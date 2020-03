Le difficile retour au pays des Français bloqués à l'étranger

C'était une promesse d'Emmanuel Macron. «Les Françaises et les Français qui sont actuellement à l’étranger et qui souhaitent rentrer pourront bien entendu rejoindre leur pays», avait-il déclaré lors de son allocution du 16 mars sur la lutte contre la propagation du coronavirus. Cependant, trois jours après, certains désespèrent face à l'absence de réponses.

Les zones les plus difficiles pour ce retour en France semblent être le Maghreb et les Philippines. Les témoignages sur les réseaux sociaux sont nombreux, dans lesquels des touristes se demandent s'ils vont véritablement pouvoir rentrer. Selon les estimations, ils sont environ 1.000 dans le pays asiatique et encore 6.000 au Maroc. Mais plus que le simple fait d'être bloqués, c'est le manque d'informations qui est dénoncé.

Guillaume, un Parisien en voyage à Cuba depuis le 12 mars et qui devait rentrer le 25 du même mois ne comprend pas comment est gérée la situation. «Notre vol retour passe du statut confirmé à annulé sans arrêt. Nous sommes allés à l’agence Air France locale. Deux heures d’attente pour s’entendre dire "on ne sait pas, il faut attendre". Côté ambassade de France, ils sont étanches au dialogue et ont peur de parler aux ressortissants», explique-t-il, affirmant avoir l'impression d'avoir été «lâché».

«Aucun avion depuis Cracovie. Que faites-vous pour les Français bloqués hors de Varsovie ?», questionne sur Twitter une internaute bloquée en Pologne. «Aucune nouvelle à ce jour pour les Français bloqués aux Philippines, qui passe en quarantaine totale. Les Allemands sont déjà sur le retour...», s'interroge une autre.

Pour le cas des Philippines, après une forte mobilisation des concernés sur les réseaux sociaux, l'ambassade de France dans le pays a mis en place une série de boîtes mails pour recenser toutes les personnes qui souhaitaient être rapatriées en fonction des régions où elles se trouvent (Elles sont disponibles ici).

120.000 rapatriements dans une semaine ?

Cependant l'Etat fait face à une difficulté grandissante au fil des jours : les annulations à répétition des vols en direction de la France. Jean-Luc Le Drian avait demandé un «effort» aux compagnies aériennes, mais cela n'a semble-t-il pas suffi. Dans ce contexte, les ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères, ainsi que le secrétariat d'Etat aux Transports, ont publié le 18 mars un communiqué conjoint, assurant qu'un «mécanisme global et mondial pour permettre à nos ressortissants qui le souhaitent de rentrer chez eux en France par voie aérienne va être mis en place très rapidement, en lien avec Air France».

Si l'on ne connaît pas encore les détails de ce plan, le gouvernement maintient sa promesse d'un retour rapide de tous les Français à l'étranger. Interrogé sur la question lors du journal de France 2 ce 19 mars, Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'Etat aux Transport, a d'ailleurs assuré que le pays prévoyait de rapatrier 120.000 ressortissants dans les huit prochains jours. L'Union Européenne a également fait part de sa volonté de rapatrier les citoyens d'Etats membres. Mais cela ne semble pas faire baisser la colère de ceux qui sont encore bloqués sur place.