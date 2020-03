Coronavirus, en direct : 264 morts en France, le ministère des Armées livre 5 millions de masques

Le coronavirus, nommé «Covid-19» par l'OMS, parti de la ville chinoise de Wuhan, continue de se répandre inégalement d'un continent à l'autre. Il touche désormais près de 150 pays et territoires. On dénombre désormais 264 morts en France. Le bilan s'alourdit quotidiennement et le scénario tant redouté devient une réalité.

> L'épidémie a déjà fait près de 9.000 morts à travers le monde

> Le dernier bilan en France fait état de plus de 9.134 cas confirmés et 264 morts

> Les déplacements sont réduits partout en France jusqu'à nouvel ordre

> En France, les crèches, les établissements scolaires, les universités ainsi que tous les lieux publics recevant du public non essentiels sont fermés depuis lundi 16 mars

22h45

Le ministère des Armées a décidé de livrer cinq millions de masques chirurgicaux, a annoncé mercredi la ministre Florence Parly alors que la France en manque cruellement dans la lutte contre le coronavirus. Les masques appartenant à des stocks de l'armée seront mis à la disposition du ministère de la Solidarité et de la Santé, précise-t-elle dans un tweet accompagné de photos de ces stocks. "Chaque effort compte", ajoute-t-elle.

21h33

«A ce jour, personne ne veut nous tester malgré le contexte très compliqué», le témoignage de Vanessa, la fille d'une victime décédée du #coronavirus dans #HDPros sur CNEWS

21h27

Plus de 209.500 cas d'infection ont été détectés dans 150 pays et territoires depuis le début de l'épidémie qui a fait au moins 8.784 morts, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi soir. La majorité des décès sont recensés en Europe (4.112) et en Asie (3.384 décès).

20h28

4.095 amendes ont été dressées mercredi en France pour non-respect des règles du confinement.

20h04

«La collecte du sang doit absolument se poursuivre, c'est vital tous les jours pour de très nombreux patients [...] Les déplacements de citoyens se rendant dans un lieu de collecte sont autorisés», précise le directeur général de la Santé Jérôme Salomon

19h31

La moitié des patients en réanimation ont moins de 60 ans, annoncent les autorités françaises.

19h28

En France, le coronavirus a causé 89 nouveaux décès en 24 heures et 3.626 malades sont hospitalisés, dont 921 en réanimation selon un bilan communiqué mercredi soir par le ministère de la Santé. Au total, ce mercredi, l'épidémie a déjà fait 264 morts. A titre de comparaison, le bilan était de 148 morts lundi et de 175 morts mardi.

18h52

L'OMS appelle l'Afrique à "se réveiller" et se préparer au "pire".

18h38

La lutte contre le nouveau coronavirus constitue "le plus grand défi" qu'ait connu l'Allemagne depuis la Seconde guerre mondiale, a estimé mercredi Angela Merkel.

18h37

Le Royaume-Uni a décidé de fermer ses écoles à partir de vendredi et jusqu'à nouvel ordre pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé le ministre de l'Education Gavin Williamson.

18h24

L'Italie vient d'annoncer la mort de 475 personnes en une journée. C'est le pire bilan quotidien dans le monde depuis le début de la pandémie.

17h59

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié mercredi le nouveau coronavirus d'"ennemi de l'humanité", alors que plus de 8.000 personnes sont décédées dans le monde depuis son apparition fin décembre en Chine. "Ce coronavirus présente une menace sans précédent. Mais c'est aussi une occasion sans précédent de nous rassembler contre un ennemi commun, un ennemi de l'humanité", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse virtuelle.

17h40

Le nouveau coronavirus a déjà causé plus de morts en réanimation que la grippe saisonnière en France métropolitaine, et cela en moins de temps, selon les chiffres diffusés mercredi sur la grippe, dont le pic est passé dans la majorité des régions

17h31

L'ancien diplomate belge Patrick Nothomb, père de la romancière Amélie Nothomb, est décédé des suites du nouveau coronavirus à l'âge de 83 ans, a-t-on appris mercredi de source officielle.

17h21

La consommation d'électricité en France recule encore un peu plus avec le ralentissement de l'activité économique, conséquence des mesures de confinement pour lutter contre l'épidémie du nouveau coronavirus, a indiqué RTE mercredi. Le gestionnaire du réseau à haute tension avait mesuré lundi une baisse de l'ordre de 10% par rapport à un lundi normal de mars. "Aujourd'hui nous sommes sur une tendance de -15%", a indiqué mercredi une porte-parole de RTE.

17h18

L'Allemagne va transformer des hôtels et des grandes halles en hôpitaux afin d'accroître les capacités d'accueil dans les services de soins intensifs de malades atteints du nouveau coronavirus, a annoncé le gouvernement allemand mercredi.

17h16

Le gouvernement fédéral va prendre la "mesure extraordinaire" d'envoyer un "navire-hôpital" à New York pour faire face à l'afflux de patients attendu avec la progression de la pandémie de coronavirus, a annoncé mercredi le gouverneur de l'Etat de New York.

16h59

La Russie a annoncé mercredi qu'elle pourrait faciliter la vente des boissons alcoolisées en ligne, en raison de nombreux placements en auto-confinement ordonnés par les autorités pour contenir la propagation du nouveau coronavirus.

15h54

Actuellement fermé, Disneyland Paris a décidé de donner 15 tonnes de nourriture aux Restos du Cœur et au Secours populaire.

15h11

Jusqu'à 25 millions d'emplois pourraient être perdus dans le monde à cause de l'épidémie.

15h08

L’attaquant vedette de l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic a annoncé mercredi lancer une collecte de fonds à destination des hôpitaux en Italie, pays européen le plus touché par le nouveau coronavirus. «L'Italie m'a toujours tant donné et, en ces temps dramatiques, je veux rendre encore plus à ce pays que j'aime», a écrit sur son compte Instagram l'ex-international suédois.

«J'ai décidé, avec les personnes qui travaillent avec moi, de créer une collecte de fonds pour les hôpitaux Humanitas (...) Ensemble, nous pouvons vraiment aider les hôpitaux, les médecins et infirmières qui travaillent chaque jour de manière désintéressée pour sauver nos vies», a-t-il poursuivi. Et de conclure: «Ensemble, chassons le coronavirus et gagnons ce match! Et rappelez-vous : si le virus ne va pas à Zlatan, Zlatan va au virus !»

14h57

La préfecture du Morbihan a décidé, à partir de mercredi et jusqu'au 31 mars, d'interdire les locations d'hébergement dans quatre îles, dont Groix et Belle-Ile, afin de lutter contre la propagation du coronavirus.

«Les locations saisonnières de logements et hébergements de tous types et les mises à disposition gracieuses de logements et hébergements de tous types sont interdites», indique la préfecture du Morbihan sur son site internet.

«L’occupation des logements meublés non affectés à l’habitation principale est exclusivement réservée aux propriétaires et, en leur présence, le cas échéant à leurs enfants et à leurs parents», poursuit la préfecture. Les îles concernées par cet arrêté signé mardi par le préfet sont Belle-Ile-en-Mer, Groix, Houat et Hoëdic.

14h52

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi la fermeture temporaire de la frontière entre les Etats-Unis et le Canada pour tous les déplacements «non-essentiels».

«Sur la base d'un accord mutuel, nous allons temporairement fermer notre frontière nord avec le Canada pour tous les déplacements non-essentiels», a tweeté le locataire de la Maison Blanche. «Les échanges commerciaux ne seront pas touchés», a-t-il ajouté.

14h49

La Chine a fait parvenir mercredi un million de masques destinés à la France pour combattre la pandémie de Covid-19 au moment où le pays européen fait face à une pénurie, a indiqué l'agence officielle Chine nouvelle. Un lot d'un million de masques médicaux a été acheminé par avion en Belgique. Il s'agit de dons de deux organisations caritatives chinoises destinés à la France pour l'aider à combattre la propagation du nouveau coronavirus, a précisé Chine nouvelle. Le groupe Alibaba, géant chinois du e-commerce, a pour sa part annoncé dans un communiqué l'atterrissage à Liège (Belgique) d'un avion cargo transportant des masques pour plusieurs pays européens dont la France. Aucun chiffre n'a toutefois été précisé.

14h31

Le concours Eurovision de la chanson, qui devait se dérouler en mai aux Pays-Bas, est annulé en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, ont annoncé mercredi les organisateurs.

«C'est avec un regret profond que nous annonçons l'annulation du concours Eurovision de la chanson 2020 à Rotterdam», a indiqué dans un communiqué l'organisation de cet évènement suivi chaque année par des millions de téléspectateurs dans le monde.

14h19

L'Allemagne va doubler le nombre de lits d'assistance respiratoire dans les hôpitaux pour assurer la prise en charge de patients atteints du nouveau coronavirus, a annoncé mercredi une porte-parole du gouvernement. «Nous avons pour objectif de doubler (le nombre de lits d'assistance respiratoire), les régions doivent mettre en place ce plan», a indiqué Ulrike Demmer lors d'une conférence de presse. L'Allemagne dispose à ce jour d'environ 25.000 lits de ce type.

13h47

Emmanuel Macron s'est rendu mercredi à l'hôpital Avicenne de Bobigny pour une visite surprise aux équipes de réanimation, afin d'adresser «un message de soutien au personnel soignant», a indiqué l'Elysée.

Accompagné d'une délégation très restreinte et sans presse, il effectue cette visite dans le strict respect des consignes de sécurité, a précisé la présidence. Il n’est pas au contact de patients. Il était équipé d'un masque, ainsi que ses interlocuteurs, et a rencontré médecins et infirmières dans une salle de réunion en respectant les distances de sécurité, selon l'Elysée.

«À nos personnels soignants : vous ne comptez pas vos heures face à cette crise inédite. Nous savons ce que nous vous devons et nous mettrons les moyens nécessaires pour vous aider. Honoré d'avoir été à vos côtés ce (mercredi) matin au service réanimation de l'hôpital Avicenne», a-t-il tweeté après sa visite.

13h25

La pandémie du nouveau coronavirus a tué plus de 8.000 personnes dans le monde, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de données officielles. Mercredi à 12H00 GMT, 8.092 décès ont été recensés, la majorité en Europe (3.422) et en Asie (3.384), foyer initial de la contagion. Avec 684 nouveaux morts ces dernières 24 heures pour un total de 78.766 cas, l'Europe est le continent où la pandémie progresse le plus rapidement.

13h10

Donald Trump a annoncé mercredi qu'il tiendrait une conférence de presse dans la journée afin de communiquer une «information très importante»de l'agence fédérale des médicaments concernant la pandémie de coronavirus.

«Je ferai une conférence de presse aujourd'hui pour discuter d'une information très importante de la FDA concernant le Virus Chinois !», a tweeté le président américain, sans donner plus de détails mais en utilisant la formule controversée avec laquelle il désigne le nouveau coronavirus.

La Food and Drug Administration (FDA) est l'organisme fédéral qui supervise notamment la commercialisation des médicaments sur le territoire américain.

12h38

L'inflation tomberait à +0,6% en 2020, selon le projet de loi de finances rectificatif.

12h36

L’Europe a dépassé l’Asie en nombre de décès dus au coronavirus, selon un comptage de l'Agence France Presse.

12h33

Le Bangladesh a annoncé le premier décès dû au nouveau coronavirus dans ce pays densément peuplé de 160 millions d'habitants.

12h32

Le gouvernement veut autoriser la déclaration d'un «état d'urgence sanitaire».

12h24

La moitié des écoliers et étudiants dans le monde privée d'établissement scolaire, annonce l'Unesco.

12h01

L'Iran a annoncé mercredi 147 nouveaux décès dus à la maladie du Covid-19, un record journalier dans un des pays les plus touchés par la pandémie avec désormais 1.135 de morts au total.

11h59

Le ministère de la Culture a annoncé mercredi une «aide d'urgence» de 22 millions d'euros pour différents secteurs cutlurels «frappés de plein fouet» par la crise du coronavirus.

Ce «premier volet d’aides d’urgence» (10 millions d'euros pour la musique, 5 millions pour le spectacle, 5 millions pour le livre et 2 millions pour les arts plastiques) sera suivi par «d'autres mesures spécifiques», a indiqué le ministère qui veut «répondre au risque de disparition des structures culturelles, notamment les plus fragiles».

11h58

L'épidémie de Covid-19 poursuit sa progression spectaculaire en Espagne, deuxième pays le plus touché en Europe, qui compte désormais un total de 13.716 cas et 558 morts, selon le nouveau bilan communiqué mercredi à la mi-journée par les autorités. Plus de 2.500 nouveaux cas et 67 morts ont donc été enregistrés en 24 heures. Le chef du gouvernement Pedro Sanchez a averti devant un parlement quasi vide que "le plus dur restait à venir"

11h53

Un premier centre d'isolement sanitaire dédié aux sans-abri atteints du coronavirus ouvrira vendredi à Paris, a annoncé mercredi le ministère du Logement.

11h37

Le Burkina Faso a enregistré son premier décès lié au coronavirus qui est aussi le premier en Afrique subsaharienne, a annoncé mercredi le coordonnateur national contre l'épidémie.

11h35

Emmanuel Macron rend visite ce mercredi matin à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Une visite surprise destinée à adresser «un message de soutien au personnel soignant», selon l'Elysée.

10h59

Le nouveau coronavirus a fait au moins 7.873 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 9h00 GMT.

Plus de 194.000 cas d'infection ont été dénombrés dans 150 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'imparfaitement la réalité, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

10h33

Angela Merkel s'adressera aux Allemands mercredi soir à la télévision, une première.

10h09

Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a laissé entendre que le calendrier scolaire pourrait être totalement bouleversé en fonction de l'évolution de l'épidémie de coronavirus.

La fermeture de tous les établissements scolaires a été annoncée la semaine dernière jusqu'aux vacances des printemps. Cette période serait-elle susceptible de se prolonger ?

«C'est un cap indicatif, on ne peut être sûr de rien, c'est en fonction de l'évolution de l'épidémie qu'on pourra» décider, a répondu Jean-Michel Blanquer, interrogé sur France info

10h06

La filiale à bas coût d'Air France-KLM, Transavia France, et sa filiale régionale Hop! s'apprêtent à suspendre l'intégralité de leurs vols dans les prochains jours en raison de l'épidémie de coronavirus.

10h02

Le Medef met en garde contre un arrêt de l'activité économique, y compris les secteurs essentiels.

10H00

BMW ferme ses usines en Europe et en Afrique du Sud jusqu'au 19 avril.

09h49

La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé mercredi un plan d'aide à la lutte contre le coronavirus, avec une application pour les soignants mobilisables, la mise à disposition de lits d'internat et une aide financière aux cabinets médicaux et aux associations

09h40

Les marchés «où l'on voit des foules et qui ont beaucoup d'étals» seront «amenés à fermer», a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran, interrogé par des confrères.

«Les marchés où on va chercher à manger doivent pouvoir continuer de fournir de la nourriture aux personnes», a-t-il d'abord tenu à préciser, mais en revanche «ceux où l'on voit des foules, les marchés qui ont beaucoup d'étals, les marchés où il y a autre chose que de l'alimentaire sont amenés à fermer».

09h01

Le gouvernement l'avait dit, c'est fait : l'amende pour non respect du confinement passe à 135 euros, contre 38 euros hier.

Le décret détaillant la mise en place de cette contravention de 135 euros qui réprime la «violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile», décidée par le gouvernement pour freiner l'épidémie de coronavirus, a été publié au Journal officiel.

Selon le JO, le décret, qui instaure une amende forfaitaire de 135 euros portée à 375 euros avec la majoration entre en vigueur «immédiatement».

08h47

Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a appelé les salariés des secteurs essentiels «à se rendre sur leurs lieux de travail», en prenant leurs précautions, pour garantir la «sécurité économique du pays».

«J'invite tous les salariés des entreprises qui sont encore ouvertes, des activités qui sont indispensables au fonctionnement du pays, à se rendre sur leurs lieux de travail», a affirmé le ministre, évoquant les secteurs de l'agroalimentaire, la grande distribution ou encore les déchets.

06h22

La présidente de la Commission européenne a admis que les responsables politiques avaient tous «sous-estimé» l'ampleur du danger représenté par l'épidémie du nouveau coronavirus, dans une interview publiée mercredi par le quotidien allemand Bild.

«Je pense que nous tous, qui ne sommes pas experts, avons sous-estimé au départ le coronavirus», a déclaré Ursula von der Leyen au journal. «Mais entre-temps il devenu clair qu'il s'agit d'un virus qui va nous occuper encore longtemps», a ajouté la présidente de l'exécutif européen.

05h05

Un premier mort du coronavirus a été annoncé mardi au Brésil, où une mobilisation des grandes métropoles a été critiquée par le président Jair Bolsonaro comme relevant d'«une certaine hystérie» préjudiciable à l'économie.

03h48

Le gouverneur de Californie a annoncé mardi que les établissements scolaires de son Etat risquaient de ne pas rouvrir avant les vacances d'été en raison des mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus.

