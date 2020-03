Coronavirus : Faut-il diffuser des photos de patients mourants pour faire prendre conscience du danger ?

Suite aux annonces d'Emmanuel Macron, certains Français semblent ne pas avoir encore compris l'importance de limiter leurs déplacements au strict minimum. L'ordre de rester chez soi n'ayant toujours pas été compris par tous, certains s'interrogent sur la nécessité de provoquer un électrochoc.

Le discours du président de la République ayant été jugé parfois trop mou ou pas assez convaincant, des internautes proposent des méthodes plus persuasives pour dissuader les populations de s'exposer, et exposer les autres, au virus.

«Quand je lis certains commentaires contestant le confinement, je me dis qu’il faudrait faire des images de la réalité, sans commentaire, choc, dans une réanimation exsangue, avec les patients sur le ventre en train de mourir. Que les gens voient, entendent, comprennent», suggère notamment Belharraa, sur Twitter.

Un procédé trop drastique ? Pour certains, le président a été assez clair et les Français ont compris, tandis que d'autres abondent dans le sens de ce twittos.

Pour d'autres encore, cela ne servira à rien étant donné que les images de morts sur les paquets de cigarette n'empêchent pas les fumeurs de s'arrêter. Les avis sur ce procédé sont donc globalement partagés.

J'avais plutôt le sentiment que les gens réclamaient encore plus de confinement, trouvant les propositions du Pdt encore floues...? Ce n'est a priori pas votre sentiment. Et ça m'inquiète. Je pensais que les gens avaient capté.

Oui ou au moins un témoignage de familles qui ont vécu au plus près le drame.



Parce que là honnêtement à part des chiffres (qui sont d'ailleurs pas flippants même en Italie si on ramène à la population globale) on a rien de concret.



Et ça crée du flou et des doutes

— Flofari (@FlofariLH) March 17, 2020