Coronavirus : le groupe sanguin A est-il plus exposé ?

Le risque d’être infecté par le Covid-19 est plus ou moins élevé en fonction de son groupe sanguin. C’est tout cas ce qu’affirment des scientifiques chinois.

D'après leurs résultats, publiés sur le site Medrxiv.org, les personnes de groupe sanguin A présentent un taux d’infection plus important et ont tendance à développer des formes plus graves d'infection au coronavirus SARS-CoV-2. Celles ayant le groupe 0 au contraire, semblent être plus résistantes.

Afin de savoir s’il existe un lien entre le groupe sanguin des patients et le risque d’infection au nouveau coronavirus, les chercheurs ont d’abord relevé le groupe de 3.694 personnes non contaminées dans la ville de Wuhan (Chine), berceau de l’épidémie. Résultat : 33,84% appartenaient au groupe O, 32,16% au A, 24,90% au B et 9,10% au groupe sanguin AB.

Ils ont ensuite examiné le groupe de 1.775 patients de l'hôpital Jinyintan de Wuhan, testés positifs au Covid-19. Ils ont alors découvert que 37,75% d’entre eux appartenaient au groupe sanguin A, 26,42% un groupe B, 25,80% un groupe O et 10,03% un groupe AB. Des résultats similaires ont été obtenus après avoir examinés 398 patients d'un autre hôpital de Wuhan et de Shenzhen.

Si leurs recherches doivent encore être approfondies, les scientifiques ont d'ores et déjà encouragé les établissements de santé à prendre davantage en considération le groupe sanguin des patients. «Les personnes du groupe sanguin A pourraient avoir besoin d’une protection individuelle particulièrement renforcée pour réduire les risques d’infection», ont-ils écrit.