Actuellement, près de 99% des établissements scolaires californiens, soit plus de six millions d'élèves au total, ont été fermés pour plusieurs semaines, a précisé le gouverneur Gavin Newsom lors d'une conférence de presse.

03h24

La Chine a fait état mercredi d'une seule nouvelle contamination locale par le coronavirus pour la deuxième journée consécutive, mais avec aussi 12 cas importés.

02h46

Washington, Etats-Unis | AFP | mercredi 18/03/2020 - 02:46 UTC+1 | 413 mots Le nouveau coronavirus peut survivre pendant plusieurs heures en dehors du corps humain, sur des surfaces diverses ou même dans l'air, d'après une étude publiée mardi.

00h48

Un tribunal américain a ordonné de reporter de 60 jours une exécution prévue mercredi dans l'Etat du Texas, en raison du nouveau coronavirus.

Mardi 17 mars

23h56

Le laboratoire français Sanofi s'est dit prêt à offrir aux autorités françaises des millions de doses de l'anti-paludique Plaquenil, pouvant traiter potentiellement 300.000 malades, après des essais jugés «prometteurs» auprès de patients atteints du Covid-19.

23h08

Les Etats-Unis ont atteint mardi la barre des 100 morts. La moitié de ces décès ont été recensés dans l'Etat de Washington, dans le nord-ouest du pays. La pandémie de coronavirus a par ailleurs fait 12 morts dans l'Etat de New York et 11 en Californie.

22h45

A travers ce diaporama photos, revivez la première journée de confinement vécue par la France entière.

22h18

La Turquie a annoncé le premier décès lié au coronavirus dans le pays, où le nombre de personnes contaminées s'élève à 98.

22h07

Le Terminal 2 de l'aéroport d'Orly va fermer mardi à 23H30 selon des mesures de réduction des coûts prises face à la chute du trafic aérien.

21h56

La population belge est invitée dans la mesure du possible à rester à la maison à compter de mercredi à 12H00 jusqu'au 5 avril. Seules seront autorisées les sorties pour aller chez le médecin, pour l'activité physique en plein air et dans quelques commerces jugés essentiels, comme les pharmacies et les commerces d'alimentation.

20h46

La Ligue de football professionnel (LFP) a indiqué qu'elle espérait terminer au 30 juin les saisons de Ligue 1 et Ligue 2, aujourd'hui à l'arrêt face à la pandémie de coronavirus, grâce au report d'un an de l'Euro 2020.

20h45

La décision de maintenir le premier tour des élections municipales le 15 mars était "fondée sur des motifs scientifiques" et elle est "parfaitement assumée", a affirmé mardi sur France 2 le Premier ministre Edouard Philippe. Par ailleurs, il n'a pas exclu mardi des nationalisations, assurant que pour la compagnie aérienne Air France l'Etat était prêt à "prendre ses responsabilités en tant qu'actionnaire".

20h19

Le Danemark a renforcé mardi les mesures destinées à contenir l'épidémie liée au nouveau coronavirus en interdisant les rassemblements de plus de dix personnes et en imposant la fermeture des commerces, à l'exception des supermarchés et des pharmacies.

19h54

«Cette façon de privilégier de façon moderne la télémédecine et le télésoin est un moyen de limiter massivement le risque d'infection pour vous, pour les professionnels de santé et finalement pour tous les patients qui consultent», souligne le directeur général de la Santé

19h53

«Ne portez pas de masques, soyez solidaires avec nos soignants qui se battent au quotidien», a souligné le directeur général de la Santé Jérôme Salomon

19h46

Blaise Matuidi, champion du monde de football avec l'équipe de France en 2018, a été testé positif au nouveau coronavirus, a annoncé mardi son club, la Juventus Turin.

"Le joueur, à l'isolement volontaire à domicile depuis le mercredi 11 mars (...) va bien et est asymptomatique", a précisé la Juventus dans un communiqué. Il y a quelques jours, il partageait la vidéo ci-dessous...

19h28

Selon un dernier bilan, l'épidémie a fait 175 morts en France, dont 7% en dessous de 65 ans. Il y a désormais 7.730 cas confirmés. 2.575 personnes sont hospitalisées.

17h58

L'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn confirme avoir alerté le Premier ministre Edouard Philippe sur le risque de report des élections municipales à cause du coronavoris, et regrette l'utilisation du mot "mascarade", dans un communiqué mardi.

"Lorsque j'ai appris l'émergence du Coronavirus en Chine, j'ai eu l'intuition qu'une épidémie pouvait se profiler et ne pas se cantonner à la Chine. C'est vrai, j’ai exprimé mon inquiétude depuis le premier jour parce que c'était mon rôle. J'ai reçu le soutien immédiat du président de la République et du Premier ministre", a ajouté la candidate LREM à la mairie de Paris, qui a déclenché une polémique en affirmant avoir alerté l'exécutif dès janvier sur le risque d'une crise sanitaire.

17h44

Les matchs de préparation à l’Euro 2020 de l'équipe de France contre l'Ukraine et la Finlande, initialement prévus fin mars, ont été reportés, a annoncé mardi Noël Le Graët.

17h33

Les tour-opérateurs français ont décidé de reporter tous les départs prévus jusqu'au 30 avril en raison de la pandémie de Covid-19, quelque 350.000 clients étant concernés pour le seul mois d'avril, a indiqué à l'AFP leur syndicat, le Seto.

17h06

Paris-Roubaix n'aura pas lieu le 12 avril en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé mardi ASO, organisateur de la "reine des classiques" cyclistes. Depuis 1896, année de la première édition, seules les deux guerres mondiales ont eu raison de Paris-Roubaix, l'un des "monuments" du sport cycliste.

16h44

Le tournoi de tennis de Roland-Garros est reporté et aura lieu du 20 septembre au 4 octobre.

Le tournoi de #RolandGarros se jouera du 20 septembre au 4 octobre 2020

16h37

Edouard Philippe sera interrogé mardi au journal télévisé de France 2 de 20H00, a annoncé la chaîne, quelques heures après le début du confinement général.

16h25

La vente de paracétamol, recommandée pour combattre les symptômes dus au coronavirus, sera restreinte en pharmacie et suspendue sur Internet à partir du 18 mars, a annoncé l'Agence du médicament (ANSM). La vente se limitera à une boîte par personne sans symptôme ou deux boîtes en cas de fièvre ou douleurs, ajoute l'agence qui s'inquiète des risques de "stockage inutile" au détriment de ceux qui en ont besoin. Ces mesures s'appliquent aux boîtes de 500 mg et de 1.000 mg.

16h11

Le gouvernement britannique a jugé mardi "raisonnable" d'estimer le nombre de cas d'infections au nouveau coronavirus à 55.000 dans le pays actuellement, contre 1.950 officiellement recensés, et estimé qu'un bilan final de l'épidémie à 20.000 morts ou moins constituerait "un bon résultat".

15h51

En pleine crise du coronavirus, "il n'est pas nécessaire de prendre de décisions radicales", a jugé mardi le Comité international olympique (CIO), à un peu plus de quatre mois de l'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo 2020.

15h28

La Copa America 2020 de football a été reportée à 2021.

15h27

Un premier décès a été enregistré au Brésil, à Sao Paulo.

14h44

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) demande aux pays européens de prendre les mesures les plus «audacieuses», a indiqué mardi à Copenhague le chef de la région Europe de l'OMS, rappelant que l'Europe était l'«épicentre» de la pandémie de nouveau coronavirus.

«Chaque pays, sans exceptions, doit prendre les mesures les plus audacieuses pour stopper ou ralentir la menace du virus», a affirmé Hans Kluge, à la tête de la branche Europe de l'institution. L'OMS Europe, qui s'étend de l'Atlantique au Pacifique, comprend 53 pays aussi hétéroclites que la Russie et Andorre, l'Allemagne et le Tadjikistan.

14h25

La Ligue des champions et la Ligue Europa ont été reportées indéfiniment.

13h49

L'Euro 2020 de football a été officiellement reporté d'un an.

12h52

Les autorités iraniennes annoncent 135 décès supplémentaires, ce qui porte à 988 le bilan officiel de l'épidémie. Le pays compte par ailleurs un total de 16.169 cas de contamination.

12h40

Le recours à l'article 16, donnant des pouvoirs exceptionnels au président n'est «pas envisagé», souligne le gouvernement.

12h17

Lors d'un point presse, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a demandé aux Français d'être des «alliés de la guerre».

12h14

Le Premier ministre Edouard Philippe ouvre la cellule interministérielle de crise au ministère de l'Intérieur afin de piloter l'ensemble des questions - autres que sanitaires - relatives au confinement général.

12h00

Depuis ce mardi 17 mars, midi, le confinement général de la population est entré en vigueur. Les 100 000 policiers et gendarmes sont en cours de déploiement sur le territoire, comme l'a confirmé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner lors d'un point.

11h47

En Espagne, près de 2.000 nouveaux cas ont été enregistrés par les autorités. Le bilan total du nombre de personnes contaminées dépasse les 11.000.

11h38

Le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a annoncé que le gouvernement allait faire inscrire dans la loi l'obligation de désinfecter tous les jours les véhicules de transport public.

11h37

L'Assemblée nationale reprendra jeudi en «format restreint».

11h33

Le gouvernement polonais mis en quarantaine après le test positif d'un ministre.

11h18

Un vice-président du Comité olympique japonais infecté.

10h59

Le sanctuaire de Lourdes ferme ses portes «pour la première fois».

10H17

La France prête à recourir à des nationalisations «si nécessaires», annonce le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

10h07

Le gouvernement italien a annoncé qu'il entendait nationaliser la compagnie aérienne Alitalia.

09H21

Le gouvernement va encore réduire la fréquence des trains en France.

09H14

Le constructeur automobile allemand Volkswagen va fermer «de manière imminente» la plupart de ses usines en Europe pour «deux à trois semaines».

09h12

Au lendemain des mesures gouvernementales, notamment de soutien à l'économie, la Bourse de Paris a ouvert en hausse (+3,93%).

09H09

Airbus a annonce la «suspension temporaire» de sa production pendant quatre jours en France et en Espagne, le temps de mettre en place des «conditions strictes» de sécurité.

09h08

Les capacités de réanimation des hôpitaux du Haut-Rhin sont «saturées» face au «nombre de personnes contaminées qui ne cessent de croître chaque jour», alerte la préfère du Grand Est.

Dans le Bas-Rhin, les capacités de réanimation sont «très largement occupées».

09h00

Il est d'ores-et-déjà possible de télécharger l'attestation de déplacement dérogatoire, qui sera obligatoire pour justifier des quelques déplacements autorisés. L'attestation est disponible en cliquant ICI.

08h00

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire annonce une aide de 45 milliards d'euros pour les entreprises et les salariés.

La lutte contre le coronavirus est «aussi une guerre économique et financière», qui sera «durable» et «violente».

05h53

En Polynésie française, où 3 cas confirmés ont été recensés, les autorités ont annoncé la fermetude des établissements scolaires.

04h29

A quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote dans l'Ohio pour la primaire démocrate, le gouverneur de l'Etat a annoncé le report du scrutin compte tenu de «l'urgence sanitaire».

02h27

Nicolas Maduro annonce la mise en «quarantaine totale» du Venezuela.

02h20

La Colombie annonce la fermeture de ses frontières à partir de ce mardi 17 mars et ce, jusqu'au 30 mai.

02h04

L'acteur Tom Hanks est sorti de l'hôpital australien, où il avait été placé à l'isolement après avoir été testé positif au COVID-19.

01h26

Amazon va augmenter les salaires des employés des entrepôts dans le monde et recruter 100 000 personnes aux Etats-Unis pour faire face à l'afflux de commandes lié à la crise de coronavirus.

Lundi 16 mars

23h11

Le message est clair.

23h03

Emmanuel Macron a annoncé qu'un projet de loi "permettant de répondre à l'urgence" face au coronavirus serait présenté en Conseil des ministres, puis dès jeudi devant le Parlement. Un Conseil des ministres est prévu dès mardi à 10H30, a fait savoir dans la soirée l'Elysée.

22h36

«Les entrées de tous les ressortissants étrangers dans l'espace Schengen sont proscrites », déclare le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner

22h23

«Toutes les personnes qui circuleront devront être en mesure de justifier leurs déplacements», annonce le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner

22h20

«La violation de ces règles est actuellement punie d'une amende de l'ordre de 38 euros. Elle sera portée très rapidement à un niveau supérieur qui pourrait être de 135 euros », déclare le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner

22h16

100.000 policiers et gendarmes vont être mobilisés en France, annonce Christophe Castaner.

22h02

Pour protéger les Français, nous prenons les mesures de confinement qui s'imposent.





N'entrez pas en contact avec plus de 5 personnes par jour. Chaque contact évité peut être une vie sauvée.





Par la mobilisation de chacun, ensemble, nous ferons face au #COVIDー19.

21h43

Le premier essai clinique pour tester un vaccin contre le nouveau coronavirus a débuté lundi à Seattle. "L'essai clinique ouvert va inclure la participation de 45 adultes volontaires en bonne santé âgés de 18 à 55 ans pendant environ six semaines", ont expliqué les Instituts nationaux de santé américains (NIH) dans un communiqué.

20h54

Donald Trump a appelé lundi les Américains à éviter tout rassemblement de plus de 10 personnes afin de tenter de contenir l'épidémie de nouveau coronavirus, qui pourrait selon lui prendre fin en juillet ou en août aux Etats-Unis.

20h38

Les contaminations au nouveau coronavirus ont marqué une nouvelle progression de 1.210 cas et 21 décès en 24 heures, portant le total respectivement à 148 décès et 6.633 cas depuis le début de l'épidémie en France, a annoncé lundi le site officiel Santé publique France. Face à la progression rapide du virus, l’Ile-de-France (1.762 cas confirmés) et le Grand Est (1.543) sont les deux régions les plus touchées, selon la même source.

20h29

Le second tour des élections municipales est reporté, a aussi indiqué le président de la République. Il a aussi promis «une garantie de l'Etat» de 300 milliards pour les prêts bancaires des entreprises.

20h19

Les frontières à l'entrée de l'UE et de Schengen vont être fermées dès mardi midi. Les loyers, factures d'eau et de gaz sont suspendus.

«Dès demain midi, les frontières à l'entrée de l'Union européenne et de l'espace Schengen seront fermées», annonce Emmanuel Macron

20h17

Emmanuel Macron annonce qu'un hôpital de guerre va être déployé en Alsace.

20h13

«Nous sommes en guerre sanitaire», a indiqué le chef de l'Etat.

20h07

Emmanuel Macron annonce des déplacements fortement réduits dès mardi midi pour au moins 15 jours. Toute infraction aux règles sera sanctionné.

«J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain midi et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits», a déclaré Emmanuel Macron #coronavirus

19h53

Emmanuel Macron doit s'exprimer dans quelques minutes.

19h48

L'Allemagne a enregistré plus d'un millier de nouveaux cas de coronavirus en 24 heures pour atteindre un total de 6.012, a annoncé lundi l'Institut allemand Robert-Koch.

19h37

Le Conseil scientifique installé par le gouvernement a recommandé des mesures de confinement "à l'italienne" contre le coronavirus, lors de la visioconférence réunissant Edouard Philippe, les chefs de partis et les associations d'élus.

18h40

D'après un décompte de l'AFP, le Covid-19 a déjà fait au moins 7000 morts partout dans le monde.

18h24

En Inde, le Taj Mahal est maitenant fermé aux visiteurs.

18h13

L'Italie a dépassé la barre des 2.000 morts.

18h04

Le gouvernement britannique demande d'éviter tout contact et déplacement "non essentiel".

17h57

«Mon père va mourir». Bénédicte Pételle, députée des Hauts-de-Seine, a publié un message poignant visant à sensibiliser la population en cette période de crise sanitaire majeure.

17H52

La validité des documents de séjour des étrangers en situation régulière, comme les demandeurs d'asile ou les détenteurs d'un titre de séjour, sera prolongée de trois mois a annoncé la Préfecture de police de Paris.

17H50

L'Iran a annoncé la fermeture de quatre importants lieux saints, dont le sanctuaire de Machhad, première ville sainte chiite d'Iran

17h44

La Bourse de Londres termine en baisse de 4,71%.

17h41

Le Portugal a enregistré son premier décès, a annoncé la ministre de la Santé Marta Temido.

17h30

Face à la "crise sanitaire mondiale majeure de notre époque", l'OMS appelle à effectuer "un test pour chaque cas suspect".

17h28

L'Espagne annonce la fermeture de ses frontières terrestres.

17h27

Le gouvernement suisse a décrété l'état d'urgence jusqu'au 19 avril, interdisant "toutes les manifestations publiques et privées" avec une exception pour les enterrements.

17h23

Les autorités goenlandaises ont annoncé avoir détecté un premier cas.

17h14

Le gouvernement propose le report du second tour des municipales au 21 juin.

