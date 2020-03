Israël : Benny Gantz de nouveau chargé de former un gouvernement

Le principal rival du Premier ministre israélien sortant Benjamin Netanyahou, Benny Gantz, sera chargé lundi de former un gouvernement après avoir reçu le soutien d'une majorité de députés, a annoncé dimanche la présidence.

«Demain (...), le président (Reuven Rivlin, ndlr) confiera au chef du parti "Bleu-Blanc" Benny Gantz la tâche de former un gouvernement», a indiqué la présidence dans un communiqué. Cette déclaration intervient après des consultations de Reuven Rivlin avec les représentants des partis élus aux législatives du 2 mars.

Selon plusieurs estimations, l'ancien chef d'état-major a en effet atteint le seuil des 61 députés, nécessaire à la formation d'un gouvernement, grâce à des alliances diverses. En réussissant l'exploit d'obtenir le soutien d'Avidgor Lieberman ainsi que celui des partis arabes et israélien, il a devancé Benjamin Netanyahou.

Pour rappel, le pays est dans une forme de blocage politique depuis près d'un an, après l'échec des deux hommes à former un gouvernement suite à deux élections législatives successives en avril et septembre 2019. Benjamin Netanyahou, toujours miné par l'horizon d'un procès qui devrait avoir lieu en mai prochain pour malversation et abus de confiance.