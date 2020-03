Coronavirus : des heures dédiées aux séniors dans les supermarchés australiens

Priorité aux aînés. Pendant une heure, seules les personnes âgées ont été admises mardi matin dans plusieurs supermarchés d'Australie. Ces derniers ont expérimenté avec plus ou mois de réussite une mesure destinée à permettre aux seniors de faire leurs courses plus sereinement.

Devant certaines enseignes de Melbourne (sud) ou encore Sydney (sud-est), de longues files d'attente se sont formées très tôt, et certains clients sont finalement repartis les mains vides. «C'est le premier jour que nous mettons en oeuvre cette heure dédiée et nous savons que tout n'a pas été parfait dans tous nos magasins», a reconnu dans un communiqué la directrice générale de Woolworths Supermarkets, Claire Peters, dont le groupe réserve le créneau de 7 à 8 heures aux personnes âgées et aux handicapés.

Les magasins vont en tirer des leçons et poursuivre toute la semaine cette initiative, a-t-elle déclaré. Car même si des agents de sécurité se sont efforcés pendant une heure d'empêcher les clients qui avaient moins de 60 ans d'entrer dans les magasins, des supermarchés ont eu certains rayons rapidement dévalisés.

Au Woolworths de Neutral Bay, dans le nord de Sydney, les sentiments étaient mitigés. «Cette mesure est importante mais je ne crois pas que ce soit la meilleure façon de procéder. Il faudrait faciliter les livraisons à domicile car on ne devrait pas voir des personnes de 93 ans faire leurs courses», a déclaré dans la file d'attente Irie Voico, 71 ans.

Un autre client, a expliqué sous couvert d'anonymat qu'il était mal à l'aise à l'idée de rassembler au même endroit autant de personnes de la tranche d'âge considérée comme la plus vulnérable au nouveau coronavirus. Mais certains se félicitaient d'une initiative censée permettre aux seniors d'éviter de se confronter à la cohue provoquée par la ruée sur les produits de première nécessité. L'Australie dénombre à ce stade près de 400 cas de coronavirus. Cinq personnes ont succombé à la maladie dans l'immense île-continent.