17h06

Il y a désormais plus de cas et de décès dans le reste du monde qu'en Chine.

16h59

Selon France Bleu, le maire de Nice Christian Estrosi a été testé positif au coronavirus.

16h45

La Turquie a annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre des prières collectives dans ses mosquées, y compris la grande prière du vendredi, afin de limiter le risque de propagation du nouveau coronavirus.

16h41

La Thaïlande a annoncé à son tour "la fermeture des lieux de divertissement, des stades et des écoles".

16h39

Le Bénin a enregistré lundi son premier cas de coronavirus.

16h37

Le gouvernement italien a adopté un décret contenant des mesures d'un montant d'environ 25 milliards d'euros pour soutenir les familles et les entreprises touchées par la pandémie.

16h36

La Commission européenne a proposé de "restreindre" les voyages "non essentiels" vers l'Union européenne, pour une période initiale de trente jours..

16h24

L'Allemagne a décidé la fermeture des magasins non essentiels et l'interdiction des rassemblements dans les lieux de culte.

16h22

Renault a annoncé mettre à l'arrêt toutes ses usines en France.

16h17

Le Tour de Romandie, épreuve cycliste suisse qui était prévue du 28 avril au 3 mai, a été annulé ont annoncé les organisateurs.

16h05

L'Arménie a déclaré l'état d'urgence sur tout son territoire et de nouvelles mesures et restrictions face à la progression de l'épidémie de coronavirus dans ce petit pays du Caucase.

15h43

Les restaurants des aires d’autoroutes seront fermés jusqu’à nouvel ordre sur l’ensemble du réseau VINCI Autoroutes. La distribution de carburant et les espaces de vente de produits de première nécessité restent opérationnels.

15h38

Emmanuel Macron va recevoir les présidents des deux assemblées à 17h.

14h27

Les transports en commun exploités par la RATP à Paris et dans son agglomération seront réduits mardi à la suite de mesures contre le coronavirus, a annoncé l'opérateur après avoir déjà observé une chute de moitié de la fréquentation ce lundi.

Deux métros sur trois seront en circulation mardi, 70% des bus et tramways, 60% des RER B et la moitié des RER A, a annoncé le groupe à l'AFP, précisant que ces prévisions étaient «évolutives» avant d'éventuelles annonces du gouvernement.

14h05

Le numéro deux de l'exécutif bruxellois, le Néerlandais Frans Timmermans, 58 ans, s'est imposé une quarantaine après avoir participé à une réunion avec la secrétaire d'Etat française Brune Poirson, testée positive au coronavirus, a annoncé lundi la Commission européenne.

«Le Vice-président exécutif Frans Timmermans est en quarantaine qu'il s'impose lui-même jusqu'au 20 mars, après avoir participé le 6 mars au 'European Plastics Pact' avec la secrétaire d'Etat française à la Transition écologique Brune Poirson, qui a été testée positive au Covid 19», a expliqué le porte-parole de la Commission Eric Mamer.

«Je suis heureux de vous rassurer sur son état de santé. Il n'a aucun symptôme et il dit lui-même 'I'am perfectly fine'», a-t-il précisé.

«Pour l'instant aucun autre commissaire n'a été placé en quarantaine car il n'y a aucune indication que Frans Timmermans a contracté le virus», a ajouté le porte-parole.

13h59

Les députés LR Guy Teissier et LREM Sylvie Charrière ont annoncé dimanche et lundi être atteints par le coronavirus, qui touche fortement l'Assemblée, où la date de reprise des travaux est incertaine et suspendue aux annonces de l'exécutif.

Une quinzaine de députés sont contaminés à ce stade, mais ce chiffre pourrait être sous-estimé, car il ne s'agit que des parlementaires qui ont effectué les tests de dépistage.

«On a plusieurs cas de députés avc des symptômes mais non dépistés», selon un responsable LREM.

Dimanche soir, le député LR Guy Teissier (Bouches-du-Rhône), fiévreux dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué être hospitalisé à Marseille après un test positif. Il se dit «en forme» sur Facebook et attend d'être renvoyé chez lui pour «terminer sa quarantaine».

Lundi, la «marcheuse» Sylvie Charrière, membre de la commission des Affaires culturelles où plusieurs cas ont été recensés, a confirmé sur Twitter un «diagnostic positif au Covid-19», après «un important accès de fièvre».

11h54

L'Espagne a enregistré près de 1000 cas supplémentaires en seulement 24 heures. Le nombre de morts est quant à lui passé de 288 à 297.

11h47

L'Iran a enregistré 129 nouveaux décès, portant le bilan total à 853 morts depuis le début de l'épidémie.

11h36

Les voyagistes français reportent tous les départs prévus jusqu'au 31 mars.

11h11

La candidate à la mairie de Paris, Agnès Buzyn annonce dans un communiqué qu'elle «arrête» sa campagne à Paris «compte tenu de l'aggravation de la situation sanitaire», précisant qu'elle ne se retire pas de la course.

10h48

Emmanuel Macron s'exprimera à la télévision à 20H00 ce lundi.

10h39

Le procès à Saintes du chirurgien Joël Le Scouarnec, accusé d'agression sexuelle sur quatre mineures, a été renvoyé au mois d'octobre en raison de la crise du coronavirus.

10h11

L'épidémie de coronavirus provoque «un afflux de patients» dans les hôpitaux, où certains services de réanimation «sont déjà débordés», a souligné le Pr Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital parisien Georges-Pompidou.

09h39

L'Union européenne anticipe une récession sur 2020, a annoncé le commissaire européen chargé du Marché intérieur Thierry Breton. Selon lui, l'impact global du coronavirus pourrait atteindre «2 à 2,5%».

09h17

La Bourse de Paris plonge de nouveau à l'ouverture (-5,62).

09h17

Emmanuel Macron réunit ce lundi à midi un déjeuner en «format Conseil de défense».

09h10

Le groupe Michelin a annoncé l'arrêt de ses usines en Espagne, en France et en Italie, pour une semaine.

08H50

La réforme de l'indemnisation chômage, qui devait entrer en vigueur le 1er avril, va être reportée au 1er septembre, a annoncé la ministre du Travail Muriel Pénicaud.

08H50

Air France prévoit de réduire son offre de «70 à 90%» pendant deux mois.

08h41

La police allemande a entamé ses contrôles à la frontière avec cinq pays, dont la France.

07h50

La situation en France est «très inquiétante» et «se détériore très vite», a indiqué sur France Inter Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, craignant une «saturation» des hôpitaux.

«Le nombre de cas double désormais tous les trois jours» mais «je voudrais surtout que nos concitoyens se rendent compte qu'il y a des personnes qui sont malades, en réanimation et dont le pronostic vital est engagé, et ces personnes se chiffrent en centaines», a-t-il poursuivi.

06h44

La Bourse australienne subit une chute historique de 9,7% à la clôture.

05h35

La ville Los Angeles ordonne à son tour la fermeture des bars, restaurants et boîtes de nuit jusqu'au 31 mars au moins.

05h29

Un nouveau foyer de contamination lié à une église est apparu en Corée du Sud. 46 cas au sein d'une congrégation ont été enregistrés.

04h50

Les compagnies aériennes ont annoncé des restrictions drastiques de leurs plans de vol, en réponse à l'interdiction d'entrée aux Etats-Unis des voyageurs en provenance d'Europe, qui sera étendue lundi soir au Royaume-Uni et à l'Irlande.

04h23

Le groupe allemand TUI, numéro 1 mondial du tourisme, a annoncé la suspension de la "la plus grande partie" de ses activités de voyagistes.

03h57

Le groupe MGM Resorts a annoncé la fermeture temporaire de 13 casinos et hôtels de Las Vegas, pour une durée indéterminée.

O3h17

Le maire de New York Bill de Blasio annonce la fermeture des écoles publiques, des bars et des restaurants.

01h44

L'Argentine a, à son tour, fermé ses frontières et suspendu les cours dans tous les établissements scolaires.

01h27

Le Guatemala s'est fermé aux ressortissants européens après avoir enregistré un premier décès sur son sol.

00h25

Le gouvernement tchèque a annoncé que la libre circulation des citoyens serait limitée pendant huit jours pour tentet d'endiguer la progression du coronavirus.

Dimanche 15 mars

23H55

L'état d'urgence décrété en Serbie.

23h53

Le gouvernement autrichien a renforcé les restrictions à la vie publique en interdisant les rassemblements de plus de 5 personnes, en limitant les déplacements au strict nécessaire et en prévoyant de faire contrôler ces interdictions par la police.

22h52

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a annoncé dimanche que sept Etats du Venezuela, dont Caracas, seraient placés lundi en «quarantaine sociale» et que leurs habitants devront rester confinés chez eux, sauf pour des raisons de première nécessité, pour tenter d'enrayer la propagation du coronavirus.

A partir de 5H00 (9H00 GMT) lundi, les six millions d'habitants de Caracas, ainsi que ceux des Etats de Miranda, Vargas, Zulia, Tachira, Apure et Cojedes devront rester confinés chez eux, sauf pour aller acheter de la nourriture ou en cas d'urgence médicale, a déclaré M. Maduro lors d'une allocution télévisée, précisant que le Venezuela comptait désormais 17 cas confirmés du nouveau coronavirus.

21h46

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Larry Kudlow, a affirmé dimanche qu'une pénurie n'était pas à craindre dans les supermarchés américains, car «la plupart (des) chaînes d'approvisionnement fonctionnent plutôt bien aux États-Unis».

«J'ai lu certaines situations où cela pose problème, mais la plupart de nos lignes d'approvisionnement fonctionnent plutôt bien aux États-Unis», a déclaré Larry Kudlow dimanche sur la chaîne CBS.

Interrogé sur sa capacité à garantir aux gens qu'ils pourront continuer à se nourrir tout en restant chez eux pour arrêter la propagation de l'épidémie, il a répondu : «je dirais oui, sachant qu'il peut y avoir quelques exceptions».

20h37

L'épidémie de coronavirus a fait 127 morts, soit 36 de plus que samedi, et 5.423 cas de contamination confirmés, soit plus de 900 cas supplémentaires en un jour, selon le décompte quotidien de l'agence nationale de santé publique, Santé Publique France.

Cette hausse du nombre de morts et des contaminations est la plus importante enregistrée en un jour en France depuis l'apparition du virus sur le territoire. Un peu plus tôt, le ministre de la Santé avait évoqué sur France 2 un total de 120 morts et 5.400 cas.

20h14

Le bilan de l'épidémie de coronavirus en France est passé à 120 morts, soit 31 de plus que samedi, et 5.400 cas de contamination confirmés depuis le mois de janvier, soit 900 cas supplémentaires en un jour, a annoncé dimanche soir le ministre de la Santé Olivier Véran sur France 2.

Cette hausse du nombre de morts et des contaminations est la plus importante enregistrée en France depuis l'apparition du virus sur le territoire.

19h52

Le président des Républicains (LR) Christian Jacob a été testé positif au coronavirus, a annoncé dimanche à l'AFP son entourage. M. Jacob «n'est pas hospitalisé» et «il a été confiné à son domicile» où il est astreint à des mesures de confinement, a précisé cette source.

18h56

La Colombie, qui compte 34 cas du nouveau coronavirus, va à partir de lundi fermer ses frontières aux étrangers, n'autorisant l'entrée qu'aux Colombiens et aux résidents qui devront être en isolement pour 14 jours, a annoncé dimanche le président Ivan Duque.

Dans un message transmis sur Twitter, le chef de l'Etat a informé qu'«à partir de ce 16 mars, l'entrée dans le pays des non ressortissants et des non résidents en Colombie est restreinte». Les Colombiens et les étrangers qui vivent dans le pays pourront y entrer, mais «seront en isolement préventif obligatoire pour 14 jours» à leur domicile, a ajouté le président Duque.

Cette mesure élargit la décision annoncée vendredi de fermer la frontière avec le Venezuela voisin, qui compte 10 cas confirmés, et de restreindre l'entrée des étrangers ayant voyagé en Europe et en Asie au cours des 14 jours précédents.

18h41

Le dernier comptage AFP fait état de 2.000 morts en Europe.

18h18

L'Italie a enregistré 368 nouveaux décès liés au coronavirus en 24 heures, ce qui fait grimper le nombre des morts à 1.809 dans le pays, le plus touché en Europe, selon un bilan publié dimanche par la Protection civile.

Comme samedi, le nombre de personnes contaminées fait un nouveau bond, avec 3.509 cas supplémentaires en 24H00, soit un total de près de 25.000. La région de Milan, la Lombardie (nord) reste de loin la région la plus touchée avec 1.218 morts et 13.272 cas.

18h17

Les tribunaux en France seront fermés à partir de lundi en raison du coronavirus sauf pour le traitement des «contentieux essentiels», a annoncé dimanche la garde des Sceaux Nicole Belloubet dans un mail adressé aux agents du ministère de la Justice.

Dans ce message consulté par l'AFP, la ministre appelle également à repousser, «dans la mesure du possible», les procès d'assises. Elle ordonne aussi des mesures «pour éviter la circulation du virus en détention», en limitant par exemple «au strict minimum» les extractions judiciaires.

Les «contentieux essentiels» comprennent «les audiences correctionnelles pour les mesures de détention provisoire et de contrôle judiciaire», les «comparutions immédiates», «les présentations devant le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention».

Cela concerne aussi «les audiences du juge de l'application des peines» ainsi que celles du «tribunal pour enfants et du juge pour enfants» pour «la gestion des urgences», ou encore «les permanences du parquet». «Les procès pourront être renvoyés, dans les limites du délai raisonnable et dans le respect des délais de détention provisoire», explique la ministre. Dans les prisons, «les mouvements internes doivent être fortement réduits, en suspendant les activités en milieu confiné (enseignement, activités socio-culturelles, sport)».

«En revanche, les promenades et activités sportives en plein air ou en espace non confiné seront maintenues avec les aménagements nécessaires», de même que «pour le travail et la formation professionnelle dans les espaces permettant de respecter les mesures barrière», ajoute Mme Belloubet.

18h15

Contrairement à ce qui était annoncé jusqu'alors, les concours qui devaient se tenir dans l'enseignement supérieur durant les trois prochaines semaines seront reportés, ont annoncé dans un communiqué commun les ministres de l'Enseignement supérieur et de l'Education.

18h03

Le gouvernement néerlandais a ordonné dimanche la fermeture de toutes les écoles, bars, restaurants, maisons closes ou encore coffee shop, afin de contrôler la progression de la pandémie de coronavirus.

«Du 16 mars au 6 avril (...), les écoles et garderies seront fermées sauf pour les enfants dont les parents occupent des emplois essentiels», a annoncé le ministre de l'Education Arie Slob. «Tous les restaurants et bars ferment à partir de 18H00 aujourd'hui (dimanche) ainsi que les clubs de sport, saunas, maisons closes et coffee shop», a ajouté le ministre de la Santé, Bruno Bruins, lors d'une conférence de presse.

18h02

Les autorités croates ont ordonné dimanche l'évacuation des patients d'un hôpital de la capitale Zagreb, après la contamination par le nouveau coronavirus de deux médecins de cet établissement.

Le gouvernement a également relevé le niveau de défense contre le virus au niveau 3, sur une échelle de cinq, a déclaré le ministre de la Santé Vili Baros. «L'évacuation des patients de l'hôpital Dubrave vers d'autres hôpitaux de Zagreb est en cours», a déclaré le ministre. Il a expliqué que les deux médecins avaient été contaminés «en dehors de l'hôpital, lors de contacts avec des personnes contaminées qui sont arrivées en Croatie de l'étranger».

Le directeur de l'Institut de la santé publique, Krunoslav Capak, a dit pour sa part que «le personnel médical et des patients» seraient placés «sous surveillance médicale», sans préciser leur nombre.

17h58

Pubs et clubs de «Temple Bar», coeur de la vie nocture de Dublin, ont décidé «volontairement» de fermer leurs portes dimanche jusqu'à nouvel ordre pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, ont-ils annoncé dans un communiqué.

Cette décision avec «effet immédiat» a été prise car les membre de la Temple Bar company, qui regroupe les établissements de cette rue emblématique de la capitale irlandaise, ont constaté qu'il était «impossible» de suivre les recommandations des autorités de santé publique de limiter les rassemblements de plus de 100 personnes.

17h16

L'Union Européenne a annoncé dimanché qu'elle limitait les exportations de masques et d'autres équipements médicaux de protection, afin de garantir son propre approvisionnement face à la pandémie de nouveau coronavirus.

«Nous avons adopté aujourd'hui un sytème d'autorisation d'exportation pour ces équipements (médicaux, NDLR). Cela veut dire que ces exportations hors de l'Union Européenne devront être autorisées par les gouvernements de l'Union Européenne», a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans une vidéo postée sur Twitter.

16h29

La France va renforcer à partir de lundi matin les contrôles à sa frontière avec l'Allemagne, sans toutefois la fermer partiellement, comme l'a décidé Berlin face au coronavirus, a annoncé dimanche le ministère de l'Intérieur.

