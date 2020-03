Séisme à Zagreb : un mort et d'importants dégâts matériels

En pleine épidémie de coronavirus, la Croatie a été touchée par un tremblement de terre. Le séisme de magnitude 5,3 a frappé la capitale, Zagreb, ce dimanche matin, provoquant d'importants dégâts matériels et des scènes de panique. Selon l'agence Hina, une personne a trouvé la mort des suites de la catastrophe.

Le choc a été ressenti à 06H00 (05H00 GMT) et de nombreux habitants de la capitale croate sont descendus dans les rues, selon une correspondante de l'AFP. L'épicentre de cette secousse se situait à 7 km au nord de Zagreb, selon le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM).

Dans les vieux quartiers du centre de Zagreb, des façades de bâtiments se sont effondrées et de nombreuses parties de la ville sont restées sans électricité. La secousse a été suivie d'un deuxième séisme de magnitude 5 à 07H00 (06H00 GMT).

L'agence Hina, citant le responsable des urgences à Zagreb, rapporte qu'un enfant a été blessé lorsqu'une partie du toit de sa maison s'est effondrée. L'agence ne précise pas la nature de ces blessures. Les pompiers de la capitale croate annoncent que eux «des personnes sont restées ensevelies» dans les décombres, selon Hina.

Serious damages folllowing earthquakes in #Zagreb in last hours and minutes. Because of quarantine most people were at home, now gathering outside and leaving by car. Hospital treating #COVIDー19 very close too. Casualties still unknown



