Primaire américaines : un débat Biden-Sanders à huis clos

Un débat qui s'annonce exceptionnellement silencieux. Ce 15 mars, Bernie Sanders et Joe Biden doivent s'affronter dans un débat télévisé sans public, une première depuis longtemps.

Il s'agit d'ailleurs du seul événement qui fera vivre la primaire démocrate en quelques jours, puisque les campagnes des deux hommes sont actuellement suspendues en raison de l'épidémie de coronavirus. Dans ce cadre, plusieurs Etats repoussent également les votes, comme en Louisiane ou en Géorgie. La Floride, l'Illinois et l'Ohio, qui pèsent chacun 219, 155 et 136 délégués et qui doivent s'exprimer le 17 mars, n'ont cependant pas encore repoussé leur scrutin.

Opposés sur le plateau de CNN, nul doute que Bernie Sanders et Joe Biden devraient largement attaquer Donald Trump sur sa gestion de la crise du coronavirus, jugée insuffisante par la quasi-totalité des démocrates. Difficile cependant de savoir en quelle mesure les candidats s'écharperont mutuellement. Autant Bernie Sanders n'a quasiment plus de chance d'être investi par les démocrates et doit donc se montrer offensif face à son rival, autant la crise sanitaire mondiale peut difficilement laisser place à des querelles qui pourraient sembler futiles.

Se montrer «présidentiable»

Il est donc très probable que les deux septuagénaires commencent par montrer un front uni face à la situation. Mais c'est la suite des événements qui est très difficile à prédire. D'autant que ce genre d'événement n'est pas courant. Comme le rappelle le New York Times, il faut remonter à 2008 et un duel entre Barack Obama et John McCain pour voir un débat en situation de crise aussi avancée.

Le but pour les deux hommes sera donc d'apparaître plus «présidentiable» que jamais, et non pas nécessairement offensif. Si l'on en croit les sondages, c'est Joe Biden qui a le plus cette image des deux. À Bernie Sanders de montrer ce soir qu'il a les épaules en situation de crise s'il veut conserver ce petit espoir de renverser une tendance plus négative que jamais pour son avenir.