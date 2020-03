«Condescendance», «demande avec politesse» : quand un tweet d’Emmanuel Macron agace les Marocains

Ce n’est pas vraiment bien passé. Un tweet d’Emmanuel Macron s’adressant aux autorités marocaines, posté samedi, à susciter de vives réactions de Marocains qui n’ont pas du tout apprécier son ton.

Alors que plusieurs citoyens français sont bloqués au Maroc, le royaume ayant fermé ses frontières aériennes et portuaires, le président de la République a indiqué qu’il allait tout faire pour envoyer des avions pour les rapatrier. Jusqu’ici aucun problème, sauf que la dernière phrase de son tweet n’est pas passé.

«Je demande aux autorités marocaines de veiller à ce que tout le nécessaire soit fait au plus vite», a ainsi terminé Emmanuel Macron. Ce qui a provoqué un tollé sur le réseau social. Les Marocains n’appréciant pas sa «condescendance» et son «manque d’éducation».

Les réponses sont nombreuses depuis ce tweet. «La dernière phrase on se croirait à l’époque du protectorat ça va Hubert Lyautey?», a ainsi réagi un «Tweeto». «Vous vous prenez pour qui pour vous adressez ainsi aux autorités de notre pays ?», a répondu la chanteuse Khansa Batma.

Mdr la dernière phrase on se croirait à l'époque du protectorat ça va Hubert Lyautey ? En 2020 on ne "demande" rien aux autorités marocaines, on leur donne 9hewa d'abord.

Ton autorité exerce la chez toi... ici on est de grands sensibles, ramène du thé et des chocolats et viens demander gentiment ce que tu veux et tu auras droit à un très beau Inchaallah

— Issam Benjelloun (@issambenj) March 14, 2020