«Macron, un avion !» : des centaines de Français coincés au Maroc à cause du coronavirus

Des centaines de passagers désirant rentrer en France se sont retrouvés bloqués, samedi 14 mars, à l'aéroport de Marrakech, au Maroc, suite à la crise du coronavirus.

Depuis plus de 24 heures, le pays a suspendu progressivement et ce, «jusqu'à nouvel ordre» les vols en provenance et à destination de pays européens, par peur de contamination au Covid-19.

«En application de la décision du gouvernement du Royaume du Maroc, Royal Air Maroc annonce la suspension de tous ses vols à destination et en provenance de France et ce, jusqu'à nouvel ordre», a communiqué l'agence marocaine de presse.

Exaspérés par la situation, des Français en attente ont scandé «Macron, un avion». Un journaliste a rapporté cette scène sur Twitter.

Aéroport de Marrakech en ce moment: des centaines de ressortissants français ne peuvent plus quitter le #Maroc après la décision du royaume de fermer ses frontières avec la . Annulation en cascade des vols vers les pays tiers. Des familles avec enfants en bas âge sans solution pic.twitter.com/BFHhD7kEfK — Axel Roux (@AxlRx) March 14, 2020

«de nouveaux vols sont en cours d'organisation»

En fin de journée, le président de la République Emmanuel Macron a sur Twitter précisé que «de nouveaux vols sont en cours d'organisation pour vous permettre de regagner la France».

À nos compatriotes bloqués au Maroc : de nouveaux vols sont en cours d’organisation pour vous permettre de regagner la France. Je demande aux autorités marocaines de veiller à ce que tout le nécessaire soit fait au plus vite. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 14, 2020

Sur les réseaux sociaux, l'ambassade de France assure être mobilisée. «Nous sommes tous mobilisés pour tenter de trouver des solutions, en lien avec les autorités marocaines, pour permettre aux ressortissants français de quitter le Maroc. La frontière avec Ceuta reste ouverte ce jour pour les Européens véhiculés en possession d'un billet de ferry», précise les administrations.