Malgré sa majorité, Benny Gantz n'est pas assuré de mettre fin au blocage politique israélien

61 députés. Le seuil de la majorité parlementaire a enfin été atteint en Israël grâce au jeu des alliances et après deux élections législatives infructueuses. Benny Gantz, leader du parti Bleu Blanc, a donc été désigné ce 16 mars pour former un gouvernement, mais sa mission ne sera pas simple pour autant.

Car si l'ancien militaire a réussi à obtenir, contre toute attente, le soutien des deux faiseurs de rois irréconciliables, à savoir les partis arabes et la formation d'Avigdor Lieberman, il doit maintenant réussir à composer un gouvernement qui ne froissera personne. Un véritable jeu d'équilibriste, car si l'un des deux camps claque la porte, tout est terminé. Ce manège de négociation politique, propre à Israël, n'en est donc qu'au début, car ni Lieberman ni les partis arabes ne veulent appartenir au même gouvernement.

Ce challenge, Benny Gantz doit le réaliser en 28 jours. Et son argument numéro 1 sera celui de la fin de la crise politique. Il semblerait d'ailleurs que le nationaliste Avigdor Lieberman en soit conscient, car lorsqu'il a recommandé le chef de file Bleu Blanc, il a déclaré : «lors de la dernière campagne, nous avons dit que le plus important était d'éviter une quatrième élection».

La tête de la Knesset en jeu

Mais Benjamin Netanyahou, qui risque de perdre son poste de Premier ministre et qui est sous le coup d'un procès pour malversation et abus de confiance, fera tout pour empêcher la formation de ce gouvernement. «Bibi» joue en effet plus qu'un simple mandat. Si jamais il venait à réunir lui-même une coalition, il prévoit de faire voter une loi lui accordant une immunité le temps de son mandat. Cependant cette volonté pourrait se retourner contre lui.

Car le parti Bleu Blanc a assuré vouloir remplacer le président de la Knesset, Yuli Edelstein. Si jamais il y parvenait grâce à sa coalition de 61 députés, Benny Gantz pourrait mettre à la place de ce soutien de Benjamin Netanyahou un autre député qui lui serait acquis. Or la première mesure qui serait votée dans ce cas serait une loi empêchant un élu mis en examen de former un gouvernement. Celui qui a passé plus de treize ans en tant que Premier ministre serait donc de facto exclu de ce poste à l'avenir.

Reste à savoir si Yuli Edelstein préfèrera entrer dans un rapport de force institutionnel, en refusant la tenue d'un vote sur son avenir, comme il l'a lui même suggéré. À la Knesset ou au gouvernement, les crises sont donc toutes très loin d'être résolues.