«Nous allons limiter les traversées de la frontière au strict nécessaire, en laissant passer les personnes transfrontalières et le transport de marchandises. Mais ce n'est pas une fermeture», a expliqué à l'AFP une source au ministère.

16h18

Tous les examens de permis de conduire, pratiques et théoriques, qui devaient se tenir à compter de lundi sont reportés, conséquence des restrictions annoncées samedi par Edouard Philippe pour freiner le coronavirus, a indiqué dimanche la Sécurité routière.

«À la suite des décisions du Premier ministre le 14 mars, l'activité des inspecteurs du permis de conduire est interrompue à compter du lundi 16 mars, pour une durée indéterminée», souligne le communiqué.

«Cela entraîne par conséquent le report sine die des épreuves de l'examen pratique du permis de conduire. De même, les épreuves de l'examen théorique général et de l'examen théorique +moto+ (le code, ndlr) sont interrompues jusqu'à nouvel ordre», poursuit-il.

15h47

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a exhorté dimanche les gouvernements du monde à travailler ensemble pour empêcher l'économie mondiale d'entrer en récession en raison de la propagation du nouveau coronavirus.

«Outre le fait qu'il provoque une crise de santé publique, le virus infecte également l'économie mondiale», écrit M. Guterres dans une tribune du quotidien portugais Publico.

La propagation du virus a perturbé les chaînes d'approvisionnement et provoqué la chute de l'investissement et de la consommation, conduisant à un «risque réel et croissant de récession mondiale», poursuit l'ancien Premier ministre socialiste portugais.

15h36

L'Allemagne a annoncé, en début d'après-midi, que le pays fermera lundi 16 mars ses frontières avec trois pays, dont la France.

14h29

Quelque 2.000 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en Espagne et une centaine de personnes sont mortes, en 24 heures en Espagne, le pays le plus touché en Europe derrière l'Italie, ont annoncé dimanche les autorités.

Selon le dernier bilan, un total de 7.753 cas ont été détectés tandis que 288 personnes sont décédées du Covid-19 dans le pays qui s'est mis à l'isolement quasi total pour tenter de freiner la propagation de la pandémie.

Les précédents chiffres, communiqués par les autorités samedi, faisaient état de plus de 5.700 cas et au moins 183 morts.

Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a annoncé samedi soir la mise à l'isolement quasi total du pays dont les 46 millions d'habitants n'ont le droit de sortir seuls de chez eux que pour des raisons impératives comme aller travailler, à la pharmacie, se faire soigner ou acheter à manger.

Tous les commerces non essentiels, les écoles, les musées, les établissements sportifs ont par ailleurs été fermées dans l'ensemble de l'Espagne tandis que les processions religieuses prévues pour la Semaine sainte début avril ont été annulées dans de nombreuses régions ou villes du pays comme Séville, en Andalousie.





13h21

Bruno Le Maire assure qu'il n'y aura pas de pénuries. « La Sécurité d'approvisionnement des Français en alimentaire et produits de 1ère nécessité est garantie»

Bruno Le Maire assure qu'il n'y aura pas de #pénuries : "La sécurité d'approvisionnement des Français en alimentaire et produits de 1ère nécessité est garantie" #coronavirus

12h51

Le gouvernement autrichien a renforcé dimanche les restrictions à la vie publique en interdisant les rassemblements de plus de cinq personnes, en limitant les déplacements au strict nécessaire et en prévoyant de faire contrôler ces interdictions par la police afin de freiner la propagation du coronavirus.

Ces nouvelles mesures ont été décidées lors d'une session spéciale du parlement. Dans son discours, le chancelier autrichien Sebastian Kurz a exhorté la population à «s'auto-isoler», à se déplacer uniquement pour des motifs de première nécessité ainsi qu'à limiter leurs contacts «à ceux avec lesquels ils vivent».

12h08

Une deuxième infirmière travaillant à la prison de Fresnes (Val-de-Marne), l'une des plus surpeuplées et dégradées de France, a été testée positive au coronavirus, a-t-on appris dimanche auprès de la direction de l'administration pénitentiaire (DAP). C'est dans cette même maison d'arrêt qu'un détenu de 74 ans a été testé positif au coronavirus vendredi, premier cas dans les prisons françaises. Il a été hospitalisé.

L'infirmière a été «testée positive hier (samedi) soir», a indiqué à l'AFP la DAP, qui confirme des informations de source syndicale.

Une première infirmière travaillant dans cette prison avait déjà été testée positive. Toutes deux travaillaient au même endroit, «à l'unité sanitaire de Fresnes», selon la DAP, qui n'est pas en mesure de dire dans l'immédiat si elles ont été en contact récemment.

On ignore également si toutes deux ont été en contact avec le détenu contaminé.

«Les personnes identifiées qui ont été directement en contact» avec la nouvelle infirmière contaminée «ont été écartées et placées en quatorzaine» et "par précaution, autour de l'unité sanitaire, les personnels portent des masques», selon la DAP. Celle-ci insiste sur le fait que «beaucoup de précautions sont prises" et que les «gestes barrières» sont scrupuleusement respectés.

«Il est plus que nécessaire pour la direction de prendre des mesures strictes», a réagi le syndicat national pénitentiaire Force ouvrière, qui assure qu'il «prendra ses responsabilités en cas d'inaction».

A la suite des annonces du Premier ministre Edouard Philippe, qui a notamment ordonné la fermeture de tous les lieux publics non-indispensables afin de freiner l'épidémie, l'Union Régionale UFAP UNSA Justice de Paris a quant à elle «exigé» «des mesures restrictives liées aux mouvements en détention, aux parloirs, aux ateliers», et le «dépistage systématique des arrivants».

«Afin que ce virus ne se propage pas au sein de nos détentions, il nous paraît primordial que les entrées dans chacune des structures soient strictement restreintes pour des nécessités absolues», indique le syndicat dans une lettre au Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de Paris.

11h44

L'Iran annonce 113 nouveaux décès, le bilan officiel monte à 724 morts.

10h40

La ministre des Transports, Elisabeth Borne, annonce le maintien des transports en commun dans les villes, et ce malgré le passage au stade 3.

Les transports «longue distance» en trains, cars ou avions seront «progressivement réduits» dans les jours à venir afin de limiter la propagation du coronavirus et devront être «limités au strict nécessaire», a-t-elle annoncé.

Il «n'y aura pas d'arrêt brutal», a-t-elle précisé.

Elisabeth Borne : "Il n'y aura pas d'arrêt brutal ni d'arrêt complet" des transports en commun #coronavirus

10h35

Le ministre jordanien de la Santé Saad Jaber a annoncé dimanche que le royaume hachémite avait recensé six contaminations au nouveau coronavirus, dont quatre touristes français.

Les deux autres personnes contaminées sont des Jordaniens, l'un de retour d'un voyage en Grande-Bretagne et l'autre contaminé par une touriste américaine de retour d'Egypte, a précisé M. Jaber lors d'une conférence de presse.

«Les quatre touristes français devaient reprendre leur avion ce matin mais, décemment, nous n'avons pas pu les laisser embarquer alors qu'ils étaient malades», a ajouté le ministre.

Ils ont été hospitalisés et l'ambassade de France suit leur situation, a-t-il encore expliqué.

Jusqu'ici, Amman n'avait annoncé qu'un seul cas de contamination au nouveau coronavirus qui a déjà touché plus de 154.000 personnes et fait environ 5.800 morts à travers le monde.

Un Jordanien de retour d'Italie avait passé deux semaines à l'hôpital avant d'en ressorti guéri de la maladie Covid-19.

Amman a annoncé samedi l'arrêt de tous les vols vers et depuis son sol à compter de mardi et jusqu'à nouvel ordre, la fermeture des écoles et universités et l'interdiction des rassemblements sportifs ou religieux pour éviter toute contagion.

10h00

Au moins trois nouveaux députés - deux chez Les Républicains et un de La République en marche - ont été contaminés par le coronavirus, soit un total d'une douzaine de cas pour l'heure recensés, a-t-on appris samedi de sources parlementaires.

Parmi les élus récemment dépistés positifs figurent Michel Herbillon (LR, Val-de-Marne), confiné chez lui à Maisons-Alfort avec «un peu de fièvre et des courbatures», a-t-il précisé à l'AFP. Le député, candidat en 3e position sur une liste à Maisons-Alfort dont il fut maire de 1992 à 2017, «ira voter dimanche avec des gants et un masque», a-t-il indiqué.

Deux autres députées sont aussi touchées (une LR, une LREM), ont indiqué des sources parlementaires concordantes.

Au total, au moins une douzaine de députés ont été testés positivement et au moins quatre membres du personnel et deux collaborateurs de l'Assemblée.

07h45

Toutes les célébrations liturgiques de la semaine de Pâques se tiendront sans fidèles sur la place Saint-Pierre, pour cause de coronavirus, a annoncé dimanche le Vatican.



«En raison de l'actuelle urgence sanitaire internationale, toutes les célébrations liturgiques de la Semaine Sainte se tiendront sans la présence physique des fidèles», écrit dans un communiqué la Préfecture de la Maison Pontificale.

Dans le même communiqué, le Vatican précise que «jusqu'au 12 avril, les audiences générales du Saint Père et les récitations de l'Angelus ne seront visibles qu'en streaming sur le site officiel Vatican News».

Selon le bilan publié samedi soir, ce sont désormais 1.441 personnes qui ont été tuées par le coronavirus en Italie, pays de loin le plus touché d'Europe. Plus de 21.000 Italiens ont été détectés positifs, dont 3.500 lors des dernières 24 heures.

23h38

Des présidents de région et des élus de tous bords réclamaient samedi soir un report des élections municipales dont le premier tour est prévu dimanche en raison de la propagation du coronavirus, mais l'exécutif a fait savoir que le maintien était de mise.

23h32

L'effectif du Stade Français a été placé en confinement après qu'un joueur a été détecté positif au nouveau coronavirus, le premier dans le Top 14 de rugby, a-t-on appris samedi auprès du directeur général du club parisien, Thomas Lombard. Le Stade Français n'a pas précisé l'identité du joueur concerné.

La Ligue nationale de rugby a annoncé vendredi la suspension immédiate du Top 14 et de la Pro D2, alors qu'au niveau international, l'ensemble de la dernière journée du Tournoi des six nations prévue ce week-end a été ajournée.

Dans le football français, deux premier cas avérés de coronavirus ont été enregistrés vendredi dans le club de Troyes. La Ligue 1 et la Ligue 2 sont également à l'arrêt.

23h17

Le gouvernement de Monaco a annoncé la fermeture à partir de samedi minuit des «lieux recevant du public, non essentiels à la vie du pays» jusqu'à nouvel ordre, face à la progression du coronavirus dans les pays limitrophes.

«Resteront ouverts les magasins et marchés d'alimentation, les pharmacies, les bureaux de tabac et de presse, les stations-services et les banques», a-t-il précisé dans un communiqué. Tous les autres établissements commerciaux, notamment les restaurants, casinos, cafés, salles de spectacles, cinémas et discothèques etc. devront être fermés. Les lieux de culte pourront rester ouverts.

Le gouvernement princier appelle «chacune et chacun au bon respect de ces mesures». Des mesures similaires ont été annoncées samedi soir en France par le Premier ministre Edouard Philippe.

22h13

La Colombie a expulsé deux Français et deux Espagnols qui n'avaient pas respecté la mise en quarantaine appliquée à tous les voyageurs arrivant notamment de leurs pays, parmi les plus touchés par le coronavirus, ont annoncé samedi les autorités migratoires.

Les Français, un homme de 63 ans et une femme de 64 ans, étaient arrivés en Colombie le 11 mars. Ils avaient quitté leur hôtel à Bogota, où ils étaient censés restés à l'isolement pour quatorze jours, pour se rendre dans la commune de Mongui, à plus de 200 km au nord-est de Bogota.

Les deux Espagnols, un homme de 30 ans et une femme de 27 ans, avaient atterri à Bogota le 12 mars en provenance de Madrid. Le couple avait quitté son hôtel pour se promener dans la capitale.

Les quatre Européens, dont l'état de santé n'a pas été précisé, ont été amenés à l'aéroport international de Bogota pour un départ «immédiat», selon le communiqué.

21h41

Les déplacements interdits en Espagne sauf pour aller travailler ou faire ses courses.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé samedi soir la mise en quarantaine quasi-totale de l'Espagne dont les habitants ne pourront sortir de chez eux que pour aller travailler ou d'autres raisons de première nécessité comme acheter à manger. Cette mesure drastique rentre dans le cadre de l'état d'alerte décrété pour quinze jours dans le pays, le deuxième plus affecté en Europe par l'épidémie avec plus de 5.700 cas.

21H38

Israël va fermer à partir de dimanche restaurants, centres commerciaux, cafés et salles de sport, dans une tentative d'arrêter la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

«Toute activité liée aux loisirs va cesser demain (dimanche) matin», a déclaré M. Netanyahu dans une adresse télévisée samedi. Selon un responsable du ministère des Finances, s'exprimant après M. Netanyahu, la fermeture concerne les restaurants, les centres commerciaux, les cafés, les hôtels et les salles de sport. La fermeture des écoles annoncée jeudi va inclure les crèches, a-t-il ajouté.

20h48



La circulation sera «légèrement perturbée» lundi dans le métro parisien, «normale» dans le RER et «quasi-normale» dans les bus et les tramways, a-t-on appris samedi auprès de la RATP, qui précise que ces prévisions pourraient évoluer après les nouvelles restrictions annoncées samedi soir par le Premier ministre.

Le trafic dans le métro parisien sera assuré «à 80% en moyenne», a précisé une porte-parole de la RATP, la régie devant réduire la voilure du fait de l'indisponibilité de certains personnels contraints de garder leurs enfants avec la fermeture des établissements scolaires à partir de lundi.

«Ces prévisions peuvent encore évoluer compte tenu des annonces du Premier ministre» samedi soir, a-t-elle encore ajouté.

20h06

La France est désormais au stade 3 de l'épidémie du nouveau coronavirus, qui correspond à une circulation active du virus sur l'ensemble du territoire, a annoncé samedi le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.

«Nous sommes face à une épidemie débutante et rapide sur le territoire national, nous sommes donc désormais en stade 3», a-t-il déclaré au cours d'un point presse.

#Coronavirusfr La France est désormais au stade 3 de l'épidémie, annonce le directeur général de la Santé Jérôme Salomon

19h55

On compte 4.500 cas confirmés en France. Ce chiffre a doublé en 72 heures. Toutes les régions métropolitaines sont concernées.

Le directeur général de la santé a annoncé ce samedi le passage de la France au stade 3 de l'épidémie. En 72 heures, le nombre de contaminés a doublé pour passer à 4500 cas et 91 morts dans le pays.

19h53

Le premier tour des élections municipales aura lieu dimanche «comme prévu», a confirmé samedi soir le Premier ministre.

Les experts ont «confirmé que le premier tour pouvait se dérouler demain en respectant strictement les consignes de distanciation et de priorisation des personnes âgées et fragiles. Les opérations de vote se dérouleront demain comme prévu et je sais que les Français démontreront à cette occasion leur calme et leur civisme», a-t-il déclaré lors d'un point au ministère de la Santé.

19h39

Edouard Philippe a annoncé samedi soir la fermeture dès minuit et «jusqu'à nouvel ordre» de tous les «lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays», appelant les Français à «plus de discipline» face à la pandémie de coronavirus.

Restaurants, bars, discothèques, cinémas sont appelés à fermer leurs portes. Les commerces sont aussi touchés, à l'exception des magasins alimentaires, pharmacies, banques, bureaux de tabac ou encore stations-essence, a précisé le Premier ministre.

En revanche, le premier tour des élections municipales se déroulera dimanche «comme prévu», à condition de «respecter strictement les consignes de distanciation et de priorisation des personnes âgées et fragiles», a ajouté M. Philippe, en demandant «calme» et «civisme» aux Français. «Tous les services essentiels à la vie de nos concitoyens resteront évidemment ouverts», a indiqué le Premier ministre.

Si «les transports urbains continueront de fonctionner», le gouvernement exhorte les Français à limiter «leurs déplacements et en particulier à éviter les déplacements inter-urbains».

#Coronavirusfr Edouard Philippe annonce la fermeture dès minuit «des lieux recevant du public» non essentiels car «nous observons une accélération de la diffusion du virus et une augmentation importante des personnes en réanimation»

19h01

Au moins trois nouveaux députés - deux chez Les Républicains et un de La République en marche - ont été contaminés par le coronavirus, soit un total d'une douzaine de cas pour l'heure recensés, a-t-on appris samedi de sources parlementaires.

Parmi les élus récemment dépistés positifs figurent Michel Herbillon (LR, Val-de-Marne), confiné chez lui à Maisons-Alfort avec «un peu de fièvre et des courbatures, a-t-il précisé à l'AFP. Le député, candidat en 3e position sur une liste à Maisons-Alfort dont il fut maire de 1992 à 2017, ira voter dimanche avec des gants et un masque», a-t-il indiqué.

