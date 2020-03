Le Taj Mahal est désormais fermé au public

L'Inde ferme au public tous ses musées et monuments, dont le fameux palais du Taj Mahal, à partir de ce mardi, a annoncé hier le ministre du Tourisme Prahlad Patel.

«Tous les monuments dont l'entrée est payante et tous les musées ont reçu instruction de fermer jusqu'au 31 mars», a précisé le ministre dans un tweet. La plupart des écoles et des lieux de loisirs, dont les cinémas, ont déjà fermé leurs portes dans ce pays de 1,3 milliard d'habitants, le second le plus peuplé au monde.

Pour l'instant, seuls 114 cas et deux morts ont été enregistrés dans le pays. L'Inde a déjà suspendu l'attribution de tous les visas de tourisme et va interdire tous les vols en provenance de l'Union européenne, de Turquie et de Grande-Bretagne à partir de mercredi. Les voyageurs venant des Émirats arabes unis, du Qatar, d'Oman et du Koweït devront être placés en quarantaine pendant 14 jours à leur arrivée en Inde, a annoncé le gouvernement lundi.

Ceux en provenance de Chine, d'Italie, d'Iran, de Corée du Sud, de France, d'Espagne et d'Allemagne étaient déjà soumis à cette période de quarantaine obligatoire. Les postes frontière avec le Bangladesh ou la Birmanie ont été fermés.