne.

Les autorités iraniennes ont fait état samedi de 21 nouveaux décès dus au nouveau coronavirus et de 1.076 cas d'infection détectés au cours des dernières 24H, portant à 145 le nombre de morts et à 5.823 celui des personnes contaminées en Iran.

«Plus de 16.000 cas suspects sont actuellement hospitalisées», a en outre précisé le porte-parole du ministère de la Santé Kianouche Jahanpour au cours d'une conférence de presse télévisée dans laquelle il a annoncé les nouveaux bilans. La situation s'améliore, 1.669 cas confirmés étant désormais guéris, a-t-il ajouté.

Deux personnes sont mortes du coronavirus en Floride, les premières victimes américaines en dehors de la côte ouest, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires de Floride.

La Chine a vu ses exportations s'effondrer de 17,2% sur un an en janvier-février, plombées par l'épidémie due au nouveau coronavirus qui a paralysé l'activité du pays, ont annoncé samedi les Douanes chinoises. Il s'agit de la plus forte chute des exportations du géant asiatique depuis février 2019, en pleine guerre commerciale avec les Etats-Unis. Elle est plus marquée que le plongeon de 16,2% attendu en moyenne par les économistes sondés par l'agence Bloomberg.

La Chine a enregistré samedi 28 nouveaux décès de l'épidémie du coronavirus, portant le bilan total à 3.070 morts dans le pays, a indiqué la commission nationale de la santé. Le nombre de nouvelles contaminations s'est élevé à 99, a-t-elle ajouté, avec une augmentation du nombre de nouveaux cas pour la troisième journée consécutive en dehors de la province de Hubei, épicentre de l'épidémie.

Le Costa Rica a enregistré son premier cas de coronavirus, une touriste américaine arrivée dans ce pays d'Amérique centrale le 1er mars, a annoncé le gouvernement.

La patiente, âgée de 49 ans, a été placée «en isolement strict» dans un hôtel de San José, avec son mari qui a été en contact à New York avec des personnes souffrant du Covid-19, a indiqué le ministre de la Santé, Daniel Salas, lors d'une conférence de presse.

Vendredi 6 mars

Le coronavirus a été détecté sur 21 personnes à bord d'un navire de croisière qui avait été maintenu au large de la Californie, a annoncé vendredi le vice-président américain Mike Pence, qui coordonne la lutte contre l'épidémie aux Etats-Unis.

Il s'agit de 19 membres d'équipage et de deux passagers du Grand Princess, qui transporte plus de 3.500 personnes et devrait accoster prochainement dans un port non-commercial où de nouveaux tests seront effectués et où les malades seront placés en quarantaine, a ajouté M. Pence lors d'une conférence de presse à Washington.

Le grand festival culturel South by Southwest, qui devait se tenir mi-mars à Austin au Texas, est annulé à cause des craintes liées au coronavirus, a annoncé le maire de la ville vendredi.

«J'ai émis un arrêté qui annule la tenue de South by Southwest pour cette année», a déclaré le maire d'Austin, Steve Adler, lors d'une conférence de presse. Seule une poignée de personnes infectées a pour le moment été recensée au Texas.

L'Agence mondiale antidopage (AMA) a déclaré vendredi qu'elle va surveiller de près l'activité antidopage dans les zones les plus touchées par l'épidémie de nouveau coronavirus, afin de détecter «toute 'lacune' éventuelle dans les contrôles».

L'Agence, basée à Montréal, a demandé aux organisations antidopage (OAD) d'accorder «la priorité à la santé et à la sécurité tout en protégeant l'intégrité des programmes de contrôle du dopage dans le monde», à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo prévus cet été, selon un communiqué.

«L'AMA continue de suivre de près l'évolution de la situation du Covid-19, et en particulier la façon dont le virus pourrait se répercuter sur les activités de contrôle du dopage», a déclaré son directeur général, Olivier Niggli.

Le département du Bas-Rhin ainsi que l'Agence régionale de santé du Grand Est ont décidé vendredi de réduire et contrôler les visites dans les Ehpad pour éviter la propagation du coronavirus dans ce département limitrophe du Haut-Rhin, où toutes les écoles ont été fermées.

«Le Conseil départemental du Bas-Rhin et l'ARS ont décidé de mesures supplémentaires pour protéger les personnes âgées dans les Ehpad», établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, indique le conseil départemental dans un communiqué. Les établissements, où «un résident est déclaré porteur du virus», seront fermés «aux visiteurs et à tout public extérieur». Quand aucun cas n'est constaté dans un Ehpad, les visiteurs seront inscrits dans un registre après vérification qu'ils «ne présentent aucun symptôme et qu'ils se sont bien soumis aux règles d'hygiène qui s'imposent (en premier lieu se laver les mains)».

La Colombie a détecté vendredi son premier cas du nouveau coronavirus chez une voyageuse âgée de 19 ans, arrivée à Bogota en provenance de Milan, en Italie, a annoncé le ministère de la Santé. La jeune femme, dont la nationalité n'a pas été précisée, «présentait des symptômes et a fait appel aux services de santé, qui ont procédé à des prélèvements pour analyse. Puis l'Institut national de la santé a confirmé les résultats positifs des tests», a indiqué le ministère dans un communiqué.

La voyageuse étudie en Italie, principal foyer de l'épidémie en Europe, et «est revenue» à Bogota le 26 février, a précisé la maire de la capitale, Claudia Lopez, sur son compte Twitter. L'étudiante a été prise en charge le 2 mars dans une clinique du nord de la ville. «Nous allons suivre le protocole et le traitement convenu. Tranquillité, panique zéro», a ajouté Mme Lopez.

La salle de Paris-Bercy, qui accueillera le tournoi de qualification olympique (TQO) des handballeurs français du 17 au 19 avril, sera limitée à une jauge de 5.000 spectateurs, en application du décret pour limiter la propagation du coronavirus, a indiqué la Fédération française vendredi.

Un arrêté publié au Journal officiel jeudi prévoit que «tout rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de 5.000 personnes en milieu clos est interdit sur le territoire national jusqu'au 31 mai 2020».

Une Canadienne quinquagénaire, originaire de Colombie-Britannique, a été identifiée par les autorités sanitaires comme le premier cas de contamination au nouveau coronavirus par transmission locale, a-t-on appris vendredi.

«C'est un cas de 'transmission communautaire' et nous menons actuellement une enquête détaillée pour tenter de déterminer où se trouvait la source de son infection», a expliqué Bonnie Henry, médecin en chef de la province de Colombie-Britannique, lors d'une conférence de presse, jeudi soir.

«Elle n'a pas voyagé récemment» et n'a pas eu, à sa connaissance, de contact avec une personne testée positive au nouveau coronavirus. Il s'agit d'une «femme, dans la cinquantaine» et «qui réside dans la région du Fraser», dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique (ouest), ont précisé les autorités sanitaires de la province, dans un communiqué.

L'ONU a demandé vendredi à neuf pays, dont la Chine, la Corée du Sud et la France, de différer de trois mois leurs rotations de Casques bleus dans le monde en raison de l'épidémie de coronavirus, a-t-on appris de sources diplomatiques.

«Il a été demandé à certains pays de retarder leurs rotations de trois mois afin que les missions de paix puissent se poursuivre au même niveau opérationnel», a-t-on indiqué au siège des Nations unies à New York. Selon une source diplomatique, ces pays sont, outre la Chine, la Corée du Sud et la France, le Cambodge, l'Allemagne, l'Inde, l'Italie, le Népal et la Thaïlande.

Le match de Ligue 1 Strasbourg-Paris SG, prévu samedi à 17h30, à été reporté à cause des risques de propagation du nouveau coronavirus, a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP) vendredi soir.

«Faisant suite à un arrêté de la préfecture du Bas-Rhin concernant la propagation du coronavirus», la rencontre est «reportée», écrit la LFP dans un communiqué. Il s'agit du premier match de championnat reporté en France depuis l'arrivée du virus.

Le match Strasbourg-PSG, prévu samedi, est reporté à cause du Coronavirus.

