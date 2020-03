Indonésie : des milliers de pèlerins musulmans se rassemblent malgré le coronavirus

La leçon n'a pas été retenue. 15 jours après un rassemblement en Malaisie qui aurait causé environ 500 contaminations dans toute l'Asie, une autre manifestation religieuse du même type est organisée à partir de ce 18 mars en Indonésie. Malgré la demande des autorités de repousser l'événement, ce pèlerinage est maintenu.

Plus de 8.000 croyants musulmans venus du monde entier sont déjà arrivés dans la province de Sulawesi du Sud, au centre du pays. Les autorités craignent en effet un nouveau phénomène de propagation rapide du virus, mais les organisateurs auraient déclaré avoir «plus peur de Dieu», selon Reuters. «Il y a quelque chose en plus que le corps, et c'est l'âme», a déclaré l'un d'eux. Il faut dire que le mouvement organisateur, Tablighi Jamaat, est considéré comme prosélyte et fondamentaliste.

Selon les enquêtes, les deux tiers des cas de coronavirus en Malaisie ont été causés lors de la première réunion où des ressortissants de Brunei ou encore du Cambodge ont également été infectés.

La seule précaution pour le moment est une prise de température des pèlerins à leur arrivée sur le site. Selon Reuters, les différentes publicités et slogans qui faisaient la promotion de la manifestation religieuse comportaient cette phrase peu rassurante pour les autorités : «le plaisir de vivre dans ce monde n’est que peu, par rapport à l’au-delà». La situation en Indonésie va donc devoir être surveillée de près dans les jours et semaines qui viennent, alors que l'on dénombrait 227 cas pour 19 décès au 18 mars.