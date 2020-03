Coronavirus : mort de l'architecte italien Vittorio Gregotti

L'architecte italien Vittorio Gregotti, qui a notamment conçu le centre culturel de Belem (Portugal) ou le Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence, est décédé dimanche à 92 ans à Milan d'une pneumonie liée au nouveau coronavirus, rapportent les médias italiens.

Gregotti avait été hospitalisé à Milan après avoir contracté le Covid-19, rapportent dimanche l'agence italienne AGI et le quotidien Corriere della Sera.

Selon le Corriere della Sera, l'épouse de Gregotti, Mariana Mazza, est hospitalisée dans la même structure milanaise.

La Lombardie, dont Milan est la capitale, est la région italienne la plus touchée par le coronavirus avec plus de 9000 cas actuellement positifs et 966 morts.

Vittorio Gregotti avait conçu le stade Marassi de Gênes avant la Coupe du Monde de football 1990 en Italie, le Théâtre Arcimboldi à Milan ou le centre culturel de Belem à Lisbonne, au Portugal.

Il avait aussi réalisé le plan de requalification du quartier de la Bicocca à Milan et avait participé à la conception des installations olympiques de Barcelone pour les JO 1992.

Stefano Boeri, autre architecte italien, lui a rendu hommage sur Facebook en saluant «un maître de l'architecture internationale», qui a «écrit l'histoire de notre culture».