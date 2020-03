Bernie Sanders a-t-il renversé la tendance face à Joe Biden après son débat ?

Alors que sa campagne semble vouée à l'échec, Bernie Sanders s'est accroché au débat avec Joe Biden dans un ultime espoir d'inverser une dynamique très défavorable. En pleine crise du coronavirus, il fallait apparaître particulièrement efficace, et si sa performance est considérée comme bonne, il n'a pas été supérieur à Joe Biden.

Car selon les médias américains, c'est bien ce dernier qui a été le meilleur dans cet exercice. Si les deux ont passé un long moment à critiquer l'approche de Donald Trump dans cette période d'épidémie, ils se sont aggripés à leurs mesures respectives sans faire de pas vers l'autre. Bernie Sanders a donc de nouveau martelé son programme concernant la couverture maladie pour tous, sans réellement ajouter de nouveautés pour des périodes de crise comme celle qui secoue les Etats-Unis actuellement. Un choix qui lui est reproché par les analystes politiques.

S'ils se sont écharpés sur leurs passés, notamment sur des déclarations vis-à-vis de la guerre en Irak (soutenue par Joe Biden), ou de la sécurité sociale, il n'empêche qu'ils ont promis de faire front commun contre Donald Trump. Une décision qui peut notamment rassurer les cadres démocrates. Des rumeurs de scission du parti entre progressistes et modérés prenaient en effet de l'ampleur ces dernières semaines.

L'unité en toile de fond

Mais même dans cette volonté de front commun, c'est Joe Biden qui a le mieux joué la carte de l'unité. Il a par exemple expliqué qu'il était fondamentalement d'accord avec une majorité des observations politiques de Bernie Sanders, et que leurs différences se jouaient sur des détails. Une posture plus difficile à adopter pour le socialiste, en retard dans les sondages et dans le nombre de délégués, qui devaient donc se montrer plus offensif, et par essence moins «père de la nation».

S'il venait à rester en course jusqu'au 17 mars, date des prochains scrutins de cette primaire démocrate, il ne lui reste plus beaucoup d'options pour renverser la tendance. À moins d'un sursaut de la part de ses soutiens, il se pourrait bien que Joe Biden devienne officiellement l'adversaire de Donald Trump dans les jours ou semaines qui viennent.