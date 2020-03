Peut-on attraper le coronavirus plusieurs fois ?

Une personne peut-elle être infectée plusieurs fois par le coronavirus ? C’est la question à laquelle les spécialistes du monde entier tentent de répondre, alors que des patients en Chine et au Japon, considérés comme guéris, ont été une nouvelle fois testés positifs au Covid-19.

Le site chinois Caixin a en effet indiqué, le 26 février, que 14% des personnes guéries du Covid-19 dans la ville de Guangdong, dans le sud du pays, avaient été testées positives à l’issue de tests ultérieurs.

En janvier dernier, une japonaise d'une quarantaine d'années, diagnostiquée positive au virus avait été prise en charge à l’hôpital. Mais quelques semaines plus tard, les symptômes sont réapparus. Un nouvel examen a confirmé qu’elle était positive au coronavirus pour la deuxième fois, a annoncé le gouvernement de la préfecture d'Osaka.

Si ces cas sont concrets, la plupart des scientifiques sont sceptiques à l'idée qu'il s'agisse réellement d'une réinfection.

Des patients pas réellement guéris ?

Il pourrait s’agir d’une «excrétion virale prolongée», selon Bruno Lima, chercheur au Centre international de recherche en infectiologie de l’université Claude-Bernard-Lyon-1, interrogé par Le Figaro. Cela signifie que la dernière étape du passage du virus dans le corps, au terme de laquelle il est évacué de l’organisme, a été plus longue que d'habitude. La médiane est établie à 20 jours, mais elle peut durer pour certains jusqu’à 37 jours, indique une étude parue dans The Lancet.

Les patients contrôlés une deuxième fois en Asie pourrait donc tout simplement avoir été considérés à tort comme guéris. «En fonction de la qualité du prélèvement, un patient négatif peut redevenir très faiblement positif», conclut le chercheur. «En réalité, les virus n’ont juste pas totalement été éliminés».

Dans le New York Times, l'épidémiologiste Marc Lipsitch présente l'exemple d'un pot de confiture : si on enlève avec une cuillère la moisissure présente dans le pot, on pense qu'il n'y en a plus, mais en réalité, il peut toujours contenir de la moisissure, qui va progressivement se redévelopper.

quelle immunité par les anticorps ?

Face à ces cas de rechutes, d'autres chercheurs pointent le rôle joué par les anticorps. Après avoir été contaminées par un virus, les personnes développent des anticorps qui les protègent durant un certain temps contre une nouvelle infection. Mais dans le cas du coronavirus, le recul ne semble pas encore suffisant pour détailler la durée de l’immunité contre le virus, une fois celui-ci attrapé puis guérit. Elle peut être très longue, comme simplement transitoire.

En prenant exemple sur le SRAS, survenu en 2003, des personnes possédaient toujours des anticorps deux à trois ans plus tard. Ce qui empêchait qu'elles l'attrapent à nouveau. Mais, à ce stade récent de l'épidémie, impossible de savoir ce qu’il est en est avec le Covid-19.

Le nombre de souche du covid-19, facteur important

Un autre facteur déterminant dans la capacité à être infecté à nouveau réside dans le nombre de souche d'un virus. Lorsqu'un patient en guérit, comme vu plus haut, il est immunisé plus ou moins longtemps contre celui-ci. Or si plusieurs autres souches de ce même virus existent, elles peuvent à leur tour l'infecter.

Dans le cas du Covid-19, deux souches différentes existeraient, avance dans Le Figaro Patrick Mavingui, directeur du laboratoire processus infectieux en milieu insulaire et tropical du CNRS. Dans ce cas de figure, la guérison de la première pourrait donc ne pas protéger de la seconde. «C'est le cas pour le virus de la dengue, qui possède quatre types différents et dont l'une des souches ne protège pas l'autre», indique-t-il.

Mais, là encore, avant d'affirmer quoi que ce soit concernant de possibles réinfection, il faudra le temps aux scientifiques d'observer précisemment les cas sur les patients.