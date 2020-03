Coronavirus : confinés chez eux, les Italiens dînent ensemble par écrans interposés

Alors que le Premier ministre Edouard Philippe a appelé, samedi 14 mars, les Français à restreindre leurs déplacements, leurs homologues italiens déjà confinés ont trouvé le subterfuge pour garder une vie sociale... sans contact.

Et ce, grâce à une série d'applications permettant de se réunir à distance.

Les mesures drastiques de confinement pour freiner la progression de l'épidémie Covid-19 ont poussé les Italiens à basculer dans le monde virtuel.

Et notamment via l'application Houseparty. Interrogée par le quotidien italien Corriere della Sera, Rebecca P., 20 ans, étudiante en économie et gestion, et confinée chez elle à Brianza, en Lombardie - région particulièrement affectée par le coronavirus, raconte : «apéritif, dîner et après dîner, on se retrouve avec des boissons et des choses à manger devant l'écran»

Grâce à cette application de visioconférence, l'étudiante explique qu'ils peuvent «être une dizaine de personnes, nous n'avons pas de limite de trois ou quatre utilisateurs connectés.»«Nous nous enregistrons via Facebook ou Snapchat et nous nous retrouvons via nos noms d'utilisateurs».

Le père de Rebecca a également opté pour la visioconférence pour braver le confinement. Derrière son écran d'ordinateur, cet entrepreneur de 50 ans raconte au quotidien italien, qu'il donne rendez-vous à ses proches à 19 heures pour l'apéritif. «Le rendez-vous est à 19 heures, nous commençons par boire un verre puis nous dînons.»

A l'image de Rebecca et de son père, les Italiens sont de plus en plus nombreux à faire appel à ces applications de visioconférence, habituellement utilisées pour le télétravail, pour retrouver une vie sociale.