L'Université de l'Etat de Washington a annoncé vendredi que les étudiants suivront les cours et passeront leurs partiels en ligne en raison du nouveau coronavirus qui s'est propagé dans cette région du nord-ouest des Etats-Unis.

Cette décision a été prise pour «augmenter les mesures de précaution sanitaires et assurer le succès de la fin du trimestre pour les étudiants de l'UW sur tous nos campus», a expliqué la présidente de l'institution, Ana Mari Cauce, dans un courriel aux étudiants. Tous les cours et les examens partiels seront réalisés en ligne à partir de lundi.

«Nous prévoyons de revenir à la normale pour le début du trimestre de printemps le 30 mars, en fonction des recommandations de santé publique», a-t-elle ajouté. L'université, qui accueille près de 46.000 étudiants, est basée à Seattle, épicentre de l'épidémie de Covid-19, avec 10 des 12 décès enregistrés aux Etats-Unis.

Les pharmaciens vont pouvoir produire eux-mêmes du gel hydroalcoolique qui sert à se désinfecter les mains, afin de répondre à la demande importante liée à l'épidémie provoquée par le nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le ministre de la Santé Olivier Véran. «J'ai signé un arrêté qui autorisera les pharmacies à produire leur propre solution hydroalcoolique», a déclaré M. Véran à l'issue d'une réunion interministérielle au ministère de la Santé.

«Les représentants du secteur nous disent être capables de produire jusqu'à 2 millions de doses par jour», a-t-il poursuivi. Selon lui, cette autorisation s'accompagnera «d'un contrôle des prix». Une mesure similaire a déjà été prise par la Suisse.

Le Lycée Français de Vienne a annoncé vendredi sa fermeture pour 14 jours à partir de lundi, à la suite de la contamination au coronavirus d'un élève de retour d'un rassemblement évangélique en France, devenu un important foyer de contamination.

«Le test coronavirus réalisé chez un élève de 6e, présent dans l'établissement pendant la journée du mardi 3 mars, s'est révélé positif», a écrit le lycée dans un communiqué envoyé en fin d'après-midi.

«La direction du lycée en a été informée aujourd'hui à 11h51 par les autorités autrichiennes [...] et a pris la décision en coordination avec les autorités sanitaires autrichiennes de fermer l'établissement jusqu'au vendredi 20 mars inclus», a indiqué l'établissement.

Selon les autorités sanitaires de la capitale, le collégien a été infecté lors d'un rassemblement évangélique d'environ 2.000 personnes qui s'est tenu à Mulhouse (est de la France), du 17 au 24 février, et a contaminé plusieurs dizaines de fidèles domiciliés dans toute la France, jusqu'en Guyane, un département d'Outre Mer, situé en Amérique du Sud.

Les pharmaciens vont pouvoir produire eux-mêmes du gel hydroalcoolique qui sert à se désinfecter les mains, afin de répondre à la demande importante liée à l'épidémie provoquée par le nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le ministre de la Santé Olivier Véran.

«J'ai signé un arrêté qui autorisera les pharmacies à produire leur propre solution hydroalcoolique», a déclaré M. Véran à l'issue d'une réunion interministérielle au ministère de la Santé. «Les représentants du secteur nous disent être capables de produire jusqu'à 2 millions de doses par jour», a-t-il poursuivi. Selon lui, cette autorisation s'accompagnera «d'un contrôle des prix». Une mesure similaire a déjà été prise par la Suisse.

Si Edouard Philippe a évoqué les crèches, maternelles, collèges et lycées, Matignon a ensuite précisé que tous les établissements scolaires étaient concernés, et donc également les écoles élémentaires.

Le Premier ministre, Édouard Philippe, a annoncé vendredi la fermeture à partir de lundi des crèches, maternelles, collèges et lycées, pour 15 jours, dans les départements de l'Oise et du Haut-Rhin où le coronavirus «circule avec beaucoup d'intensité».

Dans ces deux départements est instaurée la «limitation de tous les rassemblements, sauf ceux qui sont essentiels à la vie sociale et démocratique», a ajouté le chef du gouvernement, qui a également «invité les personnes fragiles, compte tenu de leur état de santé original, d'affections de longue durée ou chroniques, compte tenu de leur âge, à rester dans toute la mesure du possible à leur domicile».

Les finales de la Coupe du monde de ski alpin initialement prévues du 16 au 22 mars à Cortina d'Ampezzo (Italie) ont été annulées en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé vendredi la Fédération italienne de ski (Fisi).

Jusqu'à la fin de la saison, il reste encore quatre courses chez les messieurs -une descente et un super-G ce week-end à Kvitfjell en Norvège, puis un slalom géant et un slalom à Kranjska Gora en Slovénie les 14 et 15 mars- et trois chez les dames -un slalom parallèle, un slalom géant et un slalom à Are en Suède les 12, 13 et 14 mars.

L'Italie a enregistré 49 nouveaux décès liés au coronavirus en 24 heures, soit 197 morts au total depuis le début de l'épidémie, selon un nouveau bilan publié vendredi par la Protection civile.

L'Italie, pays le plus touché en Europe, reste à la deuxième place derrière la Chine pour le nombre de décès, mais descend de la 3ème à la 4ème place pour le nombre de cas (4.636, +778 cas en 24 heures) derrière la Chine, la Corée du Sud et l'Iran.

La Bourse de Paris a plongé de 4,14% vendredi, dans un marché paniqué tant par la chute brutale des cours du pétrole que par la propagation de l'épidémie de coronavirus sur le sol américain, faisant craindre un impact économique non négligeable sur les Etats-Unis, jusqu'alors épargnés.

L'indice CAC 40 a chuté de 221,99 points à 5.139,11 points, dans un volume d'échanges toujours extrêmement étoffé de 7,6 milliards d'euros. La veille, il avait déjà fini en nette baisse (-1,90%)

Le nombre de cas de nouveau coronavirus dans le monde a atteint les 100.000, dont plus de 3.400 décès dans 91 pays et territoires, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi vers 15h00 GMT. Au total 100.002 personnes ont été contaminées et 3.406 sont décédées. La hausse - 2.492 nouvelles contaminations rapportées depuis jeudi à 17h00 - est notamment liée à l'augmentation des cas en Iran, avec 1.234 nouveaux cas.

Un deuxième fonctionnaire du conseil de l'Union européenne, institution des Etats membres à Bruxelles, a été contrôlé positif au coronavirus et a contraint l'ambassadrice de la Croatie à annuler une réunion et à se mettre en quarantaine, a-t-on appris vendredi de sources diplomatique.

Il s'agit du deuxième malade au sein du Conseil et du troisième cas signalé de coronavirus dans les institutions de l'UE à Bruxelles. Le fonctionnaire malade a été placé à l'isolement depuis mardi, et il a été recommandé à toutes les personnes qui ont été en contact avec lui pendant plus de 15 minutes la veille de s'isoler et de procéder à des tests.

Le ministère de la Santé fait état de 2 nouveaux morts et 154 nouveaux cas en France, depuis jeudi soir.

Le bilan total de l'épidémie depuis fin janvier s'établit à 9 morts et 577 cas positifs.

Mulhouse : le plan de mobilisation a été déclenché pic.twitter.com/MLvtVPPJnm — CNEWS (@CNEWS) March 6, 2020

Les autorités égyptiennes ont annoncé avoir détecté 12 cas de nouveau coronavirus parmi les membres du personnel à bord d'un bateau de croisière sur le Nil, dans le sud du pays.

Le ministère de la Santé a précisé dans un communiqué que les douze cas avaient été détectés sur des employés égyptiens d'un bateau de croisière effectuant le trajet entre Assouan à Louxor, deux sites touristiques de Haute-Egypte. Les autorités ont été alertées après qu'un citoyen américano-taïwanais s'est révélé être à l'origine de la propagation de cette maladie, d'après la même source.

L'Espagne fait état de cinq décès dus au coronavirus. Les cas confirmés ont également bondi, passant de 80 à 345. Les morts «étaient toutes des personnes à risque», âgées ou souffrant d'autres pathologies.

