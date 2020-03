Coronavirus : dos au mur, l'Italie durcit ses mesures de confinement

Des hôpitaux débordés et un bilan effroyable... Face à la pandémie de coronavirus, l'Italie a décidé de durcir ses mesures de confinement, alors que la situation se dégrade de jour en jour.

«On ne peut pas cacher la réalité qui est chaque jour sous nos yeux. C'est la crise la plus grave traversée par le pays depuis la deuxième guerre mondiale». Les mots du président du Conseil italien Giuseppe Conte font froid dans le dos. Et pour cause, l'Italie affiche désormais le bilan le plus lourd, juste devant la Chine, avec près de 5.000 décès depuis le début de la pandémie, dont 793 pour la journée de samedi.

Des chiffres qui ont contraint les autorités italiennes à durcir samedi 21 mars les mesures de confinement d'un pays déjà fortement ralenti.

«La décision adoptée par le gouvernement est de fermer à travers le territoire toute activité productive qui n'est pas strictement nécessaire, cruciale, indispensable pour garantir les biens et les services», a déclaré le premier ministre Giuseppe Conte dans un discours télévisé diffusé la nuit dernière. Si le ministre n'a pas précisé la nature de ces acticités jugées indispensables, il a néanmoins indiqué que les supermarchés et les pharmacies resteraient ouverts.

Les banques, les transports et les services publics essentiels continueront également de fonctionner.

La Lombardie au pied du mur

En Lombardie, la région la plus touchée d'Italie avec 3.095 décès sur 4.825 dans le pays, la situation catastrophique a encouragé les autorités à frapper plus fort. Selon les médias italiens, le gouverneur de Lombardie aurait décidé de prendre des mesures plus restrictives qu'il devrait annoncer ce dimanche et qui prévoient notamment l'arrêt des chantiers de construction et des activités artisanales ou encore l'interdiction de faire du sport en extérieur, même non accompagné.

Les marchés devraient également être fermés et les personnes qui se rendront dans les pharmacies devront se soumettre à une prise de température au préalable.