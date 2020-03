Coronavirus : Des plages bondées en Floride pour le «Spring break» , malgré la prévention

En pleine épidémie de coronavirus, des dizaines de fêtards ont ignoré les messages d'alerte en se réunissant sur les plages de Floride, à l'occasion du «Spring break».

Pour rien au monde ces jeunes n'auraient râté l'événement, cette fameuse semaine de vacances de Printemps, durant laquelle, chaque année, ils se réunissent pour faire la fête sur les plages des Etats-Unis et d'ailleurs.

En effet, des photos et vidéos montrent des plages remplies d'étudiants :

Everything might be canceled due to #CoronavirusPandemic concerns, but oh man, the beach is packed. @10NewsWTSP pic.twitter.com/cbVuawGPJb

— Liz Burch WTSP (@LizBurchWTSP) March 14, 2020