Le ministère de la Santé iranien a annoncé vendredi le décès de 17 personnes supplémentaires infectées par le nouveau coronavirus, portant le bilan officiel de l'épidémie à 124 morts dans le pays, l'un des plus touchés au niveau mondial. "1.234 nouveaux cas de personnes contaminées ont été confirmés, ce qui est un record pour ces derniers jours", a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour, lors d'une conférence de presse télévisée, ce qui porte à 4.747 le nombre de contaminations.

#Coronavirus Emmanuel Macron visite un Ehpad du XIIIe arrondissement de Paris https://t.co/IMHI3wHgsW — CNEWS (@CNEWS) March 6, 2020

Le nombre de cas a été multiplié par 8 en 48 heures dans le Haut-Rhin, vient d'annoncer la préfecture.

#Coronavirus à Mulhouse : le préfet du Haut-Rhin annonce un «stade 2 renforcé» pic.twitter.com/5zDmjaeUqQ — CNEWS (@CNEWS) March 6, 2020

La Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme a demandé vendredi que les mesures prises par les pays pour lutter contre la propagation de l'épidémie du Covid-19 respectent les droits humains et soient "proportionnées au risque évalué".

Les Pays-Bas ont annoncé vendredi un premier mort dû à l'épidémie de nouveau coronavirus, une personne âgée hospitalisé à Rotterdam (sud). "Un homme de 86 ans admis à l'hôpital Ikazia de Rotterdam avec COVID-19 est décédé aujourd'hui (vendredi)", a déclaré dans un communiqué l'Institut néerlandais pour la Santé publique et l'Environnement (RIVM), précisant que la source d'infection de ce patient était jusqu'à présent inconnue.

Le Vatican, le Bhoutan, la Serbie et le Cameroun ont annoncé leur premier cas confirmé de coronavirus.

Le préfet de l'Oise a signalé vendredi matin un nouveau foyer de "neuf cas confirmés de COVID 19", dont un "dans un état sévère", dans le village de Méry-sur-Oise, précisant qu'un "lien avait pu être trouvé entre" ces personnes qui vivent toutes "dans un périmètre géographique restreint". Conséquence : tous les rassemblements en milieu clos sont interdits dans la commune par arrêté préfectoral jusqu'au 20 mars inclus.

L'industrie du cinéma indien a annoncé le report de sa grand-messe annuelle, équivalent des Oscars pour Bollywood, en raison de l'épidémie de coronavirus. Les organisateurs de la cérémonie de l'International Indian Film Academy (IIFA), qui devait se tenir le 27 mars à Indore (centre de l'Inde), ont indiqué dans un communiquer la repousser "en raison des inquiétudes croissantes sur la propagation du Covid-19 et pour préserver la santé et la sécurité des fans de l'IIFA".

Un décret encadrant les prix de vente des gels hydroalcooliques, dont l'utilisation est recommandée pour éviter une contamination par le nouveau coronavirus, a été publié vendredi au Journal Officiel. Ce décret, entré en vigueur vendredi et s'appliquant jusqu'au 31 mai, limite à 3 euros les 100 ml le prix des gels hydroalcooliques destinés à l'hygiène corporelle.

Autour de 150 établissements scolaires sont fermés en France en raison du coronavirus, a indiqué vendredi le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, rejetant une nouvelle fois l'éventualité d'une fermeture totale de toutes les écoles.

Le Congrès américain a approuvé jeudi un plan d'urgence de 8,3 milliards de dollars pour financer la lutte contre le coronavirus qui se propage aux Etats-Unis, alors qu'un nouveau foyer de cas suspects s'est déclaré à bord d'un paquebot de croisière au large de San Francisco.

La Chine fait état de 30 nouveaux décès du coronavirus, portant à 3.042 le nombre de morts depuis l'apparition de l'épidémie dans le pays fin 2019. Le nombre de nouveaux cas s'élève à 143, en très légère hausse par rapport à la veille (139), portant le total à 80.552. Le pays a également fait état de 16 nouveaux cas de contamination importés.

JEUDI 5 MARS

Les autorités sanitaires américaines ont procédé jeudi à des tests à bord d'un navire de croisière tenu à distance des côtes de Californie pour déterminer si passagers et membres d'équipage avaient contracté le nouveau coronavirus.

Certaines personnes à bord du paquebot Grand Princess ont manifesté des symptomes grippaux compatibles avec le coronavirus alors qu'un homme âgé de 71 ans est mort du coronavirus Covid-19 après avoir voyagé sur ce navire durant une récente croisière au Mexique.

Le Grand Princess devait initialement accoster mercredi à San Francisco mais les autorités s'y sont opposées et le paquebot restait à une centaine de kilomètres au large jeudi. Le navire, de retour de Hawaï, a écourté son voyage car certains parmi des touristes (2.383) et membres d'équipage (1.100) ont commencé à manifester des signes d'infection.

Deux employés de la RATP amenés à être en contact avec le public ont été infectés par le coronavirus, a annoncé jeudi l'entreprise publique de transport: une agente travaillant en station sur la ligne 6 du métro parisien et un chauffeur de bus basé au sud de la capitale.

«La RATP vient d'être informée jeudi 5 mars qu'un conducteur de bus du centre bus de Thiais (Val-de-Marne, NDLR) venait d'être mis en quarantaine chez lui suite à un diagnostic médical positif au Cov19», a déclaré jeudi soir un porte-parole à l'AFP, confirmant des informations de RTL et du Parisien. Thiais est limitrophe du nord de l'aéroport parisien d'Orly. La RATP n'a pas été en mesure de préciser dans l'immédiat la ou les lignes sur lesquelles le conducteur était affecté, ni s'il avait été en service récemment.

«L'agent va bien, la situation est très suivie par la médecine du travail et la RATP a pris immédiatement attache auprès de l'Agence régionale de santé et suit actuellement ses recommandations», a indiqué le porte-parole.

Un député LR du Haut-Rhin est atteint du coronavirus et hospitalisé en «réanimation», un salarié de l'Assemblée nationale est aussi infecté et un autre cas est «suspect», a indiqué la présidence de l'Assemblée jeudi soir.

Selon le journal l'Alsace, il s'agit du député Jean-Luc Reitzer, hospitalisé dans un état sérieux à Mulhouse. Le salarié infecté travaille «à la buvette des députés» et «est confiné à domicile. Le salarié en suspicion d'infection travaille au restaurant des députés est hospitalisé», précise l'Assemblée nationale.

#coronavirus L’info venant de sortir ds la presse locale, je confirme que le député LR hospitalisé est Jean-Luc Reitzer, député du Haut-Rhin. Ns étions à un séminaire AP-Otan à #Bruxelles il y a 2 semaines, juste avant qu’il n’aille à Mulhouse. Tous mes vœux de retablissemenr pic.twitter.com/ehf9wDVc29 — Joëlle Garriaud-Maylam (@senateurJGM) March 5, 2020

Seize membres d'une même famille de la région de Blida, près d'Alger, ont été contaminés par le coronavirus à la suite de contacts avec des ressortissants algériens en France, a annoncé jeudi le ministère algérien de la Santé.

L'enquête épidémiologique a permis de remonter la trace de la contamination à un Algérien de 83 ans et sa fille résidant en France - qui ne figurent pas parmi ces 16 cas. Cet homme et sa fille ont séjourné du 14 au 21 février dans leur famille à Blida, à 50 km au sud d'Alger, selon le ministère de la Santé.

Le président du Parlement européen David Sassoli a décidé jeudi d'annuler la session plénière prévue à Strasbourg pour la semaine prochaine et de l'organiser à Bruxelles, en raison de l'épidémie liée au coronavirus. «Compte tenu de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en France, j'ai décidé que la plénière de la semaine prochaine serait organisée à Bruxelles», a-t-il écrit dans une lettre aux groupes politiques, dont l'AFP a obtenu copie.

La session plénière du Parlement aurait dû se tenir de lundi soir à jeudi. Plusieurs groupes politiques avaient exprimé le souhait d'un transfert de la session de Strasbourg à Bruxelles en raison de la progression de l'épidémie en France, et de la crainte d'être confinés à Strasbourg pendant 14 jours, selon une source parlementaire. Des assistants des députés, qui résident pour leur grande majorité à Bruxelles, avaient également exprimé ce souhait, selon la même source. Le Parlement européen compte 705 députés.

