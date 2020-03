Pourquoi le Japon semble-t-il mieux résister au coronavirus ?

Alors que des pays comme l’Italie, l’Espagne, ou encore la France, font face à une propagation rapide du Covid-19, le Japon semble mieux résister au coronavirus.

Le pays a confirmé son premier cas le 15 janvier et à la date de ce dimanche 15 mars, le virus a infecté plus de 700 personnes au Japon et en a tué 21. A titre de comparaison, le dernier bilan en France fait état de plus de 4.500 cas confirmés et 91 morts, et en Italie, les autorités transalpines ont recensé plus de 1.400 victimes et près de 20.000 malades.

La discipline

Pourquoi le nombre de cas au Japon est-il resté faible ? Pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la détection des foyers a été faite rapidement et l'isolement des patients, même peu symptomatiques à l'hôpital, a permis de limiter les risques de propagation.

D’autre part, si le pays n'a pas formellement interdit les regroupements, comme c'est le cas dans plusieurs pays, il a recommandé aux habitants de les éviter au maximum. Et les Japonais, très disciplinés, ont suivi cette directive avec rigueur.

Alors que dans l’Hexagone, «La distanciation sociale, c'est un concept qui nous rebute nous Français », a déclaré Édouard Philippe ce samedi 14 mars, en ajoutant qur «Les Français ne sont pas assez disciplinés». Et c’est pourquoi le Premier ministre a annoncé «la fermeture de tous les lieux recevant du public non essentiels» à partir de ce samedi soir à minuit.

L’hygiène

A titre préventif, le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a annoncé le 24 févier dernier, la fermeture de toutes les écoles élémentaires et collèges du pays. Mais les universités, les crèches et les maternelles ne sont pas concernées. Sans compter que les parents qui travaillent et qui ne peuvent pas s’occuper de leurs enfants, les mettent à la garderie, où ils sont en contact toute la journée.

Autre raison, l’hygiène, qui est presque irréprochable dans tous les lieux publics – métros, toilettes, magasins, … – de l’archipel. En effet, les nippons, qui de par leur culture accordent une grande attention au savoir vivre en collectivité, ont rapidement intégré l’importance vitale d’une stricte hygiène quotidienne, aussi bien de groupe, qu’individuelle.

une méfiance de la population

Enfin, que ce soit pour éviter de tomber malade, ne pas contaminer autrui quand on l’est, se prémunir de la poussière et du pollen, le port du masque est une habitude bien ancrée au Japon.

Si ces raisons permettent en effet de ralentir la propagation du virus, de nombreux Japonais soupçonnent néanmoins le gouvernement de sous-évaluer ce bilan. En cause ? La limitation du nombre de tests, qui permettrait au gouvernement de cacher l'étendue de l'épidémie. En effet, près de 900 tests du coronavirus sont pratiqués chaque jour au Japon, soit dix fois moins qu'en Corée du Sud.

«Je ne connais pas de pays où l'on teste tout le monde, il y a forcément des critères. Nous avons choisi de tester les personnes en fonction des symptômes confirmés par un médecin, de risques avérés, c'est l'avis du médecin qui compte.», a justifié de son côté Yasuyuki Sahara, un fonctionnaire du ministère de la Santé, auprès de nos confrères du Point.