Quand la nature reprend ses droits en Italie grâce aux mesures de confinement

Un effet indirect des mesures de confinement appliquées en Italie pour lutter contre la propagation du coronavirus. La baisse du nombre de touristes et la baisse de la pollution ont permis aux animaux de montrer de bout de leur nez.

En Sardaigne, à Cagliari, alors que le port est quasiment désert, des dauphins ont profité de l’absence des bateaux pour s’approcher des rives. Ils jouent presque avec les personnes présentes au bord de l’eau, des membres de l’équipage du Luna Rossa, qui préparent l’America’s Cup de 2021, rapporte l’agence de presse italienne Ansa.

Avec la disparition du trafic dans les canaux, les Vénitiens sont stupéfaits par la clarté de l’eau. Ils ont même pu apercevoir des centaines poissons.

Venice’s canals run clear as pollution levels drop due to reduced numbers of motorboats and cruise ships during the #coronavirus lockdown. Follow for live updates: https://t.co/IviOWyuNOu pic.twitter.com/6PXiUSNztr

— Reuters (@Reuters) March 18, 2020