Starbucks a provisoirement banni les tasses réutilisables de ses cafés aux Etats-Unis et au Canada, et ne sert désormais plus que dans des gobelets jetables, expliquant vouloir ainsi prévenir la propagation du coronavirus auprès de ses employés et clients. «Nous arrêtons de façon provisoire l'usage de tasses personnelles et de vaisselle pour la consommation sur place dans nos magasins», a expliqué Rossann Williams, responsable des Etats-Unis et du Canada, dans un courrier publié mercredi. Les clients qui emmènent leur tasse personnelle pourront toutefois continuer à bénéficier de la remise de 10 centimes qui leur était offerte.

Un député LR du Haut-Rhin est actuellement hospitalisé pour des signes de contamination au coronavirus, ont indiqué des sources parlementaires à l'AFP jeudi soir, confirmant une information du JDD. Sa contamination n'est pas avérée à ce stade selon ces sources. Le député alsacien était présent aux questions au gouvernement du mardi 25 février mais absent cette semaine à l'Assemblée.

Une employée britannique de l'ONU à Dakar fait partie des quatre personnes contrôlées positives au coronavirus au Sénégal et il s'agit du premier cas au sein des Nations unies au niveau mondial, a annoncé jeudi le bureau de l'ONU dans la capitale sénégalaise.

«Le 4 mars, le premier cas de Covid-19 (Coronavirus) au sein de l'Organisation des Nations unies (ONU) à Dakar, Sénégal, a été confirmé», selon un communiqué de l'ONU. Une porte-parole de l'ONU à Dakar a confirmé à l'AFP qu'il s'agissait bien du premier cas positif sur l'ensemble du personnel des Nations unies.

Le Congrès américain a approuvé jeudi un plan d'urgence de 8,3 milliards de dollars pour financer la lutte contre le coronavirus qui se propage aux Etats-unis. Le Sénat s'est prononcé pratiquement à l'unanimité en faveur de ce financement exceptionnel, issu d'un accord entre élus républicains et démocrates, qui avait été voté la veille par la Chambre des représentants.

Le marathon de Paris, prévu le 5 avril avec environ 60.000 inscrits, est reporté au 18 octobre en raison de l'épidémie de coronavirus, a indiqué jeudi l'organisateur Amaury Sport Organisation (ASO) dans un communiqué à l'AFP.

Le semi-marathon de Paris, annulé samedi dernier à la veille du départ et organisé également par ASO, est lui reprogrammé le 6 septembre.

Une septième personne est morte en France, annonce le directeur général de la Santé Jérôme Salomon dans son point quotidien sur l'épidémie.

Avec 138 nouveaux cas par rapport à hier, le bilan passe à 423 cas et 7 morts en France.

Jérôme Salomon rappelle qu'il est nécessaire de prendre soin des personnes les plus fragiles, les plus âgées et qu'il faut «redoubler d'efforts» sur les lavages de mains

Le passage au stade 3 de la crise du coronavirus Covid-19, celui de l'épidémie, sera atteint en France «dans quelques jours, une ou deux semaines maximum», a déclaré jeudi l'expert Jean-François Delfraissy, à l'issue d'une réunion avec le président Emmanuel Macron à l'Elysée.

«On est tous persuadés qu'on va arriver au stade 3 en France», a précisé le professeur, représentant du réseau REACTing qui coordonne la recherche sur le coronavirus. Il a ajouté qu'il fallait déterminer la capacité du système de santé à «encaisser ce choc que va être un certain nombre de malades graves».

«Il y a un moment où, nous le savons tous (...) une épidémie est de toutes façons inexorable», a déclaré Emmanuel Macron jeudi en ouvrant une réunion à l'Elysée sur le coronavirus avec une vingtaine de spécialistes, selon une vidéo diffusée par la présidence.

«Nous sommes réunis (...) d'abord pour essayer de stopper l'arrivée, ensuite pour ralentir» et «il y a un moment, nous le savons tous et vous le savez infiniment mieux que moi, pour gérer une épidémie qui de toutes façons est inexorable», a dit le chef de l'Etat aux participants.

Le Royaume-Uni a annoncé jeudi un premier mort dû à l'épidémie de nouveau coronavirus, une personne âgée qui était déjà malade et qui aurait été contaminée dans le pays. «Un patient qui avait été testé positif (à la maladie) Covid-19 est malheureusement décédé», a indiqué à l'AFP un porte-parole du ministère britannique de la Santé.

L'Italie a enregistré 41 décès liés au coronavirus en 24 heures, portant le total à 148 morts, selon un nouveau bilan jeudi de la Protection civile, ce qui place la péninsule au deuxième rang mondial pour le nombre de cas mortels, derrière la Chine.

Le nombre de cas confirmés depuis le début de l'épidémiée s'élève à 3.858, contre 3.089 la veille, soit une hausse de 25%. L'Italie est le troisième pays le plus touché au monde derrière la Chine et la Corée du sud. Sur ce total, 414 sont déjà guéris, soit 138 de plus que la veille.

Le gouvernement italien a annoncé jeudi un plan de 7,5 milliards d'euros pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et à son impact sur l'économie, ce qui représentera une hausse du déficit 2020 de quelque 0,3%. Cette somme servira en premier lieu à «augmenter les ressources destinées aux services sanitaires, à la Protection civile, aux forces de l'ordre», a expliqué le ministre italien de l'Economie et des Finances, Roberto Gualtieri, lors d'une conférence de presse.

Elle sera aussi destinée à «soutenir les revenus (des familles) et à mettre en oeuvre des mesures d'amortissement social», ainsi que des «mesures de soutien aux entreprises et aux secteurs (...) qui subissent l'impact des mesures de confinement et des effets directs et indirects de l'épidémie».

Le leader français de la téléconsultation, Doctolib, a annoncé jeudi mettre «à disposition gratuitement» son service «pour tous les médecins» du pays pendant la durée de l'épidémie de coronavirus. La société indique dans un communiqué avoir reçu ces derniers jours «des centaines de demandes de médecins pour commencer à utiliser la consultation vidéo», mais aussi des «syndicats de médecins libéraux pour en développer l'usage en réponse à la progression du virus». Elle offre donc «à tous les médecins de France d'utiliser la consultation vidéo gratuitement», y compris les 3.500 praticiens déjà abonnés à son service.

L'armée norvégienne a annoncé jeudi la fermeture d'une base militaire et la mise en quarantaine de son personnel après qu'un soldat eut été testé positif au nouveau coronavirus, juste avant des manoeuvres de l'Otan dans la région. Située dans la municipalité de Målselv dans le nord de la Norvège, la base de Skjold abrite le 2e bataillon d'infanterie et un bataillon du génie de l'armée de terre norvégienne.

Un test réalisé sur un soldat de la base suspecté d'être porteur du virus s'est avéré positif jeudi. «Sous peu, nous allons fermer la base et suspendre son activité, et le personnel va être mis en quarantaine», a déclaré le porte-parole de l'armée de terre, le lieutenant-colonel Per Espen Strande, au micro de la chaîne TV2.

Christophe Castaner confirme, lors d'un point presse, que les Municipales auront bien lieu.

Christophe Castaner : « Les élections municipales auront lieu » pic.twitter.com/5PpuYMMiCq — CNEWS (@CNEWS) March 5, 2020

Les autorités sanitaires françaises annoncent ce jeudi deux nouveaux décès : une personne âgée de 73 ans originaire de l'Oise et une personne âgée de 64 ans, originaire de l'Aisne.

Le ministère de la Santé fait également état de 93 nouveaux cas confirmés.

Au total, le bilan de l'épidémie de coronavirus en France est de 6 décès et 377 contaminations.

Avec deux premiers cas de coronavirus confirmés jeudi en Centre-Val de Loire par l'Agence régionale de santé, toutes les régions métropolitaines sont désormais touchées par le virus.

L'un des deux patients est une femme de 73 ans habitant l'Indre-et-Loire, qui avait assisté au rassemblement d'une église évangélique de Mulhouse. Elle est hospitalisée au CHU de Tours, a précisé l'ARS dans un communiqué.