Deux autres députées sont aussi touchées (une LR, une LREM), ont indiqué des sources parlementaires concordantes. Au total, au moins une douzaine de députés ont été testés positivement et au moins quatre membres du personnel et deux collaborateurs de l'Assemblée.

18h53

La Norvège a annoncé samedi qu'elle allait fermer ses ports et aéroports, et renforcer ses contrôles frontaliers à compter de lundi, se réservant le droit d'interdire l'entrée sur son territoire en raison de l'épidémie de Covid-19.

«Nous faisons cela pour nous protéger contre l'épidémie», a déclaré la Première ministre norvégienne Erna Solberg. «Cela implique en pratique que personne ne peut entrer en Norvège, c'est-à-dire que nous pouvons refouler des gens quand ils arrivent à la frontière à moins qu'ils n'aient une raison particulière pour venir ici», a-t-elle dit lors d'une conférence de presse.

18h48

Les élections législatives en Syrie, prévues le 13 avril, ont été reportées à titre de «précaution» contre le nouveau coronavirus, a annoncé samedi le pouvoir même si aucun cas n'a été officiellement signalé dans le pays en guerre.

Le scrutin aura lieu le 20 mai, a annoncé la présidence à Damas sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux.

18h13

Le nombre de cas de nouveau coronavirus dans le monde a dépassé les 150.000, dont plus de 5.700 décès dans 137 pays et territoires, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi vers 17H00 GMT.

Au total 151.767 personnes ont été contaminées et 5.764 sont décédées. La hausse est notamment due aux nouvelles contaminations en Italie, deuxième pays le plus touché après la Chine. Samedi, 3.497 nouveaux cas y ont été enregistrés, portant à 21.157 le nombre de personnes contaminées, parmi lesquelles 1.441 décès.

17h43

Donald Trump a annoncé samedi que l'interdiction d'entrée aux Etats-Unis désormais en vigueur pour les voyageurs ayant séjourné récemment dans les pays européens de la zone Schengen serait bientôt étendue au Royaume-Uni et à l'Irlande.

«Cela va être annoncé», a répondu le président américain à des journalistes qui lui demandaient si la mesure allait concerner aussi ces deux pays jusqu'ici exemptés.

17h38

Le Danemark a enregistré son premier mort infecté par le nouveau coronavirus, ont annoncé samedi les autorités locales. «Il s'agit d'une personne (...) de 81 ans qui a été hospitalisée pour d'autres pathologies graves», a annoncé l'hôpital dans lequel avait été admis la victime.

17h37

Donald Trump a annoncé samedi s'être soumis la veille au test au coronavirus, dont les résultats sont attendus dans les prochains jours. «J'ai fait le test hier soir», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, après avoir expliqué vendredi encore ne pas en avoir besoin puisqu'il ne présentait aucun symptôme.

17h35

Le président sénégalais Macky Sall a annoncé samedi l'interdiction de toutes les manifestations publiques, la suspension des cours dans les écoles et l'annulation des festivités de l'Indépendance prévues le 4 avril hormis une prise d'armes, devant la progression du nouveau coronavirus dans le pays.

«J'ai décidé, premièrement, de l'interdiction pour une durée de 30 jours de toutes les manifestations publiques sur l'ensemble du territoire national», a déclaré M. Sall, à l'issue d'une réunion d'urgence dans une intervention retransmise en direct par la télévision nationale

16h59

Un premier cas du nouveau coronavirus a été identifié samedi en Guinée équatoriale, petit pays d'Afrique centrale, sur une Equato-guinéenne de 42 ans qui revenait d'Espagne, a annoncé le ministre de la Santé. «Les analyses ont permis de confirmer le diagnostique de la maladie du coronavirus, Covid-19», a indiqué le ministre, Salomon Nguema Owono.

La patiente, qui revenait d'une semaine à Madrid, ne présente pas encore de symptômes, mais elle est isolée et les service sanitaires vont suivre l'évolution de sa santé, a précisé le ministre.

16H56

La Maison Blanche a annoncé samedi qu'elle prendrait dorénavant la température de «toutes les personnes en contact étroit» avec le président des Etats-Unis Donald Trump et son vice-président Mike Pence, «par précaution» face au coronavirus.

Le milliardaire républicain a affirmé vendredi ne pas avoir subi de test même s'il a été en contact avec un Brésilien contaminé par le coronavirus. Et pendant une conférence de presse à la Maison Blanche, il avait serré à plusieurs reprises des mains en allant à l'encontre des recommandations sanitaires.



16h41

La secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson a été testée positive au coronavirus, mais son état de santé «ne présente pas de signe inquiétant», a annoncé son cabinet samedi à l'AFP.

«Conformément aux recommandations des autorités de santé, l'ensemble des cas contacts ont été répertoriés et observent dès à présent une mise en quatorzaine», a-t-on précisé de même source.

Mme Poirson, 38 ans, est le deuxième cas de contamination recensé au gouvernement, après le ministre de la Culture Franck Riester. Ce dernier est placé depuis une semaine en confinement à son domicile et a assuré qu'il allait «bien» et souffrait «des symptômes classiques d'une grippe».

A l'inverse de M. Riester, tête de liste à Coulommiers (Seine-et-Marne), Mme Poirson n'est pas directement impliquée dans les élections municipales dont le premier tour a lieu dimanche. Par ailleurs, la sénatrice de Lozère Guylène Pantel a été aussi diagnostiquée positive au coronavirus samedi, le premier cas à la Chambre haute. Dix députés sont également contaminés.

16h37

Plus de 1.500 nouveaux cas de coronavirus ont été notifiés depuis vendredi soir en Espagne, pays qui compte au total 5.753 cas, selon le dernier bilan publié samedi par les autorités.

Deuxième pays le plus touché en Europe après l'Italie, l'Espagne, qui s'apprête à dévoiler des mesures drastiques pour tenter de limiter la propagation du virus, compte 183 morts contre 121 vendredi soir, si l'on y ajoute les décès annoncés depuis ce bilan par la région de Madrid.

Le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez, dont l'allocution était prévue initialement à 13H00 GMT, s'exprimera «dans l'après-midi» à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire convoqué pour décréter l'état d'alerte, selon ses services.

Il devrait annoncer probablement de nouvelles mesures draconiennes pour tenter d'endiguer la pandémie. L'état d'alerte permet notamment au gouvernement de limiter la circulation des personnes et de réquisitionner tout type de biens.

16h13

Quelque 4.400 micro-crèches, autorisées par le gouvernement à poursuivre leur activité malgré l'épidémie de coronavirus, «accueilleront les enfants habituellement inscrits», a assuré samedi la Fédération des entreprises de crèche (FFC) dans un communiqué.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a autorisé vendredi soir l'activité des micro-crèches dans la limite de dix enfants, ainsi que celle des assistantes maternelles, qui pourront accueillir au maximum six enfants.

Selon Elsa Hervy, déléguée générale de la FFC, cela représente donc en théorie «44.000 places sur les quelque 450.000 places de crèches existantes en France», dont 60% sont gérées par des municipalités.

«La difficulté à laquelle on va être confronté lundi c'est que le personnel a lui aussi des enfants à garder», explique-t-elle à l'AFP. Elle rappelle que des crèches classiques «ont la possibilité d'accueillir elles aussi, dans des espaces de vie séparés, des groupes de 10 enfants maximum».

15h31

Le ministère de la Santé iranien a annoncé samedi 97 nouveaux décès dus au coronavirus, portant le bilan officiel de l'épidémie à 611 morts en Iran, l'un des pays les plus touchés au monde.

«1.365 nouveaux cas de contamination ont été recensés ces dernières 24 heures», a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour, lors d'une conférence de presse télévisée.

Le nombre de contaminations au nouveau coronavirus en Iran s'élève désormais à 12.729. Plus de 4.300 personnes ont guéri.

15h03

Le gouvernement andorran a ordonné samedi la fermeture de tous les bars, restaurants et commerces, à l'exception des magasins alimentaires, pharmacies et stations-service, pour une durée de 15 jours reconductible.

Les clubs de gymnastique, et les salons funéraires de la principauté sont également fermés à compter de samedi, tandis que seuls les membres de la famille pourront assister aux funérailles.

Les administrations du micro-état pyrénéen limiteront par ailleurs «leurs services au public à ceux qui sont strictement nécessaires» jusqu'à la fin de cette mesure, a précisé l'exécutif andorran.

Avec, jusqu'à samedi à la mi-journée, seuls deux cas déclarés, l'Andorre avait déjà fermé vendredi ses stations de ski, ses écoles et établissements culturels, et invité les personnes de plus de 70 ans à rester chez elles.

Ces mesures frappent de plein fouet une économie centrée sur le tourisme et la consommation. Mais l'exécutif a annoncé avoir conclu un accord avec le secteur bancaire pour la concession de prêts bonifiés, adossés sur des garanties publiques, jusqu'à un montant de 60 millions d'euros.

Des échéances seront aussi consenties aux entreprises pour leurs charges fiscales et sociales.

14h13

Un détenu de Fresnes de 74 ans a été testé positif au coronavirus, une première dans les prisons françaises, a-t-on appris samedi auprès de la porte-parole du ministère de la Justice Agnès Thibault-Lecuivre.

Incarcéré le 8 mars en cellule individuelle dans la prison du Val-de-Marne, cet homme a été, après l'apparition de premiers symptômes, conduit vendredi à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre où sa contamination a été avérée. «Il (n'a) pas été en contact avec d'autres détenus», a affirmé la porte-parole.

13h22

Le Sénat a enregistré son premier cas de coronavirus, la sénatrice de Lozère Guylène Pantel, 56 ans, ayant été diagnostiquée positive vendredi au Covid-19, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

«Son état de santé est bon et elle ne présente aucun symptôme particulier», précise samedi l'entourage de la sénatrice. «Elle a été diagnostiquée car elle ressentait un peu de fièvre, mais ce matin cela a disparu», a indiqué la même source.

Comme recommandé par les autorités de santé, Guylène Pantel restera confinée à domicile pendant les quatorze prochains jours, précise-t-on.

Guylène Pantel est le premier cas connu positif au Covid-19 à la Chambre haute. Selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé d'Occitanie, il s'agit aussi du premier cas en Lozère.

Guylène Pantel, qui était suppléante, occupe le poste de sénatrice depuis le décès le 3 mars d'Alain Bertrand. Egalement maire d'Ispagnac, Mme Pantel brigue à partir de dimanche un nouveau mandat pour diriger cette commune de 890 habitants.

12h00

Sur Twitter, le ministre de la Santé Olivier Véran alerte sur la prise d'anti-inflammatoires, type Cortisone ou ibuprofène. Cette catégorie de médicaments pourrait être un facteur aggravant de l'infection au Coronavirus.

«En cas de fièvre, prenez du paracétamol. Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin», conseille le ministre.

L'ibuprofène, vendu sous ce nom et diverses appellations commerciales (comme l'Advil et le Nurofen), fait partie de la famille dite des «AINS» (anti-inflammatoires non-stéroïdiens), des médicaments qui peuvent aggraver des infections déjà existantes, avec de grosses complications éventuelles.

Pour cette raison, ils ne sont plus vendus en libre service dans les pharmacies françaises depuis le 15 janvier 2020, après une mise en garde de l'ANSM. Il en est de même pour les médicaments contenant du paracétamol (Doliprane, Efferalgan, etc) et l'aspirine.

#COVIDー19 | La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, ...) pourrait être un facteur d'aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.



Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. — Olivier Véran (@olivierveran) 14 mars 2020

11h46

Le gouvernement d'Abou Dhabi a annoncé samedi fermer pour deux semaines ses sites culturels, dont le Louvre Abu Dhabi, mesure qui a été confirmée par l'antenne du célèbre musée parisien, dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus.

«En accord avec les mesures de prévention pour assurer la santé et la sécurité des visiteurs, les principales attractions touristiques d'Abou Dhabi (...) seront fermées du 15 au 31 mars», a indiqué sur Twitter le gouvernement de la capitale des Emirats arabes unis.

09h57

Apple va fermer tous ses magasins hors Chine jusqu'au 27 mars pour tenter de contenir la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé son président Tim Cook.

Le fabriquant d'ordinateurs et smartphones a tiré les leçons de mesures de confinement prises en Chine, où il vient juste de rouvrir ses boutiques, a déclaré Tim Cook dans un communiqué publié vendredi soir aux Etats-Unis.

07h39

Deux premiers cas d'infection au nouveau coronavirus ont été diagnostiqués au Venezuela, chez un homme et une femme rentrés de voyage en Europe, a indiqué vendredi la vice-présidente Delcy Rodriguez, qui a annoncé la fermeture de tous les établissements d'enseignement.

Après l'annonce de ces deux premiers cas, le président Nicolas Maduro a déclaré «l'état d'alerte» au Venezuela. «Nous entamons une quarantaine collective, une quarantaine sociale», a-t-il ajouté lors d'une intervention radio-télévisée. «Tôt ce matin, deux cas de coronavirus ont été diagnostiqués au Venezuela», a déclaré la vice-présidente lors d'un conseil des ministres retransmis par la télévision d'Etat.

Il s'agit d'une Vénézuélienne de 41 ans qui s'est récemment rendue aux Etats-Unis, en Italie et en Espagne, et d'un Vénézuélien de 52 ans qui a séjourné en Espagne.

Ils sont tous deux originaires de Miranda, un Etat du nord du Venezuela, dont fait partie l'est de Caracas.

Les deux malades «sont en quarantaine et nous sommes en train de déterminer les contacts directs qu'ils ont eus ainsi que la chaîne de leurs contacts indirects», a souligné Mme Rodriguez.

Les passagers des vols Iberia en provenance d'Espagne des 5 et 8 mars derniers, qu'ont empruntés les deux malades, «doivent immédiatement entrer en quarantaine préventive obligatoire», a-t-elle ajouté. Autre mesure préventive: tous les établissements d'enseignement -- de la maternelle à l'université -- vont fermer leurs portes à partir de lundi.

Après l'annonce de ces deux premiers cas, le président Nicolas Maduro a déclaré «l'état d'alerte» au Venezuela. «Nous entamons une quarantaine collective, une quarantaine sociale», a-t-il ajouté lors d'une intervention à la radio et à la télévision.

Jeudi, M. Maduro avait décrété la suspension de toutes les liaisons aériennes avec l'Europe et la Colombie pendant un mois, tout en déclarant le système sanitaire vénézuélien en «état d'urgence».

Le Venezuela est l'un des derniers pays d'Amérique du Sud à confirmer des cas de coronavirus sur son territoire.

23h26

Donald Trump annonce la suspension des croisières vers l'étranger pour 30 jours.

23h20

La présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a annoncé vendredi être parvenue à un accord avec l'administration de Donald Trump sur des mesures visant à endiguer l'impact du coronavirus sur l'économie américaine et les dizaines de millions d'employés au statut précaire. «Nous sommes fiers d'être parvenus à un accord avec l'administration visant à résoudre des défis majeurs, et de voter bientôt» sur ce projet de loi à la Chambre, a écrit Nancy Pelosi à son groupe parlementaire. Le texte devra ensuite être approuvé au Sénat, qui n'a pas prévu d'être en séance avant lundi après-midi, puis être signé par Donald Trump pour entrer en vigueur.

22h43

La compagnie aérienne néerlandaise KLM (groupe air France-KLM) a annoncé vendredi qu'elle allait supprimer jusqu'à 2.000 emplois pour faire face à l'impact de la pandémie de nouveau coronavirus, parmi d'autres mesures de réduction des coûts.

«Dans les mois à venir, nous allons réduire de 1.500 à 2 000 emplois, ce qui signifie que non seulement dans les semaines à venir, mais aussi dans les mois à venir, nous aurons moins de collègues», a déclaré le directeur général de KLM, Pieter Elbers, dans un message vidéo publié sur le site web de la compagnie.

22h34

L'Equateur a fait part vendredi du premier décès dû au nouveau coronavirus, une Equatorienne de 71 ans revenue d'Espagne, premier cas de la maladie dans ce pays et cinquième mort en Amérique latine. «Nous avons le regret d'informer qu'aujourd'hui (vendredi) notre première patiente, diagnostiquée avec le coronavirus en Equateur, est décédée», a déclaré la ministre de la Santé, Catalina Andramuño, lors d'une conférence de presse.

21h58

Les messes dominicales en présence de fidèles sont suspendues à compter de ce week-end en Ile-de-France, annonce l'archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, dans un communiqué. «Le fait de réduire les réunions à moins de 100 personnes ne nous permet pas de maintenir les messes dominicales à Paris. Même en augmentant le nombre de célébrations cela nous conduirait dans certains lieux à sélectionner les personnes à l’entrée en fonction de leur âge ou de leur état de santé ce qui n’est ni réalisable ni juste», souligne-t-il.

Les messes de semaine restent en revancge ouvertes au public, «dans la mesure où le nombre de fidèles n’excède pas 100 personnes».

