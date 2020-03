Vidéos : des internautes inventent des sports improbables pour faire face au coronavirus

Courts de tennis, piscines, terrains de football... En raison du coronavirus, tous les lieux sportifs ferment un à un en Europe. Mais certains petits malins ont trouvé la parade, en pratiquant des sports tous droits sortis de leur imagination.

Notamment ces deux Espagnols, qui ont inventé le tennis par la fenêtre. Le principe, faire des échanges avec une petite balle jaune, chacun penché sur le rebord d'une fenêtre d'un immeuble, à plusieurs dizaines de mètres du sol. Principal inconvénient, la présence nécessaire d'un ramasseur de balles en bas du bâtiment pour renvoyer les balles perdues...

Peut-être le point de départ d'une mode, deux jeunes Français s'étant eux aussi essayés à ce nouveau sport, qui peut malgré tout faire quelques dégâts matériels si les joueurs manquent d'adresse, comme on peut le voir à la fin de la vidéo.

Toujours un sport de raquette, mais cette fois-ci totalement en intérieur, inventé par deux Autrichiens. Pour le pratiquer, pas besoin de matériel spécifique. Seulement une table, par exemple celle de la cuisine familiale, des paquets de pâtes pour faire le filet, des poêles ou assiettes en guise de raquettes, ainsi que des rouleaux de papier toilette pour compter les scores.

Enfin, pour les adeptes du triathlon, cet Espagnol a, de façon humoristique, fait la démonstration qu'il était possible de pratiquer à domicile les trois disciplines qui composent ce sport très exigeant (natation, vélo, course à pied), en les transformant en natation sur roulettes, cyclisme sur petit vélo et 100 mètres salon-salle de bain.