L'autre patient, «un homme de 40 ans habitant l'Eure-et-Loir» est «de retour d'un séjour à Milan». Il a été hospitalisé au CHR d'Orléans. «Leur état clinique ne présente pas de signe de gravité», a indiqué l'ARS. L'ARS Centre-Val de Loire et Santé publique France (SPF) «ont débuté l'enquête sur les personnes avec qui ces patients ont été en contact rapproché, afin de limiter les éventuelles transmissions du virus», a précisé l'organisation.

Ce rassemblement évangélique avait réuni près de 2.000 personnes du 17 au 24 février.

Le match du Tournoi des 6 Nations Italie-Angleterre est reporté à une date encore indéterminée. Le match était initialement prévu samedi 14 mars à Dublin.

La Fifa a indiqué avoir proposé de reporter les prochains matches de qualifications au Mondial 2022 de la zone Asie, face au risque de propagation du nouveau coronavirus.

Après s'être réunie avec la Confédération asiatique, l'instance de gouvernance du football mondial a expliqué dans un communiqué qu'une «proposition pour reporter les prochains matchs de qualifications» allait être transmise aux fédérations locales, alors qu'une journée de ces éliminatoires est prévue lors de la prochaine trêve internationale, la dernière semaine de mars.

Des matchs de Coupe d'Asie, ainsi que les trois premières journées de la phase de poules de la zone Est de la Ligue des champions d'Asie, avaient déjà été reportés à avril ou mai

Le ministère grec de la Santé a annoncé jeudi 21 nouveaux cas de coronavirus au sein d'un même bus de 24 personnes en provenance d'Israël, portant le bilan à 31 cas en Grèce. Ces «personnes se sont trouvées pendant plusieurs jours à bord d'un bus» en provenance d'Israël, a indiqué le porte-parole du ministère de la Santé, Sotiris Tsiordas, lors d'une conférence de presse.

L'Afrique du Sud a annoncé jeudi avoir identifié un premier cas du nouveau coronavirus sur son territoire, un homme de 38 ans qui a récemment séjourné en Italie. Cet homme et son épouse faisaient partie d'un groupe de dix personnes qui est rentré en Afrique du Sud dimanche, a précisé le ministre de la Santé Zweli Mkhize. Il a consulté un médecin généraliste dans la province sud-africaine du KwaZulu-Natal (nord-est) le lendemain à cause de fièvre, maux de tête, maux de gorge et toux, a précisé M. Mkhize dans un communiqué.

L'Union européenne et l'Inde ont décidé de reporter leur sommet conjoint qui devait se tenir le 13 mars à Bruxelles. «Les deux parties sont convenues qu'en raison du conseil des autorités sanitaires de ne pas voyager entre les régions, il serait sage de reporter le sommet à une date qui conviendra aux deux», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Raveesh Kumar, lors d'une conférence de presse à New Delhi.

La Grèce, touchée par dix cas du nouveau coronavirus, dont un dans un état grave, a interdit jeudi tout rassemblement public dans trois régions de l'Ouest du pays.

12h12

12h05

Le ministère de la Santé iranien a annoncé le décès de 15 personnes supplémentaires infectées par le nouveau coronavirus, portant le bilan officiel de l'épidémie à 107 morts dans le pays, sur un total de 3.513 cas.

Le Japon a décidé de placer en quarantaine deux semaines tous les passagers en provenance de Chine et de Corée du Sud en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé jeudi le Premier ministre japonais. "Nous allons renforcer nos quarantaines à l'immigration concernant ces deux pays", a déclaré Shinzo Abe en précisant que la mesure entrait en vigueur lundi.

La basilique de la Nativité de Bethléem, lieu de naissance de Jésus selon la tradition chrétienne, va fermer par précaution après des cas suspectés de nouveau coronavirus dans ce secteur de la Cisjordanie occupée par Israël, a indiqué un responsable ecclésiastique.

Au Maroc, tous les matches de football, pour toutes les compétitions et toutes les catégories, se joueront désormais à huis clos de manière préventive en lien avec l'épidémie mondiale de nouveau coronavirus, a-t-on appris jeudi auprès de la Fédération royale marocaine (FRMF).

Les compagnies aériennes mondiales pourraient enregistrer jusqu'à 113 milliards de dollars de pertes de revenus dues à l'impact du nouveau coronavirus, a estimé jeudi l'association internationale du transport aérien (Iata).

10h51

Tous les matches de football, pour toutes les compétitions et toutes les catégories, se joueront désormais à huis clos de manière préventive en lien avec l'épidémie mondiale de nouveau coronavirus, a-t-on appris jeudi auprès de la Fédération royale marocaine (FRMF).

La Suisse a enregistré son premier décès lié au coronavirus. Il s'agit d'une femme de 74 ans, qui était hospitalisée depuis le 3 mars.

Une employée de la RATP est infectée. Il s'agit d'une agent travaillant en station sur la ligne 6 du métro parisien. Hospitalisée, ses jours ne sont pas du tout en danger. «Elle va bien», souligne la RATP. La régie des transports précise que l'agent a contracté la maladie dans le cadre «d'un séjour privé à l'étranger».

L'Etat propose aux fabricants de solutions hydroalcooliques de plafonner à 3 euros les 100 ml le prix de leurs produits utilisés pour limiter l'expansion du coronavirus, a annoncé jeudi la secrétaire d'Etat Agnès Pannier-Runacher. "On a fait une proposition : jusqu'à 2 euros les 50 ml et 3 euros les 100 ml", a indiqué la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. "Cette proposition va être validée par les professionnels puisqu'il ne faut pas qu'on leur demande de produire à perte. On va vérifier que nos hypothèses sont correctes."

Une école élémentaire dans la Manche est fermée "jusqu'à nouvel ordre" depuis jeudi matin après qu'une élève a été dépistée positive mercredi au Coronavirus, a annoncé la préfecture.

Trois premiers cas du nouveau coronavirus ont été confirmés jeudi en Corse, qui était l'une des deux seules régions de France métropolitaine avec le Centre-Val-de-Loire à n'avoir encore pas été officiellement touchée par le virus, a déclaré à l'AFP le préfet de Corse Franck Robine. "Ces trois cas sont avérés. On avait préparé cette éventualité", a poursuivi le préfet en annonçant la mise en place d'une cellule de crise en préfecture avec l'Agence régionale de santé (ARS).

Parmi les 73 nouveaux cas mis au jour mercredi, 5 patients sont originaires du Morbihan.

Ce sont désormais 81 pays et terrtioires qui sont touchés par l'épidémie.

Le bilan des personnes qui ont succombé au coronavirus en Chine continentale a franchi la barre des 3.000 morts avec 31 nouveaux décès, ont annoncé jeudi matin les autorités chinoises.

Au moins 3.012 personnes ont péri en Chine (sans compter Hong Kong ni Macao) depuis l'apparition de l'épidémie en décembre à Wuhan, capitale de la province centrale du Hubei. La plupart des décès (2.305) ont été enregistrés dans cette métropole.

En Chine, en Italie, en Corée du Sud, en Iran... près de 300 millions d'élèves sont privés de classe à travers le monde.

Les autorités sud-coréennes ont annoncé jeudi 145 nouveaux cas de coronavirus, portant le total du nombre de personnes infectées à 5.766 en Corée du Sud, soit le plus grand nombre de cas après la Chine.

Trois nouveaux décès ont été enregistrés, ce qui porte le bilan de la maladie à 35 morts, ont annoncé les Centres coréens pour le contrôle et la prévention des maladies (KCDC) dans leur premier bilan quotidien.

MERCREDI 4 MARS

La Hongrie et la Slovénie ont fait état mercredi de premiers cas confirmés de nouveau coronavirus sur leur territoire, deux Iraniens étudiant en Hongrie et une personne de retour du Maroc, passée par l'Italie.

«Deux patients ont été pris en charge par les services médicaux en raison d'une infection au coronavirus», a indiqué le Premier ministre hongrois Viktor Orban dans une vidéo diffusée sur Facebook.