Consignes aux paroisses de Paris #Covid19 https://t.co/mBjUwDv0kZ

21h49

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé la suspension de toutes les liaisons aériennes à partir de mardi pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. «Dans trois jours, nous allons suspendre les vols réguliers» pendant au moins deux semaines, a-t-il déclaré dans un discours à la Nation publié sur Facebook, en appelant les Ukrainiens se trouvant à l'étranger à revenir dans le pays avant cette date.

21h28

Lors de sa conférence de presse, le président américain a affirmé qu'il ne présentait «aucun symptôme» du coronavirus. Néanmoins, Donald Trump a ajouté qu'il se ferait tester «prochainement».

21h22

La Russie a annoncé vendredi réduire à partir de lundi le nombre de ses liaisons aériennes avec l'Union européenne pour juguler la propagation de la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus. Les restrictions seront imposées «pour assurer la sécurité du pays, protéger la santé publique et empêcher la propagation de la contamination par le nouveau coronavirus en Russie», selon un communiqué mis en ligne par les autorités sanitaires russes. Il a été «décidé de provisoirement limiter le transport aérien des passagers» à partir du 16 mars juste après minuit heure de Moscou (21H00 GMT), a-t-on, ajouté de mêmes sources.

21h14

Le président chypriote Nicos Anastasiades a annoncé vendredi fermer pour deux semaines en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus les frontières de son pays aux étrangers, sauf s'ils sont non-résidents, étudiants ou employés sur l'île méditerranéenne dont l'économie est fortement tributaire du tourisme. «L'entrée (sur le territoire) est interdite pour deux semaines à tout citoyen n'étant ni chypriote, ni résident», à partir du 15 mars, a-t-il dit lors d'un discours télévisé.

20h35

«J'appelle chaque Etat (du pays) à mettre immédiatement en place des centres d'urgence» et les hôpitaux à activer leurs plans de préparation d'urgence «pour répondre aux besoins des Américains», a ajouté le président, qui a également annoncé «une forte hausse» des capacités à tester le virus aux Etats-Unis.

20h30

Donald Trump déclare l'état d'urgence nationale. Une décision qui permet d'accéder à jusqu'à 50 milliards de dollars de fonds pour lutter contre l'épidémie.

19h55

La Pologne a décidé de fermer ses frontières aux voyageurs étrangers pour endiguer la propagation du coronavirus, a annoncé le Premier ministre Mateusz Morawiecki. Le gouvernement a également décidé d'imposer une quarantaine de deux semaines aux citoyens polonais regagnant leur pays, a ajouté M. Morawiecki. Le ministre de l'Intérieur Mariusz Kaminski a précisé que ces mesures entreraient en vigueur samedi à minuit.

19h33

La région de Madrid a ordonné la fermeture de tous les commerces à l'exception des magasins alimentaires, des pharmacies et des stations-services à partir de samedi pour freiner la propagation du nouveau coronavirus. «Nous ordonnons la fermeture des établissements et commerces, sauf alimentaires et de première nécessité», a annoncé l'exécutif de la région de la capitale de l'Espagne ,qui entre samedi en état d'alerte et compte plus de 4.200 cas et 121 morts de l'épidémie Covid-19.

19h29

Le Danemark annonce la fermeture de ses frontières aux étrangers.

19h23

Les structures d'accueil de moins de 10 enfants, notamment les micro-crèches, et les assistantes maternelles resteront ouvertes, a annoncé Olivier Véran lors de son point.

19h15

Selon le dernier bilan annoncé par le ministre de la Santé Olivier Véran, la France a enregistré au total 79 décès et 3.661 cas confirmés de coronavirus, soit 800 de plus, depuis le début de l'épidémie.

3661 malades (800 de plus qu'hier), 154 dans un état grave, 79 décès : Olivier Véran fait le point sur l'épidémie de #coronavirus

19h12

Le Luxembourg a recensé vendredi son premier décès lié à la pandémie de coronavirus, a annoncé la ministre luxembourgeoise de la Santé Paulette Lenert. Il s'agit d'un homme âgé de 94 ans qui était signalé jeudi comme étant dans un état critique.

18h57

La RATP et la SNCF ont prévenu vendredi d'une «offre réduite» de transport la semaine prochaine en raison du coronavirus car certains de leurs personnels ne pourront pas travailler, notamment pour rester chez eux garder leurs enfants, selon les deux groupes. A la RATP, «il y aura une offre réduite par rapport à la normale, avec des adaptations, soit de fréquence» des métros, RER, bus ou tramways, «soit une priorisation sur certaines lignes», a précisé à l'AFP un porte-parole. La SNCF a elle aussi lancé «un recensement des collègues vulnérables et de ceux qui n'ont pas d'autres choix que de rester à la maison pour garder les enfants», selon la direction.

18h17

La Tour Eiffel sera fermée à partir de ce vendredi soir, a annoncé la société d'exploitation. «En raison de l'épidémie de Covid-19, la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel annonce la fermeture de la Tour dès ce soir à 21h», a indiqué la société, en disant espérer «pouvoir rouvrir très prochainement lorsque la situation sanitaire le permettra».

18h06

L'Italie a enregistré 250 nouveaux décès liés au coronavirus en 24 heures, un nouveau record, ce qui fait grimper le nombre des morts à 1.266, selon un bilan publié vendredi par la Protection civile.

L'Italie, le pays le plus touché du monde après la Chine, voit aussi le nombre des personnes contaminées faire un bond sur son territoire : il passe de 15.113 à 17.660, dont 1.328 en soins intensifs.

17h50

Le festival Le Printemps de Bourges, prévu initialement du 21 avril au 26 avril, est annulé, annoncent les organisateurs.

17h48

Une infirmière travaillant à la prison de Fresnes (Val-de-Marne), l'une des plus surpeuplées et dégradées de France, a été testée positive au coronavirus, a indiqué vendredi la ministre de la Justice Nicole Belloubet, confirmant une information du Parisien.

«Une infirmière (...) a été testée positive à Fresnes. Il y a des masques qui sont distribués pour les personnels médicaux qui travaillent dans l'unité sanitaire et pour les personnels pénitentiaires», a-t-elle dit lors d'un point presse.

17h40

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau appelle les Canadiens à éviter les voyages à l'étranger non-essentiels.

17h35

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a affirmé vendredi qu'il lui était «impossible» de déterminer quand aurait lieu le pic de la pandémie provoquée par le coronavirus, qui a causé la mort de plus de 5.000 personnes depuis son apparition fin décembre en Chine. «Il nous est impossible de dire quand le pic sera atteint au niveau mondial. Nous espérons que ce sera plus tôt que plus tard. (...) Cela dépendra de la réaction des pays face à leur premier cas, s'ils ont une approche agressive», a affirmé Mme Maria Van Kerkhove, un des responsables de la réponse de l'OMS au Covid-19, en conférence de presse à Genève.

17h34

Les autorités de Louisiane ont annoncé vendredi qu'elles reportaient leur primaire démocrate, initialement prévue le 4 avril, au 20 juin à cause de la pandémie de coronavirus, premier Etat américain à prendre une telle initiative dans la présidentielle de novembre. «J'ai déterminé aujourd'hui qu'un Etat d'urgence existe», a annoncé le secrétaire d'Etat Kyle Ardoin, responsable de l'organisation des élections en Louisiane, lors d'une conférence de presse, en décrétant que les primaires seraient dès lors reportées.

Les autorités sanitaires ont rapporté 33 cas dans cet Etat. La primaire républicaine sera également reportée, mais aucun suspense ne pèse sur le fait que Donald Trump sera le candidat de son parti en novembre. Dès mardi, des millions d'Américains sont appelés aux urnes pour d'autres primaires démocrates dans quatre Etats également touchés par la pandémie: Arizona, Floride, Illinois, Ohio.

16h59

L'Europe est le «nouvel épicentre» de la pandémie, indique l'OMS.

16h41

Le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé vendredi sur son compte Facebook ne pas être porteur du coronavirus, en assortissant cette information d'une photo de lui faisant un bras d'honneur.

M. Bolsonaro avait été testé au retour d'une visite aux Etats-Unis où il a rencontré la semaine dernière son homologue américain Donald Trump avec sa délégation dont l'un des membres a été testé positif au virus jeudi.

16h31

La Ligue allemande de football (DFL) a annoncé vendredi la suspension immédiate de la Bundesliga, une première depuis la seconde guerre mondiale. La 26e journée, qui aurait due être jouée à huis clos de vendredi à lundi, est donc reportée. Le présidium de la DFL avait déjà proposé l'arrêt du championnat d'Allemagne à partir de la semaine prochaine et jusqu'au 2 avril. Mais la décision de jouer ce week-end a suscité de vives critiques et conduit les dirigeants à modifier leur position.

16h28

La direction d'Air France envisage la mise en place de mesures de chômage partiel et le gel des salaires des cadres supérieurs pour faire face à la crise «d'ampleur inédite» provoquée par le coronavirus, a-t-elle annoncé dans un message adressé aux salariés.

«La baisse violente de notre activité nous conduit à devoir envisager la mise en place de dispositifs d'activité partielle», a écrit la directrice générale Anne Rigail dans ce message dont l'AFP s'est procuré une copie vendredi, en précisant que ces mesures concerneraient «tous les personnels d'Air France, opérationnels et supports, qui subissent une baisse d'activité».

16h23

La reine Elizabeth II reporte plusieurs engagements

16h22

Emmanuel Macron a proposé à l'UE de mettre en place dans les prochains jours des mesures de contrôles renforcés des frontières autour de l'espace Schengen ou même de les fermer pour des zones à risques, a indiqué l'ELysée. Au cours d'un entretien téléphonique avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le chef de l'Etat a proposé des contrôles renforcés des frontières de et vers Schengen ou même d'interdiction d'accès pour certains pays à risque, très infectés ou en passe de l'être, a précisé la présidence.

16h21

Un sommet extraordinaire du G7 se tiendra lundi par visioconférence.

16h15

le Louvre, musée le plus visité au monde, ferme «jusqu'à nouvel ordre».

16h14

Le gouvernement portugais a décrété vendredi l'état d'alerte afin de pouvoir mobiliser la protection civile et les forces de l'ordre pour faire appliquer une série de mesures d'exception prises dans le but de contrôler l'épidémie de Covid-19. "Cette situation d'alerte prend effet dans l'immédiat et sera en vigueur jusqu'au 9 avril, mais elle pourra être prolongée", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Eduardo Cabrita.

16h07

Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il s'exprimerait sur l'épidémie de coronavirus lors d'une conférence de presse vendredi après-midi. «Je participerai à une conférence de presse aujourd'hui à 15H00 (19H00 GMT), à la Maison Blanche. Le sujet: CoronaVirus!», a-t-il tweeté.

I will be having a news conference today at 3:00 P.M., The White House. Topic: CoronaVirus!

15h47

Le ministère de la Culture a appelé vendredi toutes les structures qui sont sous sa tutelle, dont les musées et les biliothèques, à limiter leurs activités ou à fermer au public. «Les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits sur l'ensemble du territoire national dès ce vendredi 13 mars, et toutes les structures du ministère sont invitées à recentrer leur activité autour de leurs fonctions essentielles, pouvant aller jusqu'à une fermeture de la structure au public», selon le message adressé par le ministère aux établissements publics, dont l'AFP a eu copie.

15h42

Le match du Tournoi des six nations de rugby entre le pays de Galles et l'Écosse, prévu samedi et confirmé vendredi dans la matinée, a finalement été reporté en raison des risque de propagation du coronavirus, a annoncé la fédération galloise (WRU). «Bien que les recommandations médicales n'aient pas varié, nous avons décidé qu'il était dans l'intérêt des supporters, des joueurs et des staffs de s'aligner sur les mesures récentes prises dans tout le Royaume-Uni et dans l'industrie mondiale du sport», a expliqué la WRU dans un communiqué vendredi.

15h32

La Suisse a adopté vendredi des mesures exceptionnelles face au nouveau coronavirus, fermant ses écoles, interdisant les rassemblements de plus de 100 personnes et promettant une aide d'urgence économique allant jusqu'à 10 milliards de francs suisses (9,5 milliards d'euros). «La situation est difficile mais nous avons les moyens d'y faire face sur le plan médical et financier», déclaré la présidente suisse Simonetta Sommaruga en conférence de presse. Plus de 1.125 personnes ont été contaminées en Suisse par le cronavirus et sept en sont mortes.

15h29

Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a annoncé vendredi l'état d'alerte dans tout le pays pour mieux lutter contre la progression du nouveau coronavirus. Un conseil des ministres extraordinaire adoptera samedi un décret plaçant l'Espagne en «état d'alerte pour une période de quinze jours», a annoncé M. Sanchez dans une courte allocution télévisée alors que la pandémie a fait 120 morts et contaminé plus de 4.200 personnes en Espagne.

15h12

Le monde du rugby est à l'arrêt. Les championnats de France du Top 14 et de Pro D2 sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.

14h53

L'Ukraine a annoncé vendredi son premier mort du coronavirus, parmi seulement trois cas officiellement recensés.

14h26

Le Tour d'Italie cycliste est reporté à une date inconnue.

14h19

L'Ukraine a fermé ses frontières aux ressortissants étrangers. L'Autriche a pour sa part décidé de suspendre ses liaisons aériennes avec la France, l'Espagne et la Suisse.

14h18

L'épidémie a fait 120 morts en Espagne. Le pays compte plus de 4.200 contaminés.

13h31

Les Grands Prix de F1 de Bahreïn et du Vietnam sont reportés.

13h08

Les rassemblements de plus de 100 personnes sont désormais interdits partout en France.

13h05

La commissaire européenne aux Affaires intérieures Ylva Johansson a plaidé vendredi pour que les mesures décidées par les pays de l'UE à leurs frontières pour lutter contre l'épidémie de coronavirus soient «coordonnées» et «proportionnées», à l'occasion d'une réunion à Bruxelles. Les gouvernements tchèque et slovaque ont annoncé jeudi la fermeture quasi totale des frontières aux étrangers, tandis que la Pologne, l'Autriche, la Slovénie et la Hongrie ont instauré des restrictions d'entrée ou des contrôles sanitaires.

12h48

Le gouvernement hongrois a annoncé vendredi l'annulation du départ, le 9 mai à Budapest, du Tour d'Italie et de deux étapes de la course cycliste prévues en Hongrie, en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus.

«(...) La Hongrie ne pourra pas organiser les trois premières étapes du Giro d'Italia», du 9 au 11 mai, a indiqué sur sa page Facebook Mariusz Revesz, délégué à l'organisation des épreuves au sein du gouvernement hongrois qui précise en avoir informé ses homologues italiens. «L'objectif des deux parties est de faire démarrer le Giro en Hongrie ultérieurement», a-t-il encore écrit, sans préciser si l'ensemble de la course était reporté.

12h20

La pandémie de nouveau coronavirus dans le monde a causé la mort de 5.043 personnes dans le monde, la majorité en Chine continentale, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi vers 11H00 GMT. 3.176 personnes sont mortes du nouveau coronavirus en Chine continentale, 1.016 en Italie, et 514 en Iran, les trois pays les plus touchés en nombre de décès. Depuis l'apparition du virus en décembre, plus de 134.300 personnes ont été contaminées, dans 121 pays et territoires.

12h19

Le Premier ministre libéral roumain Ludovic Orban a annoncé vendredi qu'il se mettrait en confinement, après avoir côtoyé un sénateur de son camp testé positif au nouveau coronavirus. «Je vais me mettre à l isolement (...), tout en continuant à exercer mes prérogatives», a déclaré à des journalistes M. Orban, qui dirige un gouvernement intérimaire.

M. Orban, âgé de 56 ans, et ses ministres seront testés pour le Covid-19 et une décision sera prise dans la journée quant à l'éventuel placement en confinement de l'ensemble du gouvernement, a indiqué à l'AFP son porte-parole, Ionel Danca. Selon lui, le Premier ministre, la plupart des membres de l'exécutif et l'ensemble des sénateurs avaient participé lundi à une réunion à laquelle était également présent l'élu qui vient d'être testé positif.

12h05

Un premier cas de nouveau coronavirus a été diagnostiqué au Kenya, qui concerne une étudiante kényane rentrée des États-Unis via Londres, a annoncé vendredi le ministre de la Santé, Mutahi Kagwe.

«Je veux vous informer que le ministère de la Santé a confirmé le premier cas de coronavirus au Kenya», a indiqué M. Kagwe lors d'une conférence de presse. Il s'agit aussi du premier cas confirmé de nouveau coronavirus en Afrique de l'Est.

«Le cas concerne une citoyenne kényane, qui est revenu à Nairobi depuis les Etats-Unis via Londres, au Royaume-Uni, le 5 mars 2020», a indiqué le ministre. L'étudiante de 27 ans a été testée jeudi, une semaine après son retour. Son état de santé «est stable», a souligné M. Kagwe, ajoutant qu'elle mangeait bien et se portait bien.

12h04

L'Iran a annoncé vendredi 85 nouveaux décès dus au nouveau coronavirus, le plus lourd bilan en une journée depuis le début de l'épidémie dans ce pays, l'un des plus touchés au monde.

