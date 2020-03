Espagne : Des touristes britanniques ivres sortent malgré l'interdiction et indignent les internautes

Il n'y a pas qu'en France que le message des autorités pour contenir l'épidémie de coronavirus a du mal à passer. En Espagne, des touristes britanniques provoquent la colère des internautes après s'être rendu ivre dans la rue, au mépris des interdictions.

Dans plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux, il est possible de voir ces voyageurs chanter, se réunir en se faisant la bise avant de se faire réprimander par les forces de l'ordre à Benidorm, au sud de Valence. «Ce n'est qu'une grippe que nous devons surmonter. Prenez une bière», déclare l'un d'eux au média russe RT, en totale opposition avec les récentes découvertes scientifiques sur le virus.

«Cela vous fait avoir honte d'être britannique», se lamente un internaute sur Twitter. Un autre, non sans humour, se demande «comment le Royaume-Uni a pu conquérir le monde» lors de la période coloniale. Enfin, un internaute estime qu'il s'agit certainement de «votants pro-Brexit qui en ont eu marre des étrangers qui venaient au Royaume-Uni sans respecter la loi».

Benidorm + Coronavirus = Managerial mayhem!





As Spain becomes the fourth most infected nation in the world… Some Brits are doing their best to avoid virus precautions and carry on with their holiday as normal. pic.twitter.com/9r79Iz3LjZ

— RT UK (@RTUKnews) March 16, 2020