«Deux étrangers, des étudiants poursuivant leurs études en Hongrie, des Iraniens, ils ne présentent actuellement pas de symptômes semble-t-il, mais l'infection (au coronavirus) a été confirmée», a indiqué M. Orban. Les deux étudiants ont rendu récemment visite à leurs familles en Iran, a déclaré à la presse le Dr Janos Szlavik de l'hôpital central de Pest. Leurs camarades de chambre ont été placés en quarantaine.

L'Africa CEO Forum d'Abidjan, qui devait rassembler à Abidjan les 9 et 10 mars quelque 1.800 décideurs économiques et politiques dont plusieurs chefs d'Etat, a été «reporté à une date ultérieure» en raison de l'épidémie de coronavirus, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué jeudi soir.

«Nous sommes au regret de vous informer qu'au vu des circonstances liées au COVID-19, l'Africa CEO Forum est reporté à une date ultérieure qui sera communiquée prochainement» selon le texte parvenu à l'AFP. Mercredi soir, le continent africain ne comptait qu'une dizaine de cas confirmés, et aucun en Côte d'Ivoire.

L'Espagne a enregistré mercredi son deuxième décès dû à l'épidémie de coronavirus, un homme de 82 ans qui souffrait par ailleurs de maladies chroniques, ont annoncé les autorités du pays basque (nord).

«Cette personne avait une pneumonie et a été diagnostiquée positive au coronavirus aujourd'hui même (mercredi)», a indiqué dans un communiqué de presse le Département de la Santé du gouvernement régional basque. L'Espagne avait annoncé mardi un premier mort dû à l'épidémie, un homme décédé en février dont l'autopsie a révélé qu'il était porteur du virus. Il est mort le 13 février dans un hôpital de Valence (est).

Pâtes, riz, conserves, produits d'hygiène et pour bébés: les Restos du coeur craignent une baisse des dons lors de leur grande collecte annuelle, finalement maintenue de vendredi à dimanche malgré la propagation du coronavirus, a déclaré mercredi l'association.

Lors de la précédente campagne en 2019, l'association avait récolté 8.900 tonnes de denrées. Un objectif qui sera difficile à tenir cette année, prévoient déjà les organisateurs, qui ont hésité à maintenir l'opération.

«On connaîtra des difficultés notamment du fait de l'approvisionnement des magasins», déclare à l'AFP le secrétaire général des Restos du coeur, Philip Modolo.

Pour l'instant, une cinquantaine de magasins sur les 7.000 qui participent à l'opération dans toute la France ont dû annuler faute d'approvisionnement.

Ces derniers jours, certains rayons de supermarchés ont été pris d'assaut par les clients en raison des craintes liées au coronavirus, sans qu'il ne soit pour l'instant question de pénurie.

Le nouveau coronavirus a infecté 285 personnes en France, dont 15 se trouvent dans un état grave, a annoncé mercredi le directeur général de la santé, Jérôme Salomon.



"Ce jour à 16 heures, nous avons 285 cas confirmés, soit 73 de plus qu'hier (mardi, NDLR), toujours 4 personnes décédées et 15 personnes en situation de réanimation", a précisé le numéro deux du ministère de la Santé, lors du point presse quotidien sur la maladie Covid-19. Parmi ces cas, «172 font partie d'une chaîne de transmission ou d'un regroupement de cas, 52 sont de retour de l'étranger où circule le virus, 65 sont sans exposition identifiée».

Treize régions sont touchées et la Guyane a rapporté ses premiers cas. Le plus gros foyer de cas groupés reste dans l'Oise, qui compte 99 cas. Dans ce département, le «patient zéro», qui expliquerait l'origine de la contamination, n'a toujours pas été identifié, selon le Pr Salomon.

En Haute-Savoie, la commune de La Balme, près d'Annecy, compte 30 cas confirmés. Une contamination a aussi été détectée chez un groupe de touristes qui rentraient d'Egypte. Le Morbihan compte 14 cas, soit un de plus.

Dix personnes sont infectées dans le Haut-Rhin, après une contamination au cours d'un rassemblement religieux à Mulhouse, il y a deux semaines. Les personnes qui y ont participé et qui présentent des symptômes évoquant le coronavirus sont appelées à contacter le 15, a rappelé M. Salomon.

Sept régions rapportent au moins dix cas: l'Auvergne-Rhône Alpes, la Bourgogne Franche-Comté, la Bretagne, le Grand Est, l'Ile-de-France et les Hauts-de-France.

Emmanuel Macron et Donald Trump se sont accordés mercredi pour développer au sein du G7 une coordination sanitaire, scientifique et économique pour lutter contre le coronavirus, a indiqué l'Elysée.

«Excellente discussion avec Donald Trump. Pour mieux agir face au Covid-19, prêts à coordonner notre réponse en matière scientifique, sanitaire et économique, dans le cadre de la présidence américaine du G7», a déclaré le président français dans un tweet publié après la discussion téléphonique entre les deux chefs d'Etat.

MM. Macron et Trump se sont accordés sur le besoin de mettre en oeuvre «une réponse plus efficace» pour faire face à l'épidémie qui touche de nombreux pays dans le monde, a précisé l'Elysée à l'AFP.

Emmanuel Macron réunira jeudi après-midi à l'Elysée les principaux acteurs de la recherche publique et privée engagés dans la lutte contre le coronavirus, a indiqué mercredi l'Elysée.

Une trentaine de médecins, scientifiques et responsables de laboratoires sont attendus à 16h pour cette réunion autour du président et des ministres de la Santé Olivier Véran et de la Recherche Frédérique Vidal.

Son objectif est de «faire un point collectif sur l'état des lieux du virus et des solutions» pour faire face à la crise, a précisé l'Elysée. Il s'agit aussi d'encourager «la coopération entre tous les acteurs, qu'ils soient publics ou privés» et de «vérifier la fluidité des relations entre eux pour que des solutions soient apportées dans les meilleurs délais», a-t-il ajouté.

L'Italie a annoncé mercredi que toutes les écoles et les universités seraient fermées dans le pays à partir de jeudi et jusqu'au 15 mars, par mesure de précaution face à l'épidémie de nouveau coronavirus.

«La décision n'a pas été facile mais nous l'avons prise à titre de précaution», a commenté devant la presse la ministre de l'Education Lucia Azzolina. L'Italie a enregistré 3.089 cas et 107 décès depuis le début de l'épidémie.

La sortie du prochain volet des aventures de James Bond, «No Time To Die» («Mourir peut attendre»), a été repoussée d'avril à novembre en raison de craintes liées à l'épidémie du nouveau coronavirus, ont annoncé mercredi les producteurs.

Le film sortira le 12 novembre au Royaume-Uni et aux Etats-Unis le 25 novembre, les dates pour le reste du monde restant à préciser, ont-ils précisé sur Twitter.

Le coronavirus a fait 107 morts en Italie depuis le début de l'épidémie, selon un bilan officiel publié mercredi soir, qui fait état de 3.089 cas dans le pays, le troisième le plus touché au monde après la Chine et la Corée du Sud.

Le précédent bilan datant de mardi donnait 79 morts et 2.502 cas, soit une hausse en 24 heures de 28 morts et 587 cas, selon le bilan de la Protection civile.

Barack Obama a publié un message sur Twitter pour inviter les Américains à bien respecter les gestes nécessaires en cette période d'épidémie.

«Protégez-vous et votre communauté contre le coronavirus avec des précautions de bon sens : lavez-vous les mains, restez à la maison en cas de maladie et écoutez les CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) et les autorités sanitaires locales. Gardez les masques pour le personnel de la santé. Restons calmes, écoutons les experts et suivons la science», a-t-il écrit.

Protect yourself and your community from coronavirus with common sense precautions: wash your hands, stay home when sick and listen to the @CDCgov and local health authorities. Save the masks for health care workers. Let’s stay calm, listen to the experts, and follow the science. — Barack Obama (@BarackObama) March 4, 2020

Le Comité international olympique n'a évoqué mercredi «ni une annulation ni un report» des Jeux olympiques de Tokyo-2020 en pleine crise du coronavirus, a déclaré son président Thomas Bach, à l'issue d'une réunion de la Commission exécutive. «Ni le mot annulation ni le mot report n'ont été évoqués ce jour durant la réunion de la Commission exécutive», qui s'est achevée mercredi soir, a déclaré M. Bach lors d'une conférence de presse.