«Malheureusement, 85 personnes infectées par le Covid-19 ont perdu la vie au cours des 24 dernières heures», ce qui porte à 514 le nombre de personnes ayant succombé à la maladie en Iran, a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour, lors d'une conférence de presse télévisée.

11h40

Edouard Philippe s'est rendu vendredi matin au ministère de l'Intérieur pour faire un point sur les municipales, avant d'être l'invité du journal télévisé de 13h de TF1, au lendemain de l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron en pleine crise du coronavirus.

«A la suite de l'allocution du Président de la République Emmanuel Macron et aux mesures annoncées pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, le Premier ministre Edouard Philippe répondra, en direct, aux questions de Jean-Pierre Pernaut», a précisé la chaîne dans un communiqué.

Avant cela, le Premier ministre s'est rendu en fin de matinée place Beauvau pour faire un point avec le ministre Christophe Castaner, le secrétaire d'Etat Laurent Nuñez et le ministre de la Santé Olivier Véran notamment sur l'organisation des élections municipales, dont le premier tour a lieu dimanche.

10h41

La Ligue de football professionnel (LFP) a acté vendredi la suspension immédiate et «jusqu'à nouvel ordre» de la Ligue 1 et de la Ligue 2, plaçant l'intégralité du football français en sommeil en raison de la propagation du coronavirus, a-t-on appris de sources proches des instances. Réunie en conseil d'administration téléphonique vendredi matin, la LFP s'est prononcée «à l'unanimité», selon des sources proches des instances, alors que la Ligue avait initialement maintenu ses matches à huis clos jusqu'au 15 avril. Ainsi, les matches de la 29e journée, à commencer par Lyon-Reims vendredi, sont reportés.

10h38

L'Inde a annoncé vendredi le report au moins jusqu'au 15 avril de son championnat de cricket, une très lucrative compétition suivie par des centaines de millions de personnes dans le pays et à l'international, en raison de l'épidémie de coronavirus. L'organe de direction du cricket indien, le BCCI, a indiqué dans un communiqué avoir pris cette décision par «mesure de précaution» pour la santé publique. L'Indian Premier League (IPL), où huit clubs s'affrontent dans soixante matchs, devait commencer le 29 mars.

10h20

La marche pour le climat prévue samedi à Paris et d'autres actions climat qui devaient avoir lieu vendredi ont été annulées par les organisateurs en raison de la crise du nouveau coronavirus.

«Au vu de l'évolution rapide de la situation sanitaire et suite à l'allocution d'Emmanuel Macron concernant le risque d'épidémie de COVID-19, les organisateurs de la Marche pour le climat le 14 mars ont pris la décision de l'annuler à Paris», ont indiqué dans un communiqué les organisateurs, dont Alternatiba et les Amis de la Terre.

«Un dispositif alternatif de mobilisation», dont les détails devraient être dévoilés vendredi dans la journée, va être mis en place, a précisé à l'AFP Elodie Nace, d'Alternatiba.

10h08

Face à l'épidémie de coronavirus, le Conseil français du culte musulman (CFCM) demande à toutes les mosquées de «suspendre l'organisation des prières du vendredi» à partir de la semaine prochaine et jusqu'à nouvel ordre, dans un communiqué vendredi. Ce vendredi, les mosquées accueillant plus de 1.000 personnes avaient déjà été appelées lundi par le CFCM à annuler la prière.

09h48

L'Etat prendra en charge «intégralement» le chômage partiel demandé par les entreprises pénalisées par la propagation du nouveau coronavirus, a déclaré vendredi la ministre du Travail Muriel Pénicaud.

«Des entreprises hésitaient en se disant qu'elles n'avaient pas les moyens de prendre en charge (...), là on remboursera intégralement 100% du chômage partiel», y compris au-delà du salaire minimum, a indiqué la ministre sur Franceinfo TV.

Un «mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en oeuvre», avait annoncé jeudi soir Emmanuel Macron lors de sa déclaration face à l'épidémie.

09h28

La légende du football Diego Maradona a envoyé jeudi un message de soutien aux Italiens qui traversent une période difficile en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, qui a causé 1.016 décès et plus de 15.000 infections dans le pays.

«J'ai vécu pendant sept ans à Naples», a rappelé l'ancien N.10 du Napoli dans un message publié sur Instagram avec une photo de lui portant ce maillot au stade San Paolo dans les années 1980. «J'y ai de la famille, beaucoup de gens que j'aime et qui m'aiment. L'Italie fait partie de ma vie et je veux leur envoyer un message de soutien en ces temps difficiles», a écrit la fantasque star argentine, aujourd'hui âgée de 59 ans.

09h23

L'allocution du président Emmanuel Macron en pleine crise du coronavirus a été suivie jeudi soir par près de 22 millions de téléspectateurs sur les chaînes historiques, un score très élevé pour une déclaration officielle, selon les données de Médiamétrie diffusées vendredi.

Cette longue intervention de 25 minutes, dans laquelle le président a annoncé les mesures pour lutter contre le virus, a été suivie par 8,7 millions de personnes sur TF1, donnant à la chaîne une part d'audience (pda) de 30,7%; 7,5 millions de personnes sur France 2 (26,5% de pda), 3 millions sur M6 (11% de pda) et 2,7 millions de personnes sur France 3 (9,5%).

Ces données n'intègrent pas les chaînes d'info, dont les scores seront connus en fin de matinée. Ces niveaux d'audience sont proches du record de fin 2018, en pleine crise des gilets jaunes, où l'allocution d'Emmanuel Macron avait été suivie par 23 millions de téléspectateurs toutes chaînes confondues, des scores dignes d'une finale de Coupe du Monde de football et un record absolu pour une allocution télévisée d'un chef de l'Etat.

08h45

Les mesures économiques françaises coûteront «des dizaines de milliards d'euros», annonce Bruno Le Maire.

08h44

Le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux s'est dit prêt vendredi à suspendre la conférence de financement de la réforme des retraites pendant la crise sanitaire du coronavirus.

«On peut se poser la question de suspendre les débats pendant quelques semaines, parce qu'effectivement, il faut que tout le monde soit derrière cette espèce d'union sacrée» de la lutte contre le Covid-19, a déclaré M. Roux de Bézieux au micro d'Europe 1.

08h22

La fermeture des établissements scolaires annoncée dans tout le pays à partir de lundi durera «au moins 15 jours», a indiqué vendredi le ministre de la Santé sur Europe 1. «Ce n'est pas de gaité de coeur qu'on ferme les écoles» et la durée «sera la plus courte possible», mais «nous voulons un coup de frein national massif» de l'épidémie, a précisé Olivier Véran, insistant sur le fait que la décision avait été prise après une réunion avec des experts à l'Elysée jeudi.

08h13

Le ministre australien de l'Intérieur Peter Dutton, qui s'occupe notammment de la politique très restrictive de Canberra en matière d'immigration, a annoncé vendredi avoir été hospitalisé après avoir été testé positif au nouveau coronavirus.

«Ce matin, je me suis réveillé avec de la température et un mal de gorge», a déclaré M. Dutton, qui est un des plus puissants ministres australiens. «La politique des autorités sanitaires du Queensland est que quiconque est testé positif doit être hospitalisé et j'ai respecté cette consigne.»

08h08

La décision du gouvernement de reporter de deux mois la fin de la trêve hivernale dans le contexte de la pandémie de coronavirus pourrait protéger «4 à 5.000 familles», a affirmé vendredi le ministre chargé du Logement Julien Denormandie sur RTL.

«Concrètement, il n'y aura pas d'expulsion locative jusqu'à la fin du mois de mai, il n'y aura aucune utilisation de la force publique» en cas de décision de justice autorisant une expulsion, a détaillé M. Denormandie. Soit potentiellement «4 à 5.000 familles qui se trouvent protégées et ne vont pas finir à la rue». Habituellement, entre le 1er novembre et le 31 mars, les expulsions locatives sont interdites et des places supplémentaires dans les centres d'hébergement d'urgence sont ouvertes pour accueillir les sans-abri pendant les périodes de froid.

08h03

Disney a annoncé ce jeudi la fermeture de ses parcs d'attraction Disney World, en Floride, et Disneyland Paris à partir de dimanche et jusqu'à la fin du mois de mars, «par principe de précaution» contre l'épidémie de coronavirus. Les hôtels des deux sites resteront en activité «jusqu'à nouvel ordre» mais le numéro un mondial du divertissement a également décidé de suspendre toutes ses croisières pour le mois de mars, a-t-il annoncé dans un communiqué à l'AFP. Le groupe avait déjà décidé un peu plus tôt jeudi de fermer le parc Disneyland à Anaheim, en Californie, pour les mêmes motifs.

06h09

Le Népal a emboîté vendredi le pas de la Chine et suspendu la délivrance des permis d'ascension de l'Everest en raison de l'épidémie de Covid-19, fermant ainsi l'accès du «Toit du monde» à quelques semaines du début prévu de la haute saison. Katmandou a suspendu les ascensions sur l'ensemble de ses montagnes et cesse de délivrer des visas de tourisme, a déclaré à l'AFP le ministre népalais de la Culture, du Tourisme et de l'Aviation civile, Yogesh Bhattarai.

«Le gouvernement a décidé de suspendre toutes les expéditions de printemps et annuler les permis d'ascension pour le moment. La décision peut être reconsidérée après analyse de la situation mondiale au cours du mois à venir», a-t-il indiqué.

Jeudi 12 mars

23h24

Le Grand Prix de F1 d'Australie sera disputé à huis clos, annonce le Premier ministre de l'Etat de Victoria.

23h01

La Fédération française de football (FFF) a suspendu toutes ses compétitions et activités «jusqu'à nouvel ordre», à commencer par la D1 féminine, en raison de la propagation du coronavirus, a-t-elle annoncé jeudi.

La FFF a précisé à l'AFP que cette décision ne remettait pour le moment pas en cause les matchs de préparation à l'Euro-2020 de l'équipe de France, prévus fin mars contre l'Ukraine et la Finlande (le 27 et le 31) à huis clos à Saint-Denis. Mais des réunions majeures au sein de l'UEFA, prévues mardi, pourraient entériner leur annulation, alors que le virus touche plusieurs clubs en Europe et pousse des joueurs au confinement.

Quant à la tenue de la finale de la Coupe de France entre le PSG et Saint-Etienne, initialement prévue au Stade de France le 25 avril, elle est en suspens et dépendra de l'évolution de la situation sanitaire, a-t-on ajouté.

22h50

Toutes les écoles au Portugal seront fermées à partir de lundi, et le resteront au moins jusqu'à Pâques, afin de limiter la propagation du nouveau coronavirus, a décidé le gouvernement jeudi soir.

«Le principe de prudence nous impose de suspendre à partir de lundi toutes les activités d'enseignement présentiel dans les écoles», a annoncé le Premier ministre Antonio Costa, lors d'une allocution télévisée. La mesure, qui concerne un peu plus de 1,6 million d'enfants et adolescents fréquentant les écoles publiques et privées du pays, restera en vigueur au moins jusqu'au 9 avril, la veille du vendredi de Pâques.

22h46

Les écoles, cafés et restaurant vont être fermés en Belgique, annonce le Premier ministre.

22h43

La maire socialiste de Nantes Johanna Rolland a annoncé jeudi soir qu'elle suspendait sa campagne électorale pour se consacrer à la lutte contre le nouveau coronavirus dans sa ville.

Johanna Rolland a expliqué à l'AFP avoir pris sa décision «suite aux déclarations du président de la République». «Je prends la décision de suspendre ma campagne pour me consacrer totalement et uniquement à ma responsabilité de maire dans ce moment particulier qui exige de rassurer, de protéger et de permettre que la vie quotidienne des Nantaises et des Nantais se déroule dans les meilleures conditions», a-t-elle déclaré.

22h25

Dans un message vidéo relayé notamment sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a indiqué qu'il allait réunir vendredi par visioconférence «l'ensemble des recteurs afin de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires, notamment les mesures de continuité pédagogique». Cette déclaration fait suite à l'annonce par Emmanuel Macron de la fermeture à compter de lundi de l'ensemble des établissement scolaires.

Le ministre a assuré que «nous sommes préparés» à la fermeture des établissements scolaires et à l'enseignement à distance. «Aucun de nos élèves ne doit rester au bord du chemin pendant cette période. C'est une période de travail, ce sont les modalités qui changent», a-t-il souligné.

#Coronavirus #COVID19 | La situation sanitaire du pays implique la fermeture des écoles, collèges et lycées à partir du 16 mars. Toutes les mesures de continuité du service public de l'éducation sont mises en œuvre : nous y sommes préparés.

Le message de @jmblanquer



Le message de @jmblanquer pic.twitter.com/gpVl1aSvVc — Ministère de l'Éducation nationale et Jeunesse (@EducationFrance) March 12, 2020

22h12

Le maire LR de Bordeaux Nicolas Florian a annoncé qu'il suspendait sa campagne électorale pour se consacrer à la mise en oeuvre des mesures de lutte contre le nouveau coronavirus. «Ce soir, je suspends ma campagne électorale pour me consacrer à 100% à mes fonctions de maire, avec l'ensemble de l'équipe municipale», indique Nicolas Florian dans un communiqué.

Le maire de la capitale girondine a ajouté qu'il réunira vendredi les services municipaux pour appliquer les mesures de protection avant la mise en oeuvre lundi de la fermeture des écoles et des crèches. Il aura aussi des rencontres avec le monde économique.

22h04

Le parc d'attractions Disneyland d'Anaheim, près de Los Angeles (Californie), a annoncé jeudi qu'il allait fermer ses portes à partir du 14 mars et jusqu'à la fin du mois par principe de précaution contre le coronavirus. «Même si aucun cas de Covid-19 n'a été signalé à Disneyland Resort», le parc d'attractions, l'un des plus connus et fréquentés au monde, a pris cette décision conformément aux préconisations du gouverneur de Californie demandant la suspension de tous les rassemblements «non-essentiels» de plus de 250 personnes et «dans l'intérêt de nos visiteurs et employés», a expliqué un porte-parole.

21h54

Quatre localités de Catalogne ont été placées sous confinement jeudi, ont annoncé les autorités de cette région du nord de l'Espagne, où c'est la première mesure de type dans la lutte contre le nouveau coronavirus.

Les quelque 66.000 habitants de quatre municipalités (Igualada, Odena, Santa Margarida de Montbui et Vilanova del Cami) peuvent sortir de chez eux mais «ne peuvent pas quitter leur agglomération» depuis 21h, a annoncé le service de protection civile de la région.

21h52

Le Commissaire européen à l'Industrie, Thierry Breton, a exhorté jeudi soir les Etats membres de l'UE à répondre à la demande de l'Italie de masques et d'appareils respiratoires, après une vidéoconférence avec les 27 ministres de la Santé de l'Union. Avec ses deux autres collègues de la Commission, celle chargée de la Santé Stella Kyriakides et celui chargé de la gestion des crises Janez Lenarcic, M. Breton a critiqué les décisions d'«interdictions d'exportations et autres restrictions» annoncées par certains Etats membres. «Je comprends les raisons initiales derrière ces décisions mais la propagation du virus nous met dans une situation très différente maintenant», a-t-il dit.

21h08

La chancelière allemande Angela Merkel appelle à renoncer «aux événements non nécessaires» de moins de 1.000 personnes.

20h32

Le président brésilien Jair Bolsonaro a subi un test pour déterminer s'il était porteur du coronavirus, a annoncé jeudi l'un de ses fils, le député Eduardo Bolsonaro. "Le président Jair Bolsonaro a fait le test du coronavirus et nous attendons le résultat", a écrit sur son compte Twitter le fils du chef de l'Etat. "Toutefois il n'a aucun symptôme de la maladie", a-t-il ajouté.

20h28

Le Capitole, siège du Congrès américain à Washington, va fermer temporairement ses portes aux touristes à partir de jeudi soir jusqu'au 1er avril "par mesure de précaution", ont annoncé les responsables de la sécurité, tandis qu'un premier employé a contracté le coronavirus. "Un membre de l'équipe du bureau de la sénatrice Maria Cantwell a été testé positif au Covid-19", ont annoncé ses porte-parole dans un communiqué.

20h22

«Il fauté viter le repli nationaliste, ce virus n'a pas de passeport», souligne Emmanuel Macron, précisant que les fermetures de frontières devront être décidées «à l'échelle européenne».

20h21

Le chef de l'Etat appelle les Français à adopter et à appliquer les gestes barrières afin de limiter la propagation de l'épidémie.

20h16

Emmanuel Macron : «j'ai demandé au gouvernement un plan de relance national et européen». «L'Europe doit réagir vite et fort», souligne-t-il.

20h15

«Un mécanisme exceptionnel de chômage partiel sera mis en oeuvre», indique le chef de l'Etat, sur le plan économique.

20h13

Alors des rumeurs évoquaient un possible report des élections municipales, le président affirme que le premier tour est maintenu.

