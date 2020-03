En plein coronavirus, Daesh déconseille à ses troupes de se rendre en Europe

Restez chez vous. C'est le conseil qu'a donné Daesh à ses membres face à la pandémie de coronavirus en Europe, comme le rapporte le bulletin de propagande Al-Naba.

Alors que la pandémie inquiète de plus en plus la planète et que le nombre de morts monte en flèche, les djihadistes ont reçu l'ordre de se tenir à l'écart de l'Europe, l'un des foyers les plus touchés.

«Les personnes en bonne santé ne doivent pas entrer dans les pays affectés par l'épidémie et celles qui sont contaminés ne doivent pas en sortir», indique le bulletin, qui voit un «châtiment de Dieu» dans l'émergence de l'épidémie.

En Irak, où Daesh s'est largement implanté, 110 cas de contamination au coronavirus ont été recensés selon l'université Johns-Hopkins, dont 10 mortels.