«Nous sommes face à des défis mais je ne veux pas ajouter à la spéculation. Le CIO réaffirme son total engagement à assurer le succès des Jeux olympiques de Tokyo-2020», a ajouté M. Bach, à moins de cinq mois de l'ouverture des JO de Tokyo (24 juillet-9 août).

Le gouvernement italien doit adopter mercredi un nouveau train de mesures pour contrer l'épidémie de coronavirus, parmi lesquelles la probable fermeture de toutes les écoles et universités ainsi que la tenue des matches de foot à huis clos. Une décision sur les écoles sera prise «dans les prochaines heures», a annoncé en début d'après-midi la ministre de l'Education, Lucia Azzolina, peu après que plusieurs agences italiennes ont annoncé que la décision avait déjà été prise.

«Aucune décision sur la fermeture des écoles n'a été prise, nous avons demandé un avis plus approfondi au comité technico-scientifique, la décision sera prise dans les prochaines heures», a rectifié devant la presse la ministre, sortie momentanément d'une réunion du gouvernement pour apporter ces précisions.

Les autorités marocaines ont lancé mercredi un appel à la vigilance face à la multiplication des «fake news» concernant l'épidémie de nouveau coronavirus, avec au moins trois arrestations de mauvais plaisantins ces derniers jours.

«Certains comptes sur des réseaux sociaux et des applications de messagerie instantanée (...) procèdent à la publication d'informations mensongères et erronées attribuées à des institutions officielles» pour annoncer des mesures sanitaires préventives, selon un communiqué publié mercredi par le ministère marocain de l'Intérieur.

Mardi, le ministère marocain de l'Education a dénoncé avec vigueur «une photo truquée» circulant sur les réseaux sociaux pour annoncer la fermeture de toutes les écoles du pays à partir de mercredi. Le même jour, le quotidien l'«Economiste» a démenti une «fausse information» circulant avec son logo officiel sur les réseaux sociaux concernant un "nouveau foyer" dans une banlieue de Casablanca.

Les autorités israéliennes ont annoncé mercredi soir l'interdiction pour les Français et les ressortissants de plusieurs autres pays européens d'entrer sur leur territoire, à moins qu'ils y disposent d'un lieu permanent de résidence, afin d'éviter la propagation du coronavirus.

«Les ressortissants de ces pays ne pourront pas pénétrer sur le territoire israélien sauf s'ils prouvent qu'il ont un lieu pour se mettre en quarantaine», a indiqué le ministère israélien de la Santé dans un communiqué, citant la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Autriche et la Suisse parmi ces pays.

La Banque du Canada a annoncé mercredi une baisse de 0,5 point de pourcentage de son taux directeur, invoquant le «choc négatif substantiel» du nouveau coronavirus sur les perspectives économiques canadiennes et mondiales. Il s'agit de la première baisse depuis juillet 2015 du taux directeur de la banque centrale canadienne, qui passe de 1,75% à 1,25%. Mardi, la Banque centrale américaine avait également annoncé une baisse surprise des taux de 0,5 point de base pour «donner un coup de fouet» à l'économie face à l'épidémie de Covid-19.

«Bien que l'économie canadienne tourne près de son potentiel et que l'inflation soit à la cible, le virus Covid-19 constitue un choc négatif substantiel pour les perspectives canadiennes et mondiales, et les autorités monétaires et budgétaires réagissent», explique l'établissement dans un communiqué.

En France, 45 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés ce mercredi 4 mars, portant le total de personnes infectées sur le territoire à 257, dont 4 décès, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué de presse.

Une décision finale sur la fermeture de toutes les écoles et universités d'Italie sera prise «dans les prochaines heures», a déclaré mercredi la ministre de l'Education Lucia Azzolina, peu après que plusieurs agences italiennes eurent annoncé que la décision avait été déjà prise.

Reporter les élections municipales n'est «absolument pas à l'ordre du jour», a indiqué la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. «Nous ne considérons pas que la situation sanitaire justifie à ce stade un recul des élections», a-t-elle ajouté.

L'Italie va fermer toutes les écoles et universités à partir de jeudi et jusqu'à mi-mars pour faire face à l'épidémie de coronavirus, ont annoncé mercredi plusieurs agences italiennes citant des sources gouvernementales.

En France, les employeurs peuvent demander, à partir de mercredi, un arrêt de travail en ligne pour les salariés obligés de garder leurs enfants en raison des fermetures de crèches et d'écoles décidées dans certaines communes pour limiter la propagation du coronavirus, ont annoncé le ministère de la Santé et l'Assurance maladie.

L'Arabie saoudite a suspendu «temporairement» la Omra, le petit pèlerinage musulman qui peut être entrepris tout au long de l'année, pour prévenir la propagation du coronavirus, a indiqué mercredi l'agence de presse officielle SPA.

La France reste «pour l'heure au stade 2 de l'épidémie», a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran à l'issue du Conseil des ministres, à savoir celui où le gouvernement met «tout en œuvre pour freiner la diffusion du virus».

Le gouvernement allemand a estimé mercredi que le monde était désormais confronté à une «pandémie mondiale» de coronavirus et affirmé qu'il prenait la situation «très au sérieux», alors que le nombre de malades ne cesse de croître.

Un fonctionnaire de l'Agence Européenne de Défense, une agence de l'Union européenne basée à Bruxelles, a été contrôlé positif au coronavirus de retour d'une mission en Italie, ont indiqué mercredi deux porte-parole. "Nous avons eu confirmation de ce cas", a déclaré la porte-parole de la Commission Dana Spinant, interrogée sur une information du site Euractiv.

Fermé depuis dimanche, le musée du Louvre rouvre finalement ce mercredi.

L'Inde a placé en quarantaine un groupe de touristes italiens, dont au moins 16 sont infectés par le nouveau coronavirus, a annoncé mercredi le ministre indien de la Santé.

Un décret va être pris mercredi pour encadrer les prix des gels hydroalcooliques après des "cas isolés" de "prix inacceptables" sur fond de crise du coronavirus, a déclaré mercredi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Le musée met tout en œuvre pour ouvrir dès que possible.





Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation. Merci de votre compréhension. pic.twitter.com/zHsCT3Wo8l — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) March 3, 2020

Un salarié d'Amazon a été placé en quarantaine après avoir été l'objet d'un test confirmant sa contamination au coronavirus Covid-19 à Seattle, a annoncé mardi le géant du commerce électronique

La Corée du Sud a répertorié mercredi 142 nouveaux cas de coronavirus, soit une hausse nettement inférieure à celle de mardi, mais qui porte le total des cas constatés dans le pays à 5.328.

La Chine a fait état mercredi d'une baisse du nombre de nouveaux cas de coronavirus pour le troisième jour consécutif et de 38 décès supplémentaires. Le bilan au niveau national est désormais de 2.981 morts, a indiqué la Commission nationale de la Santé, avec plus de 80.200 personnes infectées au total.

La Chine a fait état mercredi d'une baisse du nombre de nouveaux cas de coronavirus pour le troisième jour consécutif et de 38 décès supplémentaires.

Le bilan au niveau national est désormais de 2.981 morts, a indiqué la Commission nationale de la Santé, avec plus de 80.200 personnes infectées au total.

3 Mars

La demi-finale retour de Coupe d'Italie prévue mercredi entre la Juventus Turin et l'AC Milan a été reportée sine die sur ordre du préfet de Turin, en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus dans le Nord de l'Italie, a annoncé la préfecture. La décision a été prise à l'issue d'une réunion du Comité pour l'ordre et la sécurité publique, à laquelle ont participé outre le préfet Claudio Palomba, la maire de Turin et les responsables des fores de l'ordre. Aucune date n'a été fixée pour le moment pour la tenue du match, dont le report a été décidé «en urgence» et sur la base des «évaluations faites par l'unité de crise de la Région Piémont» ainsi qu'un rapport de l'adjoint régional en charge de la Santé, Luigi Icardi qui a demandé «d'éviter les rassemblements massifs».

