Coronavirus : Bill Gates s’est exprimé sur le Covid-19 sur Reddit, et voilà ce qu’il a dit

Bill Gates a participé à une séance de questions/réponses hier sur le site communautaire Reddit pour répondre aux questions des internautes à propos du Covid-19.

Très engagé dans la lutte contre les maladies infectieuses et les épidémies via sa fondation Bill & Melinda Gates, il s’était exprimé en 2015, lors d’une conférence TED sur le risque majeur, et le manque de préparation générale, face à une future pandémie.

«Si quelque chose tue plus de 10 millions de gens dans les prochaines décennies, ça sera probablement un virus hautement contagieux plutôt qu'une guerre. Pas des missiles, mais des microbes. Une des raisons est que l'on a investi énormément dans la dissuasion nucléaire, mais qu'on a très peu investi dans un système pour arrêter les épidémies. Nous ne sommes pas prêts pour la prochaine épidémie», avait-il prévenu. Des paroles qui paraissent prophétiques à l’heure où l’épidémie de coronavirus touche de nombreux pays à travers le monde.

Dans une session de questions/réponses sur Reddit, Bill Gates a répondu aux interrogations des internautes sur le Covid-19. «Nous devons rester calmes, même si nous vivons une situation exceptionnelle», a-t-il expliqué. En réponse à un internaute se demandant combien de temps cela pouvait durer, Bill Gates a rappelé l’importance des mesures de confinement. «Cela va varier selon les pays. La Chine voit le nombre de cas diminuer désormais parce que la mise en place des tests et du confinement a été très efficace. Si un pays réussi à mettre en place des tests et à faire respecter le confinement, alors entre 6 à 10 semaines, il devrait voir le nombre de cas baissés et commencer à pouvoir envisager un retour à la normal», souligne-t-il.



Sur l’impact économique, le fondateur de Microsoft reconnaît que l’impact sera «important», mais pas insurmontable dans l’hypothèse où les mesures de confinement sont respectées, et que les tests sont menés. Mais il a également partagé ses craintes sur les conséquences de l'épidémie dans les pays en développement. «Bien sûr, je me soucie des dommages économiques, mais je redoute encore plus l’impact que cela aura sur les pays en développement qui ne peuvent pas pratiquer la distanciation sociale comme dans les pays riches et dont les capacités d’accueil dans les hôpitaux sont moindres», poursuit-il.

Bill Gates s’est également exprimé sur la stratégie des Pays-Bas (et du Royaume-Uni jusqu’à il a peu) de ne pas imposer de confinement, et de préférer la politique de «l’immunité de groupe» en laissant l’agent infectieux se répandre dans la population. «Le seul modèle efficace connu est celui d’une rigoureuse distanciation sociale. Si vous ne faîtes pas ça, alors le virus touchera une large partie de la population et les hôpitaux se retrouveront en état de saturation en raison de l’afflux de personnes malades. Donc cela devrait être éviter à tout prix malgré les contraintes imposées par le confinement. (…) Je pense que les Pays-Bas finiront par appliquer les mesures que les autres pays ont déjà mis en place», ajoute-il.

Pour lire la conversation Reddit dans sa totalité, cliquez ICI (en anglais).