Emmanuel Macron sur les municipales : "Rien ne s'oppose à ce que les Français se rendent aux urnes" #coronavirus

20h08

»Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches , les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés», annonce le président Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron : "Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, crèches, écoles, collèges, lycées et universités seront fermés" #coronavirus

20h06

Emmanuel Macron : «Je demande à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, qui souffrent de maladies chroniques [...] de limiter leurs déplacements au maximum».

20h03

«Nous ne sommes qu'au début de l'épidémie», souligne Emmanuel Macron.

20h00

Début de l'allocution du chef de l'Etat.

19h59

Le nouveau coronavirus a causé 13 nouveaux décès, portant le total à 61, et près de 600 nouveaux cas de contamination jeudi, dont 129 sont en réanimation, a annoncé le ministère de la Santé. Selon les données disponibles, 2.876 personnes sont affectées par le virus a précisé le ministère.

19h52

Le nombre de cas de nouveau coronavirus dans le monde a dépassé les 130.000, dont plus de 4.900 décès dans 116 pays et territoires, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi vers 18H00 GMT. Au total 131.479 personnes ont été contaminées et 4.925 sont décédées.

La hausse est notamment due aux nouvelles contaminations en Italie, deuxième pays le plus touché après la Chine. Jeudi, 2.651 nouveaux cas y ont été enregistrés, portant à 15.113 le nombre de personnes contaminées, parmi lesquelles 1.016 décès.

19h30

New York interdit les rassemblements de plus de 500 personnes, y compris à Broadway.

19h30

Dans un communiqué, l'Assemblée nationale annonce avoir enregistré 16 cas confirmés de contamination au coronavirus : 10 députés, 4 membres du personnel et 2 collaborateurs. 8 personnes sont en outre «actuellement prises en charge par les services de santé en vue d'un dépistage».

La présidence de l'Assemblée indique avoir pris plusieurs mesures, notamment le recours au télétravail pour le personnel «dont la présence sur site n'est pas impérative», la fermeture des restaurants, le report des visites et de tous les événements ainsi que la suspension des réunions au-delà de 5 personnes.

19h29

La Norvège annonce un premier décès.

19h16

L'Inde a enregistré son premier mort dû au coronavirus, un homme de 76 ans testé positif après son récent décès, a annoncé jeudi un responsable régional de la Santé. Sa contamination au coronavirus «a été confirmée», a indiqué B Sriramulu, ministre de la Santé pour l'Etat du Karnataka (sud-ouest) sur twitter. Les mesures recommandées ont été prises, «dont le repérage des contacts (de la personne infectée) et leur confinement», a-t-il ajouté.

19h09

La Maison Blanche a affirmé jeudi que rien ne justifiait «à ce stade» un test au coronavirus pour Donald Trump, qui a côtoyé un conseiller du président brésilien Jair Bolsonaro porteur du virus. «Le président et le vice-président (Mike Pence) n'ont pratiquement eu aucune interaction avec le conseiller qui a été testé positif et n'ont pas besoin d'être testés à ce stade», a indiqué Stephanie Grisham, porte-parole de l'exécutif américain. Fabio Wajngarten, chef du service de presse de Jair Bolsonaro, était présent lors d'une rencontre entre les deux dirigeants samedi dernier à Mar-a-Lago en Floride. Il a posté sur son compte Instagram une photo de lui se tenant juste à la gauche du président américain.

19h03

Le gouvernement a demandé jeudi la «déprogrammation immédiate des interventions chirurgicales non urgentes» afin de libérer des lits de réanimation, a-t-on appris auprès du ministère de la Santé et de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France. Le ministère a précisé avoir adressé un courrier à toutes les ARS jeudi, l'agence francilienne précisant qu'il s'agit de «l'activation du niveau 2 du plan blanc», qui avait été «préparée avec tous les hôpitaux et cliniques».

18h50

La police allemande effectue depuis jeudi après-midi des contrôles renforcés à la frontière avec la France, demandant aux automobilistes entrant sur le territoire allemand s'ils ont de la fièvre et s'ils sont malades, ont constaté des journalistes de l'AFP à Strasbourg. «Avez-vous de la fièvre ? Etes-vous souffrants», interrogent des policiers porteurs de masques et de gants de protection, postés sous une tente blanche alors que de longues files de voitures se sont formées sur le pont de l'Europe, entre Strasbourg et la ville allemande de Kehl, sur l'autre rive du Rhin.

18h09

L'Italie, de loin le pays d'Europe le plus touché par la pandémie de Covid-19, a dépassé jeudi le cap des 1.000 morts avec un total de 1.016 décès pour plus de 15.000 cas enregistrés, a annoncé la protection civile.

Le nombre de décès supplémentaires (189) est sensiblement le même que celui annoncé la veille (196). La région la plus touchée reste la Lombardie (nord), avec 744 morts et 8.725 cas détectés, suivie par l'Emilie-Romagne (centre-nord), 146 morts et 1.947 cas. Seules cinq régions italiennes n'ont pas enregistré de décès.

18h08

Entre 5.000 et 10.000 personnes sont «probablement» infectées par le nouveau coronavirus au Royaume-Uni, annonce le gouvernement.

17h52

L'association internationale du transport aérien (Iata) a demandé jeudi des mesures de soutien d'urgence, au lendemain de l'interdiction temporaire d'entrée aux Etats-Unis des voyageurs en provenance d'Europe, à l'exception des citoyens américains. La décision prise par le président américain Donald Trump va «créer d'énormes pressions sur les flux de trésorerie des compagnies aériennes», a souligné le directeur général de l'Iata dans un communiqué, indiquant que ces dernières «auront besoin de mesures d'urgence pour surmonter cette crise».

17h38

A la clôture, la Bourse de Paris enregistrait la plus forte chute de son histoire (-12,28%). L'indice CAC 40 a plongé de 565 points pour finir à 4.044,26 points. A titre de comparaison, il avait perdu 7,3%, en clôture, le jour des attentats du 11 septembre 2001, et 7,7% le 10 octobre 2008, en pleine crise des subprime.

La situation était identique dans le reste de l'Europe : Milan a également connu sa pire chute (-16,92%), Francfort a fini à -12,24% et Londres plongeait de 9,81%.

17h18

Les 8es de finale retour de Ligue des champions Juventus Turin-Lyon et Manchester City-Real Madrid, initialement prévus le 17 mars, sont repoussés en raison de la mise en «quarantaine imposée aux joueurs» du club italien et espagnol face à la pandémie de coronavirus, a annoncé jeudi l'UEFA.

«A la suite de la quarantaine imposée aux joueurs de la Juventus et du Real Madrid, les matces de Ligue des champions n'auront pas lieu comme prévu», a écrit l'UEFA (Union des associations européennes de football) dans son communiqué.

L'instance tiendra mardi prochain une réunion avec les fédérations européennes pour évoquer les conséquences de la propagation du coronavirus sur le football et décider de la poursuite des compétitions continentales.

17h12

Un nouveau «cluster» de coronavirus a été identifié mercredi près de Rennes, à Bruz où 10 personnes au total ont été contaminées, portant le nombre de cas confirmés à 104 en Bretagne, ont annoncé jeudi l'Agence régionale de santé (ARS) et la préfecture de région.

Âgés de 21 à 56 ans, les dix nouveaux cas, tous des enseignants, sont pris en charge à leur domicile sous surveillance du CHU de Rennes et «leur état n'inspire pas d'inquiétude», a indiqué le directeur général de l'ARS Stéphane Mulliez lors d'une conférence de presse jeudi matin à la préfecture.

17h11

Le chef du service de presse de Jair Bolsonaro, qui a cotoyé le président américain Donald Trump le week-end dernier en accompagnant le président brésilien aux Etats-Unis, est porteur du coronavirus, a annoncé jeudi la présidence brésilienne. La présidence, qui a ainsi confirmé des informations de presse sur la contamination de Fabio Wajngarten, a ajouté avoir «communiqué cette information» aux autorités américaines et a également précisé que «toutes les mesures préventives (avaient) été prises pour préserver la santé du président» brésilien.

16h55

«Mon opinion est qu'il faut tout suspendre au plus vite», a dit jeudi l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas, favorable à l'arrêt de la Ligue 1 et de toutes les compétitions face à la pandémie de coronavirus. Son «équipe est prête pour continuer le spectacle» s'il faut jouer, mais le technicien portugais est pour l'arrêt des compétitions, a-t-il dit. S'exprimant en conférence de presse avant le match - à huis clos - à Montpellier, samedi pour la 29e journée du championnat de France, il a notamment évoqué «la possibilité de suspendre la Ligue des champions et la Ligue Europa», comme l'a fait l'Italie en arrêtant la Serie A, le championnat de première division, jusqu'au 3 avril. «Je suis prêt à ce qu'on suspende mon salaire, ma priorité, c'est la santé», a ajouté Villas-Boas, estimant qu'on «doit faire confiance à l'État» et respecter les mesures prises, les huis clos pour tous les matches de championnat de première et deuxième division jusqu'au 15 avril.

16h42

Le président américain Donald Trump a suggéré jeudi de reporter d'un an les Jeux olympiques de Tokyo, prévus cet été, en raison de la pandémie de coronavirus. «Peut-être les retarder d'un an», a proposé Donald Trump. «C'est dommage»,«mais je préfère ça à des stades vides partout», a-t-il assuré depuis le Bureau ovale.

16h37

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a averti jeudi sur le risque «élevé» de voir la capacité des systèmes de santé de l'UE et du Royaume-Uni «dépassée« face à l'épidémie du Covid-19. «Le risque que la capacité des systèmes de santé soit dépassée dans l'UE/EEE et au Royaume-Uni dans les prochaines semaines est considéré comme élevé», a écrit dans un communiqué l'ECDC, une agence de l'Union européenne installée en Suède.

16h32

La Slovaquie a annoncé jeudi la fermeture de ses frontières à tous les étrangers à l'exception des Polonais, afin de combattre le coronavirus, ainsi que des restrictions dans le fonctionnement des établissements ouverts au public. «Aucun citoyen étranger ne sera autorisé à entrer en Slovaquie» à partir de vendredi matin 7h00 locales (6h00 GMT), a déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Peter Lazarov, ajoutant que «seuls les citoyens polonais» y seraient admis.

15h51

La Colombie a décrété jeudi «l'urgence sanitaire» en raison du nouveau coronavirus, interdisant le débarquement de bateaux de croisière ainsi que la tenue d'évènements publics rassemblant plus de 500 personnes, entre autres mesures pour freiner la pandémie. «En vertu de la loi colombienne, nous allons appliquer l'urgence sanitaire, et nous le faisons en accord avec les directives de l'Organisation mondiale de la santé», a déclaré le président Ivan Duque, lors d'une conférence de presse à Bogota.

15h44

L'ATP qui gère le circuit professionnel masculin de tennis a annoncé jeudi suspendre ses tournois durant 6 semaines, jusqu'au 26 avril, à cause de la pandémie de coronavirus. «Après la récente annulation d'Indian Wells, les tournois concernés (par l'annulation décidée jeudi) sont Miami, Houston, Marrakech, Monte-Carlo, Barcelone et Budapest», a précisé l'ATP dans un communiqué.

15h36

La République tchèque a décrété jeudi un état d'urgence de 30 jours face à l'épidémie de coronavirus, fermant ses frontières aux voyageurs des «zones à risque», soit quinze pays dont l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. «Nous avons aussi interdit aux citoyens tchèques d'entrer dans ces zones à risque», a déclaré aux journalistes le Premier ministre Andrej Babis, qui a annoncé également l'interdiction des événements culturels ou autres rassemblant plus de 30 personnes, et la fermeture des restaurants entre 20H00 et 06H00, pour freiner la progression du coronavirus.

15h23

La faculté de Tolbiac à Paris, fréquentée par 10.000 étudiants et personnels, a été fermée jeudi matin après qu'un enseignant a été testé positif au coronavirus, a-t-on appris auprès de l'établissement supérieur.

Cette mesure, prise à titre conservatoire par le président de l'université Paris I dont dépend Tolbiac, entraîne la «fermeture du site jusqu'à nouvel ordre», a-t-il précisé.

Selon la faculté de Tolbiac, le professeur, dont on ignore la matière enseignée, était présent dans l'établissement jusqu'à mercredi.

15h10

La République tchèque a décrété jeudi un état d'urgence de 30 jours face à l'épidémie de coronavirus, fermant ses frontières aux voyageurs des «zones à risque», soit quinze pays dont l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni.

14h55

Les tournois de tennis ATP et WTA de Miami ont été annulés par les autorités locales.

14h41

L'économie mondiale vacille en raison de l'épidémie de coronavirus.

La Bourse de Paris avait perdu près de 10% à la mi-journée.

La Bourse de New York s'écroulait à l'ouverture en pleine panique autour de la pandémie de coronavirus et après la décision de Donald Trump d'interdire temporairement aux voyageurs européens d'entrer aux Etats-Unis: le Dow Jones perdait 7,29% et le Nasdaq 6,66%.

La Bourse new-yorkaise avait dégringolé mercredi dans un marché en proie à l'affolement face au coronavirus: le Dow Jones s'était effondré de 5,86%, chutant au passage de plus de 20% par rapport à son dernier record, et le Nasdaq avait chuté de 4,70%.

Les bourses européennes ont également connu de lourdes pertes, la BCE avertissant que le coronavirus, «choc majeur», aura un impact «significatif» sur l'économie.

13h55

La réunion publique que devait tenir jeudi soir le Premier ministre Edouard Philippe au Havre, où il est candidat aux municipales, a été annulée «compte tenu de l'évolution de la situation sur le coronavirus», a expliqué son entourage.

Edouard Philippe devait tenir jeudi à 19h00 sa dernière réunion publique avant le premier tour des municipales mais son entourage précise qu'il «va être mobilisé toute la journée à Matignon».

13h52

Le nombre de cas de nouveau coronavirus a bondi en Espagne à 2.968 selon le dernier bilan officiel jeudi contre 2.140 mercredi soir tandis que le nombre de morts a presque doublé à 84 contre 48.

La région de Madrid, la plus touchée du pays, représente près de la moitié des cas avec 1.388 personnes contaminées.

12h47

L'ambitieuse mission russo-européenne ExoMars, qui prévoyait l'envoi d'un robot vers la planète rouge, a été reportée à 2022 à cause de difficultés techniques et de l'épidémie mondiale de coronavirus, a annoncé jeudi l'agence spatiale russe. «Roskosmos et l'Agence spatiale européenne ont décidé de reporter à 2022 le lancement de la deuxième mission ExoMars destinée à explorer la planète rouge», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

12h40

Le Sri Lanka a ordonné jeudi la fermeture de ses écoles, anticipant de trois semaines les vacances scolaires, en réponse à un mouvement de panique provoqué par des rumeurs autour de la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus. Inquiets, des centaines de parents d'élèves se sont attroupés jeudi devant des établissements scolaires de cette île d'Asie du Sud à la suite de rumeurs sur internet, poussant les autorités à ordonner la fermeture immédiate des écoles.

12h38

Une femme de 57 ans contaminée par le coronavirus est morte jeudi dans un hôpital de Poznan, dans l'ouest de la Pologne, a annoncé le maire adjoint de la ville, Jedrzej Solarski. La patiente avait été hospitalisée dans un état critique dû à une pneumonie, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse. Jeudi, le nombre de cas de contamination en Pologne est monté à 47, selon le ministère de la Santé.

12h37

L'écurie de Formule 1 McLaren a annoncé jeudi qu'elle se retirait du Grand Prix d'Australie, première épreuve du championnat du monde prévue dimanche, après qu'un membre de l'équipe a été testé positif au nouveau coronavirus.

«Cette décision a été prise pour le bien-être non seulement des employés de McLaren F1 et ses partenaires mais aussi pour celui de ses rivaux, des fans de la F1 et de l'ensemble de ses participants», a indiqué McLaren dans un communiqué. Ses deux pilotes sont l'Espagnol Carlos Sainz Jr et le Britannique Lando Norris.

12h35

Toutes les écoles seront fermées à partir de vendredi en Irlande, annonce le Premier ministre.

12h29

Le Championnat d'Espagne de football a été suspendu pour «au moins les deux prochaines journées», tandis que le Real Madrid a été placé en quarantaine jeudi. «Devant les circonstances connues (jeudi) matin, en référence à la quarantaine établie au Real Madrid et les possibles cas positifs chez des joueurs d'autres clubs, (...) LaLiga a décidé de suspendre au moins les deux prochaines journées», a indiqué la ligue professionnelle de football espagnole dans un communiqué.

12h21

Le Conseil des droits de l'Homme a décidé jeudi de suspendre sa session dès le 13 mars en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. «Avec l'accord du Conseil, nous suspendons le Conseil jusqu'à nouvel ordre», a déclaré sa présidente, l'Autrichienne Elisabeth Tichy-Fisslberger, devant les diplomates. La décision a été prise sans aucune objection des pays.

12h09

Le ministre de l'Eco