Une cinquantaine de soignants de l'hôpital Tenon placés en quarantaine à cause du coronavirus «ont repris ou vont reprendre» le travail, a indiqué mardi soir l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), qui a décidé «l'abandon de l'éviction professionnelle systématique» pour les contacts «à risque modéré».

Depuis l'hospitalisation d'un «cas grave» vendredi dans cet hôpital de l'Est parisien, «62 personnels paramédicaux et 6 personnels médicaux» avaient été «positionnés en éviction professionnelle», a précisé l'AP-HP. Ces professionnels avaient tous été en «contact prolongé» (plus de 15 minutes), «proche» (moins de 1,50 m) et «sans protection» avec un malade infecté par le Covid-19.

La Banque mondiale a annoncé mardi un plan d'urgence de 12 milliards de dollars pour aider les pays à «prendre des mesures efficaces» afin de contenir l'épidémie de coronavirus, épargner des vies et atténuer l'impact économique. «L'objectif est de fournir une action rapide et efficace qui réponde aux besoins des pays», a déclaré David Malpass, le président de la Banque mondiale lors d'une conférence téléphonique. Il a en outre souligné la nécessité de «reconnaître» que le virus faisait peser une charge supplémentaire sur les pays pauvres.

Les autorités sanitaires ont annoncé mardi que neuf personnes au total étaient mortes aux Etats-Unis des suites d'une infection par le nouveau coronavirus, toutes dans l'Etat de Washington (nord-ouest). Huit victimes du coronavirus Covid-19 ont été recensées dans le comté de King, tout proche de la ville de Seattle (700.000 habitants) et une autre est morte dans le comté voisin de Snohomish. Il s'agissait principalement de personnes âgées et/ou présentant un état de santé déjà fragile, selon les détails communiqués par les autorités sanitaires du comté de King.

Le ministère de la Santé a appelé mardi les participants à un rassemblement organisé fin février par une église évangélique à Mulhouse à «se surveiller», après la découverte de plusieurs cas confirmés de nouveau coronavirus en lien avec cet événement. Sur les 212 cas identifiés à ce stade en France, «nous avons dans le Grand Est 7 cas confirmés, dont 5 au sein d'une même famille, il s'agit d'une contamination au cours d'un rassemblement religieux de plusieurs milliers de personnes du 17 au 24 février sur le site de l'église La Porte ouverte chrétienne, dans le quartier de Bourtzwiller, à Mulhouse», a indiqué lors d'une conférence de presse le numéro deux du ministère, le Pr Jérôme Salomon.

«Compte tenu du fait qu'un certain nombre de cas sont liés à la participation à cet événement, on trouve que c'est important ce soir de le signaler, pour que les personnes qui y ont participé, d'abord se surveillent, et, évidemment, si elles sont symptomatiques, qu'elles puissent signaler cette exposition et appeler le 15 pour pouvoir être testées rapidement», a-t-il expliqué.

Un premier mort annoncé en Espagne.

L'Argentine a enregistré un premier cas de coronavirus, un homme de 43 ans qui a récemment voyagé en Italie et a été placé à l'isolement, a annoncé mardi le ministre de la Santé, Gines Gonzalez. L'homme «qui rentrait d'Italie» a été placé à l'isolement dans une clinique privée de Buenos Aires, «heureusement avec un profil (sanitaire) qui n'est pas compliqué», a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse. Selon M. Gonzalez, le patient a voyagé dans plusieurs pays européens, mais a séjourné principalement en Italie, avant de rentrer en Argentine le 1er mars.

«Nous allons essayer que cela ne se répande pas», a ajouté Gines Gonzalez, assurant que le système de santé argentin était prêt à faire face à la situation. Une fois le cas confirmé, les autorités sanitaires ont activé un protocole pour la ville de Buenos Aires, a par ailleurs précisé Carla Vizzotti, des autorités sanitaires de la capitale, qui accompagnait le ministre lors de la conférence de presse.

Le Grand Prix de judo de Rabat, où Teddy Riner devait renouer avec la compétition un mois après sa défaite au tournoi de Paris dimanche, a été annulé en raison de l'épidémie de coronavirus, sur décision du gouvernement marocain, a annoncé la Fédération internationale de judo (IJF) mardi.

«La Fédération internationale de judo a le regret d'informer que, en raison de l'épidémie de coronavirus et de la situation sanitaire mondiale (...), et plus spécifiquement au Maroc où les mesures préventives ont été augmentées à compter d'aujourd'hui (mardi), le Grand Prix de judo de Rabat, programmé du 6 au 8 mars, a été annulé sur décision du gouvernement marocain», écrit l'IJF dans un communiqué.

Au moins 8.300 masques et 1.200 flacons de solutions hydroalcooliques essentiels pour endiguer l'épidémie de coronavirus ont été dérobés dans des établissements de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), qui a indiqué mardi à l'AFP que «des plaintes seront déposées systématiquement». «Un vol de 2.000 masques (FFP2 et chirurgicaux)» a notamment été commis «entre ce weekend et lundi" à l'hôpital Bichat, dans le nord de la capitale, a précisé l'AP-HP, confirmant une information du Canard Enchaîné à paraître mercredi.

«Une plainte a été déposée lundi» pour ce vol, a ajouté l'institution publique. L'hebdomadaire satirique fait état de vols dans trois autres sites parisiens, mais pour l'heure l'AP-HP «confirme le vol de cartons de masques dans plusieurs hôpitaux» tout en soulignant que son décompte reste «non exhaustif à ce stade» car «un recensement est en cours dans tous ses établissements». Sans attendre le bilan définitif, «la mise à l'abri des stocks a été renforcée et des consignes repassées dans tous les sites» des Hôpitaux de Paris.

Dans son point quotidien consacré à l'évolution de l'épidémie en France, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, annonce 212 cas confirmés de coronavirus dans le pays, dont 4 morts.

Le Sénégal a confirmé mardi un deuxième cas de coronavirus, sur un Français de 80 ans de la région parisienne arrivé samedi dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, où un premier cas avait été annoncé lundi.

«Ce 3 mars 2020, l'Institut Pasteur de Dakar nous a notifié un second cas positif au Covid-19. Il s'agit d'un résident français âgé de 80 ans, vivant à Sarcelles, dans la banlieue parisienne, arrivé au Sénégal le 29 février 2020», a indiqué dans un communiqué le ministère de la Santé. L'état du patient, suivi au service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann, à Dakar, est «stable» et «toutes les dispositions ont été prises pour identifier les personnes contacts et assurer leur prise en charge», selon le ministère.

La France est «entrée dans une phase qui va durer des semaines et sans doute des mois» pour lutter contre le coronavirus, a affirmé Emmanuel Macron mardi en visitant le centre opérationnel qui coordonne la gestion de la crise.

«Nous devons tous avoir conscience que nous serons mobilisés dans la durée» et «nous sommes prêts», a ajouté le chef de l'Etat au Centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales (CORRUSS) du ministère de la Santé. Il a ajouté que «la mobilisation de tout le pays» était «absolument décisive», en saluant le «travail remarquable» des personnels de santé et des services de l'Etat.

«Nous continuerons de faire bloc, c'est ce que nous devons à notre pays», a-t-il poursuivi, en adressant une pensée aux quatre personnes décédées après avoir été infectées par le virus. «Nous sommes rentrés dans une phase qui va durer des semaines et même sans doute des mois» et «il est indispensable d'avoir la clarté, la résilience, le sang-froid et la détermination pour freiner d'abord l'épidémie, ce que nous sommes en train de faire, puis lutter contre celle-ci».

Le Parlement nigérian a approuvé mardi à l'unanimité un congé de deux semaines pour tous ses élus, pour garantir leur «sécurité» face au coronavirus dont un cas a été déclaré la semaine dernière à Lagos.

«En tant que représentants du peuple, nous pensons que nous ne pouvons pas discuter des lois alors que nous ne sommes pas certains de la sécurité» face au coronavirus, a déclaré Unyime Idem, rapporteur de la proposition, issu de l'Etat d'Akwa Ibom.

«Nos congés