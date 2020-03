Les moustiques peuvent-ils transmettre le coronavirus ?

Chauve-souris et pangolin ne sont pas les seuls animaux à qui on attribue une responsabilité dans la pandémie de coronavirus. Des yeux suspicieux se tournent aussi en direction du moustique. A tort.

Sur Twitter, l'Organisation mondiale de la santé a rassuré les internautes à ce sujet. «FAIT : le nouveau coronavirus ne peut pas être transmis par les piqûres de moustique», écrit l'organisation.

Avant de rappeler que le Covid-19 est un «virus respiratoire qui se propage principalement grâce aux goutelettes projetées lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue, aux postillons de salive ou à l'écoulement nasal».

FACT: The new coronavirus cannot be transmitted through mosquito biteshttps://t.co/TdKoGmWrIr#COVID19 #KnowtheFacts pic.twitter.com/fM3W12wni3

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 18, 2020